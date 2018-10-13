Hedefimiz 20 puan – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    20 puan

    Hedefimiz 20 puan

    ’de , “ maçı ile zorlu maratona giriyoruz. Ardından Beşiktaş ve deplasmanları var. en az 20 puan” dedi

    KAYSERİ'DEN 1 puanla dönen Ç.'de , maçı ile zorlu bir maratona gireceklerini söyleyip, milli arada açık kapatacaklarını söyledi. Buruk, "Daha önce bu fikstürde alabileceğinden az puanla kapattık. Şimdi daha zorlu bir sürece giriyoruz. en az 20'li puanları yakalamak" dedi. "Önümüzdeki haftalara bakarken maç içerisinde gelişen bazı durumları hesaplayamıyorsunuz" diyen Buruk, " maçında Umar'ın sakatlanması ve Samudio'nun kırmızı görmesi gibi olumsuzluklar yaşanıyor. O bölgede zaten 3 oyuncumuz vardı, 2 tanesi eksildi ve sadece Süleyman kaldı" diye konuştu.
    1. 13.10.2018
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