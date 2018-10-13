Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran ameliyat edildi – Fotomaç – 13 Ekim 2018
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    13 Ekim 2018, Cumartesi
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    Çaykur Rizesporlu ameliyat edildi

    Çaykur Rizesporlu Musa Çağıran ameliyat edildi

    ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu , 'da operasyon geçirdi.

    ekiplerinden 'un orta saha oyuncusu , 'da operasyon geçirdi.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan açıklamada, Musa Çağıran'ın, sağ dizindeki artroskopik menisküs yırtığı nedeniyle Acıbadem Kozyatağı Hastanesinde ameliyat edildiği belirtildi.

    Açıklamada, ameliyatı başarılı geçen futbolcunun kısa sürede sahalara dönebileceği kaydedildi.

    1. 13.10.2018 19:18
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