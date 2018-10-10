Rize’de eksikler keyifleri kaçırdı! – Fotomaç – 10 Ekim 2018
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    10 Ekim 2018, Çarşamba
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    ’de eksikler keyifleri kaçırdı!

    Rize’de eksikler keyifleri kaçırdı!
    'den 1 puanla dönen Ç.Rizespor'un, iki oyuncusu cezalı duruma düştü. Kırmızı kart gören golcü Samudio ile sarı kart cezalısı durumuna düşen defansın önemli ismi Saadane, 'deki Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Maçın başında sakatlanarak oyundan çıkan Nijeryalı kanat oyuncusu Umar Aminu'nun durumu ise net değil.
    1. 10.10.2018
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