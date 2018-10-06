Okan Buruk çok mutlu
Fenerbahçe galibiyetini bugün deplasmanda Kayserispor zaferiyle taçlandırmak isteyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, takımından çok memnun.
Fenerbahçe galibiyetini bugün deplasmanda Kayserispor zaferiyle taçlandırmak isteyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, takımından çok memnun. Oyuncu grubunun iyi karakterli ve profesyonel olduğunu vurgulayan Buruk, "Futbolcular, ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Antrenman ve maçlarda yüzde yüzü veriyorlar. Bu durum bir hoca için çok değerlidir. Böyle bir futbolcu grubu ile çalışmak bizim için de büyük bir şans" dedi.
- 6.10.2018
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Her şeyin yalan senin! Ali Koç, Fenerbahçe'ye ve değerlerine şimdiden verdiğin zararlar, vereceklerinin emaresidir. D. Kurulu ivedilikle kongre karalı almalıdır.
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
Etem sargın yaşım 45 bu takımın başına gelen en kötü olay Ali Koç Bora’n önce istifa et ve ekibinle birlikte git Volkandaki ruh sizde YÖK neyin kafasın
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Fenerbahçe'de liste kabarık
Toplam 11
Yorum
bülent hamamsarılar sayın ali koç gidin kendinize yeni bir oyuncak bulun. fenerbahçe monopol değil. siz fenerden gidin.
Okan Buruk çok mutlu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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