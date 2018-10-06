Fenerbahçe galibiyetini bugün deplasmanda Kayserispor zaferiyle taçlandırmak isteyen Çaykur Rizespor'da teknik direktör Okan Buruk, takımından çok memnun. Oyuncu grubunun iyi karakterli ve profesyonel olduğunu vurgulayan Buruk, "Futbolcular, ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Antrenman ve maçlarda yüzde yüzü veriyorlar. Bu durum bir hoca için çok değerlidir. Böyle bir futbolcu grubu ile çalışmak bizim için de büyük bir şans" dedi.