Okan Buruk çok mutlu – Fotomaç – 06 Ekim 2018
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    06 Ekim 2018, Cumartesi
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    çok mutlu

    Okan Buruk çok mutlu

    galibiyetini bugün deplasmanda zaferiyle taçlandırmak isteyen 'da , takımından çok memnun.

    galibiyetini bugün deplasmanda zaferiyle taçlandırmak isteyen 'da , takımından çok memnun. Oyuncu grubunun iyi karakterli ve profesyonel olduğunu vurgulayan Buruk, "Futbolcular, ellerinden gelenin fazlasını yapıyor. Antrenman ve maçlarda yüzde yüzü veriyorlar. Bu durum bir hoca için çok değerlidir. Böyle bir futbolcu grubu ile çalışmak bizim için de büyük bir şans" dedi.

    1. 6.10.2018
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