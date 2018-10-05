Petrucci’ye Brezilya usulü doğum günü
Çaykur Rizesporlu futbolcu Davide Petrucci‘nin doğum gününü arkadaşları Brezilya usulü kutladı. Futbolcunun sahanın ortasında kafasından aşağı un boşalttı.
Çaykur Rizespor, Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan son idmanda futbolcular Davide Petrucci'ye doğum günü sürprizi yaptı. Takım arkadaşları Petrucci'ye Brezilya usulü kutlama yaparak sahanın ortasında kafasından aşağıya un boşalttı. Eğlenceli anların yaşandığı kutlama sonrası fotoğraf çektirildi.
Yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Kayseri'ye hareket etti. Seyahat öncesinde teknik heyet ve futbolcular hep birlikte pasta keserek Davide Petrucci'nin doğum gününü kutladı.
- 5.10.2018 16:06
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Rıdvan Dilmen Beşiktaş maçını yorumladı: "Şenol Güneş haklıymış"
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Misafir Milyon dolarları saç bir tane futbolcu yetiştirme, benin bir futbolcun değerindeki takımlara yenil, sonra gel bana futboldan dem vur.
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Gerçek Mesut'a kizip, hincini diger Turk kokenli futbolculardan çikariyorlar.
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Ertan Bu takımdan bu sene ne köy olur nekasaba. Sezona ne ümitlerle başlamıştık. Yazıklar olsun.
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