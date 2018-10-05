Petrucci’ye Brezilya usulü doğum günü – Fotomaç – 05 Ekim 2018
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    05 Ekim 2018, Cuma
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    Petrucci’ye usulü

    Petrucci’ye Brezilya usulü doğum günü

    futbolcu Davide Petrucci‘nin doğum gününü arkadaşları usulü kutladı. Futbolcunun sahanın ortasında kafasından aşağı un boşalttı.

    Çaykur Rizespor, ile yapacağı maçın hazırlıklarını Tesislerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan son idmanda futbolcular Davide Petrucci'ye sürprizi yaptı. Takım arkadaşları Petrucci'ye usulü kutlama yaparak sahanın ortasında kafasından aşağıya un boşalttı. Eğlenceli anların yaşandığı kutlama sonrası fotoğraf çektirildi.

    Yeşil-mavili ekip hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla 'ye hareket etti. Seyahat öncesinde teknik heyet ve futbolcular hep birlikte pasta keserek Davide Petrucci'nin doğum gününü kutladı.



    1. 5.10.2018 16:06
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