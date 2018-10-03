Önce Rize, sonra krallık – Fotomaç – 03 Ekim 2018
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    03 Ekim 2018, Çarşamba
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    Önce , sonra krallık

    Önce Rize, sonra krallık

    F.Bahçe zaferinde 1 gol, 1 asistle oynayan Samudio, krallıktan önce takım dedi.

    zaferine 1 gol, 1 asistle büyük katkı sağlayan, geçen sezon 1. Lig'de gol kralı olan Paraguaylı santrfor , takım başarısını öne çıkardı. Ligde 7 maçta 2 gol, 3 asist yapan Samu, "Tabii ki kendi hedeflerim var, gol kralı olmak isterim ancak benim için öncelikli olan takımın başarısıdır. Takım başarısının ardından futbolcu olarak şahsi başarılarım da olacak" sözlerini kullandı. Fenerbahçe maçında gol perdesini açan Kosovalı yıldız Vedat Muriç ise topu kalenin içinde görmenin ayrı bir duygu olduğunu ifade etti. Muriqi, "İnsan o an her şeyi unutuyor. Gol attığım ve takımın galibiyet hasretini bitirdiğimiz için mutluyum. İnşallah maçında da üç puan alıp bu galibiyeti daha değerli kılacağız. Bu galibiyeti çok bekledik, hasrettik" diye konuştu.
    1. 3.10.2018
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