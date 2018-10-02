Rehavete girmedik – Fotomaç – 02 Ekim 2018
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    02 Ekim 2018, Salı
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    Rehavete girmedik

    Rehavete girmedik

    Rize’nin yıldız ismi Muric, “Soyunma odasında maç 3-0 olduğu için ‘Maçı kopardık’ düşüncesi olmadı. F.Bahçe’ye alan bırakmadığımız için galip geldik” diye konuştu

    F.BAHÇE karşısında tarihi bir zafer kazanan Rizespor'da, gol perdesini açan Muriç, sahada doğru işleri yaparak galip geldiklerini söyledi. Kosovalı yıldız golcü, maç öncesi F.Bahçe'nin planını bozmak için yeni hocaları 'un anlattıklarına uymaya çalıştıklarının altını çizerek, "Konuştuklarımızı ilk yarıda başarılı yaptığımız için 10 dakikada üç gol bulduk. Soyunma odasında maç 3-0 olduğu için 'Maçı kopardık' düşüncesi olmadı. Herkes gerçekten çok temkinli davrandı. İkinci yarıda F.Bahçe'ye alan bırakmadığımız için galip gelen taraf biz olduk" dedi. F.Bahçe'nin stoperleri Reyes ve Roman ile ilgili Buruk'un kendisine taktikler verdiğini belirten 24 yaşındaki genç santrfor, "Zaaflarını hocam söyledi. Onların üstüne oynamaya çalıştık. Başarılı olduk" ifadelerini kullandı. Ligde 2. golünü atan Vedat Muriç, hücumdaki partneri Gladky'nin takıma geç katılmasıyla fazla dinlenemediğini de aktarıp, "Futbolcunun dinlenme zamanı aralardır. Milli takıma gidiyorum, döndükten 3 gün sonra maça çıkıyorum. Ne kadar oynarsam kendimi o kadar iyi hissediyorum. Takıma katkı sağlarsam mutlu oluyorum" dedi.
    1. 2.10.2018
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