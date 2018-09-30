Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel"
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Çaykur Rizespor'da kulüp başkanı Hasan Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel." dedi.
Kartal, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta içinde takımda bazı değişikliklerin olduğunu hatırlattı.
Çaykur Rizespor'da başkanlık görevine hafta içi geldiğini kaydeden Kartal, "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel. Ciddiyetimizi bırakmadan inançla, ligin sonuna kadar başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum." diye konuştu.
Takımın birlikteliği yakaladığına değinen Kartal, "Biz hocamız, sporcularımızla, yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki bu bağı kimse koparamayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla daha da bütünleşerek iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.
- 30.9.2018 23:22
- Güncelleme: 30.9.2018 23:25
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Yorum
aykutu istiyoruz. ersun yanalla falan olmaz bu iş. aykut hocayı istiyoruz.
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Ahmet Çakar'dan olay Rizespor - Fenerbahçe paylaşımı
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Yorum
rıdvan demirkol rıdvan hocam, mehmet demirkol hocam, ne olacak bu fenerbahçenin hali.
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Babel'den zemin tepkisi
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Yorum
Semih Antalya stadı 10 katı eksiğine yapılmış aradaki farkı görünce yazık diyorum. Şenol yönetenlere sorgulama demesi boşuna değil
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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