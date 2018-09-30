Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel" – Fotomaç – 30 Eylül 2018
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    30 Eylül 2018, Pazar
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    Başkanı Hasan : "Başkanlığa galibiyetiyle başlamak çok güzel"

    Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal: "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel"

    'in 7. haftasında sahasında 'yi 3-0 yenen 'da kulüp başkanı Hasan , "Başkanlığa Fenerbahçe galibiyetiyle başlamak çok güzel." dedi.

    , maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta içinde takımda bazı değişikliklerin olduğunu hatırlattı.

    'da başkanlık görevine hafta içi geldiğini kaydeden Kartal, "Başkanlığa galibiyetiyle başlamak çok güzel. Ciddiyetimizi bırakmadan inançla, ligin sonuna kadar başarılı olmak için çalışacağız. Başarılı olacağımızı da düşünüyorum." diye konuştu.

    Takımın birlikteliği yakaladığına değinen Kartal, "Biz hocamız, sporcularımızla, yöneticilerimizle öyle güzel entegre olduk ki bu bağı kimse koparamayacak. Rize şehri ile bütünleştik. Taraftarlarımızla daha da bütünleşerek iyiye gideceğimizden emin olabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

    1. 30.9.2018 23:22
    2. Güncelleme: 30.9.2018 23:25
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