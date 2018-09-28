Buruk’tan zafer sözü – Fotomaç – 28 Eylül 2018
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    28 Eylül 2018, Cuma
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    Buruk’tan zafer sözü

    Buruk’tan zafer sözü
    Rizespor'un yeni hocası , sahalarında F.Bahçe'yi yenmeleri için iyi oynamaları gerektiğini söyledi. Buruk, "Bu ligde herkes herkesi yeniyor. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. Şu anda bizim kazanmaya ihtiyacımız var" diye iddialı konuştu.
    1. 28.9.2018
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