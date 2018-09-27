Okan Buruk: "Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu"
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirtti.
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, Tarsus İdman Yurdu maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirtti.
Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor evinde Tarsus İdman Yurdu'nu 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu belirtti. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:
"Maçtan önce oyuncularıma bu maçın çok önemli olduğunu, Rizespor forması ile sahaya çıktığımız her maçın önemli olduğunu söyledim. Bugün de Türkiye kupasında turu geçmek, hem de resmi maçlardaki ilk galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Performanslarından dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bugün uzun süre kadroda olmayan oyuncular sahadaydı. Gerçekten ciddi bir şekilde oyun oynadılar. Oyunun genelinde top bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Zamanla istediklerimizi daha ileriye getirmek istiyoruz. Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu. Bu galibiyetleri de inşallah lige taşıyacağız.''
- 26.9.2018 23:50
- Güncelleme: 27.9.2018 02:02
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Beşiktaş cephesinden Ali Koç’a yanıt: "Bu nasıl ezme?"
Toplam 31
Yorum
FB 14 senedir istatistik çıkartıyorsunuz da ne oluyor sonuç aynı :)
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Hücum ve savunma uyarısı
Toplam 1
Yorum
1461 Trabzon Hocam, bizim gençlere, orta sahadan topu alıp rakip kaleye gol yaptığın videoları gösterde, kendilerine sizi örnek alsınlar.
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‘Nasıl motive olacak?’
Toplam 13
Yorum
Bence Umut Nayir yada Pektemek Bile daha iyi oynardi ! Sahte Forvetle oynadik !
Okan Buruk: "Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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