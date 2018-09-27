Okan Buruk: "Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    Okan Buruk: "Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu"

    Okan Buruk: "Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu"

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirtti.

    Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, maçının ardından yaptığı açıklamada galibiyetin kendilerine moral olduğunu belirtti.

    Ziraat 3. Eleme Turu'nda Çaykur Rizespor evinde 'nu 2-0 mağlup etti. Mücadele sonrası basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, galibiyetin kendilerine büyük moral olduğunu belirtti. Buruk sözlerine şu şekilde devam etti:
    "Maçtan önce oyuncularıma bu maçın çok önemli olduğunu, Rizespor forması ile sahaya çıktığımız her maçın önemli olduğunu söyledim. Bugün de Türkiye kupasında turu geçmek, hem de resmi maçlardaki ilk galibiyeti almamız bizim için önemliydi. Performanslarından dolayı oyuncularımı kutluyorum. Bugün uzun süre kadroda olmayan oyuncular sahadaydı. Gerçekten ciddi bir şekilde oyun oynadılar. Oyunun genelinde top bizdeydi. Çok fazla pozisyon vermedik. Zamanla istediklerimizi daha ileriye getirmek istiyoruz. Bu galibiyet bizim için çok büyük bir moral oldu. Bu galibiyetleri de inşallah lige taşıyacağız.''

    1. 26.9.2018 23:50
    2. Güncelleme: 27.9.2018 02:02
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