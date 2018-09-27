Montassar Talbi: ‘"Okan Buruk'la iyi bir çıkış yakalayacağız" – Fotomaç – 27 Eylül 2018
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    27 Eylül 2018, Perşembe
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    : ‘"'la iyi bir çıkış yakalayacağız"

    Montassar Talbi: ‘"Okan Buruk'la iyi bir çıkış yakalayacağız"

    Çaykur Rizesporlu futbolcu , yeni ile iyi bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

    ekiplerinden , 30 Eylül Pazar günü saat 19.00'da Çaykur Didi Stadyumu'nda ile karşı karşıya gelecek. ekibi bu maçın hazırlıklarını Tesisleri'nde yönetiminde sürdürdü.

    Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeşil-mavili ekibin yetenekli oyuncusu , yeni hoca ile iyi bir çıkış yakalamak istediklerini belirterek, "İlk 3 ay çok iyi geçti. Bir an önce takıma uyum sağlamam için herkes elinden geleni yaptı. Fiziksel anlamda kendimizi çok iyi hazırladık. Kendimi hazır hissediyorum. Formayı giyip Rize şehrine mutluluğu vermek istiyorum. Önceki hocamız burada çok iyi bir iş başarmıştı, onları da tebrik etmemiz gerekir. Şimdi yeni bir hocamız var. Kendisinin oyun sitili ve düşüncesi bizimkiyle örtüşüyor. Bu nedenle birlikte çok iyi iş yapacağımızı düşünüyorum. Yeni hocamız ile birlikte iyi bir çıkış yakalayacağız'' dedi.

    FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
    Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Medyaya kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.

    1. 27.9.2018 19:20
    2. Güncelleme: 27.9.2018 19:37
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