Montassar Talbi: ‘"Okan Buruk'la iyi bir çıkış yakalayacağız"
Çaykur Rizesporlu futbolcu Montassar Talbi, yeni teknik direktör Okan Buruk ile iyi bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi.
Antrenman öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan yeşil-mavili ekibin yetenekli oyuncusu Montassar Talbi, yeni hoca ile iyi bir çıkış yakalamak istediklerini belirterek, "İlk 3 ay çok iyi geçti. Bir an önce takıma uyum sağlamam için herkes elinden geleni yaptı. Fiziksel anlamda kendimizi çok iyi hazırladık. Kendimi hazır hissediyorum. Formayı giyip Rize şehrine mutluluğu vermek istiyorum. Önceki hocamız burada çok iyi bir iş başarmıştı, onları da tebrik etmemiz gerekir. Şimdi yeni bir hocamız var. Kendisinin oyun sitili ve düşüncesi bizimkiyle örtüşüyor. Bu nedenle birlikte çok iyi iş yapacağımızı düşünüyorum. Yeni hocamız ile birlikte iyi bir çıkış yakalayacağız'' dedi.
FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında 30 Eylül Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Çaykur Rizespor, hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Mehmet Cengiz Tesisleri'nde tam kadro olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından kısa pas çalışması yaptı. Yaklaşık 1,5 saat süren idman, ilk 20 dakikanın ardından basına kapalı devam etti. Medyaya kapalı bölümde taktik ağırlıklı çalışma yapıldığı kaydedildi.
- 27.9.2018 19:20
- Güncelleme: 27.9.2018 19:37
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Mete Kalkavan'a küfür davasında Caner Erkin hakim karşısına çıktı
Toplam 2
Yorum
bjk advers Bu Caneri FB de iken hakemlerden neden kimse mahkemeye vermedi acaba ! Beşiktaş'ın ayrıcalığı nedir ki Beşiktaşa gelince mahkemeye veriliyor
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Caner’le özel görüşme
Toplam 3
Yorum
bjk advers DİYORSUN ! Peki EMİN MİSİN ?
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Caner’le özel görüşme
Toplam 3
Yorum
bjk advers Şenol GÜNEŞin Beşiktaştaki 4. sezonu yani 4 yıl daha yaşlandı ve Şenol Hoca yaşlandıkça daha korkak futbol oynatmaya başladı FARKINDAMISINIZ
Montassar Talbi: ‘"Okan Buruk'la iyi bir çıkış yakalayacağız" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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