Rizespor'da sorun olmaz – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    'da sorun olmaz

    Rizespor'da sorun olmaz
    Ç .'un yeni Başkanı Hasan , "Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız. Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini düşünmesinler. Okan hocamızın F.Bahçe'yi yenerek lige başlaması büyük moral olacaktır" yorumunda bulundu.
    1. 26.9.2018
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