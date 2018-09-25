"Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"
Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca inşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız"
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da kulüp başkanlığına getirilen Hasan Kartal, herkesin hedefinin başarı odaklı olduğunu belirterek, "Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız." dedi.
Kartal, kulüp yöneticileri Hasan Kemal Yardımcı, Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, Sedat Abanoz ve altyapı sorumlusu Celal Hop ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı devam eden 110 yataklı altyapı tesislerini inceledi.
İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kartal, altyapının önemine işaret ederek, "Türk sporunda gelecekte yıkılmalar olacak. Bunun için altyapı çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile altyapı tesislerini hayata geçirdik. Altyapısı olmayan kulüpler gelecekte ayakta durmakta zorlanacaktır." diye konuştu.
Kartal, 7 bin metrekare alanda inşa edilen tesisi 2019 yılı sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti. Rize halkının, taraftarın, herkesin başarılı olmak istediğini vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:
"Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız. Yakalayacağız, bundan hiç şüphem yok. Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin. Bizim iyi oluşturulan bir ekibimiz var. Biz düşmeyi değil, yukarı nasıl oynayacağımızın hesaplarını yapacağız."
Ziraat Türkiye Kupası'nda Tarsus İdmanyurdu, ardından da ligde Fenerbahçe ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, "Okan hocamızın Fenerbahçe'yi yenerek lige başlaması çok büyük bir moral olacaktır. İnşallah hocamız buna odaklandı. İnşallah yeni hocamızla Fenerbahçe'yi yenerek başlar ve çok iyi bir sezonu tamamlarız." ifadelerini kullandı.
Kartal, kupada hedeflerinin ilk etapta turu geçmek olduğunu da sözlerine ekledi.
- 25.9.2018 13:47
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Ünal Karaman savunmaya çare arıyor
Toplam 6
Yorum
omerd belli değilmi orta sahada onazi tek başına, kucka tipli bir oyuncu lazım yanına oda yedekte :) yusuf dökülüyor 11 de
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VAR çözmedi
Toplam 6
Yorum
omerd ben yazacaktım sözlerimize tercüman olmuşsunuz
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Ünal Karaman takımına güveniyor
Toplam 4
Yorum
anladın mı Ü. hoca Ünal hocam gs yı TS yenmedi. hakem yendi. aynı geçen sene olduğu gibi. ts yapınca arkasını döndü gs yapınca cart kırmızı. netice bu işte.
"Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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