Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal: "Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca inşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız"
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    25 Eylül 2018, Salı
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    "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"

    "Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin"

    Kulübü Başkanı Hasan : "Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca inşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız"

    ekiplerinden 'da kulüp başkanlığına getirilen Hasan , herkesin hedefinin başarı odaklı olduğunu belirterek, "Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız." dedi.

    Kartal, kulüp yöneticileri Hasan Kemal Yardımcı, Yılmaz Zehiroğlu, Serkan Karavin, Sedat Abanoz ve altyapı sorumlusu Celal Hop ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca yapımı devam eden 110 yataklı altyapı tesislerini inceledi.

    İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kartal, altyapının önemine işaret ederek, "Türk sporunda gelecekte yıkılmalar olacak. Bunun için altyapı çok önemli. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanlığının katkıları ile altyapı tesislerini hayata geçirdik. Altyapısı olmayan kulüpler gelecekte ayakta durmakta zorlanacaktır." diye konuştu.

    Kartal, 7 bin metrekare alanda inşa edilen tesisi 2019 yılı sonunda hizmete açmayı hedeflediklerini belirtti. Rize halkının, taraftarın, herkesin başarılı olmak istediğini vurgulayan Kartal, şöyle devam etti:

    "Hepimizin hedefi başarılı olmak. Yeni bir başkan, yeni bir hoca... İnşallah sağlam temeller üzerinde sportif başarıyı yakalayacağız. Yakalayacağız, bundan hiç şüphem yok. Rizespor'un sıkıntıya düşeceğini hiç kimse düşünmesin. Bizim iyi oluşturulan bir ekibimiz var. Biz düşmeyi değil, yukarı nasıl oynayacağımızın hesaplarını yapacağız."

    'nda , ardından da ligde ile karşılaşacaklarını hatırlatan Kartal, "Okan hocamızın Fenerbahçe'yi yenerek lige başlaması çok büyük bir moral olacaktır. İnşallah hocamız buna odaklandı. İnşallah yeni hocamızla Fenerbahçe'yi yenerek başlar ve çok iyi bir sezonu tamamlarız." ifadelerini kullandı.

    Kartal, kupada hedeflerinin ilk etapta turu geçmek olduğunu da sözlerine ekledi.

    1. 25.9.2018 13:47
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