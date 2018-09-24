Erdal Gündüz: "Evde kaybetmemeliyiz" – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    : "Evde kaybetmemeliyiz"

    Erdal Gündüz: "Evde kaybetmemeliyiz"
    İki hafta üst üste yenilgiler sonrasında Ç.Rizespor'u mağlup ederek nefes alan Y.Malatya çok mutlu. Asbaşkan , "Ligde kalmak istiyorsak, sahamızdaki maçları almak zorundayız" diye uyarıda bulundu.
    1. 24.9.2018
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