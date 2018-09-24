Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi – Fotomaç – 24 Eylül 2018
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    24 Eylül 2018, Pazartesi
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    'da dönemi

    Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi

    'da teknik direktörlük görevine getirildi. Buruk, Rize'ye gelerek takımla buluştu.

    ekiplerinden İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine 'u getirdi. Çaykur Rizespor ile anlaşan Okan Buruk, takımın Evkur ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. Bugün, Rize'ye gelen Okan Buruk, futbolcularla buluştu. Buruk, basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor yönetiminin Okan Buruk'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

    1. 24.9.2018 14:45
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