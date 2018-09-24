Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine Okan Buruk getirildi. Buruk, Rize'ye gelerek takımla buluştu.
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor İbrahim Üzülmez'den boşalan teknik direktörlük görevine Okan Buruk'u getirdi. Çaykur Rizespor ile anlaşan Okan Buruk, takımın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı tribünden izledi. Bugün, Rize'ye gelen Okan Buruk, futbolcularla buluştu. Buruk, basına kapalı gerçekleşen buluşmanın ardından bu akşam yapılacak antrenmanda takımın başında sahaya çıkacak. Çaykur Rizespor yönetiminin Okan Buruk'la 1 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
- 24.9.2018 14:45
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Ünal Karaman: "Gerekeni yapacağız"
Toplam 7
Yorum
Ts61Ts Burak Yılmaz’ı göndermenin vakti gelmedi daha kaç maç yenilmemiz lazım Rodallega wakame ve diğer forvet calep e fırsat verilmeli
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Fenerbahçe şampiyon!
Toplam 2
Yorum
TARAFTAR DEGERLİ ALİ KOÇ BAŞKANIM BU COCU DENEN ADAM BEŞİKTAŞI YENSEK BİLE İSTİKRAR YOK BİZ TARAFTARI ÜZMEYİN GÖDERİN GİTSİN ÇARE ERSUN YANAL.....
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Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi
Toplam 1
Yorum
CELAL ILK MACI FB ILE NE SANSLI HER MAC YINIYOR FB YI HANGI TAKIMDA OLURSA OLSUN
Çaykur Rizespor'da Okan Buruk dönemi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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