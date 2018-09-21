Rize’de Buruk dönemi – Fotomaç – 21 Eylül 2018
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    ’de Buruk dönemi

    Rize’de Buruk dönemi

    Ç., Akhisarspor’la tarih yazan ’la anlaştı

    Rizespor, teknik direktörde mutlu sona ulaştı. Atmaca, Akhisar'a şampiyonluğu yaşatan 'la anlaştı. Başkan Hasan Kemal Yardımcı, başarılı çalıştırıcıyla dün 'da görüştü. Buruk'un yardımcılığını yapacak, G.Saray'ın Hırvat eski stoperi Tomas da, Spor'a yaptığı açıklamada, "F.Bahçe'yi Zagreb karşısında izleyeceğim. Haftaya onlarla oynayacağız" ifadeleriyle anlaşmayı doğruladı. İbrahim Üzülmez'le bugün resmi fesih yapılması ve Okan Buruk'la da sezon sonuna kadar imza atılması bekleniyor.

    1. 21.9.2018
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