Rizespor, teknik direktörde mutlu sona ulaştı. Atmaca, Akhisar'a Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşatan Okan Buruk'la anlaştı. Başkan Hasan Kemal Yardımcı, başarılı çalıştırıcıyla dün İstanbul'da görüştü. Buruk'un yardımcılığını yapacak, G.Saray'ın Hırvat eski stoperi Tomas da, TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "F.Bahçe'yi Zagreb karşısında izleyeceğim. Haftaya onlarla oynayacağız" ifadeleriyle anlaşmayı doğruladı. İbrahim Üzülmez'le bugün resmi fesih yapılması ve Okan Buruk'la da sezon sonuna kadar imza atılması bekleniyor.