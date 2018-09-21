Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi.
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    21 Eylül 2018, Cuma
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    'da Üzülmez dönemi sona erdi.

    Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi.

    'da ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırıldı.

    'da alınan kötü sonuçlar üzerine yönetim, ile yolları ayırma kararı aldı. Üzülmez'in istifasını isteyen yönetim, kararını bildirdi. Alacaklarını peşin isteyen ve yönetimin taksit teklifini geri çeviren Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Yönetim, Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.

    (İbrahim Üzülmez...)

    Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine ise getirildi.

    1. 21.9.2018 15:10
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