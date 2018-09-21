Çaykur Rizespor'da alınan kötü sonuçlar üzerine yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı. Üzülmez'in istifasını isteyen yönetim, kararını bildirdi. Alacaklarını peşin isteyen ve yönetimin taksit teklifini geri çeviren Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Yönetim, Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.

(İbrahim Üzülmez...)

Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk getirildi.