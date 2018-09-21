Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi.
ÇAYKUR Rizespor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi sonlandırıldı.
Çaykur Rizespor'da alınan kötü sonuçlar üzerine yönetim, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yolları ayırma kararı aldı. Üzülmez'in istifasını isteyen yönetim, kararını bildirdi. Alacaklarını peşin isteyen ve yönetimin taksit teklifini geri çeviren Üzülmez ile anlaşma sağlandı. Yönetim, Üzülmez ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırdı.
(İbrahim Üzülmez...)
Çaykur Rizespor'da teknik direktörlük görevine ise Okan Buruk getirildi.
- 21.9.2018 15:10
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Harun 3 maçta 7 gol yedi!
Toplam 2
Yorum
Zanli Bu Harun cepheden iyi ama yan toplarda sıfır bu sene de Volkan kaleyi alır
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Alper Potuk, Harun Tekin'den daha az topla buluştu
Toplam 7
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Enda Aykut KOCAMAN ın kıymetini hiç bir zaman anlamaz FB tarafdarı en tırt kadrolarla en zor dönemlerde her sene şampiyonluk adayı olan bir adam
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Beşiktaş'tan derbi mesajı!
Toplam 1
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fenerli klüp ne kadar güzel açıklama yapıyor ama 60 dakika fenerbahce aleyhine küfürler ediliyor ne kadar sacma bir memleket düşman değiliz
Çaykur Rizespor'da Üzülmez dönemi sona erdi. haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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