Rizespor'da Okan Buruk dönemi – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    Rizespor'da dönemi

    Rizespor'da Okan Buruk dönemi

    ekiplerinden Rizespor, sezon sonuna kadar 'a emanet

    Spor Toto 'de istediği sonuçları alamayan ve İbrahim Üzülmez ile yollarını ayıran 'da teknik direktör arayışları sonuçlandı. Yeşil-mavili yönetim teknik direktör ile anlaşma sağladı. Okan Buruk'un Rize'ye gelerek sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
    1. 19.9.2018 21:54
    2. Güncelleme: 20.9.2018 02:01
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