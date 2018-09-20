Çaykur Rizespor, Okan Buruk ile prensipte anlaştı – Fotomaç – 20 Eylül 2018
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    20 Eylül 2018, Perşembe
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    , ile prensipte anlaştı

    Çaykur Rizespor, Okan Buruk ile prensipte anlaştı

    ekiplerinden , ile sezon sonuna kadar prensipte anlaşmaya vardı.

    Yeşil-mavili kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre yolların ayrılmasına karar verilen İbrahim Üzülmez ile sözleşme feshi için görüşmeler tamamlandı.

    Üzülmez'in alacaklarını peşin istemesi üzerine şampiyonluk primleri ve bu yılki alacaklarının bugün hesabına aktarılarak sözleşmesinin sonlandırılacağı öğrenildi.

    Teknik direktör arayışları doğrultusunda, Kulübü Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yönetim kurulu üyesi Ali Zeki Saruhan'ın 'da ile bir araya geldiği ve sezon sonuna kadar prensip anlaşmasına varıldığı bildirildi.

    Sözleşmenin hazırlanmasının ardından Buruk ile yarın İstanbul'da resmi sözleşmenin imzalanacağı belirtildi.

    Okan Buruk'un Evkur maçında takımın başında olup olmayacağı yarın netlik kazanacak.

    1. 20.9.2018 18:05
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