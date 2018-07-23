Çaykur Rizespor, Ruben Ribeiro ile el sıkıştı
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekibi Çaykur Rizespor, transferde hücum hattına Sporting Lizbon’dan Ruben Ribeiro’yu transfer ediyor.
Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Karadeniz ekibi, Portekizli yıldız oyuncu Ribeiro ile her konuda anlaştı. Yeşil-mavili kulüpten bir kaç gün izin isteyen oyuncunun 1 Ağustos'ta başlayacak Rize'deki kampa katılması bekleniyor. Sporting Lizbon'un 10 numarası Ruben Ribeiro geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon'da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline almıştı.
Çaykur Rizespor'un fiyat konusunda pazarlıkta sona geldiği oyuncu, kariyerine Türkiye'de devam etmeye karar verdi. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro'dan açan 1.75 boyundaki 10 numaralı oyuncunun 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için İstanbul'a gelecek olan oyuncu, Slovenya kampının ardından başlayacak Rize'deki kampa katılacak.
- 23.7.2018 10:43
- Güncelleme: 23.7.2018 10:47
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Castillo Tijuana’ya
Toplam 2
Yorum
ged 61 belki yetenekli bir oyuncuydu ama tam anlamıyla arıza idi..ve bize bir kuruş faydası olmadı..gitmesi hayırlı oldu...
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Altınordu, Fenerbahçe’yi konuk edecek
Toplam 3
Yorum
OLMA ALTINORDU DİKKAT ALTIN ORDU , BURSA VE ESKİŞEHİR GİBİ OLMA. YARIN ALTINORDU İÇİN ÇOK GEÇ OLABİLİR
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O artık Timsah
Toplam 1
Yorum
Aslan Bursada basarilar dileriz
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