Çaykur Rizespor, Ruben Ribeiro ile el sıkıştı – Fotomaç – 23 Temmuz 2018
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    23 Temmuz 2018, Pazartesi
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    , ile el sıkıştı

    Çaykur Rizespor, Ruben Ribeiro ile el sıkıştı

    'in yeni ekibi , transferde hücum hattına ’dan ’yu ediyor.

    Slovenya'da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren ekibi, Portekizli yıldız oyuncu Ribeiro ile her konuda anlaştı. Yeşil-mavili kulüpten bir kaç gün izin isteyen oyuncunun 1 Ağustos'ta başlayacak Rize'deki kampa katılması bekleniyor. 'un 10 numarası geride kalan sezonda Portekiz ekibiyle 25 maçta 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. 30 yaşındaki futbolcu, Lizbon'da yaşanan kriz nedeniyle bonservisini eline almıştı.

    'un fiyat konusunda pazarlıkta sona geldiği oyuncu, kariyerine 'de devam etmeye karar verdi. Görüşmelerde kapıyı 1 milyon Euro'dan açan 1.75 boyundaki 10 numaralı oyuncunun 700 bin Euro yıllık ücrete ikna edildiği öğrenildi. Önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü için 'a gelecek olan oyuncu, Slovenya kampının ardından başlayacak Rize'deki kampa katılacak.

    1. 23.7.2018 10:43
    2. Güncelleme: 23.7.2018 10:47
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