‘Süper Lig için tecrübeliyiz’ – Fotomaç – 18 Temmuz 2018
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    18 Temmuz 2018, Çarşamba
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    için tecrübeliyiz’

    ‘Süper Lig için tecrübeliyiz’
    Ç.Rize'nin kalecisi , 'de tecrübelerinin fazla olmasının altını çizdi. 23 yaşındaki genç eldiven, "Kadrodaki oyuncuların çoğu Süper Lig için tecrübeli. Elbette aramıza katılanlar da olacak. Şu anki takımın da tecrübesi çok fazla" yorumunu yaptı.
    1. 18.7.2018
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