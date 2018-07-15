Rize'ye müjde! – Fotomaç – 15 Temmuz 2018
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    15 Temmuz 2018, Pazar
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    Rize'ye müjde!

    Rize'ye müjde!

    Çaykur Rize’nin teknik patronu, “6-7 tane yapacağız. Kaliteli isimlerin aramıza girmesiyle doğru işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.

    Sezon hazırlıklarının ikinci etabını 'da tamamlayan 'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, kadroyu güçlendireceklerini söyledi. Maliyetlerin önemini hatırlatan Üzülmez, "6-7 tane transfer yapacağız. İyi futbolcuya birçok kulüp talip olabiliyor ve maliyetleri değerlendirmemiz gerekiyor. Kaliteli isimlerin aramıza girmesiyle doğru işler yapacağımıza inanıyoruz" diye konuştu.

    'ASANSÖR' GERİDE KALDI
    Dövizde yaşanan yükselmenin bütün kulüpleri zorlandığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Kolay bir dönemi geçirmiyoruz. Ben bu sıkıntıyı görüyorum. Biz, Rizespor olarak; 'asansör takım' ifadesini artık geride bırakmalıyız. Bunun için de transfer yapmak zorundayız. Geçen seneki takımda yararlanacağımız oyuncular var ama kalitesi farklıdır" dedi.

    YARDIMCI'NIN İŞİ ZOR AMA...
    İstedikleri oyuncuların taliplerinin arttığını vurgulayan Üzülmez, Başkan Hasan Kemal Yardımcı'nın işinin kolay olmadığını ve transferlerde orta yolun bulunacağına inandığını söyledi.

    RİZE, SEZONA DAMGA VURACAK
    Çaykur Rizespor'un yeni transferi , sezona damga vurmak istediklerini söyledi. Rizeli taraftarların gönlünü fethetmek için gayret göstereceğini dile getiren Çamdalı, "Hedeflediğimiz yere ulaşıp, sezona damga vurmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıp iyi bir takım olmak gerekiyor. İnanıyorum ki iyi bir sezon Rize'yi bekliyor" ifadelerini kullandı.
    1. 15.7.2018
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