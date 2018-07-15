Rize'ye müjde!
Çaykur Rize’nin teknik patronu, “6-7 tane transfer yapacağız. Kaliteli isimlerin aramıza girmesiyle doğru işler yapacağımıza inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
'ASANSÖR' GERİDE KALDI
Dövizde yaşanan yükselmenin bütün kulüpleri zorlandığını ifade eden tecrübeli çalıştırıcı, "Kolay bir transfer dönemi geçirmiyoruz. Ben bu sıkıntıyı görüyorum. Biz, Rizespor olarak; 'asansör takım' ifadesini artık geride bırakmalıyız. Bunun için de transfer yapmak zorundayız. Geçen seneki takımda yararlanacağımız oyuncular var ama Süper Lig kalitesi farklıdır" dedi.
YARDIMCI'NIN İŞİ ZOR AMA...
İstedikleri oyuncuların taliplerinin arttığını vurgulayan Üzülmez, Başkan Hasan Kemal Yardımcı'nın işinin kolay olmadığını ve transferlerde orta yolun bulunacağına inandığını söyledi.
RİZE, SEZONA DAMGA VURACAK
Çaykur Rizespor'un yeni transferi Ali Çamdalı, sezona damga vurmak istediklerini söyledi. Rizeli taraftarların gönlünü fethetmek için gayret göstereceğini dile getiren Çamdalı, "Hedeflediğimiz yere ulaşıp, sezona damga vurmak istiyoruz. Bunun için çok çalışıp iyi bir takım olmak gerekiyor. İnanıyorum ki iyi bir sezon Rize'yi bekliyor" ifadelerini kullandı.
- 15.7.2018
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Ya çok para ya gelecek!
Toplam 2
Yorum
karadeniz81 2 senedir oynadığı oyunun hakkı neyse okadar alsınyoksa satılsın
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Mitrovic yükseliyor
Toplam 1
Yorum
Köfte Ağzıyla top tutsa Şenol Güneş beğenmez onu, ön yargılarından hiçbir zaman kurtulamayacak maalesef.
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Fenerbahçe teknik direktörü Cocu'dan Comolli'ye transfer çağrısı
Toplam 4
Yorum
Geç oluyor Şu an takım geçen senekinden daha zayıf.Yönetim uyumuyor inşallah.
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