Çaykur Rizespor Eren’i istiyor – Fotomaç – 27 Haziran 2018
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    27 Haziran 2018, Çarşamba
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    Eren’i istiyor

    <a href="/index/caykur-rizespor?id=277aa26f-70d3-4a76-a04a-294d6c0f6af7" class="" rel="tag">Çaykur Rizespor</a> Eren’i istiyor

    eski oyuncusu 'ı yeniden kadrosuna katmak istiyor.

    Geçen sezon 'den 'a giden ve 3 yıllık kontrata imza atan Çaykur Rizesporlu eski futbolcu 'la yeşil beyazlılar yollarını ayırdı. Eski futbolcusunu yeniden takımda görmek isteyen yeşil-mavililer, genç futbolcu için harekete geçti. 1461 Trabzon takımından 'nin isteği üzerine 2012-2013 sezonunda 'a transfer olan ve burada 3.5 yıl top koşturan başarılı sol bek ardından Başakşehir ve Konyaspor'da birer sezon forma giydi. Yeşil-mavililerde yaptığı asistlerle akılda kalan başarılı oyuncu yeniden Rize'de futbol oynamak istiyor. Bonservisi elinde bulunan Eren, önümüzdeki günlerde kesin kararını verecek. 27 yaşındaki , geçen sezon forma giydiği 11 karşılaşmasında 2 kez asist yaptı.

    1. 27.6.2018 14:50
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