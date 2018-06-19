Çaykur Rizespor Özgür Çek ile yollarını ayırdı
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Özgür Çek ile yollarını ayırdığını bildirdi.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gidecek ve takıma katılacak oyuncularla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda iç transferde adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezonda takımımızla birlikte 45'ten fazla maça çıkarak Çaykur Rizespor'a hizmet eden Özgür Çek ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunuyoruz. Verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadesine yer verildi.
Rize ekibi, sezon sonunda sözleşmeleri biten Ümit Kurt, kaleci Kaya Tarakçı ve kiralık olarak kadroda bulunan Lincoln ile de sözleşme yenilememişti.
Kaynak: AA
- 19.6.2018 12:32
-
Ali Koç'tan Aykut Kocaman'a telefon
Toplam 16
Yorum
arslan biran önce bonservissizlerden alınmalı yada kiralanmalı. stoper,solbek,10 numara,sağkanat,solkanat,santrafor 1 yıl kirala sonra al.
-
Yarısını bile önermiyorlar
Toplam 3
Yorum
anadoluya kiralık gönderin anadoluya kiralık gönderin.ne kadar veriyolarsa farkını gs olarak biz ödeyelim.paranın ne kadarından kurtulursak kardır.
-
Sinan’a zamlı yeni sözleşme
Toplam 3
Yorum
sinan a uygundur 1 milyon uygundur. atık sinan ekstra çalışıp eksiğini kapatıp rodriges etkisi yapmalı ve banko 11 e oynayaack persormans göstermeli
Çaykur Rizespor Özgür Çek ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.