Çaykur Rizespor Özgür Çek ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 19 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Haziran 2018, Salı
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    ile yollarını ayırdı

    Çaykur Rizespor Özgür Çek ile yollarını ayırdı

    ekiplerinden , ile yollarını ayırdığını bildirdi.

    Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıkları kapsamında gidecek ve takıma katılacak oyuncularla görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

    Teknik Direktör İbrahim Üzülmez'in isteği doğrultusunda iç transferde adımlar atıldığına işaret edilen açıklamada, "Geçtiğimiz iki sezonda takımımızla birlikte 45'ten fazla maça çıkarak 'a hizmet eden ile karşılıklı anlaşarak sözleşmesini sonlandırmış bulunuyoruz. Verdiği emeklerden dolayı kendisine teşekkür eder, ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadesine yer verildi.

    Rize ekibi, sezon sonunda sözleşmeleri biten Ümit Kurt, kaleci Kaya Tarakçı ve kiralık olarak kadroda bulunan Lincoln ile de sözleşme yenilememişti.



    Kaynak: AA
    1. 19.6.2018 12:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çaykur Rizespor Özgür Çek ile yollarını ayırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN