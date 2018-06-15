Rize Tosic’in peşinde – Fotomaç – 15 Haziran 2018
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HEPSİ
    15 Haziran 2018, Cuma
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    Rize Tosic’in peşinde

    Rize Tosic’in peşinde

    Transfere hız veren Ç.Rize, M.United, gibi devlerde oynayan Partizan’ın sağ açığı Tosic’e kanca attı

    ince eleyip sık dokuyan Ç.Rize, bombayı 'dan patlatmaya hazırlanıyor. Yeşilmavililerin birçok talibi olan ünlü yıldız Zoran Tosic'le ilgilendiği öğrenildi. kariyerinde daha önce Zrenjanin, Partizan, , Köln ve gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki sağ açık Partizan'da forma giyiyor. Atmaca'nın Tosic'in işini bayram ertesi bitirmek ve Rize'deki sezon öncesi ilk kampa Sırp yıldızı yetiştirmek istediği belirtilirken, İbrahim Üzülmez'in de Tosic'de ısrarcı olduğu bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncu geçen sezon 31 karşılaşmada 14 gol, 6 asistle müthiş bir sezona imza attı. Tosic, milli takım formasını ise 60 kez terletirken, 7 kez fileleri havalandırdı.

    1. 15.6.2018
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