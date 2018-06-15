Rize Tosic’in peşinde

Transferde ince eleyip sık dokuyan Ç.Rize, bombayı Sırbistan'dan patlatmaya hazırlanıyor. Yeşilmavililerin birçok talibi olan ünlü yıldız Zoran Tosic'le ilgilendiği öğrenildi. Futbol kariyerinde daha önce Zrenjanin, Partizan, Manchester United, Köln ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki sağ açık Partizan'da forma giyiyor. Atmaca'nın Tosic'in işini bayram ertesi bitirmek ve Rize'deki sezon öncesi ilk kampa Sırp yıldızı yetiştirmek istediği belirtilirken, İbrahim Üzülmez'in de Tosic'de ısrarcı olduğu bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncu geçen sezon 31 karşılaşmada 14 gol, 6 asistle müthiş bir sezona imza attı. Tosic, milli takım formasını ise 60 kez terletirken, 7 kez fileleri havalandırdı.