Rize Tosic’in peşinde
Transfere hız veren Ç.Rize, M.United, CSKA Moskova gibi devlerde oynayan Partizan’ın sağ açığı Tosic’e kanca attı
Transferde ince eleyip sık dokuyan Ç.Rize, bombayı Sırbistan'dan patlatmaya hazırlanıyor. Yeşilmavililerin birçok talibi olan ünlü yıldız Zoran Tosic'le ilgilendiği öğrenildi. Futbol kariyerinde daha önce Zrenjanin, Partizan, Manchester United, Köln ve CSKA Moskova gibi takımlarda forma giyen 31 yaşındaki sağ açık Partizan'da forma giyiyor. Atmaca'nın Tosic'in işini bayram ertesi bitirmek ve Rize'deki sezon öncesi ilk kampa Sırp yıldızı yetiştirmek istediği belirtilirken, İbrahim Üzülmez'in de Tosic'de ısrarcı olduğu bildirildi. 2020'ye kadar kontratı bulunan deneyimli oyuncu geçen sezon 31 karşılaşmada 14 gol, 6 asistle müthiş bir sezona imza attı. Tosic, milli takım formasını ise 60 kez terletirken, 7 kez fileleri havalandırdı.
- 15.6.2018
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Tazminat davası açılıyor
Toplam 4
Yorum
keita taraftar üzerine düşeni yapıyosa sizde yapın başkan scout ekibi ne işe yarıyo sözleşmesi biten yada yetenekli gençleri kiralama artık yapın
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Mustafa Cengiz: Niye Barça’ya gitti anlamadım!
Toplam 9
Yorum
BEŞİKTAŞ BU ADAMDA SADECE HAVA GAZI BALON ! ŞAMPİYONLUK KAÇSA İNSAN İÇİNE ÇIKAMAYACAKLAR ZORLA ŞAMPİYON OLDULAR HAVALARA BAK ! AH ALANYA AH....
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