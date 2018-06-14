Çaykur Rizespor'da kupa Cumhurbaşkanı’na – Fotomaç – 14 Haziran 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    14 Haziran 2018, Perşembe
    CANLI 2018 RUSYA
    DÜNYA KUPASI     ENGLISH

    'da kupa ’na

    Çaykur Rizespor'da kupa Cumhurbaşkanı’na

    şampiyonluk kupasını Rize mitinginde konuşan Erdoğan'a götürdü

    Rize mitingi sonrası Çaykur Rizesporlu yöneticiler ve ile bir araya geldi. Miting sonrası bu sezon yükselmeyi başaran Rizespor Başkanı Hasan Kemal Yardımcı ve yöneticiler ile birlikte teknik direktör İbrahim Üzülmez'i kürsüye davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan kupayı kaldırıp, başarılarının devam etmesini diledi. Mitingde hazır bulunan Gençlik ve Spor Bakanı da, "Bize düşen Cumhurbaşkanımızın arkasında Kaçkar Dağları gibi dimdik durmaktır" diye konuştu.
    1. 14.6.2018 09:57
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Çaykur Rizespor'da kupa Cumhurbaşkanı’na haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN