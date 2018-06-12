Robin Yalçın’da mutlu son – Fotomaç – 12 Haziran 2018
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    12 Haziran 2018, Salı
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    ’da mutlu son

    <a href="/index/robin-yalcin?id=e009ad73-39c0-45eb-ac83-5091b878c92c" class="" rel="tag">Robin Yalçın</a>’da mutlu son
    Süper Lig'in yeni takımı , iç transferde ilk imzayı attırdı. Karadeniz ekibi, sözleşmesi sona eren ile 2 senelik anlaşma yaptı. 24 yaşındaki futbolcu, "'de de yeni zaferler yaşamak istiyoruz. Ben de elimden geleni yapacağım" açıklamasında bulundu.
    1. 12.6.2018
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