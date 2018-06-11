Çaykur Rizespor'un gözü Pektemek'de
Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Çaykur Rizespor, Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mustafa Pektemek ile anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
Eski takımı Gençlerbirliği'nin teklifine, geçen sezon küme düşmesi sebebiyle olumsuz yanıt verdiği öğrenilen 29 yaşındaki futbolcu için teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ısrarcı olduğu bilgisi alındı. Oyuncu ve kulübün anlaşması halinde Beşiktaş'ın, transfere kolaylık sağlayacağı öğrenildi.
Futbola 1999'da Topağaçspor alt yapısında başlayan Pektemek, 2005 yılında ise Sakaryaspor altyapısına geçti. İlk profesyonel sözleşmesini de 2006'da Sakaryaspor ile imzaladı. 2006-2008 yıllarını burada geçiren genç forvet, görev aldığı 33 maçta 4 gol ile takımına destek verdi. 2008 senesinde Gençlerbirliği'ne transfer oldu. Burada 3 sezon geçiren Pektemek, ayrıca bu dönemde Türkiye U-21 takımında oynamaya başladı. Gençlerbirliği forması ile 67 maçta forma şansı bulan milli futbolcu, 24 kez rakip ağları havalandırmayı başardı. Pektemek geçen sezon siyah beyazlı forma ile tüm kulvarlarda 15 maça çıktı ve 5 gol kaydetti.
- 11.6.2018 12:52
-
Galatasaray'da Selçuk inan 'feda' diyecek
Toplam 5
Yorum
Meli Ya yollayin gitsin nie bosuna para vericeniz bunun genc alin daha iyi transferde terim ve abdurrahim albayraktan nefret ediyorum
-
Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc ben dünya kupasinda sonra elkay ve mesutun milli takimi birakacagi knaatindeyim
-
Merkel'den İlkay Gündoğan ve Mesut Özil'e destek çağrısı
Toplam 2
Yorum
abc futbolda madem IRKCILIGA HAYIR ise, ozaman citf pasaportlu oyunculara milli takim degistirme sansi verilsin
Çaykur Rizespor'un gözü Pektemek'de haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.