Çaykur Rizespor, Üzülmez ile sözleşme imzaladı – Fotomaç – 23 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    , Üzülmez ile sözleşme imzaladı

    Çaykur Rizespor, Üzülmez ile sözleşme imzaladı

    Spor Toto Süper Lig ekibi , teknik direktör ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.

    Kulübü, teknik direktör ile masaya oturdu. Takımı Süper Lig'e taşıyan Üzülmez ile anlaşan yeşil mavililer 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'un Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda takımımızın başında başarılı bir performans sergileyen İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek ekibimizin başında olacak. Yeni sözleşmenin hocamıza, ekibine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

    1. 23.5.2018 16:01
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