Çaykur Rizespor, Üzülmez ile sözleşme imzaladı
Spor Toto Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile 1 yıllık daha sözleşme imzaladı.
Çaykur Rizespor Kulübü, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile masaya oturdu. Takımı Süper Lig'e taşıyan Üzülmez ile anlaşan yeşil mavililer 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörümüz İbrahim Üzülmez'le 1 yıllık sözleşme imzaladı. Çaykur Rizespor'un Spor Toto 1'inci Lig'de şampiyon olduğu 2017-2018 sezonunda takımımızın başında başarılı bir performans sergileyen İbrahim Üzülmez, 2018-2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig'de mücadele edecek ekibimizin başında olacak. Yeni sözleşmenin hocamıza, ekibine ve camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
- 23.5.2018 16:01
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Burak Yılmaz İstanbul'da evini bile tuttu
Toplam 13
Yorum
Piconhors Trezeque alalım club brugge dan veya genç fizikli bir fas-cezayir-fransa surinam-hollanda karışımı bir futbolcu alalım
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Galatasaray bayrakları Boğaz'a asıldı
Toplam 2
Yorum
fenrbahce 99999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999999
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Mario Mandzukic'ten şok tavır!
Toplam 8
Yorum
kartal burak yilmaz cok daha iyi secim.
Çaykur Rizespor, Üzülmez ile sözleşme imzaladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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