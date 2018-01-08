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    08 Ocak 2018, Pazartesi
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    Rize’de işlem tamam

    Rize’de işlem tamam

    ’i hedefleyen Karadeniz ekibi, Osmanlıspor’un sağ beki Koray Altınay ile 1.5 senelik sözleşme imzaladı

    TFF 1. Lig'in ilk yarısını 3. sırada tamamlayan Çaykur Rizespor, ikinci yarı öncesi transferde hareketli günler yaşıyor. Geçtiğimiz hafta Galip Güzel'i kadrosuna katan Karadeniz ekibi, dün de Osmanlıspor'un sağ beki Koray Altınay ile anlaşma sağladı. Teknik direktör İbrahim Üzülmez'in ısrarcı olduğu 26 yaşındaki oyuncu, 1.5 yıllık sözleşmeye imza attıktan sonra akşam da takımla antrenmana çıktı.
    1. 08 Ocak 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:26
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