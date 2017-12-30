 Keseru bombası – Fotomaç – 30 Aralık 2017 ;
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    30 Aralık 2017, Cumartesi
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    bombası

    Keseru bombası
    'e yükselme hedefiyle transfer çalışmalarını sürdüren Ç.Rizespor, Bulgaristan ekibi Ludogorets Razgrad'ın 31 yaşındaki forveti 'yu gündemine aldı. Yeşil-mavililerin Rumen golcünün menajerini Türkiye'ye davet ettiği ve anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi.
    1. 30 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:19
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