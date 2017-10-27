 Törende Konyaspor Asbaşkanı Mehmet Günbaş da yer aldı. Rize’de 3 isme af – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Törende Konyaspor Asbaşkanı Mehmet Günbaş da yer aldı. Rize’de 3 isme af

    Törende Konyaspor Asbaşkanı Mehmet Günbaş da yer aldı. Rize’de 3 isme af
    Rizespor Başkanı Kemal Yardımcı, kadro dışı bırakılan Oğulcan, Petrucci ve Edomwonyi'nin İbrahim Üzülmez'in kararı doğrultusunda yeniden takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 00:04
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