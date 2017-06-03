"Bu şehir bunu 500 yıl da geçse unutmaz"

Karşılaşma sonunda açıklamalarda bulunan Metin Kalkavan, şanssız bir sezon geçirdiklerini belirterek son haftalarda aldıkları galibiyetin ligde kalmalarına yetmediğini söyledi. Trabzon ile Rize arasında dostluk adına büyük çaba harcadığını ifade eden Kalkavan, "Sporda bundan sonra dostluk olmaz. Bu dostluk burada bitmiştir. Bu kadar emek verdiğim bir dostluğa her şeye rağmen konuşmadım. Bu komşuluk değil. Çıkacaksınız, maçınızda gereğini yapacaksınız. Siz bizim yarışımıza karışmayın. Bakın benim rakibim nasıl oynadı. Tek kale neredeyse maç oynadı. Bu sonuçlar hiç önemli değil. O eforu, o mücadeleyi göstermeniz lazım. Sen kendi oyununu oynayacaksın. Bu üzücü. Bazı şeyler emek vermekle olmuyor. Gerek de yok. Herkes birbirini sevmek zorunda değil. Saygılı olacak. Bu kadar emek verdiğimiz dostlukta bu gerçekten üzücü. Düşmekten daha ağır. Biz yine çıkarız. Bu böyle olmaması lazım" dedi.



'SEN BAŞKASININ YARIŞINA KARIŞMAMAN LAZIM'

Ligde ikinci devrenin en iyi performans sergileyen takımının Trabzonspor olduğuna dikkat çeken Kalkavan, şöyle dedi:

"Bu maça kadar sahanda sadece 2 maç kaybetmişsin. Bu mücadeleyi yapacaksın. Kaybedebilirsin, ama mücadeleni yapacaksın. Bizim üstümüzdeki iki takım Kayseri ve Bursa. Trabzonspor bu iki takıma yeniliyor. Fazla söz söylemeye gerek yok. Bizi burada yenerken yaptıkları mücadeleye baksınlar, kıyaslasınlar. Mücadele etmezsen, şehirlerin düşmanlığını önleyemezsin. Hakkını ver. Alanya'yı tebrik ediyoruz. Muhteşem oynadılar. Futbolda her şey olur, sen görevini yapacaksın. Sen başkasının yarışına karışmaman lazım."

Kalkavan, "Rize bunu 100 yıl 500 yılda geçse unutmaz. Bu kadar net ve bu bir daha düzelmez." ifadeleri ile açıklamasını tamamladı.



BASIN SÖZCÜSÜ FERAH: BU AYIP TRABZON'A YETER

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Aykut Ferah da Trabzonspor'a yönelik eleştirilerde bulundu. İki kentin dostluğu adına büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Ferah, "Bu şehir bunu unutmayacak. Biz yönetim olarak Trabzon ile dostluğu yükseltemeye çalıştık. Bütün emekler boşunaymış. Bir takım kaybedebilir, ama mücadeleni edersin. Hiç maç oynamadan kaybetmek Trabzon'a yakışmadı. Biz Trabzon sayesinde düştük. Bu ayıp onlara yeter" dedi.



RİZESPORLU YÖNETİCİDEN ŞİKE SUÇLAMASI

Çaykur Rizespor Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Remzi Kazmaz ise, "Karadeniz ruhu yok. Rize aynı durumda olsa paşalar gibi oynardı. Şikeci Trabzon. Fenerbahçe'yi ağzından düşürmüyorlar ama, kendileri şike yapıyorlar" ifadelerini kullandı.