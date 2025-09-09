www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor Brezilya Brasilero Seri B Brasilero Seri B 2025 Sezonu Gremio Novorizontino SP - AC Goianiense GO maçı
Brasilero Seri B 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

09.09.2025 | 01:30 | Gremio Novorizontino SP-AC Goianiense GO | Brasilero Seri B | 25. Hafta

Gremio Novorizontino SP ile AC Goianiense GO 2025 Brasilero Seri B yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Benkenstein Pinheiro, Jonathan tarafından yönetilen Gremio Novorizontino SP-AC Goianiense GO maçı, Estadio Dr. Jorge Ismael de Biase Stadı'nda oynanıyor. Gremio Novorizontino SP-AC Goianiense GO maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Gremio Novorizontino SP-AC Goianiense GO
Maçın Tarihi ve Saati: 09.09.2025 / 01:30
Maçın Hakemi: Benkenstein Pinheiro, Jonathan

