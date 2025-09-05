05.09.2025 | 02:00 | Arkansas Little Rock Trojans-Southeastern Louisiana Lady Lions | NCAA Normal Sezon, Kadınlar | league. Hafta

Arkansas Little Rock Trojans ile Southeastern Louisiana Lady Lions 2025 NCAA Normal Sezon, Kadınlar yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Arkansas Little Rock Trojans-Southeastern Louisiana Lady Lions maçı, Stadı'nda oynanıyor. Arkansas Little Rock Trojans-Southeastern Louisiana Lady Lions maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Arkansas Little Rock Trojans-Southeastern Louisiana Lady Lions
Maçın Tarihi ve Saati: 05.09.2025 / 02:00
Maçın Hakemi: