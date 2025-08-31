www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2025 Sezonu CA Juventud Unida Universitario San Luis - AC San Martin de Mendoza maçı
Torneo Federal A 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

31.08.2025 | 21:30 | CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza | Torneo Federal A | 7. Hafta

CA Juventud Unida Universitario San Luis ile AC San Martin de Mendoza 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza maçı, Stadı'nda oynanıyor. CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CA Juventud Unida Universitario San Luis-AC San Martin de Mendoza
Maçın Tarihi ve Saati: 31.08.2025 / 21:30
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Buruk'tan kaleci transferi hakkında flaş açıklama
Aslan milli araya kayıpsız gitti!
G.Saray Hakan'ın alternatifini belirledi!
12 Dev Adam Portekiz'i farklı geçti!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor