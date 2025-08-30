30.08.2025 | 23:00 | Independiente Rivadavia De Mendoza-Argentinos Juniors | Profesyonel Lig | 7. Hafta

Independiente Rivadavia De Mendoza ile Argentinos Juniors 2025 Profesyonel Lig yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Tello Figueroa, Facundo tarafından yönetilen Independiente Rivadavia De Mendoza-Argentinos Juniors maçı, Estadio Unico Madre De Ciudades Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia De Mendoza-Argentinos Juniors maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Independiente Rivadavia De Mendoza-Argentinos Juniors
Maçın Tarihi ve Saati: 30.08.2025 / 23:00
Maçın Hakemi: Tello Figueroa, Facundo