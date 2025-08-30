www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor Ekvador LigaPro Primera A LigaPro Primera A 2025 Sezonu CSD Independiente del Valle - CD Tecnico Universitario maçı
LigaPro Primera A 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

30.08.2025 | 22:00 | CSD Independiente del Valle-CD Tecnico Universitario | LigaPro Primera A | 27. Hafta

CSD Independiente del Valle ile CD Tecnico Universitario 2025 LigaPro Primera A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Loayza, Byran tarafından yönetilen CSD Independiente del Valle-CD Tecnico Universitario maçı, Estadio Banco Guayaquil Stadı'nda oynanıyor. CSD Independiente del Valle-CD Tecnico Universitario maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CSD Independiente del Valle-CD Tecnico Universitario
Maçın Tarihi ve Saati: 30.08.2025 / 22:00
Maçın Hakemi: Loayza, Byran

