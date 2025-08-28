www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor Arjantin Liga Profesional, Reserves Primera LPF, Reserves 2025 Sezonu Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Argentinos Juniors Reserve maçı
Primera LPF, Reserves 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

28.08.2025 | 21:00 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Argentinos Juniors Reserve | Liga Profesional, Reserves | 7. Hafta

Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve ile Argentinos Juniors Reserve 2025 Liga Profesional, Reserves yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Argentinos Juniors Reserve maçı, Stadı'nda oynanıyor. Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Argentinos Juniors Reserve maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve-Argentinos Juniors Reserve
Maçın Tarihi ve Saati: 28.08.2025 / 21:00
Maçın Hakemi:

