27.08.2025 | 01:00 | CA Talleres de Cordoba Reserve-Deportivo Riestra Afbc Reserve | Liga Profesional, Reserves | 7. Hafta

Maçları Filtrele

27.08.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 18.02.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Banfield 18.02.2025 | Independiente Reserve - CA Sarmiento de Junin 18.02.2025 | Estudiantes de LP Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 19.02.2025 | CA Belgrano - CA Huracan 19.02.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Aldosivi Reserve 19.02.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - Gimnasia de la Plata Reserve 19.02.2025 | CA Barracas Central Reserve - Racing Club Avellaneda 19.02.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - CA Talleres de Cordoba Reserve 19.02.2025 | Newells Old Boys - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 20.02.2025 | Boca Juniors - Argentinos Juniors Reserve 20.02.2025 | CA Platense - CA River Plate (Arg) 20.02.2025 | CD Godoy Cruz - Rosario Central Reserve 20.02.2025 | CA Tigre Reserve - Velez Sarsfield Reserve 20.02.2025 | CA Lanus - Deportivo Riestra Afbc Reserve 21.02.2025 | San Martin de San Juan Reserve - Atletico Tucuman Reserve 25.02.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Belgrano 25.02.2025 | CA Aldosivi Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 25.02.2025 | CA Banfield - Newells Old Boys 25.02.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA Barracas Central Reserve 26.02.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Independiente Reserve 26.02.2025 | CA Huracan - Estudiantes de LP Reserve 26.02.2025 | CA Sarmiento de Junin - CD Godoy Cruz 26.02.2025 | Rosario Central Reserve - CA Lanus 26.02.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 27.02.2025 | CA River Plate (Arg) - Instituto AC Cordoba Reserves 27.02.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - Atletico Tucuman Reserve 27.02.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - Boca Juniors 27.02.2025 | Argentinos Juniors Reserve - CA Tigre Reserve 27.02.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - San Martin de San Juan Reserve 27.02.2025 | Velez Sarsfield Reserve - CA Platense 04.03.2025 | Newells Old Boys - CA Aldosivi Reserve 04.03.2025 | CA Lanus - CA Sarmiento de Junin 04.03.2025 | CA Belgrano - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 05.03.2025 | Independiente Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 05.03.2025 | Estudiantes de LP Reserve - Racing Club Avellaneda 05.03.2025 | San Martin de San Juan Reserve - Rosario Central Reserve 05.03.2025 | Argentinos Juniors Reserve - CA Platense 05.03.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 06.03.2025 | Boca Juniors - CA Huracan 06.03.2025 | CA Barracas Central Reserve - CA Banfield 06.03.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - CA River Plate (Arg) 06.03.2025 | CD Godoy Cruz - CA Talleres de Cordoba Reserve 06.03.2025 | CA Tigre Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 06.03.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - Velez Sarsfield Reserve 07.03.2025 | Atletico Tucuman Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 13.03.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 13.03.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - CD Godoy Cruz 13.03.2025 | Velez Sarsfield Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 13.03.2025 | CA Platense - Instituto AC Cordoba Reserves 14.03.2025 | CA River Plate (Arg) - Independiente Reserve 18.03.2025 | Estudiantes de LP Reserve - CA Banfield 18.03.2025 | CA Belgrano - CA Aldosivi Reserve 18.03.2025 | Argentinos Juniors Reserve - CA Huracan 18.03.2025 | CA Tigre Reserve - Racing Club Avellaneda 18.03.2025 | CA Lanus - Gimnasia de la Plata Reserve 19.03.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 19.03.2025 | San Martin de San Juan Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve 20.03.2025 | Atletico Tucuman Reserve - CA Sarmiento de Junin 20.03.2025 | Boca Juniors - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 20.03.2025 | CD Godoy Cruz - CA River Plate (Arg) 20.03.2025 | Newells Old Boys - Defensa Y Justicia Reserve 20.03.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Rosario Central Reserve 20.03.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - CA Platense 20.03.2025 | CA Barracas Central Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 23.03.2025 | Racing Club Avellaneda - Argentinos Juniors Reserve 26.03.2025 | CA Banfield - Boca Juniors 26.03.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA Tigre Reserve 26.03.2025 | CA Aldosivi Reserve - Estudiantes de LP Reserve 26.03.2025 | CA Huracan - CA Union Santa Fe Reserve 26.03.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Barracas Central Reserve 26.03.2025 | CA Sarmiento de Junin - Deportivo Riestra Afbc Reserve 27.03.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Atletico Tucuman Reserve 27.03.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Belgrano 27.03.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - San Lorenzo de Almagro Res. 27.03.2025 | Velez Sarsfield Reserve - CD Godoy Cruz 27.03.2025 | CA Platense - Independiente Reserve 27.03.2025 | CA River Plate (Arg) - CA Lanus 27.03.2025 | Newells Old Boys - Rosario Central Reserve 27.03.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - San Martin de San Juan Reserve 01.04.2025 | CA Belgrano - Defensa Y Justicia Reserve 01.04.2025 | Rosario Central Reserve - CA Sarmiento de Junin 01.04.2025 | CA Lanus - Velez Sarsfield Reserve 01.04.2025 | Estudiantes de LP Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 01.04.2025 | Argentinos Juniors Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 03.04.2025 | San Martin de San Juan Reserve - CA River Plate (Arg) 03.04.2025 | CA Huracan - San Lorenzo de Almagro Res. 03.04.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve 03.04.2025 | CD Godoy Cruz - CA Platense 04.04.2025 | Atletico Tucuman Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 08.04.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Huracan 08.04.2025 | Velez Sarsfield Reserve - San Martin de San Juan Reserve 08.04.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 09.04.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - Boca Juniors 09.04.2025 | CA Aldosivi Reserve - CA Tigre Reserve 09.04.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - Estudiantes de LP Reserve 09.04.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - CD Godoy Cruz 10.04.2025 | CA Banfield - Argentinos Juniors Reserve 10.04.2025 | Newells Old Boys - CA Belgrano 10.04.2025 | CA Platense - CA Lanus 10.04.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 10.04.2025 | CA Sarmiento de Junin - CA Barracas Central Reserve 11.04.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Rosario Central Reserve 15.04.2025 | Argentinos Juniors Reserve - CA Aldosivi Reserve 15.04.2025 | Estudiantes de LP Reserve - Newells Old Boys 15.04.2025 | CA Tigre Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 16.04.2025 | Atletico Tucuman Reserve - Velez Sarsfield Reserve 16.04.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA River Plate (Arg) 18.04.2025 | Independiente Reserve - Racing Club Avellaneda 18.04.2025 | CA Huracan - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 18.04.2025 | CD Godoy Cruz - San Lorenzo de Almagro Res. 18.04.2025 | CA Belgrano - CA Barracas Central Reserve 18.04.2025 | CA Lanus - Instituto AC Cordoba Reserves 22.04.2025 | CA Platense - Atletico Tucuman Reserve 22.04.2025 | Newells Old Boys - Boca Juniors 22.04.2025 | CA Banfield - CA Huracan 22.04.2025 | Velez Sarsfield Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 23.04.2025 | CA River Plate (Arg) - Rosario Central Reserve 23.04.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Tigre Reserve 23.04.2025 | Independiente Reserve - CD Godoy Cruz 23.04.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Racing Club Avellaneda 24.04.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - Argentinos Juniors Reserve 24.04.2025 | CA Barracas Central Reserve - Estudiantes de LP Reserve 24.04.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - CA Lanus 24.04.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - San Martin de San Juan Reserve 24.04.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - CA Sarmiento de Junin 24.04.2025 | CA Belgrano - CA Talleres de Cordoba Reserve 24.04.2025 | CA Aldosivi Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 29.04.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Banfield 29.04.2025 | Argentinos Juniors Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 29.04.2025 | CA Lanus - Independiente Reserve 29.04.2025 | CA Tigre Reserve - Newells Old Boys 29.04.2025 | Rosario Central Reserve - Velez Sarsfield Reserve 29.04.2025 | CD Godoy Cruz - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 30.04.2025 | CA Huracan - CA Aldosivi Reserve 30.04.2025 | Estudiantes de LP Reserve - CA Belgrano 30.04.2025 | CA Sarmiento de Junin - CA River Plate (Arg) 30.04.2025 | San Martin de San Juan Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 30.04.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA Platense 30.04.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 02.05.2025 | Atletico Tucuman Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 06.05.2025 | Newells Old Boys - Argentinos Juniors Reserve 06.05.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - Atletico Tucuman Reserve 06.05.2025 | CA Platense - Rosario Central Reserve 06.05.2025 | Velez Sarsfield Reserve - CA Sarmiento de Junin 06.05.2025 | CA Banfield - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 07.05.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Huracan 07.05.2025 | CA River Plate (Arg) - CA Talleres de Cordoba Reserve 08.05.2025 | CA Barracas Central Reserve - CA Tigre Reserve 08.05.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - Estudiantes de LP Reserve 08.05.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 08.05.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - Deportivo Riestra Afbc Reserve 13.05.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 13.05.2025 | Argentinos Juniors Reserve - CA Barracas Central Reserve 13.05.2025 | Rosario Central Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 14.05.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Velez Sarsfield Reserve 15.05.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA Aldosivi Reserve 15.05.2025 | CA Tigre Reserve - CA Belgrano 15.05.2025 | CA Huracan - Defensa Y Justicia Reserve 15.05.2025 | CA Sarmiento de Junin - CA Platense 15.05.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Central Cordoba SE Reserve 16.05.2025 | Boca Juniors - Estudiantes de LP Reserve 20.05.2025 | Velez Sarsfield Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 20.05.2025 | Newells Old Boys - CA Huracan 20.05.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - Racing Club Avellaneda 20.05.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - Rosario Central Reserve 22.05.2025 | CA Aldosivi Reserve - CA Banfield 22.05.2025 | CA Lanus - San Martin de San Juan Reserve 22.05.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - CA Sarmiento de Junin 22.05.2025 | CA Platense - CA Talleres de Cordoba Reserve 23.05.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 27.05.2025 | San Martin de San Juan Reserve - CA Aldosivi Reserve 27.05.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 27.05.2025 | Argentinos Juniors Reserve - Estudiantes de LP Reserve 27.05.2025 | Racing Club Avellaneda - Newells Old Boys 27.05.2025 | CA Banfield - CA Central Cordoba SE Reserve 28.05.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CD Godoy Cruz 28.05.2025 | Rosario Central Reserve - Independiente Reserve 28.05.2025 | Atletico Tucuman Reserve - CA Lanus 28.05.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - CA Platense 28.05.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 29.05.2025 | CA River Plate (Arg) - Velez Sarsfield Reserve 29.05.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - CA Belgrano 29.05.2025 | CA Sarmiento de Junin - San Lorenzo de Almagro Res. 29.05.2025 | CA Huracan - CA Barracas Central Reserve 29.05.2025 | CA Tigre Reserve - Boca Juniors 11.06.2025 | San Martin de San Juan Reserve - CA Huracan 11.06.2025 | Newells Old Boys - San Lorenzo de Almagro Res. 12.06.2025 | CA River Plate (Arg) - CA Aldosivi Reserve 12.06.2025 | CA Belgrano - CA Lanus 12.06.2025 | Velez Sarsfield Reserve - CA Tigre Reserve 12.06.2025 | Rosario Central Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 12.06.2025 | Estudiantes de LP Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 13.06.2025 | Boca Juniors - Atletico Tucuman Reserve 16.06.2025 | Velez Sarsfield Reserve - CA Belgrano 16.06.2025 | CA River Plate (Arg) - San Lorenzo de Almagro Res. 17.06.2025 | Estudiantes de LP Reserve - Rosario Central Reserve 18.06.2025 | Boca Juniors - San Martin de San Juan Reserve 22.06.2025 | Rosario Central Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 23.06.2025 | Boca Juniors - Velez Sarsfield Reserve 29.06.2025 | Velez Sarsfield Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 06.07.2025 | Velez Sarsfield Reserve - San Lorenzo de Almagro Res. 22.07.2025 | CA Lanus - Rosario Central Reserve 22.07.2025 | CD Godoy Cruz - CA Sarmiento de Junin 22.07.2025 | CA Platense - Velez Sarsfield Reserve 23.07.2025 | Atletico Tucuman Reserve - Ferro Carril Oeste 23.07.2025 | Newells Old Boys - CA Banfield 23.07.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Aldosivi Reserve 23.07.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - CA River Plate (Arg) 23.07.2025 | Estudiantes de LP Reserve - CA Huracan 23.07.2025 | Independiente Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve 24.07.2025 | CA Belgrano - Racing Club Avellaneda 24.07.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - Gimnasia de la Plata Reserve 24.07.2025 | Boca Juniors - CA Union Santa Fe Reserve 24.07.2025 | San Martin de San Juan Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 24.07.2025 | Colon de Santa Fe Reserve - CA Central Cordoba SE Reserve 24.07.2025 | CA Barracas Central Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 25.07.2025 | CA Tigre Reserve - Argentinos Juniors Reserve 29.07.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - Independiente Reserve 29.07.2025 | CA Sarmiento de Junin - CA Lanus 29.07.2025 | CA Banfield - CA Barracas Central Reserve 29.07.2025 | Ferro Carril Oeste - CA Platense 30.07.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - CD Godoy Cruz 30.07.2025 | CA River Plate (Arg) - San Lorenzo de Almagro Res. 30.07.2025 | CA Huracan - Boca Juniors 30.07.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - CA Tigre Reserve 30.07.2025 | Racing Club Avellaneda - Estudiantes de LP Reserve 30.07.2025 | CA Aldosivi Reserve - Newells Old Boys 30.07.2025 | Rosario Central Reserve - San Martin de San Juan Reserve 30.07.2025 | Velez Sarsfield Reserve - Instituto AC Cordoba Reserves 31.07.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Atletico Tucuman Reserve 31.07.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - CA Belgrano 31.07.2025 | Argentinos Juniors Reserve - Colon de Santa Fe Reserve 01.08.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 03.08.2025 | Ferro Carril Oeste - Velez Sarsfield Reserve 05.08.2025 | CA Tigre Reserve - CA Huracan 05.08.2025 | San Martin de San Juan Reserve - CA Sarmiento de Junin 05.08.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - CA Platense 05.08.2025 | Estudiantes de LP Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 05.08.2025 | Ferro Carril Oeste - Instituto AC Cordoba Reserves 06.08.2025 | Boca Juniors - Racing Club Avellaneda 07.08.2025 | CA Barracas Central Reserve - CA Aldosivi Reserve 07.08.2025 | CA Lanus - CA Talleres de Cordoba Reserve 07.08.2025 | Argentinos Juniors Reserve - CA Union Santa Fe Reserve 07.08.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - Ferro Carril Oeste 12.08.2025 | CA Sarmiento de Junin - Atletico Tucuman Reserve 12.08.2025 | CA Aldosivi Reserve - CA Belgrano 12.08.2025 | CA Banfield - Estudiantes de LP Reserve 12.08.2025 | Ferro Carril Oeste - Instituto AC Cordoba Reserves 13.08.2025 | Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve - Boca Juniors 13.08.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - Colon de Santa Fe Reserve 13.08.2025 | Gimnasia de la Plata Reserve - CA Lanus 13.08.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - Newells Old Boys 13.08.2025 | CA Platense - San Lorenzo de Almagro Res. 14.08.2025 | CA River Plate (Arg) - CD Godoy Cruz 14.08.2025 | CA Central Cordoba SE Reserve - CA Barracas Central Reserve 14.08.2025 | CA Huracan - Argentinos Juniors Reserve 14.08.2025 | Racing Club Avellaneda - CA Tigre Reserve 14.08.2025 | Velez Sarsfield Reserve - Independiente Reserve 14.08.2025 | Rosario Central Reserve - Deportivo Riestra Afbc Reserve 15.08.2025 | CA Talleres de Cordoba Reserve - San Martin de San Juan Reserve 19.08.2025 | CA Belgrano - CA Central Cordoba SE Reserve 20.08.2025 | San Lorenzo de Almagro Res. - Instituto AC Cordoba Reserves 20.08.2025 | CD Godoy Cruz - Velez Sarsfield Reserve 20.08.2025 | Rosario Central Reserve - Ferro Carril Oeste 21.08.2025 | Boca Juniors - CA Banfield 21.08.2025 | Atletico Tucuman Reserve - CA Talleres de Cordoba Reserve 21.08.2025 | San Martin de San Juan Reserve - Gimnasia de la Plata Reserve 21.08.2025 | Estudiantes de LP Reserve - CA Aldosivi Reserve 21.08.2025 | CA Barracas Central Reserve - Defensa Y Justicia Reserve 21.08.2025 | Argentinos Juniors Reserve - Racing Club Avellaneda 21.08.2025 | Independiente Reserve - CA Platense 21.08.2025 | CA Tigre Reserve - Independiente Rivadavia de Mendoza Reserve 22.08.2025 | CA Lanus - CA River Plate (Arg) 22.08.2025 | CA Union Santa Fe Reserve - CA Huracan 22.08.2025 | Colon de Santa Fe Reserve - Newells Old Boys 22.08.2025 | Deportivo Riestra Afbc Reserve - CA Sarmiento de Junin 26.08.2025 | CA Aldosivi Reserve - Boca Juniors 26.08.2025 | Defensa Y Justicia Reserve - CA Belgrano 26.08.2025 | Instituto AC Cordoba Reserves - Independiente Reserve 26.08.2025 | Newells Old Boys - CA Barracas Central Reserve