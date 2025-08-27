www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor ABD NCAA, Normal Sezon NCAA, Normal Sezon 2025 Sezonu Southern Indiana Screaming Eagles - Rose Hulman Fightin Engineers maçı
NCAA, Normal Sezon 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

27.08.2025 | 03:30 | Southern Indiana Screaming Eagles-Rose Hulman Fightin Engineers | NCAA, Normal Sezon | league. Hafta

Southern Indiana Screaming Eagles ile Rose Hulman Fightin Engineers 2025 NCAA, Normal Sezon yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen Southern Indiana Screaming Eagles-Rose Hulman Fightin Engineers maçı, Stadı'nda oynanıyor. Southern Indiana Screaming Eagles-Rose Hulman Fightin Engineers maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: Southern Indiana Screaming Eagles-Rose Hulman Fightin Engineers
Maçın Tarihi ve Saati: 27.08.2025 / 03:30
Maçın Hakemi:

