24.08.2025 | 04:00 | CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca | Primera Division, Açılış | 7. Hafta

CD Luis Angel Firpo Usulutan ile CD Platense Municipal Zacatecoluca 2025 Primera Division, Açılış yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçı, Stadı'nda oynanıyor. CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.



Takımlar: CD Luis Angel Firpo Usulutan-CD Platense Municipal Zacatecoluca

Maçın Tarihi ve Saati: 24.08.2025 / 04:00

Maçın Hakemi: