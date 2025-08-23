23.08.2025 | 18:00 | Moreirense FC-Vitoria Guimarares | Liga Portugal | 3. Hafta

Moreirense FC ile Vitoria Guimarares 25/26 Liga Portugal yarı final maçında karşı karşıya geliyor. Pinheiro Dionisio dos Anjos, Joao Luiz tarafından yönetilen Moreirense FC-Vitoria Guimarares maçı, Parque de Jogos Comendador Joaquim de Almeida Freitas Stadı'nda oynanıyor. Moreirense FC-Vitoria Guimarares maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: Moreirense FC-Vitoria Guimarares
Maçın Tarihi ve Saati: 23.08.2025 / 18:00
Maçın Hakemi: Pinheiro Dionisio dos Anjos, Joao Luiz