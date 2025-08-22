Maçları Filtrele

22.08.2025 | Ayamonte CF - CD San Roque de Lepe 31.12.2024 | Al Safa - Al Ansar SC 02.01.2025 | Gor Mahia FC - Airtel Kitara 04.01.2025 | Xerez Deportivo FC - Betis Deportivo Balompie 04.01.2025 | CD Illescas - Toledo Sad 04.01.2025 | De Graafschap - Hardenberg 05.01.2025 | Mazatlan FC - Deportivo Toluca FC 05.01.2025 | Atletico Sanluqueno CF - Cadiz 05.01.2025 | Bayer Leverkusen - RW Oberhausen 05.01.2025 | Go Ahead Eagles - Malaga 05.01.2025 | Bochum - Wuppertaler 05.01.2025 | Union Berlin - Holstein Kiel 05.01.2025 | Borussia Monchengladbach - NEC Nijmegen 05.01.2025 | FC Emmen - Rot Weiss Essen 05.01.2025 | Stuttgart - Ajax Amsterdam 05.01.2025 | SV 07 Elversberg - FC Groningen 05.01.2025 | Werder Bremen - FC Twente Enschede 05.01.2025 | Bochum - Heracles Almelo 05.01.2025 | Eintracht Braunschweig - St Pauli 05.01.2025 | AA Coruripe AL - Barra SE 06.01.2025 | Wehen - SC Heerenveen 06.01.2025 | FC Aarau - Schalke 04 06.01.2025 | Feyenoord Rotterdam - Fortuna Düsseldorf 06.01.2025 | Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 07 06.01.2025 | Paderborn - SC Heerenveen 06.01.2025 | FC Salzburg - Bayern Münih 07.01.2025 | Jahn Regensburg - München 07.01.2025 | Al Safa - Al Ahli Nabatiya 07.01.2025 | AFC Hermannstadt - Alemannia Aachen 07.01.2025 | Ulm 1846 - Erzgebirge 07.01.2025 | Karlsruher - FC St Gallen 1879 07.01.2025 | Servette Geneva - NAC Breda 07.01.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Botosani 07.01.2025 | Young Boys Bern - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 08.01.2025 | Petrolul Ploiesti - 52 Orduspor FK 08.01.2025 | RKS Rakow Czestochowa - SK Sigma Olomouc 08.01.2025 | Tombense FC MG - Rio Branco AC ES 08.01.2025 | FC Dinamo Bucuresti 1948 - FC Zurich 08.01.2025 | U. Cluj - Gangwon FC 08.01.2025 | HNK Rijeka - Primorje Ajdovscina 08.01.2025 | Sturm Graz - FC Lugano 08.01.2025 | Fc Unirea 2004 Slobozia - FC Pakhtakor Tashkent 09.01.2025 | FC Zurich - Schalke 04 09.01.2025 | Debreceni VSC - FC Uta Arad 09.01.2025 | FC Gloria Buzau - PFK TURAN TOVUZ 09.01.2025 | HNK Hajduk Split - Osnabrück 09.01.2025 | Fortuna Düsseldorf - Bodoe/Glimt 09.01.2025 | FC Shakhtar Donetsk - GNK Dinamo Zagreb 09.01.2025 | FC Viktoria Plzen - Paderborn 09.01.2025 | NK Osijek - NK Opatija 09.01.2025 | SK Treibach - Wolfsberger AC 09.01.2025 | Kiliminjaro Stars - Burkina Faso 10.01.2025 | Hannover 96 - Magdeburg 10.01.2025 | MKS Cracovia Krakow - Puszcza Niepolomice 10.01.2025 | NK Lokomotiva Zagreb - HNK Gorica 10.01.2025 | Brisbane Knights - Brisbane City FC 10.01.2025 | Young Boys Bern - Hannover 96 10.01.2025 | Fotbal Club FCSB - Hamburger SV 10.01.2025 | SC Preussen 06 Munster - Ferencvarosi Budapest 10.01.2025 | AL Hilal United - Rapid Bucuresti 1923 10.01.2025 | Wehen - FC CFR 1907 Cluj 10.01.2025 | FC Botosani - FC Viktoria Cologne 10.01.2025 | Karlsruher - Servette Geneva 10.01.2025 | NK Varazdin - NK Slaven Belupo 10.01.2025 | FC Aarau - Erzgebirge 10.01.2025 | Malmo FF - Sparta Prague 10.01.2025 | Young Boys Bern - PFC Ludogorets 1945 Razgrad 10.01.2025 | Nyiregyhaza Spartacus FC - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe 11.01.2025 | Salisbury United - Adelaide City FC 11.01.2025 | Modbury Jets SC - Adelaide Blue Eagles 11.01.2025 | Canterbury Bankstown FC - Sydney Olympic FC 11.01.2025 | FC Slovan Liberec - FC Viktoria Zizkov 11.01.2025 | MFK Karniva - SFC Opava 11.01.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana 11.01.2025 | SK Sigma Olomouc - FK Kosice 11.01.2025 | MSK Zilina - 1. FC Tatran Presov 11.01.2025 | MFK Zemplin Michalovce - FK Humenne 11.01.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - MFK Ruzomberok 11.01.2025 | SV Darmstadt 98 - FC St Gallen 1879 11.01.2025 | Greuther Furth - München 11.01.2025 | Dynamo Dresden - Rot Weiss Essen 11.01.2025 | Arminia Bielefeld - TSV Havelse 11.01.2025 | U. Cluj - MTK Budapest 11.01.2025 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna 11.01.2025 | FC CSKA 1948 - Petrolul Ploiesti 11.01.2025 | AFC Hermannstadt - Neftchi Fargona 11.01.2025 | SK Sigma Olomouc - MFK Skalica 11.01.2025 | OKS Swit Szczecin - Warta Gorzow Wielkopolski 11.01.2025 | Sturm Graz - Grasshoppers Club Zurich 11.01.2025 | Legia Warszawa - FC CFR 1907 Cluj 12.01.2025 | U. Chile - CD Godoy Cruz 12.01.2025 | Union de Santa Fe - CD Universidad Catolica 12.01.2025 | CS Universitatea Craiova 1948 - CSM Politehnica Iasi 12.01.2025 | FC Zurich - U. Cluj 12.01.2025 | Fc Unirea 2004 Slobozia - FK Jedinstvo UB 12.01.2025 | GNK Dinamo Zagreb - KKS Lech Poznan 12.01.2025 | FC Viktoria Plzen - GKS Piast Gliwice 12.01.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - Petrolul Ploiesti 12.01.2025 | WKS Slask Wroclaw - GKS Jastrzebie 13.01.2025 | Alianza Lima - CS Emelec 13.01.2025 | America de Cali - Melgar 13.01.2025 | Danubio - CA Huracan 13.01.2025 | Penarol URU - Colo Colo 13.01.2025 | Hvidovre IF - AB Gladsaxe 13.01.2025 | FC Dynamo Kyiv - Widzew Lodz 13.01.2025 | FC Botosani - FK Radnicki 1923 Kragujevac 13.01.2025 | FK Novi Pazar - FC Dinamo Bucuresti 1948 13.01.2025 | Wolfsberger AC - Diosgyör 14.01.2025 | Racing Club Montevideo - Defensa Y Justicia 14.01.2025 | Club Nacional de Football - CA San Lorenzo Almagro 14.01.2025 | West Adelaide SC - Adelaide United FK 14.01.2025 | FC Uta Arad - Bekescsaba 1912 Elore 14.01.2025 | NK Osijek - NK Domzale 14.01.2025 | Ulsan Hyundai FC - Rapid Bucuresti 1923 14.01.2025 | NK Radomlje - HNK Rijeka 14.01.2025 | FK Mlada Boleslav - FK Dukla Prag 14.01.2025 | Köln - FC Viktoria Cologne 14.01.2025 | Al Shahaniya - Slovan Bratislava 14.01.2025 | SK Austria Klagenfurt - Sirnitz 14.01.2025 | Ujpest FC Budapest - HNK Hajduk Split 14.01.2025 | FC Paradiso - Servette FC 14.01.2025 | Simmeringer SC - Kremser SC 14.01.2025 | FC Buderich 02 - Fortuna Dusseldorf II 14.01.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - Ein. Frankfurt (A) 15.01.2025 | Coquimbo Unido - CD Godoy Cruz 15.01.2025 | CD Universidad Catolica - Atletico Tucuman 15.01.2025 | CD Junior FC - Universitario de Deportes 15.01.2025 | CA Independiente Avellaneda - Club Olimpia 15.01.2025 | Marconi Stallions - Inner West Hawks FC 15.01.2025 | Moreton City Excelsior FC - Peninsula Power FC 15.01.2025 | PFC CSKA Sofia - FC Shakhtar Donetsk 15.01.2025 | HNK Hajduk Split - Murcia 15.01.2025 | NK Osijek - Orijent 1919 Rijeka 15.01.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Sesvete 15.01.2025 | WKW ETO FC Gyor - SK Sigma Olomouc 15.01.2025 | Warta Gorzow Wielkopolski - Wisla Plock 15.01.2025 | Shanghai Port FC - Rapid Bucuresti 1923 15.01.2025 | Zalaegerszeg TE - SK Lisen 15.01.2025 | KF Ferizaj - KF Trepca Mitrovice 15.01.2025 | Szentlorinc - HNK Cibalia Vinkovci 15.01.2025 | Sparta Prague - Bodoe/Glimt 15.01.2025 | Mezokovesd Zsory SE - MFK Zemplin Michalovce 15.01.2025 | Ferencvarosi Budapest - GKS Piast Gliwice 15.01.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - PFC Levski Sofya 15.01.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Shakhtar Donetsk 15.01.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Jagiellonia Bialystok 15.01.2025 | Young Boys Bern - Biel 15.01.2025 | FC Salzburg - FC Midtjylland 15.01.2025 | SK Slavia Prag - RKS Rakow Czestochowa 15.01.2025 | Rekord Bielsko Biala - GKS Katowice 15.01.2025 | Trenkwalder Admira - SR Donaufeld 15.01.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FK Spartak Sobeslav 15.01.2025 | SV Leobendorf - Schwechat 15.01.2025 | SpVg Schonnebeck 1910 - Wattenscheid 09 15.01.2025 | 1. FC Cologne - SG 99 Andernach 15.01.2025 | Metropolitanos FC - Zamora FC 16.01.2025 | Juventud de las Piedras - Argentinos Juniors 16.01.2025 | Estudiantes de Merida - Rayo Zuliano 16.01.2025 | Boca Juniors - EC Juventude RS 16.01.2025 | Colo Colo - CA Huracan 16.01.2025 | Rionegro Aguilas - CS Emelec 16.01.2025 | Cruzeiro EC MG - Sao Paulo FC SP 16.01.2025 | Defensor Sporting - Gimnasia Y Esgrima La Plata 16.01.2025 | FC Dynamo Kyiv - NK Maribor 16.01.2025 | Adelaide Comets FC - Adelaide Croatia Raiders SC 16.01.2025 | MFK Ruzomberok - 1. FC Tatran Presov 16.01.2025 | LASK Linz - Paksi SE 16.01.2025 | AGF Aarhus - Odense Boldklub 16.01.2025 | FK Austria Wien - FK TSC Backa Topola 16.01.2025 | FC Lugano - FC Wil 1900 16.01.2025 | AIK - FC Viktoria Plzen 16.01.2025 | FC Dynamo Kyiv - FC CSKA 1948 16.01.2025 | Malmo FF - FC Slovan Liberec 16.01.2025 | FK Novi Pazar - RFK Akhmat Grozny 16.01.2025 | Al Gharafa SC - Slovan Bratislava 16.01.2025 | Wolfsberger AC - Puskas Akademia FC Felcsut 16.01.2025 | IF Elfsborg - FKS Stal Mielec 16.01.2025 | Metropolitanos FC - Rayo Zuliano 17.01.2025 | Montevideo City Torque - Defensa Y Justicia 17.01.2025 | Estudiantes de Merida - Zamora FC 17.01.2025 | Montevideo Wanderers - CA Belgrano de Cordoba 17.01.2025 | Millonarios FC - Melgar 17.01.2025 | SC Internacional RS - CD Paracuellos Antamira 17.01.2025 | Penarol URU - CA San Lorenzo Almagro 17.01.2025 | Sydney United - Sydney FC 17.01.2025 | West Torrens Birkalla - Adelaide Cobras 17.01.2025 | Campbelltown City SC - Cumberland United 17.01.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - FC Strumska Slava 17.01.2025 | Croydon FC - Fulham United FC 17.01.2025 | HB Koege - AB Gladsaxe 17.01.2025 | Polonia Bytom - Ruch Chorzow 17.01.2025 | Fehervar FC Szekesfehervar - NK Brinje Grosuplje 17.01.2025 | OKS Swit Szczecin - MKS Notec Czarnkow 17.01.2025 | Orijent 1919 Rijeka - Sturm Graz 17.01.2025 | Wisla Krakow - Podbeskidzie Bielsko Biala 17.01.2025 | MFK Ruzomberok - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana 17.01.2025 | Widzew Lodz - KGHM Zaglebie Lubin 17.01.2025 | FK Belasica Strumica - FK Shkendija 17.01.2025 | FK Zeleznicar Pancevo - Mura Murska Sabota 17.01.2025 | Neuchatel Xamax - Stade Nyonnis 17.01.2025 | GKS Katowice - Nyiregyhaza Spartacus FC 17.01.2025 | Puszcza Niepolomice - FC Suhareka 17.01.2025 | Motor Lublin - MTK Budapest 17.01.2025 | HNK Rijeka - Sturm Graz 17.01.2025 | Hartberg - Bravo Ljubljana 17.01.2025 | Deutschlandsberger SC - ASK Voitsberg 17.01.2025 | MKS Pogon Szczecin - Paksi SE 17.01.2025 | Sturm Graz II - SC Weiz 17.01.2025 | Mjallby AIF - FC Roskilde 17.01.2025 | Wiener Sport-Club - First Vienna 17.01.2025 | FC Buderich 02 - TSV Meerbusch 17.01.2025 | FC Breitenrain - FC Schötz 17.01.2025 | Zamora FC - Rayo Zuliano 18.01.2025 | Estudiantes de Merida - Metropolitanos FC 18.01.2025 | U. Chile - CA River Plate (Arg) 18.01.2025 | Union de Santa Fe - Atletico Tucuman 18.01.2025 | Club Nacional de Football - Club Olimpia 18.01.2025 | West Adelaide SC - FK Beograd 18.01.2025 | SFC Opava - FC Hlucin 18.01.2025 | CS Viitorul Daesti - CSC 1599 Selimbar 18.01.2025 | FC ZBROJOVKA Brno - FK Hodonin 18.01.2025 | FK Mas Taborsko - Kladno 18.01.2025 | FK Napredak Krusevac - MKS Cracovia Krakow 18.01.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Zeleziarne Podbrezova 18.01.2025 | Zalaegerszeg TE - FC DAC 1904 Dunajska Streda 18.01.2025 | FC Petrzalka - MFK Vyskov 18.01.2025 | MFK Skalica - SK Lisen 18.01.2025 | MKS Arka Gdynia - Olimpia Grudziadz 18.01.2025 | Chrobry Glogow - Zaglebie Lubin II 18.01.2025 | GKS Tychy - Polonia Bytom 18.01.2025 | Polonia Bytom - GKS Tychy 18.01.2025 | FK Mlada Boleslav B - FC Vlasim 18.01.2025 | FSV Mainz - FC Ingolstadt 04 18.01.2025 | Wisla Pulawy - Swidniczanka Swidnik 18.01.2025 | FC Gleisdorf 09 - SC Kalsdorf 18.01.2025 | MFk Karvina B - GKS Jastrzebie 18.01.2025 | Bvsc-Zuglo - FC Ajka 18.01.2025 | 1.SK Prostejov - MSK Povazska Bystrica 18.01.2025 | Olimpia Elblag - GKS Wikielec 18.01.2025 | SK Treibach - SV Donau Klagenfurt 18.01.2025 | Kisvarda FC - 1. FC Tatran Presov 18.01.2025 | FC Fastav Zlin - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 18.01.2025 | Miedz Legnica - KS Warta Poznan 18.01.2025 | FC Banik Ostrava B - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 18.01.2025 | KKS Kalisz - Zawisza Bydgoszcz 18.01.2025 | IF Brommapojkarna - IFK Stocksund 18.01.2025 | KS Lechia Gdansk - FC Polissya Zhytomyr 18.01.2025 | Nejmeh SC - Bourj FC 18.01.2025 | Sokol Kleczew - Warta Gorzow Wielkopolski 18.01.2025 | Sandefjord Fotball - FK Arendal 18.01.2025 | Trenkwalder Admira - SV Horn 18.01.2025 | Kazincbarcikai SC - MFK Zemplin Michalovce 18.01.2025 | AC Taverne - FC Paradiso 18.01.2025 | Biel - FC Aarau 18.01.2025 | SCR Altach - Schwarz Weiss Bregenz 18.01.2025 | PFC Levski Sofya - FC Banik Ostrava 18.01.2025 | WKS Slask Wroclaw - Ujpest FC Budapest 18.01.2025 | USV St. Anna am Aigen - SV Lafnitz 18.01.2025 | FK Usti Nad Labem - FC Vysocina Jihlava 18.01.2025 | Vilnius FK Zalgiris - FC RFS 18.01.2025 | Atletico Mineiro MG - Cruzeiro EC MG 18.01.2025 | Sport Boys - CD Junior FC 19.01.2025 | La Serena - Union Espanola 19.01.2025 | Cerro Largo FC - Gimnasia Y Esgrima La Plata 19.01.2025 | CD Cobreloa Calama - Antofagasta 19.01.2025 | Colo Colo - Racing Club Avellaneda 19.01.2025 | Colo Colo - Racing Club Montevideo 19.01.2025 | Montevideo Wanderers - Instituto AC Cordoba 19.01.2025 | AD Cali - CS Emelec 19.01.2025 | CD Once Caldas - Universitario de Deportes 19.01.2025 | CS Cienciano - Jorge Wilstermann 19.01.2025 | Defensor Sporting - CA Independiente Avellaneda 19.01.2025 | Legia Warszawa - FKS Stal Mielec 19.01.2025 | Rotenburger - Werder Bremen (A) 19.01.2025 | FC St. Pauli II - Eimsbutteler TV 19.01.2025 | FK Rostov - Rodina Moscow 19.01.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Borussia Berlin 19.01.2025 | Botev Plovdiv - FK Cukaricki Belgrade 19.01.2025 | CSKA Moskova - FK Agmk 19.01.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FC Pari Nizhny Novgorod 19.01.2025 | IFK Norrköping FK - IFK Varnamo 19.01.2025 | PFC CSKA Sofia - WKW ETO FC Gyor 19.01.2025 | FC Orenburg - FC Chelyabinsk 19.01.2025 | Philadelphia Union - SK Slavia Prag 19.01.2025 | RKS Rakow Czestochowa - Diosgyör 19.01.2025 | HJK Klubi 04 - PK-35 Helsinki 19.01.2025 | Sporting Cristal - CD Universidad Catolica 19.01.2025 | Sao Paulo FC SP - CR Flamengo RJ 20.01.2025 | Huachipato - Deportes Naval 20.01.2025 | Millonarios FC - America de Cali 20.01.2025 | CA Progreso - CA Belgrano de Cordoba 20.01.2025 | CA Progreso - CA Belgrano de Cordoba 20.01.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CSD Independiente del Valle 20.01.2025 | Wolfsberger AC - FCB Magpies 20.01.2025 | FK Lokomotiv Moskova - Shanghai Port FC 20.01.2025 | FK Makedonija Gjorge Petrov - FK Sileks Kratovo 20.01.2025 | FK Mlada Boleslav - SC FC Voluntari 20.01.2025 | NK Triglav Kranj - Hartberg 20.01.2025 | AIK - Molde FK 20.01.2025 | Puskas Akademia FC Felcsut - Hammarby IF 20.01.2025 | Wolfsberger AC - FC Slovan Liberec 20.01.2025 | Olimpija Ljubljana - WKS Slask Wroclaw 20.01.2025 | CR Temouchent - ES Mostaganem 20.01.2025 | FK Tekstilac Odzaci - NK Radomlje 21.01.2025 | Club Nacional de Football - Penarol URU 21.01.2025 | Adelaide United FC - Para Hills Knights SC 21.01.2025 | Adelaide United FK - Para Hills Knights SC 21.01.2025 | FC Banik Ostrava - FC Vorskla Poltava 21.01.2025 | FK Mas Taborsko - SK Dynamo Ceske Budejovice 21.01.2025 | West Adelaide SC - Adelaide Olympic FC 21.01.2025 | Fehervar FC Szekesfehervar - NK Radomlje 21.01.2025 | FK Sarajevo - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 21.01.2025 | LASK Linz - Trenkwalder Admira 21.01.2025 | FK Vojvodina Novi Sad - RFK Akhmat Grozny 21.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - Ürdün 21.01.2025 | SV Stripfing - FC Vysocina Jihlava 21.01.2025 | Hammarby IF - Diosgyör 21.01.2025 | AGF Aarhus - FK Pardubice 21.01.2025 | SR Donaufeld - SC MANNSWORTH 21.01.2025 | SR Donaufeld - SV Gerasdorf Stammersdorf 21.01.2025 | Taarnby FF - Broenshoej BK 21.01.2025 | FC 1980 Wien - Young Violets Wien 21.01.2025 | SV Leobendorf - SC Retz 21.01.2025 | FC Marchfeld Donauauen - SC Sparkasse Korneuburg 22.01.2025 | Racing Club Montevideo - Colon de Santa Fe 22.01.2025 | Racing Club Montevideo - Colon de Santa Fe 22.01.2025 | Deportivo Moron - Alianza Lima 22.01.2025 | Manta FC - Barcelona SC 22.01.2025 | Defensor Sporting - Instituto AC Cordoba 22.01.2025 | FK Novi Pazar - FK Velez Mostar 22.01.2025 | MFK Vyskov - MFK Skalica 22.01.2025 | SFC Opava - MFK Dukla Banska Bystrica 22.01.2025 | Chrobry Glogow - Sks Unia Swarzedz 22.01.2025 | NK Dubrava Zagreb - Hrvatski Dragovoljac 22.01.2025 | RKS Radomiak Radom - Wisla Plock 22.01.2025 | NK BSK Bijelo Brdo - Szentlorinc 22.01.2025 | FC Ajka - KFC Komarno 22.01.2025 | KF Fushe Kosova - KF Trepca Mitrovice 22.01.2025 | KF Besa Doberdoll - FK Arsimi 1973 22.01.2025 | MFK Zemplin Michalovce - MFK Zvolen 22.01.2025 | SCR Altach - FC Luzern 22.01.2025 | FK Vojvodina Novi Sad - FK Rubin Kazan 22.01.2025 | NK Ilirija - FK Tekstilac Odzaci 22.01.2025 | LNZ Cherkasy - Diosgyör 22.01.2025 | KS Gornik Polkowice - Odra Opole 22.01.2025 | NK Opatija - NK Radnik Krizevci 22.01.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - FK Beograd 22.01.2025 | KKS Kalisz - KS Warta Sieradz 22.01.2025 | SC Wiener Viktoria - 1. Wiener Neustadter SC 23.01.2025 | CA Cerro - CSD Independiente del Valle 23.01.2025 | CSKA Moskova - FC Ordabasy 23.01.2025 | FK Zeleznicar Pancevo - FK Velez Mostar 23.01.2025 | FC CSKA 1948 - Sanfrecce Hiroshima 23.01.2025 | Adelaide Comets FC - South Adelaide FC 23.01.2025 | GKS Piast Gliwice - FKS Stal Mielec 23.01.2025 | WKS Slask Wroclaw - Club Deportiva Minera 23.01.2025 | Playford City - Cumberland United 23.01.2025 | FK Partizan Belgrade - FK Hebar Pazardzhik 23.01.2025 | PFC CSKA Sofia - Gangwon FC 23.01.2025 | Widzew Lodz - PFC CSKA Sofia 23.01.2025 | Hartberg - FC Rukh Lviv 23.01.2025 | FK Akron Tolyatti - Rodina Moscow 23.01.2025 | Kalmar FF - Hilleroed Fodbold 23.01.2025 | PFC Levski Sofya - KGHM Zaglebie Lubin 23.01.2025 | FC Spartak Trnava - Botev Plovdiv 23.01.2025 | First Vienna - TWL Elektra 23.01.2025 | FC Schalke 04 - Mulheimer FC 97 24.01.2025 | Jagiellonia Bialystok - NK Maribor 24.01.2025 | Adelaide Croatia Raiders SC - Salisbury United 24.01.2025 | West Torrens Birkalla - Sturt Lions 24.01.2025 | RKS Rakow Czestochowa - FC Slovan Liberec 24.01.2025 | Korona Kielce - FC Struga Trim Lum 24.01.2025 | Kotwica Kolobrzeg - Warta Gorzow Wielkopolski 24.01.2025 | SV Stripfing - Josko Ried 24.01.2025 | RFK Graficar Beograd - FK Prva Iskra Baric 24.01.2025 | Hamarkameratene - Stromsgodset 24.01.2025 | Sandefjord Fotball - Skeid 24.01.2025 | FK Mornar Bar - FK Sutjeska Niksic 24.01.2025 | GKS Katowice - FC Arda Kardzhali 24.01.2025 | WSG Tirol - NK Domzale 24.01.2025 | FC Baltika Kaliningrad - FC Chelyabinsk 24.01.2025 | KS Gornik Zabrze - Veres Rivne 24.01.2025 | Ruch Chorzow - KF Malisheva 24.01.2025 | PFC Slavya Sofya - FC Dynamo-Makhachkala 24.01.2025 | Bravo Ljubljana - FC Rukh Lviv 24.01.2025 | Stabaek IF - Jerv 24.01.2025 | FK Khimki - FK Javor Ivanjica 24.01.2025 | FK Partizan Belgrade - Jagiellonia Bialystok 24.01.2025 | FC Banik Ostrava - FC Oleksandriya 24.01.2025 | Motor Lublin - FC Dinamo Batumi 24.01.2025 | Wolfsberger AC - SKU Amstetten 24.01.2025 | FK Rostov - PFC Sogdiana 24.01.2025 | SR Donaufeld - Wiener Sport-Club 24.01.2025 | MSK Fomat Martin - Polonia Bytom 24.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - Ürdün 24.01.2025 | SV Oberwart - SV Lafnitz 24.01.2025 | Baerum - FK Orn-Horten 25.01.2025 | Montevideo City Torque - CSD Independiente del Valle 25.01.2025 | Albion FC - Colon de Santa Fe 25.01.2025 | Universitario de Deportes - Panama 25.01.2025 | Fulham United FC - Adelaide City FC 25.01.2025 | Campbelltown City SC - Modbury Jets SC 25.01.2025 | HJK Helsinki - FK Mlada Boleslav 25.01.2025 | FK Novy Jicin - TJ Valasske Mezirici 25.01.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MFK Havirov 25.01.2025 | GKS Jastrzebie - Legia Varşova II 25.01.2025 | FK Borac Banja Luka - FC Pari Nizhny Novgorod 25.01.2025 | CSK Uhersky Brod - TJ Sokol Lanzhot 25.01.2025 | Nafta 1903 Lendava - Zalaegerszeg TE 25.01.2025 | SAK Celovec/Klagenfurt - Annabichler SV 25.01.2025 | MFK Skalica - FC ZBROJOVKA Brno 25.01.2025 | FC CSKA 1948 - MFK Ruzomberok 25.01.2025 | BK Fremad Amager - FC Roskilde 25.01.2025 | KS Warta Poznan - MKS Arka Gdynia 25.01.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Polonia Bytom 25.01.2025 | III Keruleti Tve - Penzugyor SE 25.01.2025 | FC Slovan Rosice - TJ Tatran Bohunice 25.01.2025 | FC Banik Ostrava B - MSK Povazska Bystrica 25.01.2025 | FV Illertissen - FV Ravensburg 25.01.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - MSK Zilina B 25.01.2025 | FC Petrzalka - KFC Komarno 25.01.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - Rekord Bielsko Biala 25.01.2025 | TSV Grafenstein - ST Andra/Lav 25.01.2025 | FK Hodonin - FK Belusa 25.01.2025 | KKS Kalisz - Miedz Legnica II 25.01.2025 | SV Austria Salzburg - SPG Hogo Wels 25.01.2025 | FK Suduva Marijampole - FA Siauliai 25.01.2025 | Ivancsa KSE - Kelen SC 25.01.2025 | Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Kleve 25.01.2025 | Kuopion Palloseura - JK Tallinna Kalev 25.01.2025 | Rosenborg 2 - Byasen 25.01.2025 | Odra Opole - Zaglebie Sosnowiec 25.01.2025 | Eskilsminne IF - BK Olympic 25.01.2025 | KSZO Ostrowiec Swietokrzyski - Avia Swidnik 25.01.2025 | FK Radnicki Sremska Mitrovica - FK Kabel Novi Sad 25.01.2025 | Wisla II Krakow - LKS Goczalkowice-Zdroj 25.01.2025 | Sleza Wroclaw - Karkonosze Jelenia Gora 25.01.2025 | MFK Vyskov - MSK Puchov 25.01.2025 | Montana - POFC Botev Vratsa 25.01.2025 | FK Sutjeska Niksic - FK Arsenal Tivat 25.01.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - FC Vsetin 25.01.2025 | BK Frem - Hvidovre IF 25.01.2025 | IF Brommapojkarna - AIK 25.01.2025 | Trelleborgs FF - Landskrona Bois 25.01.2025 | Halmstads BK - Husqvarna FF 25.01.2025 | Grazer AK - KSV 1919 25.01.2025 | Legia Warszawa - Gornik Leczna 25.01.2025 | LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA - Liteks Lovech 25.01.2025 | PFC Pirin Blagoevgrad - PFC Belasitsa Petrich 25.01.2025 | MFK Karniva - MFK Dukla Banska Bystrica 25.01.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FK Dukla Prag 25.01.2025 | SFC Opava - FK Zeleziarne Podbrezova 25.01.2025 | Skra Czestochowa - KS Warta Sieradz 25.01.2025 | Vihren Sandanski - FC Strumska Slava 25.01.2025 | Follo - FK Gjovik-Lyn 25.01.2025 | FK Krasnodar - Chengdu Rongcheng FC 25.01.2025 | Chrobry Glogow - OKS Swit Szczecin 25.01.2025 | FK Macva Sabac - Gfk Sloven Ruma 25.01.2025 | PFC Pirin Blagoevgrad - Bansko 25.01.2025 | Flora Tallinn - FC RFS 25.01.2025 | DIMITROVGRAD 1947 - CSKA Sofia II 25.01.2025 | FC Fratria Varna - Shumen 2007 25.01.2025 | Ranheim - Strindheim 25.01.2025 | Helsingborg IF - HIK Hellerup 25.01.2025 | Lillestrom SK - IFK Goteborg 25.01.2025 | FK Austria Wien - Trenkwalder Admira 25.01.2025 | SC Wiener Viktoria - FC Stadlau 25.01.2025 | SC Neusiedl am See 1919 - Schwechat 25.01.2025 | Cork City FC - Waterford FC 25.01.2025 | Atyrau - PFC Dobrudzha Dobrich 25.01.2025 | AC Taverne - FC Mendrisio 25.01.2025 | Orijent 1919 Rijeka - NK Radomlje 25.01.2025 | NK Krsko - NK Ilirija 25.01.2025 | FC Krumovgrad - SC Gjilani 25.01.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - Dornbirn 25.01.2025 | SVILENGRAD 1921 - DIMITROVGRAD 1947 25.01.2025 | IFK Norrköping FK - Sandvikens IF 25.01.2025 | Grazer AK - ASK Voitsberg 25.01.2025 | LNZ Cherkasy - FK Pardubice 25.01.2025 | FC Struga Trim Lum - FK Rubin Kazan 25.01.2025 | Ariana FC - IFK Trelleborg 25.01.2025 | FC Orenburg - Spartak Kostroma 25.01.2025 | VFB Hohenems - USV Eschen-Mauren 25.01.2025 | Kremser SC - SV Horn 25.01.2025 | Brondby IF - Fredrikstad 25.01.2025 | Orlando City SC - Atletico Mineiro MG 26.01.2025 | Manta FC - CS Emelec 26.01.2025 | Melgar - CD Cuenca 26.01.2025 | LDU Quito - Alianza Lima 26.01.2025 | Karlovac - NK Hrvace 26.01.2025 | Hrvatski Dragovoljac - NK Radnik Krizevci 26.01.2025 | KF Besa Doberdoll - Skopje 26.01.2025 | FK Javor Ivanjica - Chernomorets Novorossijsk 26.01.2025 | Utsiktens BK - IK Oddevold 26.01.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Opatija 26.01.2025 | FC Bayern Alzenau - SC Viktoria 06 Griesheim 26.01.2025 | Sandvikens IF - IFK Stocksund 26.01.2025 | PFK Arsenal Tula - FC Lokomotiv 1929 Sofia 26.01.2025 | FK Radnik Bijeljina - Bokelj Kotor 26.01.2025 | Ural Ekaterinburg - Rodina Moscow 26.01.2025 | Botev Plovdiv - FC Yenisey Krasnoyarsk 26.01.2025 | CS Cienciano - Always Ready 26.01.2025 | Sporting Cristal - CD Universidad Catolica del Ecuador 27.01.2025 | Blooming - The Strongest 27.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Dinamo Moscow 27.01.2025 | Tobol Kostanay - FC Chernomorets-D Novorossiysk 27.01.2025 | Rabotnicki - FK Prva Iskra Baric 27.01.2025 | PFC Levski Sofya - PFC Dobrudzha Dobrich 27.01.2025 | PFC CSKA Sofia - FK Liepaja 27.01.2025 | Mladost DG - Crown Legacy FC 27.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Noah Yerevan 27.01.2025 | RB Halbenrain - Usv Neuhaus AM Klausenbach 28.01.2025 | Adelaide Olympic FC - Adelaide United FK 28.01.2025 | West Adelaide SC - Para Hills Knights SC 28.01.2025 | S. Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sacz 28.01.2025 | FC Alania Vladikavkaz - FC Nart Cherkessk 28.01.2025 | LKS Lodz - FC Obolon Kiev 28.01.2025 | FK Loznica - Gfk Sloven Ruma 28.01.2025 | FC SKA-Khabarovsk - FK Vozdovac 28.01.2025 | Hilleroed Fodbold - Naestved BK 28.01.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FC Oleksandriya 28.01.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Tromso IL 28.01.2025 | Ishoej IF - Hvidovre IF 28.01.2025 | Neuchatel Xamax - SR Delemont 28.01.2025 | SR Donaufeld - SC Retz 28.01.2025 | B93 Kopenhagen - Frederiksberg Alliancen 2000 28.01.2025 | SV Oberwart - LASK 28.01.2025 | Molde FK - SK Traeff 28.01.2025 | Asane Fotball - Sandvikens IF 28.01.2025 | St. Pölten - Kremser SC 28.01.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - Viktoria Aschaffenburg 28.01.2025 | FC Bayern Alzenau - VfR Wormatia 08 Worms 28.01.2025 | Hellas Kagran - SV Leobendorf 28.01.2025 | Spc Helfort 15 - TWL Elektra 28.01.2025 | Institute FC - Derry City 29.01.2025 | FK Akron Tolyatti - Chengdu Rongcheng FC 29.01.2025 | Torpedo Vladimir - FC Tekstilshchik Ivanovo 29.01.2025 | FK Radnik Bijeljina - NK Hrvace 29.01.2025 | Esmtk Budapest - Budaorsi SC 29.01.2025 | Murcia - Silkeborg IF 29.01.2025 | Stal Rzeszow - Gornik Leczna 29.01.2025 | GKS Tychy - Rekord Bielsko Biala 29.01.2025 | POFC Botev Vratsa - Sportist Svoge 29.01.2025 | PFC Belasitsa Petrich - Vihren Sandanski 29.01.2025 | SOZOPOL - OFC Nesebar 29.01.2025 | Orijent 1919 Rijeka - NK Radnik Krizevci 29.01.2025 | SFC Etar Veliko Tarnovo - PFC SPARTAK PLEVEN 29.01.2025 | C´Morets Burgas - LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA 29.01.2025 | FC Kompozit Pavlovskiy Posad - FC Tyumen 29.01.2025 | PFC Pirin Blagoevgrad - Marek Dupnica 29.01.2025 | FK Rozova Dolina Kazanlak - Sayana Haskovo 29.01.2025 | FC Shinnik Yaroslavl - SK Rotor 29.01.2025 | NK Opatija - FK Sarajevo 29.01.2025 | FC Fakel Voronezh - FC Dynamo-Makhachkala 29.01.2025 | FK Akron Tolyatti - FC Urartu Yerevan 29.01.2025 | Karlovac - Bokelj Kotor 29.01.2025 | IK Sirius - IF Brommapojkarna 29.01.2025 | Favoritner AC - FC Stadlau 29.01.2025 | SC Wiener Viktoria - FC 1980 Wien 29.01.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - FSV Frankfurt 1899 29.01.2025 | SC 1929 Waldgirmes - Steinbach 30.01.2025 | West Adelaide SC - Playford City 30.01.2025 | Zaglebie Sosnowiec - GKS Piast Gliwice 30.01.2025 | Vilnius FK Zalgiris - FC Hegelmann 30.01.2025 | Raufoss - Hamarkameratene 30.01.2025 | FK Spartak Moskova - FK Krasnodar 31.01.2025 | Alianza Lima - SD Aucas 31.01.2025 | FK Khimki - Chernomorets Novorossijsk 31.01.2025 | FC Van Charentsavan - FC Forte Taganrog 31.01.2025 | Croydon FC - Adelaide Croatia Raiders SC 31.01.2025 | Adelaide City FC - Modbury Jets SC 31.01.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 31.01.2025 | SK Lisen - MFK Chrudim 31.01.2025 | Csa Steaua Bucuresti - AFC Progresul 1944 Spartac 31.01.2025 | MFK Skalica - 1.SK Prostejov 31.01.2025 | Sandefjord Fotball - Moss FK 31.01.2025 | FC Krumovgrad - KF Dukagjini 31.01.2025 | S. Stalowa Wola - Star Starachowice 31.01.2025 | Trenkwalder Admira - KSV 1919 31.01.2025 | PFC Lokomotiv Plovdiv - MKS Arka Gdynia 31.01.2025 | Gornik Leczna - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 31.01.2025 | Lillestrom SK - Stromsgodset 31.01.2025 | PFK Krylia Sovyetov Samara - Chernomorets Novorossijsk 31.01.2025 | Torpedo Moskova - FK Rubin Kazan 31.01.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - RFK Akhmat Grozny 31.01.2025 | FK Hebar Pazardzhik - KF Llapi 31.01.2025 | FK Khimki - FC SKA-Khabarovsk 31.01.2025 | FDC Vista Gelendzhik - FC Van Charentsavan 31.01.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Kalmar FF 31.01.2025 | CSKA Moskova - FK Rostov 31.01.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - MFK Dukla Banska Bystrica 31.01.2025 | Dundalk - Drogheda United 01.02.2025 | CD Cuenca - CSD Independiente del Valle 01.02.2025 | SFC Opava - SK Hanacka Slavia Kromeriz 01.02.2025 | FC Kolin - FA Povltavska 01.02.2025 | Budaorsi SC - Ivancsa KSE 01.02.2025 | Annabichler SV - KAC 1909 01.02.2025 | FK Velke Mezirici - TJ Start Brno 01.02.2025 | ACS Oltul Curtisoara - CS Viitorul Daesti 01.02.2025 | Ufc Jennersdorf - Ilzer SV 01.02.2025 | PFK Beroe Stara Zagora - FK Spartak 1918 Varna 01.02.2025 | GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko Biala 01.02.2025 | Kladno - TJ Jiskra Domazlice 01.02.2025 | FK Radnik Bijeljina - Karlovac 01.02.2025 | Skra Czestochowa - Lechia Tomaszow Mazowiecki 01.02.2025 | FK Fotbal Trinec - Rekord Bielsko Biala 01.02.2025 | Esmtk Budapest - Bicskei Tc 01.02.2025 | ND Beltinci - USV St. Anna am Aigen 01.02.2025 | FC Ajka - FC Nagykanizsai 01.02.2025 | Molde FK - St. Patrick´s Athletic 01.02.2025 | Wisla Pulawy - Avia Swidnik 01.02.2025 | KS Wiazownica - Pogon Sokol Lubaczow 01.02.2025 | Atus Velden - SAK Celovec/Klagenfurt 01.02.2025 | Dornbirn - BW Feldkirch 01.02.2025 | GKS Tychy - Zaglebie Sosnowiec 01.02.2025 | Blekitni Stargard - KS Stilon Gorzow Wlkp 01.02.2025 | NK Dubrava Zagreb - Krka 01.02.2025 | PFC Slavya Sofya - Balkan Botevgrad 01.02.2025 | KS Lechia Zielona Gora - Zawisza Bydgoszcz 01.02.2025 | Norrby IF - BK Astrio 01.02.2025 | III Keruleti Tve - Monori SE 01.02.2025 | KS Gornik Polkowice - Pogon Nowe Skalmierzyce 01.02.2025 | CS Concordia Chiajna - Fc U Craiova 1948 01.02.2025 | Grorud IL - Lyn 1896 FK 01.02.2025 | FC Gleisdorf 09 - Allerheiligen 01.02.2025 | Olimpia Grudziadz - MKS Chojniczanka Chojnice 01.02.2025 | Landskrona Bois - Falkenbergs FF 01.02.2025 | FC Petrzalka - FC Vysocina Jihlava 01.02.2025 | FC Spartak Trnava - SK Lisen 01.02.2025 | FK ZVIJEZDA 09 - FK Loznica 01.02.2025 | SV Frauental - Tus Heiligenkreuz 01.02.2025 | FK Borac Cacak - FK Trayal Krusevac 01.02.2025 | SV. Gonsenheim - Hanauer SC 01.02.2025 | Bron Radom - Swidniczanka Swidnik 01.02.2025 | PFC Cherno More Varna - FC Dunav 2010 01.02.2025 | FC Kaluga - FC Sevastopol 01.02.2025 | Grazer AK - FC Rukh Lviv 01.02.2025 | Kfum Oslo - FK Arendal 01.02.2025 | Asker Fotball - FK Orn-Horten 01.02.2025 | IK Brage - GIF Sundsvall 01.02.2025 | AGF Aarhus - AIK 01.02.2025 | Varbergs - FC Trollhattan 01.02.2025 | Utsiktens BK - Degerfors IF 01.02.2025 | Baerum - Skjetten 01.02.2025 | Steinbach - E. Stadtallendorf 01.02.2025 | MSK Povazska Bystrica - MFK Vyskov 01.02.2025 | HNK Cibalia Vinkovci - NK BSK Bijelo Brdo 01.02.2025 | FSV Frankfurt 1899 - TSV Steinbach 1921 01.02.2025 | FC Lokomotiv 1929 Sofia - FC Yantra Gabrovo 01.02.2025 | Stal Rzeszow - FK Kosice 01.02.2025 | NK Hrvace - Bokelj Kotor 01.02.2025 | Bryne FK - Lysekloster 01.02.2025 | FC Fakel Voronezh - FC Pari Nizhny Novgorod 01.02.2025 | SC Kalsdorf - ATSV Wolfsberg 01.02.2025 | Stomil Olsztyn - Wda Swiecie 02.02.2025 | FC Rukh Lviv - Sturm Graz II 02.02.2025 | FK Prva Iskra Baric - Crown Legacy FC 02.02.2025 | MKS Cracovia Krakow - GKS Jastrzebie 02.02.2025 | FK Gornji Rahic - OFK GRADINA SREBRENIK 02.02.2025 | Soroksar SC - Bvsc-Zuglo 02.02.2025 | Elche CF - FC Copenhagen 02.02.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - KS Warta Poznan 02.02.2025 | FK Macva Sabac - FK Lipolist 02.02.2025 | PFC CSKA Sofia - PFC Belasitsa Petrich 02.02.2025 | FK Spartak Moskova - FC Astana 02.02.2025 | Celik Zenica - FK Rudar Kakanj 02.02.2025 | Tampere United - FC Inter Turku 2 02.02.2025 | PFC Levski Sofya - Sportist Svoge 02.02.2025 | Ural Ekaterinburg - FC Pyunik Yerevan 02.02.2025 | NK Siroki Brijeg - NK Dugopolje 02.02.2025 | Rabotnicki - Mladost DG 02.02.2025 | IF Brommapojkarna - Sollentuna FF 03.02.2025 | Torpedo Moskova - PFK Krylia Sovyetov Samara 03.02.2025 | PFK Arsenal Tula - RFK Akhmat Grozny 03.02.2025 | St. Pölten - FK Shkendija 04.02.2025 | SK Slavia Prague B - 1 FK Pribram 04.02.2025 | Playford City - Adelaide City FC 04.02.2025 | FC Avangard Kursk - FC Forte Taganrog 04.02.2025 | Stavropolagrosoyuz Ivanovskoye - Spartak Nalchik 04.02.2025 | Halmstads BK - Viborg FF 04.02.2025 | MFK Vyskov - Team für Wien 04.02.2025 | FK Krasnodar - FK Dinamo Moscow 04.02.2025 | KF Besa Doberdoll - Bregalnica Stip 04.02.2025 | Zvijezda Gradacac - Modrica Maksima 04.02.2025 | RFK Akhmat Grozny - RFK Graficar Beograd 04.02.2025 | FC Neftekhimik Nizhnekamsk - Sokol Saratov 04.02.2025 | Sogndal Fotball - Tromso IL 04.02.2025 | IF Brommapojkarna - Fredrikstad 04.02.2025 | BK Frem - Sundby 04.02.2025 | FK Zenit St Petersburg - CSKA Moskova 04.02.2025 | USV St. Anna am Aigen - Allerheiligen 04.02.2025 | SC Kalsdorf - SV Wildon 04.02.2025 | SV Oberwart - SC Fürstenfeld 04.02.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - SV. Gonsenheim 05.02.2025 | Esmtk Budapest - Ivancsa KSE 05.02.2025 | Silkeborg IF - IK Sirius 05.02.2025 | ND Gorica - KF Gostivari 05.02.2025 | Unia Skierniewice - KKS Kalisz 05.02.2025 | FC Khimki-M - FC Dynamo-Makhachkala 05.02.2025 | FK Khimki - FC Dynamo-Makhachkala 05.02.2025 | Varbergs - Trelleborgs FF 05.02.2025 | FC Orenburg - Chernomorets Novorossijsk 05.02.2025 | FC Pari Nizhny Novgorod - FC Kairat Almaty 05.02.2025 | Kickers Emden - Werder Bremen (A) 05.02.2025 | Rekord Bielsko Biala - GSK Pniowek Pawlowice 05.02.2025 | GKS Jastrzebie - Miedz Legnica II 05.02.2025 | FC Sparta Brno - TJ Tatran Bohunice 05.02.2025 | FK Slavia Orlova - FK Bospor Bohumin 05.02.2025 | Helsingborg IF - Eskilsminne IF 05.02.2025 | IK Start - Flekkeroy IL 05.02.2025 | Bilje - Tabor Sezana 05.02.2025 | Hellas Kagran - SC Sparkasse Korneuburg 05.02.2025 | USC Eugendorf - SV Wals-Grunau 05.02.2025 | SC Wiener Viktoria - SC MANNSWORTH 05.02.2025 | Atus Ferlach - KAC 1909 06.02.2025 | St. Pölten - FC Zorya Luhansk 06.02.2025 | Adelaide Blue Eagles - Adelaide United FK 06.02.2025 | SKU Amstetten - FC Rukh Lviv 06.02.2025 | Gais - B93 Kopenhagen 06.02.2025 | FC Dynamo Kyiv - FK Shkendija 06.02.2025 | Molde FK - Hammarby IF 06.02.2025 | FC Banik Ostrava B - MFK Havirov 07.02.2025 | FK Sochi - FC Van Charentsavan 07.02.2025 | Croydon FC - Adelaide City FC 07.02.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - SFC Opava 07.02.2025 | Wisla Plock - Polonia Varşova 07.02.2025 | 1.SK Prostejov - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 07.02.2025 | Aalborg BK - LNZ Cherkasy 07.02.2025 | Ruch Chorzow - Odra Opole 07.02.2025 | AFC Metalul Buzau - AFC Progresul 1944 Spartac 07.02.2025 | Sarpsborg 08 - Moss FK 07.02.2025 | Stabaek IF - Stromsgodset 07.02.2025 | FK Rostov - FK Zenit St Petersburg 07.02.2025 | FC Nordsjælland - AIK 07.02.2025 | FC Fastav Zlin - FC Obolon Kiev 07.02.2025 | FK Sloboda Tuzla - FK Tuzla City 07.02.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - LKS Goczalkowice-Zdroj 07.02.2025 | Viking FK - Egersunds IK 07.02.2025 | Ranheim - Brattvag 07.02.2025 | Randers FC - FC Kryvbas Kriviy Rih 07.02.2025 | Sturm Graz II - NK Rudes 07.02.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Jarun Zagreb 07.02.2025 | Jerv - FK Arendal 07.02.2025 | Stjordals-Blink - Rosenborg 2 07.02.2025 | IF Elfsborg - Sandefjord Fotball 07.02.2025 | Fredrikstad - Hacken Gothenburg 07.02.2025 | FCM Traiskirchen - SV Horn 07.02.2025 | Wolfsberger AC (A) - SU Tillmitsch 07.02.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Spartak Moskova 07.02.2025 | First Vienna - SR Donaufeld 07.02.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MSK Puchov 07.02.2025 | SV Oberwart - FC Gleisdorf 09 07.02.2025 | Sokol Hostoun - FC Slovan Liberec B 07.02.2025 | Favoritner AC - SV Lafnitz 07.02.2025 | SV Donau - SV Leobendorf 07.02.2025 | KS Gornik Polkowice - Mkp Carina Gubin 07.02.2025 | FC Union RB Weinland Gamlitz - SV Wildon 07.02.2025 | Deutschlandsberger SC - Nd Dravinja 07.02.2025 | Kjelsas - FK Gjovik-Lyn 07.02.2025 | FC Lauterach - Schwarz Weiss Bregenz 07.02.2025 | SC Neusiedl am See 1919 - Horitschon 07.02.2025 | Longford Town - Galway United FC 08.02.2025 | Playford City - FK Beograd 08.02.2025 | Adelaide Comets FC - Adelaide Olympic FC 08.02.2025 | FK Sochi - FC Neftekhimik Nizhnekamsk 08.02.2025 | FC Kaluga - Dinamo Vologda 08.02.2025 | MFK Zvolen - FC Rimavska Sobota 08.02.2025 | SK Lisen B - TJ Tatran Bohunice 08.02.2025 | Csa Steaua Bucuresti - Csm Slatina 08.02.2025 | Makedonikos FC - Kampaniakos 08.02.2025 | CS Viitorul Daesti - Cso Petrolul Potcoava 08.02.2025 | FC Nagykanizsai - BFC Siofok 08.02.2025 | SC Kalsdorf - Kohfidisch 08.02.2025 | FC Petrzalka - FC ZBROJOVKA Brno 08.02.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - MSK Fomat Martin 08.02.2025 | FC Vsetin - TJ Sokol Lanzhot 08.02.2025 | Oppsal - Grorud IL 08.02.2025 | Eskilsminne IF - Hassleholms IF 08.02.2025 | Nordstrand - Baerum 08.02.2025 | Bryne FK - Sandnes ULF 08.02.2025 | IF Lyseng - Thisted FC 08.02.2025 | Trelleborgs FF - Falkenbergs FF 08.02.2025 | FC Rosengaard 1917 - Kristianstad FC 08.02.2025 | HNK Cibalia Vinkovci - HNK Vukovar 1991 08.02.2025 | Sturm Graz - FC Rukh Lviv 08.02.2025 | FK Blansko - FC PBS Velka Bites 08.02.2025 | ND Beltinci - Nd Slovan 08.02.2025 | Lorenskog - Asker Fotball 08.02.2025 | Skjetten - Skeid 08.02.2025 | AGF Aarhus - FC Copenhagen 08.02.2025 | Helsingborg IF - Orgryte IS 08.02.2025 | Sandvikens IF - IK Brage 08.02.2025 | First Vienna - Bayern Munich II 08.02.2025 | TSV Schott Mainz - Steinbach 08.02.2025 | Landskrona Bois - Utsiktens BK 08.02.2025 | Kalmar FF - Oskarshmans AIK 08.02.2025 | SC Wiener Viktoria - SC Retz 08.02.2025 | FK Javor Ivanjica - FK Jedinstvo Putevi 08.02.2025 | SK Slovan Hac - SC Sparkasse Korneuburg 08.02.2025 | Vasteras SK - IFK Stocksund 08.02.2025 | Turk Gucu Friedberg - FC Giessen 08.02.2025 | Stal Rzeszow - Wisla Pulawy 08.02.2025 | FK Lokomotiv Moskova - FC Urartu Yerevan 08.02.2025 | RFK Akhmat Grozny - FC Yenisey Krasnoyarsk 08.02.2025 | Djurgardens IF - Tampereen Ilves 08.02.2025 | Kremser SC - Josko Ried 08.02.2025 | Lokomotiv Oslo - Ullern 08.02.2025 | Mjondalen IF - Grorud IL 08.02.2025 | Always Ready - Academia del Balompie Boliviano 09.02.2025 | FK Rubin Kazan - Neftchi Fargona 09.02.2025 | Dinamo Vologda - FC Astrakhan 09.02.2025 | Sandvikens IF - Östersund FK 09.02.2025 | Örebrö SK - Jönköping Södra 09.02.2025 | Chrobry Glogow - Sleza Wroclaw 09.02.2025 | GKS Tychy - Podlesianka Katowice 09.02.2025 | FK Sileks Kratovo - FK Detonit Plackovica 09.02.2025 | BK Olympic - Ariana FC 09.02.2025 | FK Akron Tolyatti - Zhejiang Professional 09.02.2025 | Chrobry Glogow - Odra Bytom Odrzanski 10.02.2025 | FK Rostov - FK Dinamo Moscow 10.02.2025 | Kfum Oslo - AIK 10.02.2025 | FC Dynamo Kyiv - Esbjerg FB 10.02.2025 | Dinamo Stavropol - Dinamo Brjansk 10.02.2025 | Halmstads BK - Odense Boldklub 10.02.2025 | CSKA Moskova - FK Krasnodar 11.02.2025 | Khimik Dzerzhinsk - Sokol Kazan 11.02.2025 | Brisbane Knights - Western Spirit 11.02.2025 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FC Vlasim 11.02.2025 | FK Macva Sabac - FK Studentski Grad 11.02.2025 | FC Dynamo-Makhachkala - FC Kairat Almaty 11.02.2025 | S. Grossaspach - FC 08 Homburg-Saar 11.02.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Spartak Moskova 11.02.2025 | SU Tillmitsch - Usv Gabersdorf 11.02.2025 | GNAS - UFC Fehring 11.02.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Mannheim 11.02.2025 | Vienna Amateure - FC Marchfeld Donauauen 11.02.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - FK 03 Pirmasens 11.02.2025 | Blau-Weiss Lohne - Oldenburg 12.02.2025 | Esmtk Budapest - BFC Siofok 12.02.2025 | FK Pardubice B - SFC Opava 12.02.2025 | Csa Steaua Bucuresti - CS Concordia Chiajna 12.02.2025 | FC Viktoria Zizkov - FC Viktoria Plzen B 12.02.2025 | NK Domzale - NK Tolmin 12.02.2025 | Wisla Pulawy - Bron Radom 12.02.2025 | ND Beltinci - Mura Murska Sabota 12.02.2025 | Austria Lustenau - Dornbirn 12.02.2025 | NK Dekani - Tabor Sezana 12.02.2025 | CSC Dumbravita - ACS Viitorul Arad 12.02.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Sogndal Fotball 12.02.2025 | Zaglebie Lubin II - Mkp Carina Gubin 12.02.2025 | SV Wienerberg 1921 - SC Wiener Viktoria 12.02.2025 | FC Rosengaard 1917 - IFK Trelleborg 12.02.2025 | TSV Meerbusch - FC Union Schafhausen 13.02.2025 | FC Fastav Zlin - FC Andijon 13.02.2025 | Croydon FC - Modbury Jets SC 13.02.2025 | Adelaide Comets FC - Vipers FC 13.02.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Podbeskidzie Bielsko Biala 13.02.2025 | Sarpsborg 08 - Tromso IL 13.02.2025 | Torpedo Kutaisi - LNZ Cherkasy 13.02.2025 | NK Bistrica - NK Smartno 1928 14.02.2025 | AFC Metalul Buzau - CS Blejoi 14.02.2025 | FK Zenit St Petersburg - Ural Ekaterinburg 14.02.2025 | Josko Ried - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 14.02.2025 | TJ Start Brno - Team für Wien 14.02.2025 | PFK Sochi - FC Nart Cherkessk 14.02.2025 | FC Metallurg Lipetsk - Torpedo Vladimir 14.02.2025 | Trenkwalder Admira - Young Violets Wien 14.02.2025 | Stjordals-Blink - Melhus 14.02.2025 | SV Lafnitz - SC Weiz 14.02.2025 | SKU Amstetten - SPG Hogo Wels 14.02.2025 | SK Brann - Viking FK 14.02.2025 | Favoritner AC - FC Admira Wacker Modling 14.02.2025 | SC Weiz - SV Lafnitz 14.02.2025 | Trenkwalder Admira - FCM Traiskirchen 14.02.2025 | Ksi - Chunkz 14.02.2025 | SC Kalsdorf - DSV Leoben 14.02.2025 | St. Pölten - SV Leobendorf 14.02.2025 | SC Sparkasse Korneuburg - FC Mauerwerk 14.02.2025 | KVIK Halden FK - Grebbestads IF 15.02.2025 | The Strongest - FC Universitario de Vinto 15.02.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Lokomotiv Moskova 15.02.2025 | Vilnius FK Zalgiris - FK Tukums 2000/TSS 15.02.2025 | SK Zapy - 1 FK Pribram 15.02.2025 | GKS Jastrzebie - FC Hlucin 15.02.2025 | FK Kauno Zalgiris - FK Nevesis 15.02.2025 | Arsenal-2 Tula - FC Kvant Obninsk 15.02.2025 | Szombathelyi II - SC Sopron 15.02.2025 | Makedonikos FC - PAOK Thessaloniki B 15.02.2025 | FK Usti Nad Labem - FC Viktoria Zizkov 15.02.2025 | 1.SK Prostejov - FC Vsetin 15.02.2025 | FC Vratimov - FK Bospor Bohumin 15.02.2025 | Polonia Bytom - GKS Belchatow 15.02.2025 | ND Beltinci - UFC Fehring 15.02.2025 | FC Vysocina Jihlava - TJ Sokol Zivanice 15.02.2025 | Sokol Tasovice - FC Slovan Rosice 15.02.2025 | Csa Steaua Bucuresti - Tunari 15.02.2025 | FC Petrzalka - MFK Zvolen 15.02.2025 | CWKS Resovia - Siarka Tarnobrzeg 15.02.2025 | Ivancsa KSE - Monori SE 15.02.2025 | MKS Chojniczanka Chojnice - Gryf Slupsk 15.02.2025 | TJ Start Brno - TJ Sokol Lanzhot 15.02.2025 | Rekord Bielsko Biala - Podhale Nowy Targ 15.02.2025 | Csm Slatina - Fc U Craiova 1948 15.02.2025 | Olimpia Grudziadz - Elana Torun 15.02.2025 | BK Fremad Amager - HB Koege 15.02.2025 | Asker Fotball - Frigg 15.02.2025 | Baerum - Lorenskog 15.02.2025 | Sandnes ULF - FK Vidar 15.02.2025 | Ullensaker / Kisa - Grorud IL 15.02.2025 | Zvijezda Gradacac - NK TOSK Tesanj 15.02.2025 | Nordstrand - Ready Fotball 15.02.2025 | FK Blansko - FC Kurim 15.02.2025 | Falkenbergs FF - Ariana FC 15.02.2025 | Zaglebie Lubin II - KKS Kalisz 15.02.2025 | Flora Tallinn - HJK Helsinki 15.02.2025 | Sandefjord Fotball - Fredrikstad 15.02.2025 | Skjetten - Ullern 15.02.2025 | IK Start - Egersunds IK 15.02.2025 | FC Liefering - First Vienna 15.02.2025 | FK Volga Ulyanovsk - Atyrau 15.02.2025 | Frederiksberg Alliancen 2000 - AB Gladsaxe 15.02.2025 | FK Metalac Gornji Milanovac - Polet Ljubic 15.02.2025 | FC Yenisey Krasnoyarsk - FC Pari Nizhny Novgorod 15.02.2025 | B93 Kopenhagen - Broenshoej BK 15.02.2025 | PFK Arsenal Tula - FC Chelyabinsk 15.02.2025 | Rodina Moscow - Leningradets 15.02.2025 | HJK Klubi 04 - PK Keski-Uusimaa 16.02.2025 | FDC Vista Gelendzhik - FC Astrakhan 16.02.2025 | Grorud IL - Lokomotiv Oslo 16.02.2025 | TPV - SJK Akatemia/2 17.02.2025 | FC Metallurg Lipetsk - FC Dynamo Barnaul 17.02.2025 | FC Astana - FK Krasnodar 17.02.2025 | CSKA Moskova - FC Fakel Voronezh 17.02.2025 | FC Nart Cherkessk - Dinamo St Petersburg 18.02.2025 | FK Lokomotiv Moskova - Ural Ekaterinburg 18.02.2025 | FC Avangard Kursk - FC Sevastopol 18.02.2025 | FK Rostov - FK Akron Tolyatti 18.02.2025 | NK Stupcanica Olovo - NK Brinje Grosuplje 18.02.2025 | FK Sochi - FK Rubin Kazan 18.02.2025 | FK Khimki - FC Kamaz Naberezhnye Chelny 18.02.2025 | Vienna Amateure - Young Violets Wien 18.02.2025 | Holbaek BI - Ringsted IF 18.02.2025 | SC Fürstenfeld - USV St. Anna am Aigen 18.02.2025 | Borussia Monchengladbach II - Wegberg Beeck 19.02.2025 | Blooming - Royal Pari FC 19.02.2025 | Budaorsi SC - BKV Elore 19.02.2025 | FC Kaluga - FC Forte Taganrog 19.02.2025 | Raufoss - Ullensaker / Kisa 19.02.2025 | FC Aarau - FC Winterthur II 19.02.2025 | FC Vysocina Jihlava - FC PBS Velka Bites 19.02.2025 | Junge Wikinger Ried - SV Wals-Grunau 20.02.2025 | FK Spartak Moskova - Torpedo Moskova 20.02.2025 | IK Start - FK Arendal 21.02.2025 | FC Universitario de Vinto - The Strongest 21.02.2025 | FC Metallurg Lipetsk - Chernomorets Novorossijsk 21.02.2025 | FC Helsingoer - BK Fremad Amager 21.02.2025 | Aluminij Kidricevo - NK Bistrica 21.02.2025 | ND Gorica - NK Stupcanica Olovo 21.02.2025 | Hamarkameratene - Fredrikstad 21.02.2025 | 1.SK Prostejov - FK Pardubice B 21.02.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Krasnodar 21.02.2025 | Stjordals-Blink - Strindheim 21.02.2025 | DSV Leoben - FC Mauerwerk 21.02.2025 | SV Oberwart - SC Weiz 21.02.2025 | FC Fastav Zlin - SK Hanacka Slavia Kromeriz 21.02.2025 | FC Gleisdorf 09 - SU Tillmitsch 21.02.2025 | Stromsgodset - SK Brann 21.02.2025 | TWL Elektra - Young Violets Wien 21.02.2025 | Viking (A) - Brodd 21.02.2025 | Seekirchen - SV Wals-Grunau 21.02.2025 | FC Marchfeld Donauauen - LASK 21.02.2025 | SC Fürstenfeld - Kohfidisch 22.02.2025 | Club Aurora - San Antonio Bulo Bulo 22.02.2025 | CSKA Moskova - PFK Krylia Sovyetov Samara 22.02.2025 | Paide Linnameeskond - Flora Tallinn 22.02.2025 | FC Avangard Kursk - FC Kaluga 22.02.2025 | FC Sparta Brno - TJ Slovan Bzenec 22.02.2025 | CWKS Resovia - Wisla Pulawy 22.02.2025 | Zaglebie Sosnowiec - Rekord Bielsko Biala 22.02.2025 | TJ Slovan Velvary - FK Chlumec Nad Cidlinou 22.02.2025 | FK Jedinstvo Stara Pazova - Omladinac Novi Banovci 22.02.2025 | Szombathelyi II - FC Nagykanizsai 22.02.2025 | Pas Giannina - PAOK Thessaloniki B 22.02.2025 | Aalesunds FK - Levanger FK 22.02.2025 | Kjelsas - Grorud IL 22.02.2025 | FK Blansko - FC Slovan Rosice 22.02.2025 | SV Frauental - ATSV Wolfsberg 22.02.2025 | SV Wildon - Ilzer SV 22.02.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice B - FK Banik Sous 22.02.2025 | Viktoria Aschaffenburg - TSV Schott Mainz 22.02.2025 | Olimpia Grudziadz - Unia Skierniewice 23.02.2025 | Club Bolivar - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 23.02.2025 | Royal Pari FC - Blooming 23.02.2025 | Dinamo St Petersburg - Dinamo Kirov 23.02.2025 | Lunds BK - Lindome GIF 23.02.2025 | FC Tyumen - Dinamo St Petersburg 23.02.2025 | Kfum Oslo - Sarpsborg 08 24.02.2025 | IF Brommapojkarna - IK Sirius 24.02.2025 | FK Spartak Moskova - FC Nasaf 25.02.2025 | SC Fürstenfeld - Dusv Loipersdorf 26.02.2025 | FC Viktoria Zizkov - 1 FK Pribram 26.02.2025 | Mjondalen IF - Bryne FK 26.02.2025 | Kristiansund BK - Stromsgodset 26.02.2025 | Lunds BK - Hassleholms IF 26.02.2025 | Norrby IF - Falkenbergs FF 26.02.2025 | BK Olympic - IFK Trelleborg 27.02.2025 | SC RÖTHIS - RW Rankweil 28.02.2025 | PFK Sochi - Dinamo St Petersburg 28.02.2025 | IK Start - Jerv 28.02.2025 | Ariana FC - FC Rosengaard 1917 01.03.2025 | SK Lisen B - FC Sparta Brno 01.03.2025 | AFC Eskilstuna - Orebro Syrianska IF 01.03.2025 | Viking FK - Fredrikstad 01.03.2025 | Ready Fotball - Baerum 01.03.2025 | Hammarby Talang FF - IK Sleipner 01.03.2025 | Angelholms FF - Husqvarna FF 01.03.2025 | Assyriska FF - Sollentuna FF 01.03.2025 | BK Olympic - Nosaby IF 01.03.2025 | FC Arlanda - IFK Stocksund 01.03.2025 | Jerv - Flekkeroy IL 01.03.2025 | Skjetten - Grorud IL 01.03.2025 | Umea FC - Bodens BK 01.03.2025 | Enkopings SK - FBK Karlstad 01.03.2025 | IFK Skovde FK - FC Trollhattan 01.03.2025 | VFB Hohenems - BW Feldkirch 01.03.2025 | Lokomotiv Oslo - Oppsal 01.03.2025 | Östersund FK - GIF Sundsvall 01.03.2025 | Nordic United FC - Vasalund Essinge 01.03.2025 | Team TG FF - Umea FC 02.03.2025 | Frigg - Lorenskog 02.03.2025 | Taftea IK - Umea FC 02.03.2025 | Nordstrand - Asker Fotball 03.03.2025 | Valerenga IF - FH Hafnarfjördur 03.03.2025 | Nordstrand - Asker Fotball 04.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Asane Fotball 04.03.2025 | FC Arlanda - IFK Haninge 05.03.2025 | Örebrö SK - Östersund FK 07.03.2025 | Blooming - Always Ready 07.03.2025 | Valerenga IF - Stromsgodset 07.03.2025 | Perth SC - Perth Glory FC 07.03.2025 | Gefle IF - Sandvikens IF 07.03.2025 | Sollentuna FF - Vasalund Essinge 08.03.2025 | Ljungskile SK - Torslanda IK 08.03.2025 | Lokomotiv Oslo - Skeid 08.03.2025 | IF Brommapojkarna - Djurgardens IF 08.03.2025 | Hammarby Talang FF - Nordic United FC 09.03.2025 | Lorenskog - Nordstrand 09.03.2025 | Grorud IL - Ullern 09.03.2025 | Always Ready - Blooming 11.03.2025 | SV St Jakob im Rosental - Atus Velden 11.03.2025 | Lunds BK - FC Rosengaard 1917 12.03.2025 | Mjallby AIF - Landskrona Bois 12.03.2025 | Utsiktens BK - Gais 13.03.2025 | Crystal Palace FC - Hamarkameratene 14.03.2025 | Fram Reykjavik - Ranheim 14.03.2025 | Hammarby IF - IK Sirius 14.03.2025 | IF Brommapojkarna - Sandvikens IF 14.03.2025 | Sandnes ULF - FK Arendal 14.03.2025 | FK Vidar - Brodd 14.03.2025 | Ariana FC - Lunds BK 14.03.2025 | Hassleholms IF - BK Olympic 15.03.2025 | Ljungskile SK - IFK Skovde FK 15.03.2025 | Lunds BK - BK Astrio 15.03.2025 | Husqvarna FF - Atvidabergs FF 16.03.2025 | IK Oddevold - Qviding FIF 16.03.2025 | Ready Fotball - Lorenskog 16.03.2025 | Skeid - Grorud IL 16.03.2025 | Skjetten - Lokomotiv Oslo 16.03.2025 | Ullern - Oppsal 16.03.2025 | Sandvikens IF - GIF Sundsvall 16.03.2025 | Vasteras SK - IK Brage 16.03.2025 | Helsingborg IF - Falkenbergs FF 16.03.2025 | Asker Fotball - Alta IF 16.03.2025 | Mjallby AIF - IFK Norrköping FK 16.03.2025 | IFK Stocksund - Sollentuna FF 16.03.2025 | IK Start - Lyn 1896 FK 16.03.2025 | Viking FK - Rosenborg BK 16.03.2025 | Baerum - Asker Fotball 17.03.2025 | Coritiba FC PR - Santos FC SP 17.03.2025 | Al Ansar SC - Bourj FC 17.03.2025 | Rosenborg 2 - Trygg/Lade 18.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Hamarkameratene 18.03.2025 | Lillestrom SK - Raufoss 18.03.2025 | Gefle IF - IK Sirius 19.03.2025 | Polonia Bytom - Rakow II Czestochowa 19.03.2025 | ADO Den Haag - Sparta Rotterdam 19.03.2025 | FC Rapperswil-Jona - FC Aarau 19.03.2025 | Schalke 04 - FC Groningen 19.03.2025 | Utsiktens BK - IFK Goteborg 19.03.2025 | Eintracht Frankfurt - S. Grossaspach 20.03.2025 | CD Real Tomayapo - CA Nacional Potosi 20.03.2025 | Houston Dynamo - El Salvador 20.03.2025 | SK Austria Klagenfurt - KSV 1919 20.03.2025 | AGF Aarhus - Aalborg BK 20.03.2025 | Borussia Monchengladbach - FC Viktoria Cologne 20.03.2025 | Freiburg - Karlsruher 20.03.2025 | Hannover 96 - Paderborn 20.03.2025 | Greuther Furth - Jahn Regensburg 20.03.2025 | Heracles Almelo - Fortuna Düsseldorf 20.03.2025 | FC Noah Yerevan - Torpedo Kutaisi 20.03.2025 | FC Luzern - Neuchatel Xamax 20.03.2025 | IF Elfsborg - Gais 20.03.2025 | Trenkwalder Admira - FC Blau-Weiß Linz 20.03.2025 | Bochum - SC Preussen 06 Munster 20.03.2025 | Köln - SC Verl 20.03.2025 | SK Rapid - Team für Wien 20.03.2025 | Ulm 1846 - München 20.03.2025 | Aston Villa - Al Ain FC 21.03.2025 | Sturm Graz - ASK Voitsberg 21.03.2025 | SCR Altach - FC Winterthur 21.03.2025 | Ratchaburi FC - DP Kanchanaburi FC 21.03.2025 | Djurgardens IF - Kuopion Palloseura 21.03.2025 | FC Milsami - FC Botosani 21.03.2025 | NK Radomlje - HNK Gorica 21.03.2025 | Halmstads BK - Kalmar FF 21.03.2025 | Osters IF - Oskarshmans AIK 21.03.2025 | Csa Steaua Bucuresti - Petrolul Ploiesti 21.03.2025 | Husqvarna FF - Lidkopings FK 21.03.2025 | Odra Opole - Magdeburg 22.03.2025 | Rosenborg BK - AIK 22.03.2025 | FC Stockholm Internazionale - Sollentuna FF 22.03.2025 | Jönköping Södra - Orgryte IS 22.03.2025 | Botafogo FR RJ - Gremio Novorizontino SP 23.03.2025 | Red Bull Bragantino SP - Cruzeiro EC MG 23.03.2025 | El Salvador - CF Pachucha 23.03.2025 | Lyn 1896 FK - Moss FK 23.03.2025 | Halmstads BK - Oskarshmans AIK 23.03.2025 | FC Rosengaard 1917 - Osterlen FF 23.03.2025 | FK Krasnodar - FC Amkal Moscow 23.03.2025 | Mjondalen IF - FK Haugesund 23.03.2025 | Bryne FK - Egersunds IK 23.03.2025 | IFK Norrköping FK - Degerfors IF 23.03.2025 | Kalmar FF - Osters IF 23.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Stabaek IF 23.03.2025 | Umea FC - Pitea IF 23.03.2025 | Viking FK - IK Start 24.03.2025 | Etoile Sportive du Sahel - Al Hilal (SDN) 24.03.2025 | Blooming - Oriente Petrolero 25.03.2025 | Kuopion Palloseura - AC Oulu 28.03.2025 | Stade Tunisien - As Soliman 29.03.2025 | AS Arapiraquense AL - Santa Cruz FC PE 06.04.2025 | PK-35 Helsinki - Kapa Kapylan Pallo 07.04.2025 | Al Ahed - Nejmeh SC 16.04.2025 | FK Vardar Üsküp - FK Crvena Zvezda Belgrade 21.05.2025 | Eintracht Rheine - Borussia Monchengladbach 21.05.2025 | SC Weimar 1903 - Eintracht Frankfurt 21.05.2025 | SV Meppen 1912 - Werder Bremen 22.05.2025 | Blumenthaler SV - Werder Bremen 25.05.2025 | Saint Vincent - Saint Kitts ve Nevis 27.05.2025 | Wydad AC - Sevilla 28.05.2025 | Asean All-Stars - Manchester United FC 29.05.2025 | Santos FC SP - RB Leipzig 30.05.2025 | Hong Kong - Manchester United FC 31.05.2025 | Wydad AC - FC Porto 06.06.2025 | IK Brage - Sandvikens IF 08.06.2025 | FC Porto - Riga FC 09.06.2025 | Al Ahly SC (Egy) - CF Pachucha 09.06.2025 | Al Ahly SC (Egy) - CF Pachucha 12.06.2025 | Seekirchen - FC Salzburg 13.06.2025 | Kfum Oslo - Hamarkameratene 13.06.2025 | Afan United FC - Goytre Utd. 14.06.2025 | Haverfordwest - Baglan Dragons 15.06.2025 | Fredrikstad - Sandefjord Fotball 15.06.2025 | Bodoe/Glimt - AIK 15.06.2025 | Molde FK - IFK Varnamo 17.06.2025 | FK Shkendija - ACS Champions FC Arges 17.06.2025 | Mold Alexandra FC - Prestatyn Town 17.06.2025 | Caerau Ely FC - Cardiff Corinthians 17.06.2025 | Larne FC - The New Saints 18.06.2025 | FC Spartak Trnava - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 18.06.2025 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna 18.06.2025 | PFC Dobrudzha Dobrich - FC Fratria Varna 19.06.2025 | Paksi SE - Budaorsi SC 19.06.2025 | IF Elfsborg - Mjallby AIF 19.06.2025 | AIK - IK Sirius 19.06.2025 | Hammarby IF - IFK Haninge 19.06.2025 | Gais - Halmstads BK 19.06.2025 | IFK Goteborg - Osters IF 19.06.2025 | Primorje Ajdovscina - ACS Champions FC Arges 20.06.2025 | Kaposvari Rakoczi FC - Szentlorinc 20.06.2025 | MFK Chrudim - FK Jablonec 20.06.2025 | 1. FC Tatran Presov - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 20.06.2025 | Odense Boldklub - Esbjerg FB 20.06.2025 | FK Mlada Boleslav - FC Vlasim 20.06.2025 | NK Race - NK Maribor 20.06.2025 | FC Kaunitz - SC Verl 20.06.2025 | Ringsted IF - HB Koege 20.06.2025 | KSV Oudenaarde - Zulte 20.06.2025 | SC Blau-Weiß Papenburg - SV Meppen 1912 20.06.2025 | Cambrian & Clydach Vale - Canton Liberal FC 20.06.2025 | Caerphilly Athletic FC - Caerau Ely FC 21.06.2025 | Cruz Azul - Club Leon 21.06.2025 | Atlante FC - Chivas ABD 21.06.2025 | ASC Otelul Galati - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 21.06.2025 | FC Farul Constanta - FC Fratria Varna 21.06.2025 | FC Fastav Zlin - FC ZBROJOVKA Brno 21.06.2025 | SK Lisen - FC Petrzalka 21.06.2025 | Tj Slavoj Stod - FC Viktoria Plzen 21.06.2025 | 1.SK Prostejov - MSK Povazska Bystrica 21.06.2025 | MSK Zilina - SK Sigma Olomouc 21.06.2025 | FC Slovan Liberec - FC Viktoria Zizkov 21.06.2025 | Kalocsai FC - Paksi SE 21.06.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Zeleziarne Podbrezova 21.06.2025 | FK Teplice - FK Mas Taborsko 21.06.2025 | FC Zurich - FC Dietikon 21.06.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - FK Kosice 21.06.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepolomice 21.06.2025 | FC Zurich - SC YF Juventus 21.06.2025 | Legia Warszawa - Wisla Plock 21.06.2025 | GKS Piast Gliwice - Gornik Leczna 21.06.2025 | GKS Tychy - MKS Arka Gdynia 21.06.2025 | Widzew Lodz - Odra Opole 21.06.2025 | SV Grun-Weiss Firrel - SSV Jeddeloh II 21.06.2025 | ATSV Erlangen - Bayreuth 21.06.2025 | SC Paderborn 07 II - Blau-Weiss Lohne 21.06.2025 | MKS Cracovia Krakow - SFC Opava 21.06.2025 | Pen-y-Bont FC - Afan Lido 21.06.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - FK Zeleziarne Podbrezova 21.06.2025 | FC Hradec Kralove - MFK Skalica 21.06.2025 | GKS Katowice - FK Kosice 21.06.2025 | Rapid Bucuresti 1923 - FK Buducnost Podgorica 21.06.2025 | Olimpija Ljubljana - FK Vardar Üsküp 21.06.2025 | NK Koper - FK Shkendija 21.06.2025 | Ilzer SV - Grazer AK 21.06.2025 | Belgrade - FK Sutjeska Niksic 22.06.2025 | TSV 1860 Rosenheim - Wacker Burghausen 22.06.2025 | 09 Pössneck - FSV Zwickau 22.06.2025 | Buchbach - Unterhaching 22.06.2025 | FC CSKA 1948 - KF Drita 22.06.2025 | FK Mladost Lucani - FK Vojvodina Novi Sad 22.06.2025 | FK Spartak Subotica - Rodina Moscow 23.06.2025 | Falkirk FC - Larne FC 23.06.2025 | FC CFR 1907 Cluj - Slovan Bratislava 24.06.2025 | IFK Varnamo - B93 Kopenhagen 24.06.2025 | FC Dynamo-Makhachkala - FK Ufa 24.06.2025 | Rabotnicki - FK Partizani Tirana 24.06.2025 | Bayern Munich II - WSG Tirol 24.06.2025 | MFK Ruzomberok - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 24.06.2025 | FC CSKA 1948 - KF Egnatia Rrogozhine 24.06.2025 | Rapid Bucuresti 1923 - FK Vardar Üsküp 24.06.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FK Sutjeska Niksic 24.06.2025 | SKU Amstetten - SV Horn 24.06.2025 | Corwen - Mold Alexandra FC 24.06.2025 | Haverfordwest - Ynysygerwyn Fc 24.06.2025 | Longridge Town - Chorley FC 24.06.2025 | Glenafton Athletic - Queen of The South FC 24.06.2025 | Holywell Town - Prestatyn Town 24.06.2025 | Queens Park FC - Annan Athletic FC 24.06.2025 | Caerau Ely FC - Pen-y-Bont FC 24.06.2025 | Cambrian & Clydach Vale - Penydarren BGC 25.06.2025 | VC Westerlo - AEK Larnaka 25.06.2025 | Olimpija Ljubljana - MTK Budapest 25.06.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisla Krakow 25.06.2025 | FC Viktoria Zizkov - FC Vlasim 25.06.2025 | FK Pardubice - MFK Skalica 25.06.2025 | Petrolul Ploiesti - Primorje Ajdovscina 25.06.2025 | Chrobry Glogow - Wisla Plock 25.06.2025 | AGF Aarhus - Vejle BK 25.06.2025 | SK Sigma Olomouc - AS Trencin 25.06.2025 | FC Viktoria Plzen - SK Dynamo Ceske Budejovice 25.06.2025 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FC Banik Ostrava B 25.06.2025 | FK Dukla Prag - SFC Opava 25.06.2025 | MKS Pogon Szczecin - GKS Katowice 25.06.2025 | PFK Beroe Stara Zagora - C´Morets Burgas 25.06.2025 | SK Sigma Olomouc - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 25.06.2025 | MFK Karniva - 1.SK Prostejov 25.06.2025 | FC CSKA 1948 - KF Malisheva 25.06.2025 | PFC CSKA Sofia - FK Shkendija 25.06.2025 | NK Radomlje - ACS Champions FC Arges 25.06.2025 | Burger BC - Magdeburg 25.06.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Legia Warszawa 25.06.2025 | SFC Etar Veliko Tarnovo - FC Lokomotiv 1929 Sofia 25.06.2025 | POFC Botev Vratsa - Montana 25.06.2025 | TJ Banik Kalinovo - MFK Zvolen 25.06.2025 | PFC Levski Sofya - FK Radnik Surdulica 25.06.2025 | Csm Slatina - CS Paulesti 25.06.2025 | Schwarz Weiss Alstaden - RW Oberhausen 25.06.2025 | Mura Murska Sabota - FK Buducnost Podgorica 25.06.2025 | F91 Dudelange - FC 08 Homburg-Saar 25.06.2025 | Buchbach - VFB Hallbergmoos 25.06.2025 | KFC Aalbeke - KV Kortrijk 25.06.2025 | FK Borac Banja Luka - Aluminij Kidricevo 25.06.2025 | Rothes FC - Inverness Caledonian Thistle FC 25.06.2025 | Nairn County - Inverness Caledonian Thistle FC 26.06.2025 | Paksi SE - Szeged-Csanad Grosics Akademia 26.06.2025 | PFC Slavya Sofya - Dunfermline Athletic FC 26.06.2025 | Odense Boldklub - Soenderjyske 26.06.2025 | NK Koper - NK Brinje Grosuplje 26.06.2025 | Grazer AK - FC CFR 1907 Cluj 26.06.2025 | PFC Cherno More Varna - PFC SPARTAK PLEVEN 26.06.2025 | Rostocker FC - Hansa Rostock 26.06.2025 | FC Una Strassen - FC Differdange 03 26.06.2025 | Meliden - Prestatyn Town 26.06.2025 | FC Richelle United - RFC Liege 26.06.2025 | FK Partizan Belgrade - Rodina Moscow 27.06.2025 | FC Arda Kardzhali - Sportist Svoge 27.06.2025 | FC Farul Constanta - ASC Otelul Galati 27.06.2025 | KS Gornik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko Biala 27.06.2025 | FC Slovan Liberec - MFK Chrudim 27.06.2025 | FC Midtjylland - Silkeborg IF 27.06.2025 | WKS Slask Wroclaw - FK Kosice 27.06.2025 | Sparta Prague - FK Mlada Boleslav 27.06.2025 | FC CSKA 1948 - Vihren Sandanski 27.06.2025 | Austria Lustenau - WSG Tirol 27.06.2025 | FC Alania Vladikavkaz - FK Ufa 27.06.2025 | RKS Radomiak Radom - LKS Lodz 27.06.2025 | FC Polissya Zhytomyr - Slovan Bratislava 27.06.2025 | FC Schalke 04 II - Kickers Emden 27.06.2025 | Vllaznia Shkoder - FC Uta Arad 27.06.2025 | ACSM Resita - CS Vulturii Farcasesti 27.06.2025 | FK Jablonec - FC Botosani 27.06.2025 | Young Boys Bern - FC Breitenrain 27.06.2025 | Erzgebirge - FV Krokusblute Drebach 27.06.2025 | FC Kreuzlingen - FC Wil 1900 27.06.2025 | TSV Pattensen - Hannover 96 27.06.2025 | FC Thüringen Weida - Dynamo Dresden 27.06.2025 | FC Noah Yerevan - FC DAC 1904 Dunajska Streda 27.06.2025 | VfB Linz - FC Viktoria Cologne 27.06.2025 | VC Westerlo - Lierse Kempenzonen 27.06.2025 | FK Krasnodar - FC Dynamo-Makhachkala 27.06.2025 | Young Boys Bern - FC Thun 27.06.2025 | Wacker Schonwalde - Energie Cottbus 27.06.2025 | SV Naunhof - FSV Zwickau 27.06.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Napredak Krusevac 27.06.2025 | SV Schwandorf Ettmannsdorf - Vilzing 27.06.2025 | FK Napredak Krusevac - FK Radnicki 1923 Kragujevac 27.06.2025 | Atus Velden - SK Austria Klagenfurt Amateure 27.06.2025 | SU Tillmitsch - ASK Voitsberg 27.06.2025 | SK Austria Klagenfurt - SK Treibach 27.06.2025 | Afv All Stars - FC Aarau 27.06.2025 | SV Wiesbaden 1899 - FSV Mainz II 27.06.2025 | SSV Jeddeloh II - Oldenburg 27.06.2025 | FC St Gallen 1879 - SC Bruhl St Gallen 27.06.2025 | SV Lafnitz - Ilzer SV 27.06.2025 | LASK - FC Marchfeld Donauauen 27.06.2025 | SG Wopkenford - Greifswalder FC 27.06.2025 | SV Oberwart - Fsc Eggendorf Hartberg II 27.06.2025 | Pontyclun FC - Llantwit Major 27.06.2025 | Mold Alexandra FC - Nfa FC 27.06.2025 | Caerau Ely FC - Penrhiwceiber Rangers FC 27.06.2025 | Newcastle Town - Port Vale 27.06.2025 | Rockspur AFC - Afan Lido 27.06.2025 | Gresford Athletic - Corwen 27.06.2025 | Portishead Town FC - Newport City FC 27.06.2025 | Aberystwyth Town FC - Kerry FC 27.06.2025 | Aberystwyth Town FC - Kerry FC 28.06.2025 | CD Mineros de Zacatecas - Cruz Azul 28.06.2025 | Guadalajara Chivas - Club Santos Laguna 28.06.2025 | AFC Metalul Buzau - CS Paulesti 28.06.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - Marek Dupnica 28.06.2025 | CSKA Sofia II - POFC Botev Vratsa 28.06.2025 | PFK Beroe Stara Zagora - FC Krumovgrad 28.06.2025 | Bvsc-Zuglo - Budaorsi SC 28.06.2025 | FK Komarov - FC Viktoria Plzen 28.06.2025 | Wisla Krakow - Puszcza Niepolomice 28.06.2025 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - 1.SK Prostejov 28.06.2025 | Ujpest FC Budapest - KFC Komarno 28.06.2025 | Ivancsa KSE - Komarom Vse 28.06.2025 | HB Koege - B93 Kopenhagen 28.06.2025 | BSG Chemie Leipzig - FC Banik Ostrava 28.06.2025 | FK Mlada Boleslav - FC Viktoria Zizkov 28.06.2025 | MFK Skalica - FC Petrzalka 28.06.2025 | MKS Cracovia Krakow - MFK Dukla Banska Bystrica 28.06.2025 | FK Teplice - Sparta Prag (B) 28.06.2025 | NK Koper - FK Cukaricki Belgrade 28.06.2025 | MFK Ruzomberok - Polonia Bytom 28.06.2025 | SK Bischofshofen - Buchbach 28.06.2025 | FK Dukla Prag - FK Mas Taborsko 28.06.2025 | MKS Arka Gdynia - Miedz Legnica 28.06.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Poprad 28.06.2025 | Pogon Siedlce - Pogon Grodzisk Mazowiecki 28.06.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom 28.06.2025 | FC Vlasim - SK Slavia Prague B 28.06.2025 | Soroksar SC - Karcag 28.06.2025 | Aalborg BK - Vendsyssel FF 28.06.2025 | Lyngby BK - Hilleroed Fodbold 28.06.2025 | Almere City FC - Fotbal Club FCSB 28.06.2025 | Club Brugge - KV Kortrijk 28.06.2025 | GKS Tychy - KS Lechia Gdansk 28.06.2025 | Odra Opole - GKS Piast Gliwice 28.06.2025 | Widzew Lodz - Znicz Pruszkow 28.06.2025 | Union Tornesch - E. Norderstedt 28.06.2025 | KKS Lech Poznan - Chrobry Glogow 28.06.2025 | Olimpia Grudziadz - Sokol Kleczew 28.06.2025 | FC Nordsjælland - AC Horsens 28.06.2025 | FC Fastav Zlin - MSK Zilina 28.06.2025 | Ludwigsfelder - Hertha Berlin 28.06.2025 | SV Appenweier - Karlsruher 28.06.2025 | Eendracht Termien - KRC Genk 28.06.2025 | Heimstetten - VFB Hallbergmoos 28.06.2025 | Wurzburger FV - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 28.06.2025 | 1. FC Herzogenaurach - Greuther Furth 28.06.2025 | TSV Schott Mainz - Hoffenheim (A) 28.06.2025 | Hvidovre IF - Brondby IF 28.06.2025 | Clachnacuddin - Inverness Caledonian Thistle FC 28.06.2025 | FC Anker Wismar 1997 - Hansa Rostock 28.06.2025 | SC Verl - RW Oberhausen 28.06.2025 | SSV Jeddeloh II - Lubeck 28.06.2025 | VfR 1921 Aalen - Ulm 1846 28.06.2025 | Dessau 05 - Magdeburg 28.06.2025 | Wörsdorf - Wehen 28.06.2025 | Stuttgart Kickers - Mannheim 28.06.2025 | KFC Merelbeke - FCV Dender EH 28.06.2025 | Fortuna Cologne - Koblenz 1911 28.06.2025 | Hardenberg - SV Meppen 1912 28.06.2025 | Greenfield FC - Prestatyn Town 28.06.2025 | Ansbach - Ingolstadt 04 (A) 28.06.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - SV Rot-Weiss Walldorf 28.06.2025 | Forfar Athletic FC - Montrose 28.06.2025 | Dumbarton FC - St Mirren 28.06.2025 | SpVgg Finsterwalde - Energie Cottbus 28.06.2025 | VfB Bottrop 1900 - Rot Weiss Essen 28.06.2025 | FC Vaduz - SCR Altach 28.06.2025 | Pontypridd Town - Llanelli Town 28.06.2025 | FC Orenburg - FC Murom 28.06.2025 | Erzgebirge - SV Tanne Thalheim 28.06.2025 | HSC Hannover - Hannover 96 28.06.2025 | AFC Emley - Huddersfield Town 28.06.2025 | FC Rapperswil-Jona - FC Zurich 28.06.2025 | SV Büren - Osnabrück 28.06.2025 | Mangotsfield Utd - Chippenham Town 28.06.2025 | MFK Zemplin Michalovce - Stal Rzeszow 28.06.2025 | Airdrieonians FC - Pen-y-Bont FC 28.06.2025 | Kilmarnock FC - AZ Alkmaar 28.06.2025 | MKS Pogon Szczecin - FC Banik Ostrava 28.06.2025 | MFK Karniva - AS Trencin 28.06.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - 1. FC Tatran Presov 28.06.2025 | FC Yantra Gabrovo - FC Lokomotiv 1929 Sofia 28.06.2025 | PFC Dobrudzha Dobrich - C´Morets Burgas 28.06.2025 | Sturm Graz - FC Gleisdorf 09 28.06.2025 | FK Rubin Kazan - FC Kamaz Naberezhnye Chelny 28.06.2025 | Ruch Chorzow - KS Warta Poznan 28.06.2025 | AEK Larnaka - RFC Seraing 28.06.2025 | Lausanne-Sport - FC Stade Ouchy 28.06.2025 | SV Grodig - SV Austria Salzburg 28.06.2025 | Wolfsberger AC - Deutschlandsberger SC 28.06.2025 | PFC Ludogorets Razgrad II - FC Fratria Varna 28.06.2025 | FK Sevlievo - LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA 28.06.2025 | PFC CSKA Sofia - FC Kryvbas Kriviy Rih 28.06.2025 | FK Pardubice - FC Vysocina Jihlava 28.06.2025 | Bohemians Prag 1905 - CS Universitatea Craiova 1948 28.06.2025 | Linfield FC - Haverfordwest 28.06.2025 | SKU Amstetten - U. Cluj 28.06.2025 | FK Novi Pazar - FK Sarajevo 28.06.2025 | Raal La Louviere - FC Differdange 03 29.06.2025 | Csm Slatina - CS Vulturii Farcasesti 29.06.2025 | FK Spartak Moskova - Torpedo Moskova 29.06.2025 | Tienen - Lierse Kempenzonen 29.06.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - Wisla Plock 29.06.2025 | Go Ahead Eagles - VfL Sportfreunde Lotte 1929 29.06.2025 | Esbjerg FB - Vejle BK 29.06.2025 | SV Traisa - SV Darmstadt 98 29.06.2025 | Wacker Burghausen - TSV Hollenbach 29.06.2025 | SC St Tonis 11/20 - Fortuna Düsseldorf 29.06.2025 | Blau-Weiss Wittichenau - Energie Cottbus 29.06.2025 | FC Dinamo Tbilisi - FC Urartu Yerevan 29.06.2025 | Paksi SE - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 29.06.2025 | NK Slaven Belupo - FK Buducnost Podgorica 29.06.2025 | FC Farul Constanta - KF Egnatia Rrogozhine 29.06.2025 | Rapid Bucuresti 1923 - Sabah Masazir 29.06.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Crvena Zvezda Belgrade 29.06.2025 | PFC Levski Sofya - Montana 30.06.2025 | CD Mineros de Zacatecas - Guadalajara Chivas 30.06.2025 | PFC Belasitsa Petrich - KF Drita 30.06.2025 | Karabağ FK - Zira FK 30.06.2025 | FC Farul Constanta - KF Drita 30.06.2025 | PFC Slavya Sofya - PFC Lokomotiv Plovdiv 30.06.2025 | PFC CSKA Sofia - HNK Hajduk Split 30.06.2025 | FK Akron Tolyatti - Spartak Kostroma 30.06.2025 | FC Botosani - FC Metalist 1925 Kharkiv 30.06.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Copenhagen 30.06.2025 | FC CFR 1907 Cluj - Debreceni VSC 30.06.2025 | Legia Warszawa - FK Jablonec 30.06.2025 | U. Cluj - SK Sigma Olomouc 30.06.2025 | FK Dinamo Moscow - Belgrade 30.06.2025 | FK Spartak Subotica - FK Sutjeska Niksic 01.07.2025 | FC Utrecht - Fotbal Club FCSB 01.07.2025 | Chatham Town - Hollands And Blair FC 01.07.2025 | Odense Boldklub - B93 Kopenhagen 01.07.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Hradec Kralove 01.07.2025 | Slovan Bratislava - MFK Dukla Banska Bystrica 01.07.2025 | MKS Cracovia Krakow - Hapoel Beer Sheva FC 01.07.2025 | SC Weiz - KSV 1919 01.07.2025 | Grazer AK - FK Vojvodina Novi Sad 01.07.2025 | CSKA Moskova - FK Partizan Belgrade 01.07.2025 | Trenkwalder Admira - FCM Traiskirchen 01.07.2025 | Oldenburg - TUS Bersenbruck 01.07.2025 | NK Radomlje - GNK Dinamo Zagreb 01.07.2025 | 1. FC Hersbruck - Nürnberg 01.07.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Jezero Plav 01.07.2025 | SKU Amstetten - Vorwärts Steyr 01.07.2025 | Ingolstadt - VFB Eichstatt 01.07.2025 | SG Dynamo Schwerin - 1. FC Phonix Lubeck 01.07.2025 | Rot Weiss Essen - VfB Frohnhausen 1912 01.07.2025 | SK Austria Klagenfurt - SC Kalsdorf 01.07.2025 | FC Twente Enschede - Motherwell FC 01.07.2025 | FC Aarau - FC Wohlen 01.07.2025 | MSV Eisleben - Hallescher FC 01.07.2025 | Tura Harksheide - E. Norderstedt 01.07.2025 | Union Saint-Gilloise - Union Rochefortoise 01.07.2025 | AFC Emley - Barnsley 01.07.2025 | Partick Thistle FC - Inverness Caledonian Thistle FC 01.07.2025 | Carmarthen Town - Haverfordwest 01.07.2025 | Albion Rovers FC - Queens Park Rangers 01.07.2025 | Pontypridd Town - Newport County 01.07.2025 | Dearne & District FC - Worksop Town 01.07.2025 | Queen of The South FC - Greenock Morton FC 01.07.2025 | Jeanfield Swifts - Forfar Athletic FC 01.07.2025 | Albion Rovers FC - Queens Park FC 01.07.2025 | Larne FC - Portadown FC 01.07.2025 | Beverley Town - Bridlington Town 01.07.2025 | Caersws - Radnor Valley FC 01.07.2025 | Hitchin Town - Barnet FC 01.07.2025 | Euxton Villa - Chorley FC 01.07.2025 | Spartans - Ayr United FC 01.07.2025 | Raith Rovers FC - Alloa Athletic FC 01.07.2025 | Elgin City FC - Fraserburgh 01.07.2025 | South Park - Hassocks 01.07.2025 | Kelty Hearts FC - Broxburn Athletic 02.07.2025 | POFC Botev Vratsa - Sportist Svoge 02.07.2025 | Esmtk Budapest - Dunaharaszti 02.07.2025 | GKS Piast Gliwice - FC Banik Ostrava 02.07.2025 | III Keruleti Tve - Monori SE 02.07.2025 | Zalaegerszeg TE - FC Ajka 02.07.2025 | Hibernian FC - Duisburg 02.07.2025 | MKS Arka Gdynia - MKS Pogon Szczecin 02.07.2025 | Jagiellonia Bialystok - Gornik Leczna 02.07.2025 | FK Dukla Prag - FC Vysocina Jihlava 02.07.2025 | Bohemians Prag 1905 - Nyiregyhaza Spartacus FC 02.07.2025 | GKS Tychy - Polonia Bytom 02.07.2025 | FC Viktoria Zizkov - FK Mas Taborsko 02.07.2025 | KFC Komarno - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana 02.07.2025 | RKS Radomiak Radom - Pogon Grodzisk Mazowiecki 02.07.2025 | Panathinaikos Athens - FC Metalist 1925 Kharkiv 02.07.2025 | FC Dinamo Bucuresti 1948 - Omonia Nicosia 02.07.2025 | FC Midtjylland - Randers FC 02.07.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - LKS Lodz 02.07.2025 | KS Lechia Gdansk - Olimpia Grudziadz 02.07.2025 | RSC Anderlecht - AEK Larnaka 02.07.2025 | AGF Aarhus - AC Horsens 02.07.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - FK Zeleziarne Podbrezova 02.07.2025 | Karlsruher - Bahlinger 02.07.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FC Vysocina Jihlava 02.07.2025 | FK Novi Pazar - FK Sloga Doboj 02.07.2025 | Widzew Lodz - FC Banik Ostrava 02.07.2025 | FC CSKA 1948 - Aris Limassol 02.07.2025 | Petrolul Ploiesti - Vllaznia Shkoder 02.07.2025 | FC ZBROJOVKA Brno - MFK Zemplin Michalovce 02.07.2025 | WKS Slask Wroclaw - Chrobry Glogow 02.07.2025 | FC Uta Arad - FK Zeleznicar Pancevo 02.07.2025 | Mura Murska Sabota - MFK Ruzomberok 02.07.2025 | NK Celje - FK Cukaricki Belgrade 02.07.2025 | SK Slavia Prag - U. Cluj 02.07.2025 | FC Zorya Luhansk - Kisvarda FC 02.07.2025 | FC Polissya Zhytomyr - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc 02.07.2025 | PFC CSKA Sofia - Olimpija Ljubljana 02.07.2025 | Ulm 1846 - Bayern Munich II 02.07.2025 | AEK Athens - Zulte 02.07.2025 | TSV 1874 Kottern - FC 08 Homburg-Saar 02.07.2025 | Optik Rathenow - Dynamo 02.07.2025 | FC Arda Kardzhali - Montana 02.07.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FK TSC Backa Topola 02.07.2025 | Bravo Ljubljana - GNK Dinamo Zagreb 02.07.2025 | FSV 63 Luckenwalde - Borussia Berlin 02.07.2025 | Union Muhlhausen - FC Rot-Weiss Erfurt 02.07.2025 | FK IMT Novi Beograd - FK Javor Ivanjica 02.07.2025 | SV Darmstadt 98 - Viktoria Aschaffenburg 02.07.2025 | FV Illertissen - 1. FC Sonthofen 02.07.2025 | FC Luzern - Neuchatel Xamax 02.07.2025 | SC YF Juventus - FC Winterthur 02.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - USV Eschen-Mauren 02.07.2025 | SC Imst 1933 - WSG Tirol 02.07.2025 | SC Imst 1933 - WSG Tirol 02.07.2025 | SC Weiche Flensburg 08 - Kilia Kiel 02.07.2025 | SF Eisbachtal - Koblenz 1911 02.07.2025 | TSG 1881 Sprockhovel - Velbert 02.07.2025 | SC Sparkasse Korneuburg - SC Wiener Viktoria 02.07.2025 | Royal Union Tubize Braine - Raal La Louviere 02.07.2025 | Servette Geneva - Etoile Carouge 02.07.2025 | Kvv Thes Sport Tessenderlo - ST. Truidense VV 02.07.2025 | HSK Zrinjski Mostar - FK Zeljeznicar Sarajevo 02.07.2025 | VVV Venlo - Rksv Nuenen 02.07.2025 | Pen-y-Bont FC - Merthyr Town 03.07.2025 | Desportiva ES - CA Banfield 03.07.2025 | Csm Slatina - CS Viitorul Daesti 03.07.2025 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - MTK Budapest 03.07.2025 | FC Uta Arad - MTK Budapest 03.07.2025 | Petrolul Ploiesti - FC Spartak Trnava 03.07.2025 | Jong FC Utrecht - SV Rodinghausen 03.07.2025 | Aris Thessaloniki - Livingston FC 03.07.2025 | Sparta Prague - FC Copenhagen 03.07.2025 | SpVgg. Leusel - FSV Frankfurt 1899 03.07.2025 | Paksi SE - Sabah Masazir 03.07.2025 | Young Boys Bern - SC Kriens 03.07.2025 | PFC Levski Sofya - PFK Beroe Stara Zagora 03.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Dynamo-Makhachkala 03.07.2025 | Budapest Honved FC - Maccabi Haifa FC 03.07.2025 | Bochum - TUS Harpen 03.07.2025 | Zorbiger FC 1907 - Hallescher FC 03.07.2025 | SC Heerenveen - Almere City FC 03.07.2025 | KFC Nijlen - Lierse Kempenzonen 03.07.2025 | Cliftonville FC - Loughgall FC 03.07.2025 | FK Borac Banja Luka - FK Vozdovac 04.07.2025 | Cruzeiro EC MG - Defensa Y Justicia 04.07.2025 | Newells Old Boys - Mazatlan FC 04.07.2025 | Cruz Azul - CD Once Caldas 04.07.2025 | SFC Opava - MFK Chrudim 04.07.2025 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Metaloglobus Bucuresti 04.07.2025 | Ural Ekaterinburg - Torpedo Miass 04.07.2025 | ACS Champions FC Arges - FC Muscelul Campulung 04.07.2025 | FK Teplice - FK Usti Nad Labem 04.07.2025 | Miedz Legnica - Wisla Plock 04.07.2025 | MTK Budapest - CS Universitatea Craiova 1948 04.07.2025 | Standart Liege - Maastricht 04.07.2025 | Eintracht Trier - 1. FC Cologne II 04.07.2025 | Soenderjyske - Kolding IF 04.07.2025 | Eintracht Trier - 1.FC Koln 2 04.07.2025 | Wehen - Hoffenheim (A) 04.07.2025 | SK Austria Klagenfurt - Sturm Graz II 04.07.2025 | Royal Francs Borains - RFC Seraing 04.07.2025 | Hilleroed Fodbold - Aalborg BK 04.07.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - SV 07 Elversberg 04.07.2025 | SK Sigma Olomouc - Debreceni VSC 04.07.2025 | TSV Havelse - RW Oberhausen 04.07.2025 | FK Jablonec - Wacker Innsbruck 04.07.2025 | FC Sion - FC Thun 04.07.2025 | ACS Champions FC Arges - CS Dinamo Bucuresti 04.07.2025 | SKU Amstetten - FK Crvena Zvezda Belgrade 04.07.2025 | FC Viktoria Plzen - FC Botosani 04.07.2025 | Energie Cottbus - VSG Altglienicke 04.07.2025 | Ujpest FC Budapest - FK Kosice 04.07.2025 | NK Radomlje - HNK Hajduk Split 04.07.2025 | SV Oberwart - Hartberg 04.07.2025 | FC Fastav Zlin - AS Trencin 04.07.2025 | FC Slovan Liberec - U. Cluj 04.07.2025 | SC Admira Dornbirn - Austria Lustenau 04.07.2025 | WSG Tirol - FC Hradec Kralove 04.07.2025 | Grasshoppers Club Zurich - FC Vaduz 04.07.2025 | Eintracht Bamberg - München 04.07.2025 | Heart of Midlothian FC - Crawley Town 04.07.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Partizan Belgrade 04.07.2025 | SV Leobendorf - Team für Wien 04.07.2025 | FC Shakhtar Donetsk - HNK Gorica 04.07.2025 | Grazer AK - SU Tillmitsch 04.07.2025 | SR Donaufeld - First Vienna 04.07.2025 | SC Freital - FSV Zwickau 04.07.2025 | SC Kafertal - SV Waldhof Mannheim 07 04.07.2025 | TSG Backnang - S. Grossaspach 04.07.2025 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - Optik Rathenow 04.07.2025 | FK Smederevo - FK Rudar Prijedor 04.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - HSC Hannover 04.07.2025 | FC Marchfeld Donauauen - Wolfsberger AC (A) 04.07.2025 | TSV Bogen - ASV Cham 04.07.2025 | Ilzer SV - SC Weiz 04.07.2025 | Fortuna Sittard - KRC Genk 04.07.2025 | Vellmar - KSV Hessen Kassel 04.07.2025 | Patro Eisden Maasmechelen - Bonner 04.07.2025 | FC Viktoria Cologne - SC Wiedenbruck 04.07.2025 | Kremser SC - LASK 04.07.2025 | GNAS - Ufc Jennersdorf 04.07.2025 | Bishops Cleeve - Cheltenham Town 04.07.2025 | Bottesford Town - Scunthorpe United 04.07.2025 | Slimbridge - Forest Green Rovers 04.07.2025 | Chippenham Town - Bristol Rovers 04.07.2025 | Aveley - Dagenham and Redbridge FC 04.07.2025 | Kilmarnock FC - Ayr United FC 04.07.2025 | Taffs Well - Caerau Ely FC 04.07.2025 | Airbus UK Broughton - Winsford United 04.07.2025 | Holywell Town - Whitchurch Alport FC 04.07.2025 | Lincoln UTD - Lincoln City 04.07.2025 | Queens Park FC - Celtic Glasgow 04.07.2025 | Slough Town - Virginia Water FC 05.07.2025 | CSM Politehnica Iasi - CSM Ceahlaul Piatra Neamt 05.07.2025 | Ivancsa KSE - Esmtk Budapest 05.07.2025 | Szeged-Csanad Grosics Akademia - Hodmezovasarhelyi FC 05.07.2025 | Soroksar SC - Bicskei Tc 05.07.2025 | LASK Linz - SPG Hogo Wels 05.07.2025 | Sigma Olomouc (B) - TJ Unie Hlubina 05.07.2025 | FK Lokomotiv Moskova - Rodina-2 05.07.2025 | Aluminij Kidricevo - NK Maribor 05.07.2025 | FKS Stal Mielec - LKS Lodz 05.07.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MSK Povazska Bystrica 05.07.2025 | Fehervar FC Szekesfehervar - Bvsc-Zuglo 05.07.2025 | Red Star FC - Troyes 05.07.2025 | Kecskemeti TE - Budapest Honved FC 05.07.2025 | KFC Komarno - Rapid Wien II 05.07.2025 | KKS Lech Poznan - FC Banik Ostrava 05.07.2025 | GKS Tychy - FC ZBROJOVKA Brno 05.07.2025 | FC Viktoria Zizkov - 1 FK Pribram 05.07.2025 | Milton Keynes Dons - St Mirren 05.07.2025 | OGC Nice - Lausanne-Sport 05.07.2025 | FC Luzern - FC Winterthur 05.07.2025 | VC Westerlo - ST. Truidense VV 05.07.2025 | FK Austria Wien - Bohemians Prag 1905 05.07.2025 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FK Fotbal Trinec 05.07.2025 | FK Mlada Boleslav - FK Dukla Prag 05.07.2025 | Polonia Bytom - MFK Zemplin Michalovce 05.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko Biala 05.07.2025 | MSK Zilina - MFK Karniva 05.07.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FC Vlasim 05.07.2025 | FC Lugano - FC Rapperswil-Jona 05.07.2025 | Vasas FC - FC Stk 1914 Samorin 05.07.2025 | 1.SK Prostejov - MFK Skalica 05.07.2025 | FC Liefering - Union Gurten 05.07.2025 | St. Pölten - FCM Traiskirchen 05.07.2025 | Trenkwalder Admira - SV Stripfing 05.07.2025 | Puszcza Niepolomice - Wieczysta Krakow 05.07.2025 | Chrobry Glogow - OKS Swit Szczecin 05.07.2025 | Wimbledon - Pafos FC 05.07.2025 | Sc Freiburg II - FC Zurich 05.07.2025 | SV Tasmania Berlin - Babelsberg 03 05.07.2025 | Lierse Kempenzonen - FCV Dender EH 05.07.2025 | De Treffers - De Graafschap 05.07.2025 | ADO 20 Heemskerk - Stormvogels Telstar 05.07.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Sandecja Nowy Sacz 05.07.2025 | MKS Arka Gdynia - MKS Chojniczanka Chojnice 05.07.2025 | Znicz Pruszkow - Pogon Siedlce 05.07.2025 | Bradford Park Avenue AFC - FC Halifax Town 05.07.2025 | Queens Park Rangers - Stevenage FC 05.07.2025 | Ajax Amsterdam - Hibernian FC 05.07.2025 | FC Wil 1900 - FC Zurich 05.07.2025 | Brondby IF - Vejle BK 05.07.2025 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Afan Lido 05.07.2025 | Chemnitzer - VfB Germania Halberstadt 05.07.2025 | HB Koege - Middelfart BK 05.07.2025 | GKS Katowice - Stal Rzeszow 05.07.2025 | Carmarthen Town - Penrhiwceiber Rangers FC 05.07.2025 | Boreham Wood FC - Luton Town 05.07.2025 | Karlsruher - FC Aarau 05.07.2025 | Ingolstadt - Bayreuth 05.07.2025 | Polonia Bytom - Slask II Wroclaw 05.07.2025 | SCR Altach - FC Basel 1893 05.07.2025 | Glenavon FC - Erzgebirge 05.07.2025 | SC Cambuur - Feyenoord Rotterdam 05.07.2025 | Livingston FC - KV Kortrijk 05.07.2025 | FC Viktoria Plzen - Osnabrück 05.07.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Mold Alexandra FC 05.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - VfB Stuttgart II 05.07.2025 | Dynamo - Hertha Berlin 05.07.2025 | FC CSKA 1948 - FK Vojvodina Novi Sad 05.07.2025 | AS Saint-Etienne - Etoile Carouge 06.07.2025 | Necaxa - Guadalajara Chivas 06.07.2025 | Club Tijuana de Caliente - Herediano 06.07.2025 | Widzew Lodz - Jagiellonia Bialystok 06.07.2025 | Oldenburg - Hamburger SV 06.07.2025 | Jena - 1. FC Schweinfurt 05 06.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Alemannia Aachen 06.07.2025 | Cliftonville FC - Derry City 06.07.2025 | Jahn Regensburg - Bayreuth 06.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - Vorsfelde 06.07.2025 | AGF Aarhus - Odense Boldklub 06.07.2025 | SV Sonsbeck - Duisburg 06.07.2025 | SC Preussen 06 Munster - SC Verl 06.07.2025 | Glasgow Rangers - Club Brugge 06.07.2025 | Bremer SV 1906 - Tkp Eagles 06.07.2025 | Wuppertaler - Bochum 06.07.2025 | TSG Salach - 1. FC Heidenheim 06.07.2025 | FK Spartak Moskova - PFK Krylia Sovyetov Samara 06.07.2025 | SV Grun-Weiss Firrel - St Pauli 06.07.2025 | Desportiva ES - Defensa Y Justicia 06.07.2025 | FK Rubin Kazan - FK Sochi 06.07.2025 | FC Zorya Luhansk - Jesenice 06.07.2025 | FV Illertissen - FV Ravensburg 06.07.2025 | Kisvarda FC - FC Dynamo Kyiv 06.07.2025 | FC Shakhtar Donetsk - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 06.07.2025 | Maccabi Haifa FC - Diosgyör 06.07.2025 | AEK Athens - K Beerschot VA 06.07.2025 | Bravo Ljubljana - FC Kryvbas Kriviy Rih 06.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Baltika Kaliningrad 06.07.2025 | Pumas Unam - Leganes 06.07.2025 | Cruzeiro EC MG - CA Banfield 07.07.2025 | Newells Old Boys - CD Once Caldas 07.07.2025 | Cruz Azul - Mazatlan FC 07.07.2025 | FC Slovan Liberec - Hartberg 07.07.2025 | Karabağ FK - FC Metalist 1925 Kharkiv 07.07.2025 | Hartberg - FC Dynamo Kyiv 07.07.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK IMT Novi Beograd 07.07.2025 | Bangor 1876 FC - Airbus UK Broughton 07.07.2025 | Potters Bar Town - Takeley 07.07.2025 | FK Akron Tolyatti - PFK Arsenal Tula 08.07.2025 | Northampton Town - Cambridge United 08.07.2025 | Minnesota United FC - Holstein Kiel 08.07.2025 | SK Lisen - München 08.07.2025 | Hvidovre IF - HB Koege 08.07.2025 | Lille OSC - Jeugd KAA Gent 08.07.2025 | Aalborg BK - B93 Kopenhagen 08.07.2025 | FC Copenhagen - FC Fredericia 08.07.2025 | Csm Satu Mare - Fehervar FC Szekesfehervar 08.07.2025 | Wurzburger FV - Erzgebirge 08.07.2025 | SV Meppen 1912 - FC Emmen 08.07.2025 | FC Viktoria Cologne - Bonner 08.07.2025 | FC Slovan Liberec - RKS Rakow Czestochowa 08.07.2025 | Motherwell FC - Carlisle United 08.07.2025 | FK Dinamo Moscow - RFK Akhmat Grozny 08.07.2025 | FC Viktoria Plzen - KS Gornik Zabrze 08.07.2025 | RKS Rakow Czestochowa - Lommel SK 08.07.2025 | FK Vojvodina Novi Sad - Fehervar FC Szekesfehervar 08.07.2025 | FC Nagykanizsai - FK Napredak Krusevac 08.07.2025 | SR Donaufeld - Trenkwalder Admira 08.07.2025 | Heracles Almelo - Kickers Emden 08.07.2025 | Hertha Berlin - TSV Havelse 08.07.2025 | Optik Rathenow - FSV 63 Luckenwalde 08.07.2025 | FCM Traiskirchen - SV Stripfing 08.07.2025 | München - Josko Ried 08.07.2025 | Kremser SC - First Vienna 08.07.2025 | BSV Eintracht Mahlsdorf - Energie Cottbus 08.07.2025 | FK Smederevo - Jedinstvo Bijelo 08.07.2025 | KAC 1909 - Asko Wolfnitz 08.07.2025 | Kisvarda FC - FK Zeleznicar Pancevo 08.07.2025 | ASV SIEGENDORF - Wiener Sport-Club 08.07.2025 | Cork City FC - Celtic Glasgow 08.07.2025 | Rksv Heer - Maastricht 08.07.2025 | Vitesse Arnhem - Kaizer Chiefs 08.07.2025 | ASK Koflach - Deutschlandsberger SC 08.07.2025 | USC Eugendorf - SV Kuchl 08.07.2025 | Viktoria Aschaffenburg - SV Rot-Weiss Walldorf 08.07.2025 | Dynamo - SG Union Klosterfelde 08.07.2025 | VV Katwijk - Volendam 08.07.2025 | Grimsby Borough - Grimsby Town 08.07.2025 | Bamber Bridge - Preston North End 08.07.2025 | Alfreton Town FC - Barnsley 08.07.2025 | Clachnacuddin - Ross County 08.07.2025 | Queens Park Rangers - Oxford City 08.07.2025 | Slovan Bratislava - Wisla Krakow 08.07.2025 | Knockbreda FC - Bangor 08.07.2025 | Newcastle Town - Crewe Alexandra 08.07.2025 | Dover Athletic - Gillingham FC 08.07.2025 | Boreham Wood FC - Watford 08.07.2025 | Leamington FC - Walsall 08.07.2025 | Stamford - Peterborough United 08.07.2025 | Garforth Town - York City FC 08.07.2025 | Longridge Town - Morecambe FC 08.07.2025 | Hebburn Town - Gateshead 08.07.2025 | Guiseley AFC - Harrogate Town 08.07.2025 | Flackwell Heath - Maidenhead United FC 08.07.2025 | East Fife - Dunfermline Athletic FC 08.07.2025 | St Johnstone FC - Falkirk FC 08.07.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Newtown AFC 08.07.2025 | Club Thorne Colliery - G´borough Trinity 08.07.2025 | Nuneaton Borough FC - Brackley Town FC 08.07.2025 | FC United Of Manchester - Salford City 08.07.2025 | Beverley Town - Scarborough Athletic 08.07.2025 | Worksop Town - Pfa Xi 08.07.2025 | Tonbridge Angels - Welling United 08.07.2025 | Quorn FC - Tamworth 08.07.2025 | Punjab United FC - Ebbsfleet United FC 08.07.2025 | Canvey Island - Braintree Town FC 08.07.2025 | Avro FC - Radcliffe FC 08.07.2025 | Kelty Hearts FC - Clyde FC 08.07.2025 | Broxburn Athletic - Stirling Albion FC 08.07.2025 | Three Bridges - Crawley Town 08.07.2025 | Abbey Hey - Hyde United 08.07.2025 | Thornbury Town FC - Weston Super Mare 08.07.2025 | Taunton Town - Bath City FC 08.07.2025 | Sholing FC - Totton 08.07.2025 | Sheppey United FC - Folkestone Invicta 08.07.2025 | Maidstone United FC - Chatham Town 08.07.2025 | Deeping Rangers FC - Peterborough Sports FC 08.07.2025 | Slough Town - Southall FC 08.07.2025 | Spartans - Heart of Midlothian B 09.07.2025 | Esmtk Budapest - Budaorsi SC 09.07.2025 | Gyirmot FC Gyor - KFC Komarno 09.07.2025 | FK Spartak Subotica - FK Sloga Doboj 09.07.2025 | FC Stade Ouchy - Servette Geneva 09.07.2025 | Sc Freiburg II - Bochum (A) 09.07.2025 | FC Ajka - Veszprem FC 09.07.2025 | RKS Radomiak Radom - S. Stalowa Wola 09.07.2025 | Hutnik Krakow - Sandecja Nowy Sacz 09.07.2025 | KS Lechia Gdansk - Olimpia Elblag 09.07.2025 | Ruch Chorzow - Puszcza Niepolomice 09.07.2025 | LKS Lodz II - Sokol Kleczew 09.07.2025 | Kecskemeti TE - FK TSC Backa Topola 09.07.2025 | Royal Cambodian Armed Forces FA - Visakha FC 09.07.2025 | TJ Unie Hlubina - SFC Opava 09.07.2025 | Bellshill Athletic FC - Hamilton Academical FC 09.07.2025 | FC Groningen - FCV Dender EH 09.07.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Polonia Bytom 09.07.2025 | Energie Cottbus - Greifswalder FC 09.07.2025 | SK Slavia Prag - Diosgyör 09.07.2025 | Korona Kielce - Stal Rzeszow 09.07.2025 | MFK Zemplin Michalovce - Slavia Tu Kosice 09.07.2025 | LASK Linz - Brondby IF 09.07.2025 | Ferencvarosi Budapest - FC Fastav Zlin 09.07.2025 | Sturm Graz - FK Mlada Boleslav 09.07.2025 | FC Stk 1914 Samorin - FK Inter Bratislava 09.07.2025 | FC Bihor Oradea - FC Petrzalka 09.07.2025 | Wolfsberger AC - SC Braga 09.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - Sigma Olomouc (B) 09.07.2025 | HNK Rijeka - FK Cukaricki Belgrade 09.07.2025 | Omonia Nicosia - Maccabi Netanya FC 09.07.2025 | KKS Kalisz - Elana Torun 09.07.2025 | 1. FC Tatran Presov - MFK Snina 09.07.2025 | Dijon FCO - Le Puy Foot 43 Auvergne 09.07.2025 | FC Struga Trim Lum - FC Ballkani 09.07.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Podhale Nowy Targ 09.07.2025 | E. Norderstedt - Etsv Hamburg 09.07.2025 | FC Oleksandriya - Zalaegerszeg TE 09.07.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Ujpest FC Budapest 09.07.2025 | ND Beltinci - NK Slaven Belupo 09.07.2025 | Eintracht Braunschweig - Rams Başakşehir FK 09.07.2025 | PFC Lokomotiv Plovdiv - FC Lokomotiv 1929 Sofia 09.07.2025 | Chemnitzer - FK Usti Nad Labem 09.07.2025 | FK Sarajevo - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 09.07.2025 | FC Pari Nizhny Novgorod - FK Sochi 09.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Sion 09.07.2025 | Panathinaikos Athens - Schalke 04 09.07.2025 | AZ Alkmaar - Aris Thessaloniki 09.07.2025 | SK Slavia Prag - Aris Limassol 09.07.2025 | AEK Athens - KV Kortrijk 09.07.2025 | FC Blau-Weiß Linz - FK Crvena Zvezda Belgrade 09.07.2025 | FSV Zwickau - Auerbach 1906 09.07.2025 | Werder Bremen (A) - VfL Sportfreunde Lotte 1929 09.07.2025 | Bicskei Tc - Dunaharaszti 09.07.2025 | Vasas FC - Kozarmisleny SE 09.07.2025 | Odra Opole - MKS Kluczbork 09.07.2025 | Orleans - UNFP Selection 09.07.2025 | OFK Brzi Brod - Gfk Dubocica 09.07.2025 | SK Lisen B - FC Kurim 09.07.2025 | FK Rostov - FC Dynamo-Makhachkala 09.07.2025 | NK Lokomotiva Zagreb - NK Posavje Krsko 09.07.2025 | SV Darmstadt 98 - Notts County 09.07.2025 | ASC 09 Dortmund - Borussia Dortmund II 09.07.2025 | Eichholzer SV - Lubeck 09.07.2025 | 1. FC Merseburg - Hallescher FC 09.07.2025 | Nöttingen - Freiburg 09.07.2025 | WKW ETO FC Gyor - Maccabi Haifa FC 09.07.2025 | Greuther Furth - Ingolstadt 09.07.2025 | Sgm Herbrechtingen/Bolheim - 1. FC Heidenheim 09.07.2025 | Ansbach - S. Grossaspach 09.07.2025 | SV Austria Salzburg - Puskas Akademia FC Felcsut 09.07.2025 | FC 1980 Wien - SC Wiener Viktoria 09.07.2025 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - Babelsberg 03 09.07.2025 | Rkdsv - Willem II Tilburg 09.07.2025 | Cardiff City - Johor Darul Tazim FC 09.07.2025 | TUS Ennepetal - Wuppertaler 09.07.2025 | SF Eisbachtal - Steinbach 09.07.2025 | FK Austria Wien - Team für Wien 09.07.2025 | FC Winterthur - SC Bruhl St Gallen 09.07.2025 | FC Pipinsried - VFB Eichstatt 09.07.2025 | SC Paderborn 07 II - SC Verl II 09.07.2025 | Turu Dusseldorf - Velbert 09.07.2025 | Cefn Cribwr FC - Baglan Dragons 09.07.2025 | Hibernian FC - Rot Weiss Essen 09.07.2025 | Enfield Town - Wimbledon 09.07.2025 | Afan Lido - Briton Ferry Llansawel 09.07.2025 | Peterhead - Aberdeen FC Reserves 09.07.2025 | Chorley FC - Preston North End 09.07.2025 | Sherborne Town - Yeovil Town 09.07.2025 | Flint Town United FC - Buckley Town 09.07.2025 | Roman Glass St George FC - Barry Town United FC 09.07.2025 | Ashton United FC - Salford City 10.07.2025 | Widzew Lodz - GKS Piast Gliwice 10.07.2025 | FK Spartak Subotica - FK Novi Pazar 10.07.2025 | Stade Rennais - Stade Briochin 10.07.2025 | Magdeburg - FC Zurich 10.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - FC Midtjylland 10.07.2025 | Hartberg - FK Crvena Zvezda Belgrade 10.07.2025 | Sparta Prague - Young Boys Bern 10.07.2025 | Widzew Lodz - Miedz Legnica 10.07.2025 | FC CSKA 1948 - Göztepe 10.07.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FC Oleksandriya 10.07.2025 | FK Makedonija Gjorge Petrov - Favoritner AC 10.07.2025 | NK Radomlje - FK Zeleznicar Pancevo 10.07.2025 | Arminia Bielefeld - TSV Havelse 10.07.2025 | FC Rapperswil-Jona - FC Basel 1893 10.07.2025 | Launsdorf - SV Donau Klagenfurt 10.07.2025 | St. Pölten - Beşiktaş 10.07.2025 | NAC Breda - KSC Lokeren Temse 10.07.2025 | Crusaders FC - Limavady United FC 11.07.2025 | Desportiva ES - Santos FC SP 11.07.2025 | Bnei Yehuda Tel Aviv FC - Hapoel Kfar Saba FC 11.07.2025 | FC Arda Kardzhali - Beitar Jerusalem FC 11.07.2025 | Pafos FC - Leyton Orient London 11.07.2025 | Sturm Graz II - SC Weiz 11.07.2025 | SKU Amstetten - München 11.07.2025 | Motor Lublin - Wisla Plock 11.07.2025 | Bolton Wanderers - Orlando Pirates FC 11.07.2025 | FC ZBROJOVKA Brno - Polonia Bytom 11.07.2025 | MFK Skalica - FK Mas Taborsko 11.07.2025 | VC Westerlo - Patro Eisden Maasmechelen 11.07.2025 | Melbourne Victory FC - Wrexham 11.07.2025 | Gornik Zabrze II - MFk Karvina B 11.07.2025 | Bromley - Rotherham United 11.07.2025 | Esbjerg FB - Soenderjyske 11.07.2025 | West Bromwich Albion - FC Dynamo Kyiv 11.07.2025 | FC Nordsjælland - Royal Antwerp FC 11.07.2025 | VfB Stuttgart II - FC Aarau 11.07.2025 | FC Sion - Grasshoppers Club Zurich 11.07.2025 | FC Lugano - FC Thun 11.07.2025 | Yellow-Red Mechelen - Go Ahead Eagles 11.07.2025 | Port Talbot Town - Afan Lido 11.07.2025 | 1. FC Saarbrucken - FC Wurzburger Kickers 11.07.2025 | Red Star FC - FC Versailles 78 11.07.2025 | FC Nordsjælland - Royal Antwerp FC 11.07.2025 | Karabağ FK - FC Twente Enschede 11.07.2025 | Bayreuth - Erzgebirge 11.07.2025 | Lokomotiv Leipzig - Hamburg (A) 11.07.2025 | Jahn Regensburg - Unterhaching 11.07.2025 | FC Utrecht - Kaizer Chiefs 11.07.2025 | Wieczysta Krakow - Sandecja Nowy Sacz 11.07.2025 | 1. SC Znojmo FK - FC Zbrojovka Brno B 11.07.2025 | FK Akron Tolyatti - FC SKA-Khabarovsk 11.07.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Mladost Lucani 11.07.2025 | München - FC Slovan Liberec 11.07.2025 | Plymouth Argyle - Eintracht Braunschweig 11.07.2025 | Jagiellonia Bialystok - KGHM Zaglebie Lubin 11.07.2025 | Josko Ried - Diosgyör 11.07.2025 | FC Fastav Zlin - WSG Tirol 11.07.2025 | MKS Cracovia Krakow - FK Zeleziarne Podbrezova 11.07.2025 | KSV 1919 - SV Lafnitz 11.07.2025 | FSV Mainz II - 1. FC Cologne II 11.07.2025 | Freiburg - Sandhausen 11.07.2025 | NK Domzale - HNK Vukovar 1991 11.07.2025 | FC Helsingoer - Broenshoej BK 11.07.2025 | US Concarneau - Stade Brest 29 11.07.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - 1 FK Pribram 11.07.2025 | FC Bayern Alzenau - Mainz 05 11.07.2025 | SC Freital - Jena 11.07.2025 | NK Brinje Grosuplje - FC Shakhtar Donetsk 11.07.2025 | Martigues - Rodez Aveyron Football 11.07.2025 | Club Brugge - RKS Rakow Czestochowa 11.07.2025 | FK Pardubice - FC Vlasim 11.07.2025 | FK Jedinstvo UB - FK Dinamo Vranje 11.07.2025 | Austria Lustenau - FV Ravensburg 11.07.2025 | Rapid Wien II - FCM Traiskirchen 11.07.2025 | OFK Brzi Brod - FK Trayal Krusevac 11.07.2025 | FK Spartak Moskova - Rodina Moscow 11.07.2025 | Gzira United FC - Tarxien Rainbows FC 11.07.2025 | Monaco - Cercle Brugge 11.07.2025 | TSV Berg - FV Illertissen 11.07.2025 | Dornbirner SV - SCR Altach II 11.07.2025 | Eintracht Rheine - SC Spelle-Venhaus 11.07.2025 | SKU Amstetten - 1800 Dietach 11.07.2025 | FC Koblach - Dornbirn 11.07.2025 | PEC Zwolle - Dundee United 11.07.2025 | Roda JC Kerkrade - Alemannia Aachen 11.07.2025 | SC Heerenveen - Stormvogels Telstar 11.07.2025 | ASKO Mittlern - ST Andra/Lav 11.07.2025 | Deutschlandsberger SC - FC Union RB Weinland Gamlitz 11.07.2025 | SK Treibach - Fsc Eggendorf Hartberg II 11.07.2025 | TUS Bersenbruck - Bremer SV 1906 11.07.2025 | Evesham Utd. - Cheltenham Town 11.07.2025 | DSV Leoben - Fc Zeltweg 11.07.2025 | York City FC - Salford City 11.07.2025 | Chorley FC - Bradford City 11.07.2025 | Sittingbourne - Dagenham and Redbridge FC 11.07.2025 | Merthyr Town - Llanelli Town 11.07.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Denbigh Town 11.07.2025 | Tavıstock FC - Truro City 11.07.2025 | Ascot Unıted - Farnborough FC 11.07.2025 | Dover Athletic - Deal Town 11.07.2025 | Pickering Town - Scarborough Athletic 12.07.2025 | CS Concordia Chiajna - AFC Chindia Targoviste 12.07.2025 | KFC Komarno - Budapest Honved FC 12.07.2025 | Jagiellonia Bialystok - FK Teplice 12.07.2025 | NK Siroki Brijeg - HNK Gorica 12.07.2025 | SK Slavia Prague B - FK Banik Sous 12.07.2025 | Kaposvari Rakoczi FC - FC Nagykanizsai 12.07.2025 | FC Kolin - Bohemians Prague 1905 B 12.07.2025 | MTK Budapest - Kecskemeti TE 12.07.2025 | Kladno - TJ Jiskra Domazlice 12.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - FK Frydek Mistek 12.07.2025 | FK Admira Prag - FK Teplice B 12.07.2025 | FK Blansko - SK Lisen B 12.07.2025 | Curzon Ashton - Wigan 12.07.2025 | Primorje Ajdovscina - GNK Dinamo Zagreb 12.07.2025 | Lausanne-Sport - Etoile Carouge 12.07.2025 | Schalke 04 - Wehen 12.07.2025 | PSV Eindhoven - SV 07 Elversberg 12.07.2025 | Wisla Krakow - Ruch Chorzow 12.07.2025 | SV Stripfing - FC Vysocina Jihlava 12.07.2025 | NK Istra 1961 - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste 12.07.2025 | Queens Park Rangers - Castellon 12.07.2025 | Spisska Nova Ves - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 12.07.2025 | KS Gornik Polkowice - Miedz Legnica 12.07.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - Chrobry Glogow 12.07.2025 | FK Hodonin - MSK Povazska Bystrica 12.07.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - TJ Banik Kalinovo 12.07.2025 | Aluminij Kidricevo - ND Beltinci 12.07.2025 | Unia Skierniewice - Pogon Grodzisk Mazowiecki 12.07.2025 | Nafta 1903 Lendava - Mladost DG 12.07.2025 | Stockport County FC - Bristol Rovers 12.07.2025 | Bayern Hof - Jena 12.07.2025 | NK Triglav Kranj - Luton Town 12.07.2025 | Randers FC - Odense Boldklub 12.07.2025 | Aalborg BK - Viborg FF 12.07.2025 | BK Fremad Amager - Trelleborgs FF 12.07.2025 | Odra Opole - SFC Opava 12.07.2025 | TSV Landsberg am Lech - Unterhaching 12.07.2025 | Racing Club de Lens - Standart Liege 12.07.2025 | AZ Alkmaar - Almere City FC 12.07.2025 | TOP Oss - EVV Eindhoven 12.07.2025 | LKS Lodz II - GKS Belchatow 12.07.2025 | Hvidovre IF - FC Roskilde 12.07.2025 | Trabzonspor - FC Dinamo Tbilisi 12.07.2025 | MFK Zemplin Michalovce - Kisvarda FC 12.07.2025 | RSC Anderlecht - RKS Rakow Czestochowa 12.07.2025 | FK Mlada Boleslav - FC Polissya Zhytomyr 12.07.2025 | Crystal Palace FC - Millwall 12.07.2025 | Stamford - Doncaster Rovers 12.07.2025 | Walsall - Hereford FC 12.07.2025 | Lyngby BK - AC Horsens 12.07.2025 | Helsingborg IF - Hilleroed Fodbold 12.07.2025 | Bayern Munich II - First Vienna 12.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - FC Wil 1900 12.07.2025 | FC Basel 1893 - FC Winterthur 12.07.2025 | FC Viktoria Plzen - Bochum 12.07.2025 | Greuther Furth - Hallescher FC 12.07.2025 | Rot Weiss Essen - Fortuna Cologne 12.07.2025 | VVV Venlo - Lommel SK 12.07.2025 | RSV Eintracht 1949 Teltow - Dynamo 12.07.2025 | FK Macva Sabac - FK Radnik Bijeljina 12.07.2025 | Mahasarakham United FC - Bg Pathum United FC 12.07.2025 | BSV Eintracht Mahlsdorf - FSV 63 Luckenwalde 12.07.2025 | Briton Ferry Llansawel - Cambrian & Clydach Vale 12.07.2025 | Wacker Burghausen - SV Austria Salzburg 12.07.2025 | Memmingen - Schwaben Augsburg 12.07.2025 | Borussia Dortmund - SC Verl II 12.07.2025 | Gateshead - Sunderland 12.07.2025 | Kaiserslautern - Notts County 12.07.2025 | Buckland Athletic - Torquay United 12.07.2025 | Ashford Town (Middlesex) F.C. - Hampton & Richmond Borough FC 12.07.2025 | Matlock Town - Derby County 12.07.2025 | Norwich City FC - Northampton Town 12.07.2025 | Weston Super Mare - Exeter City 12.07.2025 | Aveley - Ebbsfleet United FC 12.07.2025 | Metropolitan Police - Woking 12.07.2025 | Squires Gate - Radcliffe FC 12.07.2025 | Cove Rangers FC - Aberdeen FC 12.07.2025 | Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05 12.07.2025 | Bonner - Alemannia Aachen 12.07.2025 | Ansbach - VfR 1921 Aalen 12.07.2025 | FC Gutersloh 2000 - Osnabrück 12.07.2025 | Sportfreunde Siegen 1899 - Offenbacher FC Kickers 1901 12.07.2025 | Greuther Furth II - Chemnitzer 12.07.2025 | TSV Gersthofen - Augsburg 12.07.2025 | Nürnberg (A) - FSV Zwickau 12.07.2025 | Bergisch Gladbach - Köln 12.07.2025 | FC Emmen - FC Groningen 12.07.2025 | Den Bosch - RKC Waalwijk 12.07.2025 | Sparta Rotterdam - ADO Den Haag 12.07.2025 | Feyenoord Rotterdam - Union Saint-Gilloise 12.07.2025 | SV Meppen 1912 - VfL Sportfreunde Lotte 1929 12.07.2025 | Willem II Tilburg - K.v.v. Quick Boys 12.07.2025 | TSV Steinbach 1921 - FC Una Strassen 12.07.2025 | Energie Cottbus - FC Hertha 03 Zehlendorf 12.07.2025 | FC Grimma - BSG Chemie Leipzig 12.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - FC Einheit Wernigerode 12.07.2025 | Ashton United FC - Crewe Alexandra 12.07.2025 | Beaconsfield Town - Chesham United 12.07.2025 | Flackwell Heath - Slough Town 12.07.2025 | Heracles Almelo - FCV Dender EH 12.07.2025 | Josko Ried - FC Liefering 12.07.2025 | Chesterfield FC - Nottingham Forest 12.07.2025 | Cleethorpes Town FC - Scunthorpe United 12.07.2025 | Chippenham Town - Yeovil Town 12.07.2025 | Ilkeston Town FC - Harrogate Town 12.07.2025 | Colwyn Bay - Marine FC 12.07.2025 | Ajax Amsterdam - AGF Aarhus 12.07.2025 | HB Koege - Vendsyssel FF 12.07.2025 | Schalke 04 - FC St Gallen 1879 12.07.2025 | Lausanne-Sport - Stade Nyonnis 12.07.2025 | SV DROCHTERSEN/ASSEL - St Pauli 12.07.2025 | SV Fellbach 1890 - Stuttgart 12.07.2025 | SC Braga - Panathinaikos Athens 12.07.2025 | Airbus UK Broughton - Burscough 12.07.2025 | Isle of Man - Brackley Town FC 12.07.2025 | Lorient - FC Fleury 91 12.07.2025 | Chrobry Glogow - Karkonosze Jelenia Gora 12.07.2025 | FC Verden 04 - Werder Bremen 12.07.2025 | Brandenburger Süd 05 - Union Berlin 12.07.2025 | Hoffenheim - Freiburg 12.07.2025 | SK Austria Klagenfurt - KAC 1909 12.07.2025 | Hitchin Town - Milton Keynes Dons 12.07.2025 | Gillingham FC - Reading 12.07.2025 | Eastleigh - Southampton 12.07.2025 | Accrington Stanley - Blackburn Rovers 12.07.2025 | Dartford FC - Charlton Athletic 12.07.2025 | Melksham Town - Swindon Town 12.07.2025 | Bath City FC - Port Vale 12.07.2025 | AFC Fylde - Blackpool 12.07.2025 | Macclesfield FC - Mansfield Town 12.07.2025 | Badshot Lea - Aldershot Town FC 12.07.2025 | Leamington FC - Shrewsbury Town 12.07.2025 | Peterborough Sports FC - Doncaster Rovers 12.07.2025 | Blyth Spartans AFC - Darlington 12.07.2025 | Lancaster City - Barrow 12.07.2025 | Fisher FC - Welling United 12.07.2025 | Whitby Town - Hartlepool United 12.07.2025 | Worksop Town - Tamworth 12.07.2025 | FC United Of Manchester - Rochdale 12.07.2025 | Warrington Town - Altrincham 12.07.2025 | Lincoln UTD - Boston United FC 12.07.2025 | Alfreton Town FC - Burton Albion 12.07.2025 | Farnham Town - Eastbourne Borough 12.07.2025 | Crook Town - Spennymoor Town FC 12.07.2025 | Billericay Town - Braintree Town FC 12.07.2025 | Northwood FC - Wealdstone 12.07.2025 | FK Jablonec - FC Viktoria Zizkov 12.07.2025 | FC Copenhagen - Hamburger SV 12.07.2025 | Mannheim - SV Waldhof Mannheim 07 12.07.2025 | Leicester City FC - Oud-Heverlee Leuven 12.07.2025 | Stade Reims - Zulte 12.07.2025 | FC Banik Ostrava - MFK Dukla Banska Bystrica 12.07.2025 | PFK Krylia Sovyetov Samara - RFK Akhmat Grozny 12.07.2025 | Banbury United - Oxford City 12.07.2025 | Lowestoft Town - Bury Town 12.07.2025 | Tonbridge Angels - Beckenham Town 12.07.2025 | Hyde United - Runcorn Linnets 12.07.2025 | Rouen - Royal Francs Borains 12.07.2025 | Torpedo Moskova - Rodina Moscow 12.07.2025 | FK Lokomotiv Moskova - FK Dinamo Moscow 12.07.2025 | SK Rapid - MSK Zilina 12.07.2025 | AS Saint-Etienne - Troyes 12.07.2025 | Lille OSC - Amiens 12.07.2025 | Toulouse FC - Pau FC 12.07.2025 | SC RÖTHIS - Austria Lustenau 12.07.2025 | Dordrecht - RSC Anderlecht 12.07.2025 | NAC Breda - Excelsior Rotterdam 12.07.2025 | 1.SK Prostejov - Sigma Olomouc (B) 12.07.2025 | FK Smederevo - Zemun Belgrade 12.07.2025 | FK Usti Nad Labem - FK Dukla Prag 12.07.2025 | 1. FC Tatran Presov - Kazincbarcikai SC 12.07.2025 | SPG Hogo Wels - SC Wiener Viktoria 12.07.2025 | FC Dingolfing - SPVGG Hankofen-Hailing 12.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 12.07.2025 | Dijon FCO - AS Montlouis Football 12.07.2025 | Nantes - Stade Lavallois MFC 12.07.2025 | GKS Katowice - SK Sigma Olomouc 12.07.2025 | LASK Linz - AS Trencin 12.07.2025 | FC Lokomotiv 1929 Sofia - Hapoel Petah Tikva FC 12.07.2025 | Team für Wien - FC Bihor Oradea 12.07.2025 | Korona Kielce - Maccabi Netanya FC 12.07.2025 | KF Trepca 89 - KF 2 Korriku 12.07.2025 | FK Sarajevo - NK Varazdin 12.07.2025 | UNFP Selection - Le Mans FC 12.07.2025 | Schwechat - Young Violets Wien 12.07.2025 | WKS Slask Wroclaw - FC Hradec Kralove 12.07.2025 | Meerssen - Maastricht 12.07.2025 | Schwaz - Innsbruck 12.07.2025 | PFC CSKA Sofia - Radnicki Nis 12.07.2025 | ND Gorica - Amsterdamsche FC 12.07.2025 | NK Maribor - FC CSKA 1948 12.07.2025 | Vorwärts Steyr - Union AC Mauer 12.07.2025 | Marsaxlokk - Sliema Wanderers 12.07.2025 | Grenoble - Servette Geneva 12.07.2025 | FSV Hollenbach - Wurzburger FV 12.07.2025 | Cardiff City - Southend United 12.07.2025 | Levante - Johor Darul Tazim FC 12.07.2025 | FC Blau-Weiß Linz - Fortuna Düsseldorf 12.07.2025 | Ümraniyespor - Galatasaray 12.07.2025 | Valetta - Zabbar Saint Patrick FC 12.07.2025 | HSK Posusje - HNK Hajduk Split 12.07.2025 | Sevilla - Birmingham City 13.07.2025 | Louisville City FC - Leganes 13.07.2025 | SK Lisen - Diosgyör 13.07.2025 | SK Steti - FK Arsenal Ceska Lipa 13.07.2025 | Orlando Pirates FC - Pafos FC 13.07.2025 | HNK Rijeka - Bravo Ljubljana 13.07.2025 | Hertha Berlin - Brondby IF 13.07.2025 | Slovan Bratislava - FC Midtjylland 13.07.2025 | Blau-Weiss Lohne - RW Oberhausen 13.07.2025 | SK Slavia Prag - Dynamo Dresden 13.07.2025 | TSV Havelse - SC Paderborn 07 II 13.07.2025 | Stal Rzeszow - FC Rukh Lviv 13.07.2025 | Ratingen SV Germania 04/19 - TUS Ennepetal 13.07.2025 | SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde - Union Berlin 13.07.2025 | Crumlin United - Cliftonville FC 13.07.2025 | Preston North End - Liverpool 13.07.2025 | Bohemians Prag 1905 - MFK Ruzomberok 13.07.2025 | Brondby IF - FK Crvena Zvezda Belgrade 13.07.2025 | FK Spartak Moskova - FK Spartak Subotica 13.07.2025 | Ujpest FC Budapest - FC Kryvbas Kriviy Rih 13.07.2025 | Trenkwalder Admira - Beşiktaş 13.07.2025 | HNK Rijeka - Göztepe 13.07.2025 | Wolfsberger AC - FC Karpaty Lviv 13.07.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Puskas Akademia FC Felcsut 13.07.2025 | Hertha Berlin - Rams Başakşehir FK 13.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Vojvodina Novi Sad 13.07.2025 | UD Leiria - Ceuta 14.07.2025 | FK Sarajevo - FC Zorya Luhansk 14.07.2025 | Mladost DG - NK Slaven Belupo 14.07.2025 | Beitar Jerusalem FC - Ypsonas FC 14.07.2025 | KF Istogu - KF Rilindja 1974 14.07.2025 | Johor Darul Tazim FC - Valencia CF Mestalla 14.07.2025 | Steinbach - SC 1929 Waldgirmes 14.07.2025 | St Ives Town - Corby Town 14.07.2025 | Glebe North - Dundalk 15.07.2025 | Servette Geneva - Neuchatel Xamax 15.07.2025 | Sydney FC - Wrexham 15.07.2025 | Ferencvarosi Budapest - Karlsruher 15.07.2025 | Oxford United - Maidenhead United FC 15.07.2025 | Bournemouth - Hibernian FC 15.07.2025 | Silkeborg IF - St Pauli 15.07.2025 | FK Sarajevo - Al Dhafra SCC 15.07.2025 | Orleans - Bourges 15.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - CS Corvinul 1921 Hunedoara 15.07.2025 | Hapoel Kfar Shalem FC - Maccabi Kabilio Jaffa 15.07.2025 | FC Liefering - SV Wals-Grunau 15.07.2025 | FC Sparta Brno - TJ Start Brno 15.07.2025 | SC Verl - 1. FC Bocholt 15.07.2025 | Sassuolo Calcio - Real Vicenza 15.07.2025 | FC Helsingoer - Helsingborg IF 15.07.2025 | Grazer AK - MSK Zilina 15.07.2025 | Lippstadt 08 - VfL Sportfreunde Lotte 1929 15.07.2025 | FC Salzburg - Karabağ FK 15.07.2025 | Celta de Vigo - FC Famalicao 15.07.2025 | FC Ballkani - SC Gjilani 15.07.2025 | Hannover 96 (A) - HSC Hannover 15.07.2025 | FC Gleisdorf 09 - SV Pachern 15.07.2025 | Stuttgart Kickers - Notts County 15.07.2025 | Millwall - Northampton Town 15.07.2025 | PEC Zwolle - Kaizer Chiefs 15.07.2025 | SV Stockerau - SC Wiener Viktoria 15.07.2025 | GROSSKLEIN - SV Wildon 15.07.2025 | Vilzing - SV Fortuna Regensburg 15.07.2025 | Afan Lido - Mumbles Rangers 15.07.2025 | Bonner - SSV Merten 15.07.2025 | Woking - Portsmouth 15.07.2025 | Barrow - Bolton Wanderers 15.07.2025 | York City FC - Sheffield United 15.07.2025 | VV Almkerk - Den Bosch 15.07.2025 | Rijnsburgse Boys - Stormvogels Telstar 15.07.2025 | Warrington Rylands 1906 FC - Salford City 15.07.2025 | FC Lisse - Koninklijke HFC 15.07.2025 | Weston Super Mare - Newport County 15.07.2025 | G´borough Trinity - Grimsby Town 15.07.2025 | Yeovil Town - Cardiff City 15.07.2025 | Sutton United - Wycombe Wanderers 15.07.2025 | Sligo Rovers - Mansfield Town 15.07.2025 | Metropolitan Police - Aldershot Town FC 15.07.2025 | Hyde United - Morecambe FC 15.07.2025 | AFC Telford United - Shrewsbury Town 15.07.2025 | Spennymoor Town FC - Bishop Auckland 15.07.2025 | Bishop Auckland - Spennymoor Town FC 15.07.2025 | Colwyn Bay - Vauxhall 15.07.2025 | Uxbridge - Chesham United 15.07.2025 | St Johnstone FC - Dundee United 15.07.2025 | Dagenham and Redbridge FC - Crawley Town 15.07.2025 | Airbus UK Broughton - Connahs Quay Nomads FC 15.07.2025 | Dundela FC - Glentoran FC 15.07.2025 | Carmarthen Town - Briton Ferry Llansawel 15.07.2025 | Worksop Town - Cleethorpes Town FC 15.07.2025 | Yeovil Town - Cardiff City 15.07.2025 | Silsden AFC - Warrington Rylands 1906 FC 15.07.2025 | Newcastle Town - Macclesfield FC 15.07.2025 | Winterton Rangers FC - Beverley Town 15.07.2025 | Brackley Town FC - Milton Keynes Dons 15.07.2025 | Radcliffe FC - Crewe Alexandra 15.07.2025 | Accrington Stanley - Everton FC 15.07.2025 | Peterborough Sports FC - Peterborough United 15.07.2025 | Braintree Town FC - Cambridge United 15.07.2025 | Gateshead - Doncaster Rovers 15.07.2025 | Clitheroe FC - FC Halifax Town 15.07.2025 | Banbury United - Tamworth 15.07.2025 | Boston Town - Boston United FC 15.07.2025 | Carshalton Athletic - Hampton & Richmond Borough FC 15.07.2025 | Dorking Wanderers - Leatherhead FC 15.07.2025 | Tonbridge Angels - Bracknell Town 15.07.2025 | Lincoln UTD - Spalding United 15.07.2025 | Ammanford - Barry Town United FC 15.07.2025 | Billericay Town - Boreham Wood FC 15.07.2025 | Chatham Town - Faversham Town 15.07.2025 | ST Neots Town - Hemel Hempstead Town 15.07.2025 | Bridlington Town - Scarborough Athletic 15.07.2025 | Slough Town - Brentford FC U23 15.07.2025 | Ilkeston Town FC - Kimberley Miners Welfare 16.07.2025 | Cadiz - UD Leiria 16.07.2025 | Cadiz - UD Leiria 16.07.2025 | Bromley - Lincoln City 16.07.2025 | MTK Budapest - Soroksar SC 16.07.2025 | ST. Truidense VV - Maastricht 16.07.2025 | Jesenice - Tabor Sezana 16.07.2025 | FC Polissya Zhytomyr - Puskas Akademia FC Felcsut 16.07.2025 | Widzew Lodz II - Miedz Legnica II 16.07.2025 | Club Brugge - NK Lokomotiva Zagreb 16.07.2025 | FC Basel 1893 - FC Wil 1900 16.07.2025 | Almere City FC - ADO Den Haag 16.07.2025 | SC Braga - Moreirense FC 16.07.2025 | Ajax Amsterdam - Paok Thessaloniki 16.07.2025 | Khon Kaen United FC - Bg Pathum United FC 16.07.2025 | Young Boys Bern - Huddersfield Town 16.07.2025 | Stade Reims - US Boulogne 16.07.2025 | Greifswalder FC - Lubeck 16.07.2025 | BK Fremad Amager - Holbaek BI 16.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - NK Osijek 16.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - FSV Mainz II 16.07.2025 | Bekescsaba 1912 Elore - Karcag 16.07.2025 | FK Jedinstvo UB - FK Fap 16.07.2025 | Bayreuth - Chemnitzer 16.07.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Göztepe 16.07.2025 | ND Gorica - Budafoki Mte 16.07.2025 | FK Blansko - SFK Vrchovina 16.07.2025 | Hellas Verona - TOP 22 Dilettanti Verona 16.07.2025 | AB Gladsaxe - Sundby 16.07.2025 | Coventry City - Monaco 16.07.2025 | Les Herbiers - Angers 16.07.2025 | Bochum - Young Boys Bern 16.07.2025 | Sportfreunde Lauffen - Hoffenheim 16.07.2025 | FC Metalist 1925 Kharkiv - SV Waldhof Mannheim 07 16.07.2025 | SVG Reichenau - Rams Başakşehir FK 16.07.2025 | UNFP Selection - Rouen 16.07.2025 | FK Vozdovac - Bokelj Kotor 16.07.2025 | Nancy - FC Villefranche Beaujolais 16.07.2025 | Karkonosze Jelenia Gora - FK Varnsdorf 16.07.2025 | Pogon Nowe Skalmierzyce - KS Warta Sieradz 16.07.2025 | Metz - US Mondorf-Les-Bains 16.07.2025 | ND Beltinci - Dibba Al Fujairah 16.07.2025 | TSG 46 Bretzenheim - TSV Schott Mainz 16.07.2025 | KF Llapi - KF 2 Korriku 16.07.2025 | KS Gornik Polkowice - Zaglebie Lubin II 16.07.2025 | NK Sesvete - NK Dubrava Zagreb 16.07.2025 | FSV Zwickau - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 16.07.2025 | III Keruleti Tve - Kelen SC 16.07.2025 | FK Macva Sabac - Petrovac 16.07.2025 | Homberg - Duisburg 16.07.2025 | FV Illertissen - VfR 1921 Aalen 16.07.2025 | Wolfsberger AC - Beşiktaş 16.07.2025 | SV Schermbeck - Wuppertaler 16.07.2025 | AS La Jeunesse D Esch/Alzette - FC 08 Homburg-Saar 16.07.2025 | Vitoria Guimarares - SD Ponferradina 16.07.2025 | Fortuna Dusseldorf II - Ratingen SV Germania 04/19 16.07.2025 | Brighton & Hove Albion FC - Stoke City 16.07.2025 | Kremser SC - Rapid Wien II 16.07.2025 | 1. FC Saarbrucken - Mainz 05 16.07.2025 | FSV 63 Luckenwalde - Neustrelitz 16.07.2025 | Paris FC - Union Saint-Gilloise 16.07.2025 | SV Empor Berlin - Dynamo 16.07.2025 | Eilenburg - Lokomotiv Leipzig 16.07.2025 | FC Winterthur - FC Dietikon 16.07.2025 | Budissa Bautzen - FC Slovan Liberec B 16.07.2025 | TV Oeffingen - TSG Backnang 16.07.2025 | Sportfreunde Siegen 1899 - FC Giessen 16.07.2025 | OEDT - SPG Hogo Wels 16.07.2025 | SC Wiedenbruck - SC Verl II 16.07.2025 | BSV Eintracht Mahlsdorf - SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde 16.07.2025 | KAA Gent - AZ Alkmaar 16.07.2025 | Velbert - Sgs Essen-Schonebeck 19/68 16.07.2025 | Farnborough FC - Portsmouth 16.07.2025 | Solihull Moors - Birmingham City 16.07.2025 | Bath City FC - Bristol Rovers 16.07.2025 | Welling United - Leyton Orient London 16.07.2025 | VC Westerlo - Panathinaikos Athens 16.07.2025 | Walsall - Aston Villa 16.07.2025 | Truro City - Plymouth Argyle 16.07.2025 | Sporting Lisbon - Celtic Glasgow 16.07.2025 | Holywell Town - Llanrwst United 16.07.2025 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Newport City FC 17.07.2025 | Richmond Kickers - Leganes 17.07.2025 | FC Oleksandriya - Mladost DG 17.07.2025 | Manchester United Xi - Macclesfield FC 17.07.2025 | SV Darmstadt 98 - FC St Gallen 1879 17.07.2025 | Rams Başakşehir FK - Fortuna Düsseldorf 17.07.2025 | Tiszakecskei LC - FC Bihor Oradea 17.07.2025 | Trabzonspor - ARAZ NAKCHIVAN PFK 17.07.2025 | Ujpest FC Budapest - NK Osijek 17.07.2025 | Neftchi Baku PFC - Hapoel Tel Aviv FC 17.07.2025 | FC Karpaty Lviv - WKW ETO FC Gyor 17.07.2025 | FC Oleksandriya - NK Slaven Belupo 17.07.2025 | Hapoel Haifa FC - AE Larissa FC 17.07.2025 | CSM Politehnica Iasi - Sportist Svoge 17.07.2025 | Unterhaching - Ulm 1846 17.07.2025 | FC Gitschberg Jochtal - Bologna FC 17.07.2025 | NK Varazdin - FC Zorya Luhansk 17.07.2025 | Bahlinger - SC Freiburg 17.07.2025 | Beşiktaş - FC Petrzalka 17.07.2025 | Aris Thessaloniki - Anorthosis Famagusta 17.07.2025 | Orlando Pirates FC - Las Palmas 17.07.2025 | AEK Athens - Omonia Nicosia 17.07.2025 | Westbury United - Weymouth FC 17.07.2025 | Fenerbahçe - Portimonense SC 18.07.2025 | NK Triglav Kranj - FC Shakhtar Donetsk 18.07.2025 | Elche CF - Millwall 18.07.2025 | Slavia Tu Kosice - FK Kosice 18.07.2025 | Southampton - Valenciennes 18.07.2025 | Cambridge United - Cardiff City 18.07.2025 | First Vienna - Hartberg 18.07.2025 | Jong PSV Eindhoven - Roda JC Kerkrade 18.07.2025 | Bayern Munich II - S. Grossaspach 18.07.2025 | WSG Tirol - Shabab Al Ahli Dubai Club 18.07.2025 | Sandhausen - 1. FC Schweinfurt 05 18.07.2025 | Altrincham - Radcliffe FC 18.07.2025 | Hannover 96 (A) - Babelsberg 03 18.07.2025 | FC Utrecht - Royal Charleroi 18.07.2025 | Young Violets Wien - SV Horn 18.07.2025 | SCR Altach - Freiburg 18.07.2025 | Memmingen - Augsburg 18.07.2025 | Udinese Calcio - NK Opatija 18.07.2025 | Blekitni Stargard - Miedz Legnica II 18.07.2025 | FC Muscelul Campulung - CS Vulturii Farcasesti 18.07.2025 | Vorwärts Steyr - Bradford City 18.07.2025 | US Concarneau - Stade Lavallois MFC 18.07.2025 | Erzgebirge - Borussia Monchengladbach 18.07.2025 | Auxerre - Orleans 18.07.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - GKS Piast Gliwice 18.07.2025 | NK Posavje Krsko - Budafoki Mte 18.07.2025 | Forli FC - Sassuolo Calcio U20 18.07.2025 | Toulouse FC - Queens Park Rangers 18.07.2025 | FC Salzburg - Derby County 18.07.2025 | Stade Rennais - Stade Brest 29 18.07.2025 | SV Leobendorf - Sparkasse Zwettl 18.07.2025 | Josko Ried - Energie Cottbus 18.07.2025 | Fortuna Cologne - Köln 18.07.2025 | SC Preussen 06 Munster - Heracles Almelo 18.07.2025 | Josko Ried - Katar 18.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Nürnberg (A) 18.07.2025 | Montpellier - Rodez Aveyron Football 18.07.2025 | WSG Tirol - Al-Ahli Saudi FC 18.07.2025 | FK Mornar Bar - Baniyas Club 18.07.2025 | Dijon FCO - FC Fleury 91 18.07.2025 | SR Donaufeld - SV Stripfing 18.07.2025 | FC Sion - FC Annecy 18.07.2025 | ASK Voitsberg - NK Bistrica 18.07.2025 | TJ Unie Hlubina - MFk Karvina B 18.07.2025 | Naxxar Lions FC - Tarxien Rainbows FC 18.07.2025 | Sparta Rotterdam - De Graafschap 18.07.2025 | SV Lafnitz - Khor Fakkan Club 18.07.2025 | Getafe - Preston North End 18.07.2025 | Real Sociedad San Sebastian - Pau FC 18.07.2025 | LASK Linz - HNK Hajduk Split 18.07.2025 | SC Kalsdorf - DSV Leoben 18.07.2025 | ASK Ebreichsdorf - Schwechat 18.07.2025 | FK Austria Wien - Hertha Berlin 18.07.2025 | Blau-Weiss Lohne - VfL Sportfreunde Lotte 1929 18.07.2025 | FSV 63 Luckenwalde - Hansa Rostock II 18.07.2025 | SC Spelle-Venhaus - SSV Jeddeloh II 18.07.2025 | FC Lendorf - SK Austria Klagenfurt Amateure 18.07.2025 | SPG Edelserpentin - TUS Bad Waltersdorf 18.07.2025 | Hertha BSC II - SV Tasmania Berlin 18.07.2025 | Ufc Jennersdorf - Dusv Loipersdorf 18.07.2025 | SC Weiz - SU Tillmitsch 18.07.2025 | Como 1907 - Lille OSC 18.07.2025 | AS Saint-Etienne - Servette Geneva 18.07.2025 | CR Flamengo RJ - Bayer Leverkusen 18.07.2025 | SF Eisbachtal - TUS Hornau 18.07.2025 | Kings Lynn Town - Peterborough United 18.07.2025 | FK Novi Pazar - FK Velez Mostar 18.07.2025 | Isle of Man - Fleetwood Town 18.07.2025 | TSV Schott Mainz - SV. Gonsenheim 18.07.2025 | Portishead Town FC - Weston Super Mare 18.07.2025 | Briton Ferry Llansawel - Merthyr Town 18.07.2025 | Mosta FC - Gzira United FC 18.07.2025 | Worcester City - Kidderminster Harriers FC 18.07.2025 | Cray Wanderers - Bromley 18.07.2025 | Basingstoke Town - Slough Town 18.07.2025 | Silsden AFC - Curzon Ashton 18.07.2025 | Inkberrow FC - Hereford FC 19.07.2025 | Wellington Phoenix FC - Wrexham 19.07.2025 | NK Rudes - Hrvatski Dragovoljac 19.07.2025 | Hutnik Krakow - FC Hlucin 19.07.2025 | FK Bospor Bohumin - FK Slavia Orlova 19.07.2025 | FC Ajka - Aqvital FC Csakvar 19.07.2025 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Tunari 19.07.2025 | FC Kurim - FK Blansko 19.07.2025 | Karlovac - NK Kustosija 19.07.2025 | FC Kolin - Spartak Police Nad Metuji 19.07.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Zeleziarne Podbrezova 19.07.2025 | Kladno - FC Pisek 19.07.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Tatran Liptovsky Mikulas 19.07.2025 | Olympique Lyon - FC Villefranche Beaujolais 19.07.2025 | TJ Sokol Lanzhot - Spartak Myjava 19.07.2025 | FC Viktoria Plzen B - FK Banik Sous 19.07.2025 | FK Caslav - Zdar Nad Sazavou 19.07.2025 | Erdi VSE - FC Hatvan 19.07.2025 | Slavia Tu Kosice - MSK Tesla Stropkov 19.07.2025 | FK Motorlet Prague - FC Hradec Kralove B 19.07.2025 | Paksi SE - Budapest Honved FC 19.07.2025 | ASK Voitsberg - Sturm Graz 19.07.2025 | Josko Ried - SKU Amstetten 19.07.2025 | NK Brinje Grosuplje - Budafoki Mte 19.07.2025 | Chomutov - SK Zapy 19.07.2025 | FK Hodonin - OFK Malzenice 19.07.2025 | GKS Jastrzebie - Rekord Bielsko Biala 19.07.2025 | Nafta 1903 Lendava - NK Varteks 19.07.2025 | US Creteil-Lusitanos - Paris 13 Atletico 19.07.2025 | Racing Santander - Eibar 19.07.2025 | Moreirense FC - Lusitania FC Lourosa 19.07.2025 | CD Tondela - SL Benfica B 19.07.2025 | HNK Gorica - Charlton Athletic 19.07.2025 | Swansea City - Stevenage FC 19.07.2025 | Norwich City FC - Volendam 19.07.2025 | Racing Club de Lens - USL Dunkerque 19.07.2025 | KKS Kalisz - Zawisza Bydgoszcz 19.07.2025 | Sokol Kleczew - Elana Torun 19.07.2025 | GKS Belchatow - Wisla Plock II 19.07.2025 | MKS Chojniczanka Chojnice - MKS Notec Czarnkow 19.07.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Moss FK 19.07.2025 | FC Liefering - Unterhaching 19.07.2025 | Greuther Furth - SV Waldhof Mannheim 07 19.07.2025 | Feyenoord Rotterdam - KAA Gent 19.07.2025 | FC Grimma - Eilenburg 19.07.2025 | Den Bosch - Borussia Monchengladbach II 19.07.2025 | SV Lichtenberg 47 - Dynamo 19.07.2025 | FC Wil 1900 - SC Bruhl St Gallen 19.07.2025 | Buriram United FC - Bg Pathum United FC 19.07.2025 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - FC Hertha 03 Zehlendorf 19.07.2025 | 1. FC Cologne II - TSV Steinbach 1921 19.07.2025 | Magdeburg (A) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz 19.07.2025 | Wythenshawe Amateurs FC - Wythenshawe Town 19.07.2025 | Swansea City - Stevenage FC 19.07.2025 | Bournemouth - Bristol City 19.07.2025 | Ebbsfleet United FC - Leyton Orient London 19.07.2025 | Barnet FC - Leyton Orient London 19.07.2025 | G´borough Trinity - Scunthorpe United 19.07.2025 | Colwyn Bay - Stalybridge Celtic 19.07.2025 | Royston Town - Chesham United 19.07.2025 | FC Ajka - Haladas 19.07.2025 | FC Bulle - Yverdon Sport 19.07.2025 | Yverdon Sport - Etoile Carouge 19.07.2025 | Fortuna Cologne - Eintracht Trier 19.07.2025 | Wehen - Offenbacher FC Kickers 1901 19.07.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Wehen 19.07.2025 | Bonner - Eupen 19.07.2025 | Schalke 04 - FC Twente Enschede 19.07.2025 | FC Groningen - NEC Nijmegen 19.07.2025 | FC Viktoria Cologne - VVV Venlo 19.07.2025 | NAC Breda - Olympiacos Piraeus 19.07.2025 | Duisburg - Lommel SK 19.07.2025 | Hallescher FC - KSV Hessen Kassel 19.07.2025 | Baunatal - Lippstadt 08 19.07.2025 | FC Gutersloh 2000 - Oldenburg 19.07.2025 | Altonaer FC Von 1893 - E. Norderstedt 19.07.2025 | VfB Stuttgart II - FV Illertissen 19.07.2025 | Memmingen - TSG Balingen 1848 19.07.2025 | FC Luzern - FC Rapperswil-Jona 19.07.2025 | Wuppertaler - SV Westfalia Rhynern 19.07.2025 | Ossett United - Scarborough Athletic 19.07.2025 | FC Ajka - Szombathelyi II 19.07.2025 | Persebaya Surabaya - PSS Sleman 19.07.2025 | SV DROCHTERSEN/ASSEL - SC Paderborn 07 II 19.07.2025 | Bochum (A) - SpVg Schonnebeck 1910 19.07.2025 | ADO Den Haag - Royal Francs Borains 19.07.2025 | Hyde United - Stockport Town FC 19.07.2025 | Flint Town United FC - Avro FC 19.07.2025 | Mannheim - SV 1898 Unter Flockenbach 19.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - FSV Schoningen 2011 19.07.2025 | 1. FC Bocholt - SC St Tonis 11/20 19.07.2025 | Black Bulls FC - Nsingizini Hotspurs FC Eswatini 19.07.2025 | Bahlinger - FC Basel II 19.07.2025 | Quorn FC - Corby Town 19.07.2025 | Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel 19.07.2025 | Ajax Amsterdam - Yellow-Red Mechelen 19.07.2025 | FC Winterthur - Sc Freiburg II 19.07.2025 | Hibernian FC - Bolton Wanderers 19.07.2025 | Manchester United FC - Leeds United 19.07.2025 | Grasshoppers Club Zurich - West Ham United FC 19.07.2025 | Dundee United - Oldham Athletic 19.07.2025 | FC United Of Manchester - Exeter City 19.07.2025 | Stabaek IF - Lyn 1896 FK 19.07.2025 | OGC Nice - Ajaccio 19.07.2025 | Caen - Angers 19.07.2025 | Hannover 96 - Paderborn 19.07.2025 | PEC Zwolle - FCV Dender EH 19.07.2025 | Bala Town FC - Airbus UK Broughton 19.07.2025 | Glentoran FC - Cliftonville FC 19.07.2025 | Knockbreda FC - Ards 19.07.2025 | Limavady United FC - Coleraine FC 19.07.2025 | Fortuna Dusseldorf II - FC St. Pauli II 19.07.2025 | SV Meppen 1912 - SV Rodinghausen 19.07.2025 | Bochum - FC Metalist 1925 Kharkiv 19.07.2025 | Ulm 1846 - FC Zurich 19.07.2025 | Kickers Emden - Werder Bremen 19.07.2025 | LASK Linz - Union Berlin 19.07.2025 | Hoffenheim - SV 07 Elversberg 19.07.2025 | Genoa GFC - Kaiserslautern 19.07.2025 | Meuselwitz - RB Leipzig 19.07.2025 | Crawley Town - Portsmouth 19.07.2025 | Doncaster Rovers - Milton Keynes Dons 19.07.2025 | Wealdstone - Milton Keynes Dons 19.07.2025 | Blackpool - West Bromwich Albion 19.07.2025 | Burton Albion - Birmingham City 19.07.2025 | Crewe Alexandra - Birmingham City 19.07.2025 | Rotherham United - Sheffield United 19.07.2025 | Rochdale - Grimsby Town 19.07.2025 | Harrogate Town - Barnsley 19.07.2025 | Reading - Tottenham 19.07.2025 | Mansfield Town - Middlesbrough 19.07.2025 | Celtic Glasgow - Newcastle United FC 19.07.2025 | Hansa Rostock - Aston Villa 19.07.2025 | Blackburn Rovers - Everton FC 19.07.2025 | Accrington Stanley - Wigan 19.07.2025 | Chippenham Town - Swindon Town 19.07.2025 | Boston United FC - Peterborough United 19.07.2025 | Cheltenham Town - Wycombe Wanderers 19.07.2025 | Alfreton Town FC - Chesterfield FC 19.07.2025 | Gillingham FC - Luton Town 19.07.2025 | Billericay Town - Aldershot Town FC 19.07.2025 | Yeovil Town - Bristol Rovers 19.07.2025 | AFC Fylde - Carlisle United 19.07.2025 | Torquay United - Newport County 19.07.2025 | Marine FC - Morecambe FC 19.07.2025 | Macclesfield FC - FC Halifax Town 19.07.2025 | Shrewsbury Town - Kidderminster Harriers FC 19.07.2025 | Stockton Town - Darlington 19.07.2025 | Tamworth - Barrow 19.07.2025 | Bishop´s Stortford - Southend United 19.07.2025 | Walton & Hersham FC - Dagenham and Redbridge FC 19.07.2025 | Warrington Town - Southport 19.07.2025 | Cray Valley Paper Mills FC - Woking 19.07.2025 | Dartford FC - Eastbourne Borough 19.07.2025 | Chertsey Town - Hampton & Richmond Borough FC 19.07.2025 | Blyth Town FC - Gateshead 19.07.2025 | AFC Sudbury - Braintree Town FC 19.07.2025 | Leatherhead FC - Tonbridge Angels 19.07.2025 | Skeid - IK Start 19.07.2025 | Grenoble - Troyes 19.07.2025 | Nottingham Forest - Monaco 19.07.2025 | US Boulogne - Amiens 19.07.2025 | FC Vaduz - München 19.07.2025 | Chemnitzer - Magdeburg 19.07.2025 | Austria Lustenau - Augsburg 19.07.2025 | Sturm Graz - Hamburger SV 19.07.2025 | Dordrecht - Excelsior Rotterdam 19.07.2025 | Wasquehal Football - Rouen 19.07.2025 | Lower Breck FC - Connahs Quay Nomads FC 19.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Eintracht Braunschweig (A) 19.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - FK Fotbal Trinec 19.07.2025 | Kazincbarcikai SC - MFK Zemplin Michalovce 19.07.2025 | Sutton United - Wimbledon 19.07.2025 | Chelmsford City - Brackley Town FC 19.07.2025 | Gloucester - Barry Town United FC 19.07.2025 | South Shields - Shildon AFC 19.07.2025 | Harland And Wolff Welders - Carrick Rangers 19.07.2025 | Chester FC - Salford City 19.07.2025 | Rugby Town Fc - Alvechurch 19.07.2025 | Dorchester Town - Bridport 19.07.2025 | Worthing FC - Chatham Town 19.07.2025 | Truro City - Falmouth Town AFC 19.07.2025 | Worksop Town - Hallam FC 19.07.2025 | ST Neots Town - Stamford 19.07.2025 | Metz - Red Star FC 19.07.2025 | Sholing FC - Dorking Wanderers 19.07.2025 | Guiseley AFC - Leeds United 19.07.2025 | St Ives Town - Peterborough Sports FC 19.07.2025 | Oxford City - Charlton Athletic 19.07.2025 | Burscough - Warrington Rylands 1906 FC 19.07.2025 | Carlton Town - Ilkeston Town FC 19.07.2025 | North Ferriby - Beverley Town 19.07.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - FK Inter Bratislava 19.07.2025 | FC Thun - FC Aarau 19.07.2025 | AZ Alkmaar - NK Lokomotiva Zagreb 19.07.2025 | Wolfsberger AC - NK Istra 1961 19.07.2025 | Greuther Furth - Huddersfield Town 19.07.2025 | Hoffenheim (A) - Stuttgart Kickers 19.07.2025 | Ingolstadt - Torino FC 19.07.2025 | SC Cambuur - Stormvogels Telstar 19.07.2025 | Go Ahead Eagles - Paok Thessaloniki 19.07.2025 | Team für Wien - 1. Wiener Neustadter SC 19.07.2025 | 1. FC Tatran Presov - Kisvarda FC 19.07.2025 | GFA Rumilly-Vallieres - Bourg Peronnas 19.07.2025 | MTK Budapest - KFC Komarno 19.07.2025 | FC Versailles 78 - US Quevilly-Rouen Metropole 19.07.2025 | FC Sudtirol Bolzano - ASC St Georgen 19.07.2025 | Varzim SC - Avs Futebol Sad 19.07.2025 | Cagliari Calcio - Acd Ospitaletto 19.07.2025 | Benevento Calcio - AS Roma U20 19.07.2025 | Guingamp - Nantes 19.07.2025 | OGC Nice - Nancy 19.07.2025 | Le Puy Foot 43 Auvergne - Clermont Foot 63 19.07.2025 | MFK Ruzomberok - SC FC Voluntari 19.07.2025 | Pelister Bitola - FK Trayal Krusevac 19.07.2025 | KF Istogu - KF 2 Korriku 19.07.2025 | ND Beltinci - FC Nagykanizsai 19.07.2025 | Krka - NK Dubrava Zagreb 19.07.2025 | FC Blau-Weiß Linz - Ipswich Town 19.07.2025 | Le Havre - Le Mans FC 19.07.2025 | Grazer AK - KSV 1919 19.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - VFB Hohenems 19.07.2025 | AS Trencin - MSK Puchov 19.07.2025 | SPG Hogo Wels - Energie Cottbus 19.07.2025 | SV Austria Salzburg - Borussia Dortmund II 19.07.2025 | Patro Eisden Maasmechelen - Alemannia Aachen 19.07.2025 | FSV Frankfurt 1899 - Eintracht Frankfurt 19.07.2025 | Virtus Entella - Livorno 19.07.2025 | FC Basel 1893 - Villarreal 19.07.2025 | Lorient - CA Osasuna 19.07.2025 | Assen - FC Emmen 19.07.2025 | Maastricht - TOP Oss 19.07.2025 | Pau FC - Angoulme Charente 19.07.2025 | MFK Skalica - FC Vion Zlate Moravce - Vrable 19.07.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - MFK Zvolen 19.07.2025 | FK Mornar Bar - FK Jedinstvo Putevi 19.07.2025 | Bilje - Tabor Sezana 19.07.2025 | Diosgyör - FK Kosice 19.07.2025 | Bohemians Prague 1905 B - SK Kopana Benatky nad Jizerou 19.07.2025 | Zalaegerszeg TE - Leicester City FC 19.07.2025 | KRC Genk - Rayo Vallecano 19.07.2025 | Royal Antwerp FC - Willem II Tilburg 19.07.2025 | Petrovac - MS Ashdod 19.07.2025 | Zulte - Norwich City FC 19.07.2025 | CF Peralada - Espanyol Barcelona 19.07.2025 | VC Westerlo - Reeder Samsunspor 19.07.2025 | GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kriviy Rih 19.07.2025 | Atromitos Athens - Asteras Tripolis 19.07.2025 | Granada - Orlando Pirates FC 19.07.2025 | SD Tarazona - Huesca 19.07.2025 | Schwaz - SV Fugen 19.07.2025 | UE Olot - Girona 19.07.2025 | Antequera - Malaga 19.07.2025 | Valencia - Castellon 19.07.2025 | Vitoria Guimarares - FC Vizela 19.07.2025 | Athletic Bilbao - SD Ponferradina 19.07.2025 | Alcorcon - Harborough Town FC 19.07.2025 | FC Lugano - PRO Vercelli 1892 19.07.2025 | Sevilla - Sunderland 19.07.2025 | SC Braga - Celta de Vigo 19.07.2025 | SC Farense - UD Leiria 20.07.2025 | Suranaree Black Cat FC - Sisaket FC 20.07.2025 | NK Siroki Brijeg - Nk Jadran Lp 20.07.2025 | Donau Linz - FC Blau-Weiß Linz 20.07.2025 | Stade Reims - Oud-Heverlee Leuven 20.07.2025 | GKS Tychy - LKS Goczalkowice-Zdroj 20.07.2025 | Malvern Town - Hereford FC 20.07.2025 | Rot Weiss Ahlen - Schalke 04 20.07.2025 | Osnabrück - Werder Bremen (A) 20.07.2025 | 1. FC Saarbrucken - Union Titus Petange 20.07.2025 | Wilmhelmshaven - Bremer SV 1906 20.07.2025 | Freiburg - FC Augsburg II 20.07.2025 | Wehen - TSV Steinbach 1921 20.07.2025 | Hansa Rostock - 1. FC Phonix Lubeck 20.07.2025 | FC Bayern Alzenau - SV Rot-Weiss Walldorf 20.07.2025 | Wacker Innsbruck - SSV Reutlingen 20.07.2025 | Velbert - Holzheimer SG 20.07.2025 | VFB 03 Hilden - Fortuna Koln II 20.07.2025 | Vasas FC - Bekescsaba 1912 Elore 20.07.2025 | SK Rapid - Union Berlin 20.07.2025 | St Pauli - Karlsruher 20.07.2025 | FC Rodange 91 - US Mondorf-Les-Bains 20.07.2025 | FK Sloboda Uzice - FK Macva Sabac 20.07.2025 | III Keruleti Tve - Esmtk Budapest 20.07.2025 | Bologna FC - Virtus Verona 20.07.2025 | SSC Bari - Castel Di Sangro 20.07.2025 | Palermo FC - FC Paradiso 20.07.2025 | Hellas Verona - Asd Rovereto 20.07.2025 | Excelsior Maassluis - Marsilya 20.07.2025 | SC Sopron - Favoritner AC 20.07.2025 | Albacete Balompie - Al-Rayyan 20.07.2025 | Galatasaray - Trenkwalder Admira 20.07.2025 | Fenerbahçe - UD Leiria 21.07.2025 | V-Varen Nagasaki - Real Sociedad San Sebastian 21.07.2025 | FC Karpaty Lviv - Sharjah FC 21.07.2025 | MKS Pogon Szczecin - Blekitni Stargard 21.07.2025 | Las Palmas - Brighton & Hove Albion FC 21.07.2025 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Marsilya 21.07.2025 | FK Tekstilac Odzaci - Bokelj Kotor 21.07.2025 | KF Llapi - KF Teuta 21.07.2025 | Johor Darul Tazim FC - Al-Riyadh SC 21.07.2025 | Bradford Park Avenue AFC - Guiseley AFC 21.07.2025 | Hashtag United - Chelmsford City 21.07.2025 | Sporting Lisbon - Sunderland 22.07.2025 | Celta de Vigo - Nacional da Madeir 22.07.2025 | Bristol City - Newport County 22.07.2025 | AL Waab - Esteghlal FC 22.07.2025 | US Avellino - SSC Napoli U20- 22.07.2025 | SC LEOPOLDSDORF/WIEN - SR Donaufeld 22.07.2025 | SSC Napoli - Arezzo 22.07.2025 | Clermont Foot 63 - Rodez Aveyron Football 22.07.2025 | Orleans - Blois Foot 22.07.2025 | Borussia Monchengladbach - FC Metalist 1925 Kharkiv 22.07.2025 | FK Vozdovac - Baniyas Club 22.07.2025 | SV Wienerberg 1921 - SC Wiener Viktoria 22.07.2025 | Al Nasr SC - SPVGG Hankofen-Hailing 22.07.2025 | FC Pinzgau Saalfelden - Tsu Bramberg 22.07.2025 | Greifswalder FC - SV Siedenbollentin 22.07.2025 | Nancy - Strasbourg Alsace 22.07.2025 | ATSV Wolfsberg - ASK Koflach 22.07.2025 | Velbert - Fortuna Düsseldorf 22.07.2025 | FC St Gallen 1879 - Villarreal 22.07.2025 | Alaves - Athletic Bilbao 22.07.2025 | Blackburn Rovers - Qatar SC 22.07.2025 | Maastricht - Jeugd KAA Gent 22.07.2025 | SC Retz - SC Red Star Penzing 22.07.2025 | USV St. Anna am Aigen - ND Beltinci 22.07.2025 | SK Treibach - SK Austria Klagenfurt Amateure 22.07.2025 | USK Anif - SV Kuchl 22.07.2025 | Shrewsbury Town - Bolton Wanderers 22.07.2025 | Ebbsfleet United FC - Gillingham FC 22.07.2025 | York City FC - Barnsley 22.07.2025 | Skegness Town AFC - Scunthorpe United 22.07.2025 | Grimsby Town - Lincoln City 22.07.2025 | Cleator Moor Celtic - Workington 22.07.2025 | SPVGG Neu-Isenburg - FC Bayern Alzenau 22.07.2025 | Northampton Town - West Ham United FC 22.07.2025 | Wimbledon - Millwall 22.07.2025 | Walsall - Derby County 22.07.2025 | Milton Keynes Dons - Peterborough United 22.07.2025 | Dagenham and Redbridge FC - Colchester United 22.07.2025 | Salford City - Blackpool 22.07.2025 | South Shields - Carlisle United 22.07.2025 | Newton Aycliffe - Darlington 22.07.2025 | Morecambe FC - Barrow 22.07.2025 | Hebburn Town - Spennymoor Town FC 22.07.2025 | Vauxhall - Marine FC 22.07.2025 | Thame United - Slough Town 22.07.2025 | Colwyn Bay - Chester FC 22.07.2025 | Gloucester - Oxford City 22.07.2025 | Matlock Town - Buxton FC 22.07.2025 | Maidenhead United FC - Boreham Wood FC 22.07.2025 | Cammel Laird - Warrington Rylands 1906 FC 22.07.2025 | Burton Albion - Sheffield United 22.07.2025 | Barnet FC - Wycombe Wanderers 22.07.2025 | Southend United - Luton Town 22.07.2025 | Eastbourne Borough - Aldershot Town FC 22.07.2025 | Radcliffe FC - FC Halifax Town 22.07.2025 | Heybridge Swifts - Welling United 22.07.2025 | Bootle FC - Southport 22.07.2025 | Metropolitan Police - Walton & Hersham FC 22.07.2025 | Witton Albion - Ashton United FC 22.07.2025 | Berkhamsted FC - Chesham United 22.07.2025 | Totton - Weymouth FC 22.07.2025 | Tonbridge Angels - Bromley 22.07.2025 | Enfield Town - Braintree Town FC 22.07.2025 | Herne Bay FC - Dartford FC 22.07.2025 | Macclesfield FC - Connahs Quay Nomads FC 22.07.2025 | Ballyclare Comrades - Ballymena United FC 22.07.2025 | Salisbury FC - Eastleigh 22.07.2025 | Chertsey Town - Sutton United 22.07.2025 | Melksham Town - Weston Super Mare 22.07.2025 | Larkhall Athletic - Bath City FC 22.07.2025 | Hyde United - Curzon Ashton 22.07.2025 | Taunton Town - Chippenham Town 22.07.2025 | Nuneaton Borough FC - Leamington FC 22.07.2025 | Royston Town - Hemel Hempstead Town 22.07.2025 | Carshalton Athletic - Raynes Park Vale 22.07.2025 | Cleethorpes Town FC - Scarborough Athletic 22.07.2025 | Lincoln UTD - Stamford 22.07.2025 | Havant & Waterlooville - Worthing FC 23.07.2025 | RCD Mallorca - UE Sant Andreu 23.07.2025 | Olympique Lyon - RWD Molenbeek 47 23.07.2025 | Castellon - Southampton 23.07.2025 | Arsenal FC - AC Milan 23.07.2025 | Le Puy Foot 43 Auvergne - Bourg Peronnas 23.07.2025 | Zawisza Bydgoszcz - KS Lechia Zielona Gora 23.07.2025 | Queens Park Rangers - Cardiff City 23.07.2025 | Freiburg - VfB Stuttgart II 23.07.2025 | Trabzonspor - Persepolis FC 23.07.2025 | Paok Thessaloniki - Apollon Limassol 23.07.2025 | Udinese Calcio - Shabab Al Ahli Dubai Club 23.07.2025 | Venezia FC - Dolomiti Bellunesi 23.07.2025 | Dijon FCO - Sochaux 23.07.2025 | SC Toulon - Istres 23.07.2025 | Stade Lavallois MFC - Rouen 23.07.2025 | Entente Feignies Aulnoye - Valenciennes 23.07.2025 | Hoffenheim - FC 08 Homburg-Saar 23.07.2025 | FK ZVIJEZDA 09 - FK Radnik Bijeljina 23.07.2025 | Guingamp - US Concarneau 23.07.2025 | FC Villefranche Beaujolais - Evian Thonon Gaillard 23.07.2025 | NK Slaven Belupo - NK Rudes 23.07.2025 | Montpellier - Aubagne Fc 23.07.2025 | Pisa SC - AC BRA 23.07.2025 | FC Struga Trim Lum - KF Llapi 23.07.2025 | Sassuolo Calcio - AC Trento 23.07.2025 | FK Arsenal Ceska Lipa - FK Prepere 23.07.2025 | US Quevilly-Rouen Metropole - Le Mans FC 23.07.2025 | BK Olympic - Lunds BK 23.07.2025 | FC Gherdeina - Spezia Calcio 23.07.2025 | Lunds BK - BK Olympic 23.07.2025 | Brandys Nad Labem - SK Aritma Prag 23.07.2025 | Broenshoej BK - Vb 1968 23.07.2025 | FC Andorra - Albacete Balompie 23.07.2025 | Athletic Bilbao B - Cultural Leonesa 23.07.2025 | De Treffers - NEC Nijmegen 23.07.2025 | TUS Jahn Lindhorst - Arminia Hannover 23.07.2025 | Juventud Torremolinos CF - Al Jazira (Uae) 23.07.2025 | Les Herbiers - Vendee Poire-Sur-Vie Football 23.07.2025 | Huesca - CA Osasuna B 23.07.2025 | Racing Santander - Real Aviles CF 23.07.2025 | Saint-Colomban Locmine - Stade Briochin 23.07.2025 | Wealdstone - Charlton Athletic 23.07.2025 | Galatasaray - Cagliari Calcio 23.07.2025 | Club Marino de Luanco - Sporting de Gijon 23.07.2025 | NAC Breda - NK Lokomotiva Zagreb 23.07.2025 | Dafen Welfare AFC - Llanelli Town 23.07.2025 | Bristol Rovers - Coventry City 23.07.2025 | Boston United FC - Grimsby Town 23.07.2025 | Bradford City - Middlesbrough 23.07.2025 | Cheltenham Town - Swansea City 23.07.2025 | Valencia - Leganes 23.07.2025 | CD Teruel - Levante 23.07.2025 | Crewe Alexandra - Stoke City 23.07.2025 | Torquay United - Plymouth Argyle 23.07.2025 | Compostela - Deportivo La Coruna 23.07.2025 | Birmingham City - Solihull Moors 23.07.2025 | Como 1907 - Al-Ahli Saudi FC 23.07.2025 | Grimsby Borough - Beverley Town 23.07.2025 | Chorley FC - Rochdale 23.07.2025 | Fenerbahçe - Al-Ittihad FC 23.07.2025 | Colo Colo - Real Valladolid 24.07.2025 | Paysandu Futbol Club - Club Nacional de Football 24.07.2025 | ACS Champions FC Arges - CS Vulturii Farcasesti 24.07.2025 | Cadiz - Las Palmas 24.07.2025 | Nacional da Madeir - CD Tondela 24.07.2025 | Real Oviedo B - Rayo Cantabria 24.07.2025 | Calcio Padova - SEF Torres Sassari 24.07.2025 | NK Bistrica - ACSM Resita 24.07.2025 | NK Ilirija - ND Gorica 24.07.2025 | APO Levadeiakos FC - Panaitolikos Agrinio 24.07.2025 | NK Ilirija - HNK Gorica 24.07.2025 | AC Monza - AS Giana Erminio 24.07.2025 | ND Gorica - NK Ilirija 24.07.2025 | FK Sloboda Uzice - FK Jedinstvo Putevi 24.07.2025 | KF Teuta - FK Vora 24.07.2025 | Palermo FC - Sondrio Calcio 24.07.2025 | FC Faakersee - KAC 1909 24.07.2025 | NK Osijek - HNK Cibalia Vinkovci 24.07.2025 | Grosseto - ACF Fiorentina 24.07.2025 | Jong Sparta Rotterdam - USV Hercules 24.07.2025 | Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow 24.07.2025 | Hemel Hempstead Town - Enfield 1893 25.07.2025 | NK Triglav Kranj - HNK Gorica 25.07.2025 | MFk Karvina B - AS Trencin 25.07.2025 | FC Karpaty Lviv - Leicester City FC 25.07.2025 | Olympiacos Piraeus - Norwich City FC 25.07.2025 | Yokohama FC - Real Sociedad San Sebastian 25.07.2025 | Bron Radom - Avia Swidnik 25.07.2025 | Freiburg - Dynamo Dresden 25.07.2025 | Stuttgart Kickers - Sc Freiburg II 25.07.2025 | Augsburg - Rot Weiss Essen 25.07.2025 | Mainz 05 - Seekirchen 25.07.2025 | Köln - Leicester City FC 25.07.2025 | Augsburg - Rot Weiss Essen 25.07.2025 | Grenoble - Rodez Aveyron Football 25.07.2025 | Reggiana - Alcione Milano 25.07.2025 | Asd Sora Calcio 1907 - Juve Stabia 25.07.2025 | US Boulogne - FC Versailles 78 25.07.2025 | Troyes - Dijon FCO 25.07.2025 | SV Leobendorf - Rapid Wien II 25.07.2025 | Heracles Almelo - Excelsior Rotterdam 25.07.2025 | Caldas - SC Covilha 25.07.2025 | US Avranches - Rouen 25.07.2025 | FK Motorlet Prague - Bnei Yehuda Tel Aviv FC 25.07.2025 | Orleans - St. Pryve-Saint Hilaire 25.07.2025 | ND Beltinci - Ittihad Kalba FC 25.07.2025 | NK Istra 1961 - Uljanik 25.07.2025 | Latina Calcio - AS Roma U20 25.07.2025 | Naxxar Lions FC - Gzira United FC 25.07.2025 | ADO Den Haag - Norwich City FC 25.07.2025 | Saint-Colomban Locmine - Saint Malo 25.07.2025 | Blackburn Rovers - Elche CF 25.07.2025 | AS Saint-Etienne - Paris FC 25.07.2025 | SV Wildon - FC Gleisdorf 09 25.07.2025 | Lilla Torg FF - Osterlen FF 25.07.2025 | Villarreal CF B - CD Castellon B 25.07.2025 | NK Osijek - NK Slaven Belupo 25.07.2025 | Motherwell FC - Hertha Berlin 25.07.2025 | ACF Fiorentina - Carrarese Calcio 25.07.2025 | Crawley Town - Crystal Palace FC 25.07.2025 | Salford City - Stockport County FC 25.07.2025 | Aberdeen FC - Ipswich Town 25.07.2025 | Gil Vicente Barcelos - Brentford 25.07.2025 | Torquay United - Exeter City 25.07.2025 | Truro City - Tiverton Town 25.07.2025 | Sporting Lisbon - Villarreal 25.07.2025 | Mosta FC - Tarxien Rainbows FC 25.07.2025 | Boreham Wood FC - West Ham United FC 25.07.2025 | Chatham Town - Gillingham FC 25.07.2025 | Cheltenham Town - Bristol City 25.07.2025 | Silsden AFC - Guiseley AFC 25.07.2025 | Welwyn Garden City - Redbridge 25.07.2025 | Cordoba - Real Betis Sevilla 26.07.2025 | CS Dinamo Bucuresti - AFC Progresul 1944 Spartac 26.07.2025 | Csm Ramnicu Sarat - Csm Adjud 1946 26.07.2025 | Albacete Balompie - Murcia 26.07.2025 | Alcorcon - Guadalajara 26.07.2025 | ASU Politehnica Timisoara - CSC Dumbravita 26.07.2025 | Kladno - Bohemians Prague 1905 B 26.07.2025 | Sigma Olomouc (B) - SK Lisen B 26.07.2025 | FK Loko Vltavin - FK Banik Sous 26.07.2025 | FK Caslav - FK Pardubice B 26.07.2025 | FK Admira Prag - FC Hradec Kralove B 26.07.2025 | Espanyol Barcelona - Southampton 26.07.2025 | Feyenoord Rotterdam - OGC Nice 26.07.2025 | Alaves - Castellon 26.07.2025 | AmaZulu FC - L. Golden Arrows 26.07.2025 | KS Lechia Zielona Gora - Odra Bytom Odrzanski 26.07.2025 | Moreirense FC - GD Chaves 26.07.2025 | Athletic Bilbao B - CD Mirandes 26.07.2025 | CD Feirense - SL Benfica B 26.07.2025 | BK Frem - Naestved BK 26.07.2025 | Rayong FC - Chonburi FC 26.07.2025 | Willem II Tilburg - Sparta Rotterdam 26.07.2025 | FC Astoria Walldorf - Hoffenheim (A) 26.07.2025 | EVV Eindhoven - De Treffers 26.07.2025 | Tavıstock FC - Briton Ferry Llansawel 26.07.2025 | Torslanda IK - Landvetter IS 26.07.2025 | SV Lichtenberg 47 - SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde 26.07.2025 | Liverpool - AC Milan 26.07.2025 | SV 07 Elversberg - Fortuna Sittard 26.07.2025 | Bali United - Psim Yogyakarta 26.07.2025 | Port Vale - Birmingham City 26.07.2025 | Oldham Athletic - Bradford City 26.07.2025 | Marine FC - York City FC 26.07.2025 | Exeter City - Swansea City 26.07.2025 | Peterborough Sports FC - Boston United FC 26.07.2025 | Hanwell Town - Slough Town 26.07.2025 | FC Black Stars - FC Concordia Basel 26.07.2025 | Sandhausen - VfB Stuttgart II 26.07.2025 | Nürnberg - Borussia Monchengladbach 26.07.2025 | Eintracht Braunschweig - Hansa Rostock 26.07.2025 | Eintracht Trier - K´Lautern (A) 26.07.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Duisburg 26.07.2025 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - 1. FC Schweinfurt 05 26.07.2025 | Greuther Furth - Union Berlin 26.07.2025 | Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf 26.07.2025 | Chomutov - Plauen 26.07.2025 | Hannover 96 - Cagliari Calcio 26.07.2025 | Eintracht Braunschweig - FC Twente Enschede 26.07.2025 | Wehen - Vitesse Arnhem 26.07.2025 | SV Waldhof Mannheim 07 - FC Emmen 26.07.2025 | SC Verl - VVV Venlo 26.07.2025 | FC Giessen - FSV Frankfurt 1899 26.07.2025 | VfR Wormatia 08 Worms - KSV Hessen Kassel 26.07.2025 | Ingolstadt - 1. FC Heidenheim 26.07.2025 | Brighouse Town - G´borough Trinity 26.07.2025 | Bahlinger - FC Denzlingen 26.07.2025 | Go Ahead Eagles - Al Duhail SC 26.07.2025 | Stockton Town - Scarborough Athletic 26.07.2025 | Nordic United FC - IFK Haninge 26.07.2025 | FSV Mainz II - TSV Steinbach 1921 26.07.2025 | Ariana FC - BK Astrio 26.07.2025 | Durban City FC 2024 - Milford FC 26.07.2025 | US Boulogne - Royal Francs Borains 26.07.2025 | Holstein Kiel II - SG Dynamo Schwerin 26.07.2025 | KS Lechia Zielona Gora - Kss Kotwica Kornik 26.07.2025 | Ljungskile SK - IF Karlstad Fotbol 26.07.2025 | Berliner AK 07 - VFB 1921 Krieschow 26.07.2025 | FC Liefering - Feyenoord Rotterdam 26.07.2025 | Rot-Weiss Hadamar - Koblenz 1911 26.07.2025 | Persija Jakarta - Arema FC 26.07.2025 | Stevenage FC - Milton Keynes Dons 26.07.2025 | Glasgow Rangers - Middlesbrough 26.07.2025 | Watford - Leyton Orient London 26.07.2025 | Heaton Stannington - Workington 26.07.2025 | Glentoran FC - Chester FC 26.07.2025 | BK Fremad Amager - Vendsyssel FF 26.07.2025 | Hamburger SV - Olympique Lyon 26.07.2025 | Arminia Bielefeld - Monaco 26.07.2025 | Le Havre - Angers 26.07.2025 | LASK - FC ZBROJOVKA Brno 26.07.2025 | OGC Nice - St Pauli 26.07.2025 | Werder Bremen - Parma 26.07.2025 | PEC Zwolle - Rayo Vallecano 26.07.2025 | AZ Alkmaar - Olympiacos Piraeus 26.07.2025 | NEC Nijmegen - Paok Thessaloniki 26.07.2025 | KV Kortrijk - Valenciennes 26.07.2025 | Kaizer Chiefs - Asante Kotoko 26.07.2025 | Sturm Graz II - Wolfsberger AC (A) 26.07.2025 | Flint Town United FC - Ilkeston Town FC 26.07.2025 | Pen-y-Bont FC - Taunton Town 26.07.2025 | RB Leipzig - Toulouse FC 26.07.2025 | Magdeburg - Wolfsburg 26.07.2025 | Stuttgart - Celta de Vigo 26.07.2025 | Reading - Portsmouth 26.07.2025 | Stoke City - Wolverhampton Wanderers FC 26.07.2025 | Shrewsbury Town - Burnley 26.07.2025 | Huddersfield Town - Burnley 26.07.2025 | Lincoln City - West Bromwich Albion 26.07.2025 | Northampton Town - Birmingham City 26.07.2025 | Accrington Stanley - Rotherham United 26.07.2025 | Chesterfield FC - Sheffield United 26.07.2025 | Southport - Crewe Alexandra 26.07.2025 | Dartford FC - Gillingham FC 26.07.2025 | Bolton Wanderers - Preston North End 26.07.2025 | Leyton Orient London - Watford 26.07.2025 | Bromley - Millwall 26.07.2025 | Forest Green Rovers - Walsall 26.07.2025 | Burton Albion - Derby County 26.07.2025 | Luton Town - Tottenham 26.07.2025 | Sholing FC - Chelsea 26.07.2025 | Heart of Midlothian FC - Sunderland 26.07.2025 | Cambridge United - Charlton Athletic 26.07.2025 | Tranmere Rovers FC - Wigan 26.07.2025 | Radcliffe FC - Bury 26.07.2025 | Eastleigh - Swindon Town 26.07.2025 | Grimsby Town - Peterborough United 26.07.2025 | Plymouth Argyle - Bristol City 26.07.2025 | Notts County - Cardiff City 26.07.2025 | Doncaster Rovers - Blackpool 26.07.2025 | Dorking Wanderers - Aldershot Town FC 26.07.2025 | Oxford United - Bristol Rovers 26.07.2025 | Harrogate Town - Carlisle United 26.07.2025 | AFC Fylde - Morecambe FC 26.07.2025 | Spennymoor Town FC - Scunthorpe United 26.07.2025 | Ashton United FC - FC Halifax Town 26.07.2025 | Knaphill Fc - Farnborough FC 26.07.2025 | Stockport County FC - Hull City 26.07.2025 | VCD Athletic Fc - Welling United 26.07.2025 | Barrow - Rochdale 26.07.2025 | Darlington - Altrincham 26.07.2025 | Havant & Waterlooville - Dagenham and Redbridge FC 26.07.2025 | Bath City FC - Yeovil Town 26.07.2025 | Real Bedford - Hampton & Richmond Borough FC 26.07.2025 | Dunston UTS - Gateshead 26.07.2025 | Eastbourne Borough - Kingstonian FC 26.07.2025 | Dover Athletic - Bracknell Town 26.07.2025 | ST Albans City - Wealdstone 26.07.2025 | Worksop Town - Spalding United 26.07.2025 | FC Liefering - Kufstein 26.07.2025 | Jahn Regensburg - München 26.07.2025 | Torino FC - US Cremonese 26.07.2025 | Genoa GFC - Mantova 26.07.2025 | Queens Park Rangers - SC Heerenveen 26.07.2025 | Go Ahead Eagles - Apollon Limassol 26.07.2025 | Udinese Calcio - Katar 26.07.2025 | AFC Telford United - Connahs Quay Nomads FC 26.07.2025 | Fleetwood Town - Coleraine FC 26.07.2025 | Harland And Wolff Welders - Portadown FC 26.07.2025 | Mossley AFC - Hyde United 26.07.2025 | Banbury United - Solihull Moors 26.07.2025 | Halesowen Town FC - Brackley Town FC 26.07.2025 | Chesham United - Oxford City 26.07.2025 | Frome Town FC - Chippenham Town 26.07.2025 | Tonbridge Angels - Folkestone Invicta 26.07.2025 | Rc Warwick - Leamington FC 26.07.2025 | Marine FC - Bala Town FC 26.07.2025 | Macclesfield FC - Barwell FC 26.07.2025 | Warrington Rylands 1906 FC - Atherton Collieries AFC 26.07.2025 | South Shields - Consett AFC 26.07.2025 | Chatham Town - East Grinstead Town 26.07.2025 | Potters Bar Town - Hemel Hempstead Town 26.07.2025 | Lewes - Worthing FC 26.07.2025 | Woking - Tottenham Hotspur FC 26.07.2025 | Sutton United - Crystal Palace FC 26.07.2025 | Hoffenheim - SV Darmstadt 98 26.07.2025 | Clermont Foot 63 - Auxerre 26.07.2025 | Racing Club de Lens - Metz 26.07.2025 | Nantes - Stade Rennais 26.07.2025 | Ufc Hallein - Kufstein 26.07.2025 | Schalke 04 - Sevilla 26.07.2025 | Pau FC - Eibar 26.07.2025 | NAC Breda - Volendam 26.07.2025 | Dordrecht - OFI Crete 26.07.2025 | Nancy - Epinal 26.07.2025 | Amiens - Red Star FC 26.07.2025 | Calcio Padova - Dolomiti Bellunesi 26.07.2025 | Feralpisalo - Acd Ospitaletto 26.07.2025 | LR Vicenza - Unione La Rocca Altavilla 26.07.2025 | Sporting Bastia - Montpellier 26.07.2025 | UNFP Selection - Stade Lavallois MFC 26.07.2025 | PSV Eindhoven - Athletic Bilbao 26.07.2025 | SSC Bari - Campobasso FC 26.07.2025 | AC Carpi - Imolese Calcio 26.07.2025 | Modena FC - Cittadella Vis Modena 26.07.2025 | Guingamp - Lorient 26.07.2025 | Martigues - Ajaccio 26.07.2025 | US Concarneau - Caen 26.07.2025 | Kaiserslautern - AS Roma 26.07.2025 | SSC Napoli - US Catanzaro 26.07.2025 | Maastricht - SK Beveren 26.07.2025 | Gfk Dubocica - FK Sileks Kratovo 26.07.2025 | Pelister Bitola - Ohrid 26.07.2025 | SC Toulon - FC Villefranche Beaujolais 26.07.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Mladost Zdralovi 26.07.2025 | SV Wienerberg 1921 - Favoritner AC 26.07.2025 | Albinoleffe - Sondrio Calcio 26.07.2025 | Drina Zvornik - FK Loznica 26.07.2025 | AS Beauvais Oise - US Quevilly-Rouen Metropole 26.07.2025 | FK Javor Ivanjica - AL Bataeh (UAE) 26.07.2025 | Monterosi Tuscia - Orvietana Calcio 26.07.2025 | Zabbar Saint Patrick FC - Sliema Wanderers 26.07.2025 | NK Istra 1961 - Orijent 1919 Rijeka 26.07.2025 | FC Famalicao - Lusitania FC Lourosa 26.07.2025 | Empoli FC - Virtus Entella 26.07.2025 | Almeria - Malaga 26.07.2025 | Racing Santander - Sporting de Gijon 26.07.2025 | Burgos - Barakaldo CF 26.07.2025 | AD Sanjoanense - FC Felgueiras 1932 26.07.2025 | CA Osasuna - Huesca 26.07.2025 | Vitoria Guimarares - Al-Ittihad FC 26.07.2025 | Club Deportiva Minera - Al-Rayyan 26.07.2025 | Al Sadd SC - Juventud Torremolinos CF 26.07.2025 | Levante - Neom SC 26.07.2025 | Kufstein - Ufc Hallein 26.07.2025 | Qatar SC - AFC Bournemouth 26.07.2025 | Göztepe - Onvo Antalyaspor 26.07.2025 | Cadiz - Granada 26.07.2025 | Girona - Marsilya 26.07.2025 | Galatasaray - Strasbourg Alsace 26.07.2025 | Ourense CF - Deportivo La Coruna 26.07.2025 | Villalonga - Racing Club de Ferrol 26.07.2025 | Getafe - Real Oviedo 26.07.2025 | CD Don Alvaro - Merida AD 26.07.2025 | Al-Ahli Saudi FC - Celtic Glasgow 26.07.2025 | Lazio Rome - US Avellino 26.07.2025 | Forli FC - Cesena 26.07.2025 | Santa Amalia - Cacereno 26.07.2025 | Valetta - Marsaxlokk 26.07.2025 | Fulham FK - Nottingham Forest 26.07.2025 | Bournemouth - Everton FC 26.07.2025 | Colo Colo - Real Valladolid 26.07.2025 | Benfica Lisbon - Fenerbahçe 26.07.2025 | CD Extremadura - Zamora 26.07.2025 | Everton FC - Bournemouth 27.07.2025 | Manchester United FC - West Ham United FC 27.07.2025 | Eintracht Frankfurt - Aston Villa 27.07.2025 | Midlands Wanderers FC - Richards Bay FC 27.07.2025 | FK Sloboda Uzice - OFK Grbalj 27.07.2025 | Ishoej IF - Vanloese IF 27.07.2025 | Montedio Yamagata - Stade Reims 27.07.2025 | Vissel Kobe - Barcelona 27.07.2025 | Vissel Kobe - Barcelona 27.07.2025 | Lunds BK - Hassleholms IF 27.07.2025 | Ayutthaya United FC - Buriram United FC 27.07.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - SV. Gonsenheim 27.07.2025 | SC Verl II - SV Rodinghausen II 27.07.2025 | Arsenal FC - Newcastle United FC 27.07.2025 | FC 08 Homburg-Saar - SV 07 Elversberg 27.07.2025 | Asteras Tripolis - Neftchi Baku PFC 27.07.2025 | Wattenscheid 09 - SpVg Schonnebeck 1910 27.07.2025 | Persita Tangerang - Kuching City FC 27.07.2025 | RCD Mallorca - Shabab Al Ahli Dubai Club 27.07.2025 | Lommel SK - Volos NPS 27.07.2025 | FC Buderich 02 - SPVG Frechen 20 27.07.2025 | VFB 03 Hilden - TSG 1881 Sprockhovel 27.07.2025 | Mantova - Arezzo 27.07.2025 | Omladinac Novi Banovci - FK Jedinstvo 1936 Krusevac 27.07.2025 | Crotone - US Lecce 27.07.2025 | US Lecce - Crotone 27.07.2025 | Venezia FC - SEF Torres Sassari 27.07.2025 | AE Kifisia FC - RFC Seraing 27.07.2025 | Pisa SC - PRO Vercelli 1892 27.07.2025 | US Sambenedettese - SSD Casarano Calcio 27.07.2025 | Palermo FC - AC BRA 27.07.2025 | Hellas Verona - Virtus Verona 27.07.2025 | FK Arsimi 1973 - FK Vora 27.07.2025 | Bochum - Bayer Leverkusen 27.07.2025 | US Lecce - Spezia Calcio 27.07.2025 | FK Detonit Plackovica - FK Belasica Strumica 27.07.2025 | FK Otrant-Olympic Ulcinj - FK Arsenal Tivat 27.07.2025 | Valencia CF Mestalla - Gimnastic 27.07.2025 | FC Porto - FC Twente Enschede 27.07.2025 | Almeria - Al Jazira (Uae) 27.07.2025 | Como 1907 - Ajax Amsterdam 28.07.2025 | FK ZVIJEZDA 09 - Velez Nevesinje 28.07.2025 | Chiangrai United - Kitchee SC 28.07.2025 | Panserraikos FC - KF Ferizaj 28.07.2025 | Lunds BK - Astorps FF 29.07.2025 | Jong Sparta Rotterdam - Stormvogels Telstar 29.07.2025 | Mainz 05 - Crystal Palace FC 29.07.2025 | Grasshoppers Club Zurich - Celta de Vigo 29.07.2025 | Grazer AK - Team für Wien 29.07.2025 | FC Sion - Paris FC 29.07.2025 | AC Monza - Alcione Milano 29.07.2025 | ADO Den Haag - OFI Crete 29.07.2025 | Lecco - FC Lugano 29.07.2025 | Granada - Qatar SC 29.07.2025 | NAC Breda - Volos NPS 29.07.2025 | Gemert - Helmond Sport 29.07.2025 | Holzheimer SG - SC St Tonis 11/20 29.07.2025 | Havant & Waterlooville - Portsmouth 29.07.2025 | Waltham Abbey - Leyton Orient London 29.07.2025 | Fulham FC - Woking 29.07.2025 | Whitehaven - Workington 29.07.2025 | Oxford United - Leganes 29.07.2025 | Bromsgrove Sporting - Solihull Moors 29.07.2025 | Kidderminster Harriers FC - Halesowen Town FC 29.07.2025 | Enfield Town - Arsenal FC 29.07.2025 | Warrington Rylands 1906 FC - Burnley 29.07.2025 | Ipswich Town - Charlton Athletic 29.07.2025 | Matlock Town - Mansfield Town 29.07.2025 | Sholing FC - Aldershot Town FC 29.07.2025 | Lancaster City - Morecambe FC 29.07.2025 | Dunston UTS - Darlington 29.07.2025 | Spennymoor Town FC - Gateshead 29.07.2025 | Stamford - Kings Lynn Town 29.07.2025 | Glenavon FC - Glentoran FC 29.07.2025 | Newry City AFC - Loughgall FC 29.07.2025 | Maidenhead United FC - Eastleigh 29.07.2025 | Wingate & Finchley - Boreham Wood FC 29.07.2025 | Hebburn Town - South Shields 29.07.2025 | Wealdstone - Queens Park Rangers 29.07.2025 | Hendon - Rayners Lane FC 29.07.2025 | Sutton United - Millwall 29.07.2025 | Solihull Moors - Derby County 29.07.2025 | Hull City - Sunderland 29.07.2025 | Altrincham - Port Vale 29.07.2025 | Curzon Ashton - Oldham Athletic 29.07.2025 | Braintree Town FC - Colchester United 29.07.2025 | Herne Bay FC - Welling United 29.07.2025 | Slough Town - Southend United 29.07.2025 | Alvechurch - Hereford FC 29.07.2025 | Tonbridge Angels - Lewes 29.07.2025 | Hemel Hempstead Town - Bedford Town 29.07.2025 | Cleethorpes Town FC - Boston United FC 29.07.2025 | Dorking Wanderers - Walton & Hersham FC 29.07.2025 | Weymouth FC - Bognor Regis 29.07.2025 | Chesham United - Billericay Town 29.07.2025 | Dulwich Hamlet - Eastbourne Borough 29.07.2025 | Chatham Town - Bromley 29.07.2025 | Ashton United FC - Marine FC 29.07.2025 | Faversham Town - Dartford FC 29.07.2025 | Marsilya - Valencia 29.07.2025 | Dover Athletic - Folkestone Invicta 29.07.2025 | Aveley - Welwyn Garden City 29.07.2025 | Farnborough FC - Charlton Athletic Karması 30.07.2025 | Louisville City FC - Eintracht Frankfurt 30.07.2025 | Saint Louis City SC - Aston Villa 30.07.2025 | NK Opatija - NK Dubrava Zagreb 30.07.2025 | Elche CF - Getafe 30.07.2025 | Latina Calcio - Unipomezia 1938 30.07.2025 | Villarreal CF B - Hercules CF 30.07.2025 | Leixoes SC - GD Chaves 30.07.2025 | FC Pacos Ferreira - Lusitania FC Lourosa 30.07.2025 | RC Celta de Vigo B - Coruxo FC 30.07.2025 | Kashiwa Reysol - Stade Reims 30.07.2025 | Yokohama F Marinos - Liverpool 30.07.2025 | Liverpool - Yokohama F Marinos 30.07.2025 | Güney Kore Allstar - Newcastle United FC 30.07.2025 | Thionville Lusitanos - Metz 30.07.2025 | Al Duhail SC - AE Kifisia FC 30.07.2025 | Spezia Calcio - Cittadella 30.07.2025 | Atletico Petroleos de Luanda - UD Leiria 30.07.2025 | RCD Mallorca - Olympique Lyon 30.07.2025 | Al-Nassr FC - Toulouse FC 30.07.2025 | Modena FC - US Pistoiese 1921 30.07.2025 | AC Monza - Albinoleffe 30.07.2025 | Palermo FC - FC Annecy 30.07.2025 | Grenoble - Auxerre 30.07.2025 | Stade Brest 29 - Le Havre 30.07.2025 | Siegburger SV 04 - Köln 30.07.2025 | Strasbourg Alsace - Udinese Calcio 30.07.2025 | Monaco - Torino FC 30.07.2025 | Latina Calcio - Benevento Calcio 30.07.2025 | Saint Malo - US Avranches 30.07.2025 | Sokol Hostoun - FC Predni Kopanina 30.07.2025 | Virtus Entella - AC BRA 30.07.2025 | Alaves - Girona 30.07.2025 | Sportfreunde Siegen 1899 - Borussia Dortmund 30.07.2025 | Empoli FC - Pisa SC 30.07.2025 | Us Folgore Caratese - Renate 30.07.2025 | Huesca - CD Teruel 30.07.2025 | Gfk Jagodina - FK Radnicki Pirot 30.07.2025 | Atletico Baleares - CE Andratx 30.07.2025 | Wolfsburg - Espanyol Barcelona 30.07.2025 | Real Sociedad San Sebastian - CA Osasuna 30.07.2025 | Racing Santander - Athletic Bilbao 30.07.2025 | Burgos - Cultural Leonesa 30.07.2025 | FC Twente Enschede - RKC Waalwijk 30.07.2025 | FK Zlatibor Cajetina - OFK Grbalj 30.07.2025 | Barakaldo CF - CA Osasuna B 30.07.2025 | Real Oviedo B - Lugo 30.07.2025 | Cadiz - Al Sadd SC 30.07.2025 | Granada - Al-Rayyan 30.07.2025 | Malaga - Al Wakrah 30.07.2025 | Castellon - Al-Riyadh SC 30.07.2025 | UD Samano - Arenas Club Getxo 30.07.2025 | Fenerbahçe - Lazio Rome 30.07.2025 | Real Aviles CF - Sporting de Gijon 30.07.2025 | 1. FC Kleve - SV Schermbeck 30.07.2025 | Real Sociedad San Sebastian B - Unionistas de Salamanca CF 30.07.2025 | Linares - Albacete Balompie 30.07.2025 | Hartlepool United - Middlesbrough 30.07.2025 | Coventry City - Real Betis Sevilla 30.07.2025 | Badajoz - Cacereno 30.07.2025 | PSV Eindhoven - EVV Eindhoven 30.07.2025 | Nottingham Forest - Estoril Praia 30.07.2025 | CF Lorca Deportiva - Murcia 30.07.2025 | ST Albans City - Ebbsfleet United FC 30.07.2025 | Wolverhampton Wanderers FC - Racing Club de Lens 30.07.2025 | Watford - Deportivo La Coruna 31.07.2025 | West Ham United FC - Everton FC 31.07.2025 | Saint Louis City SC - Aston Villa 31.07.2025 | Manchester United FC - Bournemouth 31.07.2025 | Marbella - Almeria 31.07.2025 | Radnicki Nis - OFK Brzi Brod 31.07.2025 | Monaco - Torino FC 31.07.2025 | RCD Mallorca - Parma 31.07.2025 | Perth Glory - AC Milan 31.07.2025 | FC Seoul - Barcelona 31.07.2025 | Arsenal FC - Tottenham 31.07.2025 | Frosinone Calcio - SSD Casarano Calcio 31.07.2025 | US Lecce U20 - Monopoli 31.07.2025 | US Lecce - Monopoli 31.07.2025 | US Sambenedettese - Team Altamura 31.07.2025 | US Lecce - BAE 31.07.2025 | Lumezzane - Usd Breno 31.07.2025 | AS Gubbio - FC Vigor Senigallia 31.07.2025 | Sampdoria Genoa - Asd Sant Angelo 31.07.2025 | AS Roma - Cannes 31.07.2025 | Villarreal - Genoa GFC 31.07.2025 | Al-Qadisiyah FC - Levante 31.07.2025 | KVV Zelzate - KFC Voorde-Appelterre 31.07.2025 | Sevilla Atletico - Tomares UD Youth 31.07.2025 | Real Oviedo - Villarreal 01.08.2025 | Scm Ramnicu Valcea - CS Vulturii Farcasesti 01.08.2025 | Valencia CF Mestalla - CD Castellon B 01.08.2025 | Parma - PRO Vercelli 1892 01.08.2025 | Elche CF - Al-Ahli Saudi FC 01.08.2025 | Athletic Bilbao B - Eibar 01.08.2025 | Hoffenheim - Werder Bremen 01.08.2025 | Rayong FC - Wofoo Tai Po 01.08.2025 | Augsburg - Crystal Palace FC 01.08.2025 | Guingamp - Stade Briochin 01.08.2025 | Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü 01.08.2025 | Kocaelispor - Wydad AC 01.08.2025 | FC Struga Trim Lum - Ohrid 01.08.2025 | Augsburg - Crystal Palace FC 01.08.2025 | FC Fleury 91 - US Boulogne 01.08.2025 | NEC Nijmegen - Werder Bremen 01.08.2025 | Royal Francs Borains - Valenciennes 01.08.2025 | Stade Lavallois MFC - Orleans 01.08.2025 | Clermont Foot 63 - FC Annecy 01.08.2025 | Nancy - UNFP Selection 01.08.2025 | Le Mans FC - Caen 01.08.2025 | ND Bistrc - Tabor Sezana 01.08.2025 | Herlev IF - Vb 1968 01.08.2025 | Fortuna Sittard - Bayer Leverkusen 01.08.2025 | AE Larissa FC - Panaitolikos Agrinio 01.08.2025 | Zmijavci - NK Solin 01.08.2025 | Sochaux - Red Star FC 01.08.2025 | UD Barbastro - CDJ Tamarite 01.08.2025 | NK Brinje Grosuplje - NK Bistrica 01.08.2025 | Gimnastic - FC Andorra 01.08.2025 | Vitoria Guimarares - Celta de Vigo 02.08.2025 | Al Ain FC - Elche CF 02.08.2025 | Leganes - Alcorcon 02.08.2025 | Albacete Balompie - Villarreal CF B 02.08.2025 | Getafe CF B - CF Fuenlabrada 02.08.2025 | Kladno - FK Loko Vltavin 02.08.2025 | Bohemians Prague 1905 B - FK Arsenal Ceska Lipa 02.08.2025 | SK Aritma Prag - FK Teplice B 02.08.2025 | Forli FC - Legnago Salus 02.08.2025 | CF Talavera de la Reina - Cacereno 02.08.2025 | Bologna FC - APO Levadeiakos FC 02.08.2025 | Juventus Turin - Reggiana 02.08.2025 | Logrones - Naxara CD 02.08.2025 | FK Jedinstvo Putevi - FK Sloga Pozega 02.08.2025 | CD Basconia - UD Samano 02.08.2025 | Ballyclare Comrades - Cliftonville FC 02.08.2025 | Gamba Osaka - Stade Reims 02.08.2025 | De Graafschap - Volos NPS 02.08.2025 | Sparta Rotterdam - OFI Crete 02.08.2025 | Nakhon Ratchasima FC - Uthai Thani FC 02.08.2025 | Farnborough FC - Eastleigh 02.08.2025 | Muan Thong United - Prachuap FC 02.08.2025 | Millwall - Estoril Praia 02.08.2025 | Persib Bandung - Western Sydney Wanderers FC 02.08.2025 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk 02.08.2025 | Helmond Sport - AE Kifisia FC 02.08.2025 | RB Leipzig - Atalanta BC 02.08.2025 | Oxford United - Malaga 02.08.2025 | Esof La Roche Sur Yon - Saumur Olympique 02.08.2025 | Bayern Münih - Olympique Lyon 02.08.2025 | Union Berlin - Espanyol Barcelona 02.08.2025 | Juve Stabia - Polisportiva Sarnese 02.08.2025 | Birmingham City - Nottingham Forest 02.08.2025 | NEC Nijmegen - Blackburn Rovers 02.08.2025 | Queens Park Rangers - Brentford 02.08.2025 | Chester FC - Carlisle United 02.08.2025 | Curzon Ashton - FC Halifax Town 02.08.2025 | Oxford City - Maidenhead United FC 02.08.2025 | Swansea City - Lorient 02.08.2025 | Sunderland - Real Betis Sevilla 02.08.2025 | Leeds United - Villarreal 02.08.2025 | Eupen - Willem II Tilburg 02.08.2025 | Portsmouth - PEC Zwolle 02.08.2025 | SC Heerenveen - Olympiacos Piraeus 02.08.2025 | Derby County - Atromitos Athens 02.08.2025 | Crusaders FC - Institute FC 02.08.2025 | Southport - FC United Of Manchester 02.08.2025 | Marine FC - Prescot Cables 02.08.2025 | Southampton - Brighton & Hove Albion FC 02.08.2025 | Feyenoord Rotterdam - Wolfsburg 02.08.2025 | Coventry City - St Pauli 02.08.2025 | Union Brescia - Virtus Entella 02.08.2025 | Borussia Dortmund - Lille OSC 02.08.2025 | Angers - Nantes 02.08.2025 | Hull City - Getafe 02.08.2025 | VFB 03 Hilden - Sve Hohkeppel 02.08.2025 | US Pergolettese 1932 - Acd Ospitaletto 02.08.2025 | Delfino Pescara 1936 - Potenza Calcio 02.08.2025 | KF Dinamo Ferizaj - KF Kika 02.08.2025 | Auxerre - Ipswich Town 02.08.2025 | Racing Club de Lens - AS Roma 02.08.2025 | Patro Eisden Maasmechelen - Maastricht 02.08.2025 | Ypsonas FC - Apollon Limassol 02.08.2025 | Bratstvo Gracanica - FK Sloboda Tuzla 02.08.2025 | UE Tona - UE Sant Andreu 02.08.2025 | FK Jedinstvo 1936 Krusevac - FK Metalac Gornji Milanovac 02.08.2025 | Les Herbiers - Nantes 2 02.08.2025 | US Citta di Pontedera - Tau Calcio Altopascio 02.08.2025 | Burgos - Eibar 02.08.2025 | SC Sao Joao de Ver - Oliveirense 02.08.2025 | FC Andorra - CE Europa 02.08.2025 | Atletico Baleares - UD Poblense 02.08.2025 | FC Twente Enschede - Udinese Calcio 02.08.2025 | Cadiz - Ceuta 02.08.2025 | VVV Venlo - Volendam 02.08.2025 | GD Chaves - Vitoria Guimarares 02.08.2025 | Tenerife - Las Palmas 02.08.2025 | Neom SC - Cartagena 02.08.2025 | Cordoba - Al-Arabi Doha 02.08.2025 | CD Trofense - FC Porto B 02.08.2025 | Club Marino de Luanco - CD Mosconia 02.08.2025 | Unionistas de Salamanca CF - Real Oviedo B 02.08.2025 | Galatasaray - Lazio Rome 02.08.2025 | Marsilya - Sevilla 02.08.2025 | FC Vizela - RC Celta de Vigo B 02.08.2025 | Cagliari Calcio - AS Saint-Etienne 02.08.2025 | Borussia Monchengladbach - Valencia 02.08.2025 | Hercules CF - Murcia 02.08.2025 | Recreativo Huelva - Betis Deportivo Balompie 02.08.2025 | AC Trento - Hellas Verona U20 03.08.2025 | Nashville SC - Aston Villa 03.08.2025 | Philadelphia Union - Eintracht Frankfurt 03.08.2025 | Nashville SC - Aston Villa 03.08.2025 | UD Ibiza - Al-Riyadh SC 03.08.2025 | Angers - Saumur Olympique 03.08.2025 | Bangkok FC - Chonburi FC 03.08.2025 | VVV Venlo - Jeugd Oud Heverlee Leuven 03.08.2025 | Newcastle United FC - Tottenham 03.08.2025 | Tottenham - Newcastle United FC 03.08.2025 | Buriram United FC - Uthai Thani FC 03.08.2025 | Ajax Amsterdam - Monaco 03.08.2025 | AZ Alkmaar - OFI Crete 03.08.2025 | ADO Den Haag - Olympiacos Piraeus 03.08.2025 | Krefelder FC Uerdingen 05 - TUS Ennepetal 03.08.2025 | Leicester City FC - ACF Fiorentina 03.08.2025 | US Cremonese - PRO Patria 03.08.2025 | Rimini FC 1912 - US Sambenedettese 03.08.2025 | US Lecce - Carrarese Calcio 03.08.2025 | Zmijavci - NK Dugopolje 03.08.2025 | Lumezzane - Palazzolo 03.08.2025 | US Avellino - AZ Picerno 03.08.2025 | Maritimo Madeira - Nacional da Madeir 03.08.2025 | FC Sudtirol Bolzano - Hellas Verona 03.08.2025 | SSC Napoli - Stade Brest 29 03.08.2025 | Real Oviedo - Cultural Leonesa 03.08.2025 | Al Sadd SC - Al-Ittifaq FC 03.08.2025 | Girona - Wolverhampton Wanderers FC 03.08.2025 | Bournemouth - West Ham United FC 03.08.2025 | FC Porto - Atletico Madrid 03.08.2025 | SC Farense - Estrela Amadora 03.08.2025 | UD Las Zocas - CD Buzanada 03.08.2025 | CDEFB Valdepenas - CF La Solana 04.08.2025 | Manchester United FC - Everton FC 04.08.2025 | SSC Napoli - Casertana FC 04.08.2025 | Al-Shamal - Stormvogels Telstar 04.08.2025 | Stormvogels Telstar - Al-Shamal 04.08.2025 | Daegu FC - Barcelona 04.08.2025 | Liverpool - Athletic Bilbao 04.08.2025 | Liverpool - Athletic Bilbao 04.08.2025 | Sevilla - Al-Qadisiyah FC 05.08.2025 | Al Ain FC - Al-Ahli Saudi FC 05.08.2025 | West Adelaide SC - Adelaide United FK 05.08.2025 | Bayer Leverkusen - Pisa SC 05.08.2025 | Jesenice - NK Svoboda Ljubljana 05.08.2025 | Empoli FC - Sassuolo Calcio 05.08.2025 | Espanyol Barcelona B - Deportivo Aragon 05.08.2025 | CMS Oissel - Rouen 05.08.2025 | Ceuta - Sevilla Atletico 05.08.2025 | Caudal Deportivo - Club Marino de Luanco 05.08.2025 | CD Atletico Mansilles - SD Lenense 05.08.2025 | CF Lorca Deportiva - Alcoyano 05.08.2025 | Ilkeston Town FC - Derby County U23 05.08.2025 | Chorley FC - Manchester City FC Xi 05.08.2025 | Nottingham Forest - ACF Fiorentina 05.08.2025 | Enfield Town - Tottenham Hotspur FC 06.08.2025 | CD Azuqueca - Alcala 06.08.2025 | CD Palencia Cristo Atletico - Real Valladolid Promesas 06.08.2025 | Sporting de Gijon - Cultural Leonesa 06.08.2025 | SD Eibar B - Deportivo Alaves B 06.08.2025 | Lille OSC - Venezia FC 06.08.2025 | Atalanta BC - AC Monza 06.08.2025 | FK Radnicki Pirot - FK Timok 1919 Zajecar 06.08.2025 | Cesena FC U20 - Imolese Calcio 06.08.2025 | KF Dukagjini - KF Liria Prizren 06.08.2025 | US Pergolettese 1932 - Asd Calcio Brusaporto 06.08.2025 | Sampdoria Genoa - Novara FC 06.08.2025 | FK Sloga Pozega - FK Sloboda Uzice 06.08.2025 | AC Carpi - Lentigione Calcio 06.08.2025 | KF Dinamo Ferizaj - KF Prishtina E Re 06.08.2025 | Asd Anzio Calcio 1924 - Asd Sora Calcio 1907 06.08.2025 | Apollon Limassol - Olympiakos Nicosia 06.08.2025 | Lecco - Sondrio Calcio 06.08.2025 | US Citta di Pontedera - GSD Ghivizzano Borgoamozzano