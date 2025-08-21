www.fotomac.com.tr Anasayfa
Canlı Skor Uluslararası Kulüpler Copa Sudamericana CONMEBOL Sudamericana 2025 Sezonu CD Universidad Catolica del Ecuador - Alianza Lima maçı
CONMEBOL Sudamericana 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

21.08.2025 | 03:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Alianza Lima | Copa Sudamericana | round_of_16. Hafta

CD Universidad Catolica del Ecuador ile Alianza Lima 2025 Copa Sudamericana 16. tur maçında karşı karşıya geliyor. Rodrigues de Souza, Flavio tarafından yönetilen CD Universidad Catolica del Ecuador-Alianza Lima maçı, Olimpico Atahualpa Stadı'nda oynanıyor. CD Universidad Catolica del Ecuador-Alianza Lima maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CD Universidad Catolica del Ecuador-Alianza Lima
Maçın Tarihi ve Saati: 21.08.2025 / 03:30
Maçın Hakemi: Rodrigues de Souza, Flavio

