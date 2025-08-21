21.08.2025 | 03:30 | CD Universidad Catolica del Ecuador-Alianza Lima | Copa Sudamericana | round_of_16. Hafta

Maçları Filtrele

21.08.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Alianza Lima 05.03.2025 | CD Universidad Catolica - Palestino 05.03.2025 | Sportiva Luqueno - Sportivo Ameliano 05.03.2025 | FC Universitario de Vinto - CA Nacional Potosi 05.03.2025 | Asociacion Deportiva Tarma - CS Cienciano 06.03.2025 | Union Espanola - CD Everton Vina Del Mar 06.03.2025 | Racing Club Montevideo - Montevideo Wanderers 06.03.2025 | Academia Puerto Cabello - Metropolitanos FC 06.03.2025 | Club Aurora - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 06.03.2025 | CD Once Caldas - Millonarios FC 06.03.2025 | Mushuc Runa SC - Orense SC 07.03.2025 | Club Guarani - CS 2 de Mayo 07.03.2025 | Cerro Largo FC - Danubio 07.03.2025 | CD Junior FC - America de Cali 07.03.2025 | Atletico Grau - Cusco FC 07.03.2025 | Deportivo La Guaira - Caracas FC 07.03.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - SD Aucas 02.04.2025 | Cerro Largo FC - Defensa Y Justicia 02.04.2025 | CA Boston River - Club Guarani 02.04.2025 | CA Nacional Potosi - CA Independiente Avellaneda 02.04.2025 | Union de Santa Fe - Cruzeiro EC MG 02.04.2025 | Deportes Iquique - Caracas FC 02.04.2025 | CS Cienciano - Atletico Mineiro MG 02.04.2025 | CD Once Caldas - Fluminense FC RJ 03.04.2025 | SC Corinthians SP - CA Huracan 03.04.2025 | Melgar - CR Vasco da Gama RJ 03.04.2025 | EC Vitoria BA - CD Universidad Catolica del Ecuador 03.04.2025 | Racing Club Montevideo - America de Cali 03.04.2025 | Sportiva Luqueno - Gremio FB Porto Alegrense RS 03.04.2025 | Atletico Grau - CD Godoy Cruz 04.04.2025 | Academia Puerto Cabello - Atletico Lanus 04.04.2025 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Union Espanola 04.04.2025 | Cerro Largo FC - Defensa Y Justicia 04.04.2025 | Mushuc Runa SC - Palestino 09.04.2025 | CA Independiente Avellaneda - CA Boston River 09.04.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Atletico Grau 09.04.2025 | Caracas FC - CS Cienciano 09.04.2025 | America de Cali - SC Corinthians SP 09.04.2025 | CD Godoy Cruz - Sportiva Luqueno 09.04.2025 | CR Vasco da Gama RJ - Academia Puerto Cabello 10.04.2025 | CA Huracan - Racing Club Montevideo 10.04.2025 | Palestino - Union de Santa Fe 10.04.2025 | Cruzeiro EC MG - Mushuc Runa SC 10.04.2025 | Atletico Lanus - Melgar 10.04.2025 | Union Espanola - CD Once Caldas 11.04.2025 | Defensa Y Justicia - EC Vitoria BA 11.04.2025 | Club Guarani - CA Nacional Potosi 11.04.2025 | Atletico Mineiro MG - Deportes Iquique 11.04.2025 | Fluminense FC RJ - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 11.04.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Cerro Largo FC 23.04.2025 | Club Guarani - CA Independiente Avellaneda 23.04.2025 | CA Boston River - CA Nacional Potosi 23.04.2025 | CR Vasco da Gama RJ - Atletico Lanus 23.04.2025 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - CD Once Caldas 23.04.2025 | Melgar - Academia Puerto Cabello 24.04.2025 | CA Huracan - America de Cali 24.04.2025 | Union Espanola - Fluminense FC RJ 24.04.2025 | EC Vitoria BA - Cerro Largo FC 24.04.2025 | Caracas FC - Atletico Mineiro MG 24.04.2025 | Atletico Grau - Sportiva Luqueno 24.04.2025 | Mushuc Runa SC - Union de Santa Fe 25.04.2025 | SC Corinthians SP - Racing Club Montevideo 25.04.2025 | CD Godoy Cruz - Gremio FB Porto Alegrense RS 25.04.2025 | Palestino - Cruzeiro EC MG 25.04.2025 | Deportes Iquique - CS Cienciano 25.04.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - Defensa Y Justicia 07.05.2025 | CA Nacional Potosi - Club Guarani 07.05.2025 | EC Vitoria BA - Defensa Y Justicia 07.05.2025 | Sportiva Luqueno - CD Godoy Cruz 07.05.2025 | CA Boston River - CA Independiente Avellaneda 07.05.2025 | SC Corinthians SP - America de Cali 07.05.2025 | Melgar - Atletico Lanus 08.05.2025 | Cerro Largo FC - CD Universidad Catolica del Ecuador 08.05.2025 | Union de Santa Fe - Palestino 08.05.2025 | Academia Puerto Cabello - CR Vasco da Gama RJ 08.05.2025 | Atletico Grau - Gremio FB Porto Alegrense RS 08.05.2025 | Mushuc Runa SC - Cruzeiro EC MG 08.05.2025 | CD Once Caldas - Union Espanola 09.05.2025 | Racing Club Montevideo - CA Huracan 09.05.2025 | Deportes Iquique - Atletico Mineiro MG 09.05.2025 | GV Club Deportivo San Jose de Oruro - Fluminense FC RJ 09.05.2025 | CS Cienciano - Caracas FC 14.05.2025 | CA Nacional Potosi - CA Boston River 14.05.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - CD Godoy Cruz 14.05.2025 | Union de Santa Fe - Mushuc Runa SC 14.05.2025 | Atletico Lanus - CR Vasco da Gama RJ 14.05.2025 | Academia Puerto Cabello - Melgar 15.05.2025 | Defensa Y Justicia - CD Universidad Catolica del Ecuador 15.05.2025 | Sportiva Luqueno - Atletico Grau 15.05.2025 | Fluminense FC RJ - Union Espanola 15.05.2025 | Cerro Largo FC - EC Vitoria BA 15.05.2025 | Cruzeiro EC MG - Palestino 15.05.2025 | America de Cali - CA Huracan 16.05.2025 | CA Independiente Avellaneda - Club Guarani 16.05.2025 | Racing Club Montevideo - SC Corinthians SP 16.05.2025 | Atletico Mineiro MG - Caracas FC 16.05.2025 | CS Cienciano - Deportes Iquique 16.05.2025 | CD Once Caldas - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 28.05.2025 | Atletico Lanus - Academia Puerto Cabello 28.05.2025 | CR Vasco da Gama RJ - Melgar 28.05.2025 | America de Cali - Racing Club Montevideo 28.05.2025 | CA Huracan - SC Corinthians SP 29.05.2025 | CA Independiente Avellaneda - CA Nacional Potosi 29.05.2025 | Club Guarani - CA Boston River 29.05.2025 | Defensa Y Justicia - Cerro Largo FC 29.05.2025 | CD Universidad Catolica del Ecuador - EC Vitoria BA 29.05.2025 | Cruzeiro EC MG - Union de Santa Fe 29.05.2025 | Palestino - Mushuc Runa SC 30.05.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Sportiva Luqueno 30.05.2025 | CD Godoy Cruz - Atletico Grau 30.05.2025 | Atletico Mineiro MG - CS Cienciano 30.05.2025 | Caracas FC - Deportes Iquique 30.05.2025 | Fluminense FC RJ - CD Once Caldas 30.05.2025 | Union Espanola - GV Club Deportivo San Jose de Oruro 16.07.2025 | CA Central Cordoba SE - Cerro Largo FC 16.07.2025 | EC Bahia BA - America de Cali 16.07.2025 | CSD Independiente del Valle - CR Vasco da Gama RJ 17.07.2025 | Club Bolivar - Palestino 17.07.2025 | Alianza Lima - Gremio FB Porto Alegrense RS 17.07.2025 | San Antonio Bulo Bulo - CD Once Caldas 18.07.2025 | U. Chile - Club Guarani 18.07.2025 | CA Bucaramanga - Atletico Mineiro MG 23.07.2025 | Cerro Largo FC - CA Central Cordoba SE 23.07.2025 | America de Cali - EC Bahia BA 23.07.2025 | CR Vasco da Gama RJ - CSD Independiente del Valle 24.07.2025 | Palestino - Club Bolivar 24.07.2025 | Gremio FB Porto Alegrense RS - Alianza Lima 24.07.2025 | CD Once Caldas - San Antonio Bulo Bulo 25.07.2025 | Club Guarani - U. Chile 25.07.2025 | Atletico Mineiro MG - CA Bucaramanga 13.08.2025 | CD Once Caldas - CA Huracan 13.08.2025 | America de Cali - Fluminense FC RJ 13.08.2025 | CSD Independiente del Valle - Mushuc Runa SC 14.08.2025 | Club Bolivar - CS Cienciano 14.08.2025 | Alianza Lima - CD Universidad Catolica del Ecuador 14.08.2025 | U. Chile - CA Independiente Avellaneda 15.08.2025 | Atletico Mineiro MG - CD Godoy Cruz 15.08.2025 | CA Central Cordoba SE - Atletico Lanus 20.08.2025 | CA Huracan - CD Once Caldas 20.08.2025 | Fluminense FC RJ - America de Cali 20.08.2025 | Mushuc Runa SC - CSD Independiente del Valle 21.08.2025 | CS Cienciano - Club Bolivar 21.08.2025 | CA Independiente Avellaneda - U. Chile 22.08.2025 | CD Godoy Cruz - Atletico Mineiro MG