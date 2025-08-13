www.fotomac.com.tr Anasayfa
13.08.2025 | SV Wanheim - Duisburg
31.12.2024 | Al Safa - Al Ansar SC
02.01.2025 | Gor Mahia FC - Airtel Kitara
04.01.2025 | Xerez Deportivo FC - Betis Deportivo Balompie
04.01.2025 | CD Illescas - Toledo Sad
04.01.2025 | De Graafschap - Hardenberg
05.01.2025 | Mazatlan FC - Deportivo Toluca FC
05.01.2025 | Atletico Sanluqueno CF - Cadiz
05.01.2025 | Bayer Leverkusen - RW Oberhausen
05.01.2025 | Go Ahead Eagles - Malaga
05.01.2025 | Bochum - Wuppertaler
05.01.2025 | Union Berlin - Holstein Kiel
05.01.2025 | Borussia Monchengladbach - NEC Nijmegen
05.01.2025 | FC Emmen - Rot Weiss Essen
05.01.2025 | Stuttgart - Ajax Amsterdam
05.01.2025 | SV 07 Elversberg - FC Groningen
05.01.2025 | Werder Bremen - FC Twente Enschede
05.01.2025 | Bochum - Heracles Almelo
05.01.2025 | Eintracht Braunschweig - St Pauli
05.01.2025 | AA Coruripe AL - Barra SE
06.01.2025 | Wehen - SC Heerenveen
06.01.2025 | FC Aarau - Schalke 04
06.01.2025 | Feyenoord Rotterdam - Fortuna Düsseldorf
06.01.2025 | Hannover 96 - SV Waldhof Mannheim 07
06.01.2025 | Paderborn - SC Heerenveen
06.01.2025 | FC Salzburg - Bayern Münih
07.01.2025 | Jahn Regensburg - München
07.01.2025 | Al Safa - Al Ahli Nabatiya
07.01.2025 | AFC Hermannstadt - Alemannia Aachen
07.01.2025 | Ulm 1846 - Erzgebirge
07.01.2025 | Karlsruher - FC St Gallen 1879
07.01.2025 | Servette Geneva - NAC Breda
07.01.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Botosani
07.01.2025 | Young Boys Bern - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
08.01.2025 | Petrolul Ploiesti - 52 Orduspor FK
08.01.2025 | RKS Rakow Czestochowa - SK Sigma Olomouc
08.01.2025 | Tombense FC MG - Rio Branco AC ES
08.01.2025 | FC Dinamo Bucuresti 1948 - FC Zurich
08.01.2025 | U. Cluj - Gangwon FC
08.01.2025 | HNK Rijeka - Primorje Ajdovscina
08.01.2025 | Sturm Graz - FC Lugano
08.01.2025 | Fc Unirea 2004 Slobozia - FC Pakhtakor Tashkent
09.01.2025 | FC Zurich - Schalke 04
09.01.2025 | Debreceni VSC - FC Uta Arad
09.01.2025 | FC Gloria Buzau - PFK TURAN TOVUZ
09.01.2025 | HNK Hajduk Split - Osnabrück
09.01.2025 | Fortuna Düsseldorf - Bodoe/Glimt
09.01.2025 | FC Shakhtar Donetsk - GNK Dinamo Zagreb
09.01.2025 | FC Viktoria Plzen - Paderborn
09.01.2025 | NK Osijek - NK Opatija
09.01.2025 | SK Treibach - Wolfsberger AC
09.01.2025 | Kiliminjaro Stars - Burkina Faso
10.01.2025 | Hannover 96 - Magdeburg
10.01.2025 | MKS Cracovia Krakow - Puszcza Niepolomice
10.01.2025 | NK Lokomotiva Zagreb - HNK Gorica
10.01.2025 | Brisbane Knights - Brisbane City FC
10.01.2025 | Young Boys Bern - Hannover 96
10.01.2025 | Fotbal Club FCSB - Hamburger SV
10.01.2025 | SC Preussen 06 Munster - Ferencvarosi Budapest
10.01.2025 | AL Hilal United - Rapid Bucuresti 1923
10.01.2025 | Wehen - FC CFR 1907 Cluj
10.01.2025 | FC Botosani - FC Viktoria Cologne
10.01.2025 | Karlsruher - Servette Geneva
10.01.2025 | NK Varazdin - NK Slaven Belupo
10.01.2025 | FC Aarau - Erzgebirge
10.01.2025 | Malmo FF - Sparta Prague
10.01.2025 | Young Boys Bern - PFC Ludogorets 1945 Razgrad
10.01.2025 | Nyiregyhaza Spartacus FC - ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe
11.01.2025 | Salisbury United - Adelaide City FC
11.01.2025 | Modbury Jets SC - Adelaide Blue Eagles
11.01.2025 | Canterbury Bankstown FC - Sydney Olympic FC
11.01.2025 | FC Slovan Liberec - FC Viktoria Zizkov
11.01.2025 | MFK Karniva - SFC Opava
11.01.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
11.01.2025 | SK Sigma Olomouc - FK Kosice
11.01.2025 | MSK Zilina - 1. FC Tatran Presov
11.01.2025 | MFK Zemplin Michalovce - FK Humenne
11.01.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - MFK Ruzomberok
11.01.2025 | SV Darmstadt 98 - FC St Gallen 1879
11.01.2025 | Greuther Furth - München
11.01.2025 | Dynamo Dresden - Rot Weiss Essen
11.01.2025 | Arminia Bielefeld - TSV Havelse
11.01.2025 | U. Cluj - MTK Budapest
11.01.2025 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna
11.01.2025 | FC CSKA 1948 - Petrolul Ploiesti
11.01.2025 | AFC Hermannstadt - Neftchi Fargona
11.01.2025 | SK Sigma Olomouc - MFK Skalica
11.01.2025 | OKS Swit Szczecin - Warta Gorzow Wielkopolski
11.01.2025 | Sturm Graz - Grasshoppers Club Zurich
11.01.2025 | Legia Warszawa - FC CFR 1907 Cluj
12.01.2025 | U. Chile - CD Godoy Cruz
12.01.2025 | Union de Santa Fe - CD Universidad Catolica
12.01.2025 | CS Universitatea Craiova 1948 - CSM Politehnica Iasi
12.01.2025 | FC Zurich - U. Cluj
12.01.2025 | Fc Unirea 2004 Slobozia - FK Jedinstvo UB
12.01.2025 | GNK Dinamo Zagreb - KKS Lech Poznan
12.01.2025 | FC Viktoria Plzen - GKS Piast Gliwice
12.01.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - Petrolul Ploiesti
12.01.2025 | WKS Slask Wroclaw - GKS Jastrzebie
13.01.2025 | Alianza Lima - CS Emelec
13.01.2025 | America de Cali - Melgar
13.01.2025 | Danubio - CA Huracan
13.01.2025 | Penarol URU - Colo Colo
13.01.2025 | Hvidovre IF - AB Gladsaxe
13.01.2025 | FC Dynamo Kyiv - Widzew Lodz
13.01.2025 | FC Botosani - FK Radnicki 1923 Kragujevac
13.01.2025 | FK Novi Pazar - FC Dinamo Bucuresti 1948
13.01.2025 | Wolfsberger AC - Diosgyör
14.01.2025 | Racing Club Montevideo - Defensa Y Justicia
14.01.2025 | Club Nacional de Football - CA San Lorenzo Almagro
14.01.2025 | West Adelaide SC - Adelaide United FK
14.01.2025 | FC Uta Arad - Bekescsaba 1912 Elore
14.01.2025 | NK Osijek - NK Domzale
14.01.2025 | Ulsan Hyundai FC - Rapid Bucuresti 1923
14.01.2025 | NK Radomlje - HNK Rijeka
14.01.2025 | FK Mlada Boleslav - FK Dukla Prag
14.01.2025 | Köln - FC Viktoria Cologne
14.01.2025 | Al Shahaniya - Slovan Bratislava
14.01.2025 | SK Austria Klagenfurt - Sirnitz
14.01.2025 | Ujpest FC Budapest - HNK Hajduk Split
14.01.2025 | FC Paradiso - Servette FC
14.01.2025 | Simmeringer SC - Kremser SC
14.01.2025 | FC Buderich 02 - Fortuna Dusseldorf II
14.01.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - Ein. Frankfurt (A)
15.01.2025 | Coquimbo Unido - CD Godoy Cruz
15.01.2025 | CD Universidad Catolica - Atletico Tucuman
15.01.2025 | CD Junior FC - Universitario de Deportes
15.01.2025 | CA Independiente Avellaneda - Club Olimpia
15.01.2025 | Marconi Stallions - Inner West Hawks FC
15.01.2025 | Moreton City Excelsior FC - Peninsula Power FC
15.01.2025 | PFC CSKA Sofia - FC Shakhtar Donetsk
15.01.2025 | HNK Hajduk Split - Murcia
15.01.2025 | NK Osijek - Orijent 1919 Rijeka
15.01.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Sesvete
15.01.2025 | WKW ETO FC Gyor - SK Sigma Olomouc
15.01.2025 | Warta Gorzow Wielkopolski - Wisla Plock
15.01.2025 | Shanghai Port FC - Rapid Bucuresti 1923
15.01.2025 | Zalaegerszeg TE - SK Lisen
15.01.2025 | KF Ferizaj - KF Trepca Mitrovice
15.01.2025 | Szentlorinc - HNK Cibalia Vinkovci
15.01.2025 | Sparta Prague - Bodoe/Glimt
15.01.2025 | Mezokovesd Zsory SE - MFK Zemplin Michalovce
15.01.2025 | Ferencvarosi Budapest - GKS Piast Gliwice
15.01.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - PFC Levski Sofya
15.01.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Shakhtar Donetsk
15.01.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Jagiellonia Bialystok
15.01.2025 | Young Boys Bern - Biel
15.01.2025 | FC Salzburg - FC Midtjylland
15.01.2025 | SK Slavia Prag - RKS Rakow Czestochowa
15.01.2025 | Rekord Bielsko Biala - GKS Katowice
15.01.2025 | Trenkwalder Admira - SR Donaufeld
15.01.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FK Spartak Sobeslav
15.01.2025 | SV Leobendorf - Schwechat
15.01.2025 | SpVg Schonnebeck 1910 - Wattenscheid 09
15.01.2025 | 1. FC Cologne - SG 99 Andernach
15.01.2025 | Metropolitanos FC - Zamora FC
16.01.2025 | Juventud de las Piedras - Argentinos Juniors
16.01.2025 | Estudiantes de Merida - Rayo Zuliano
16.01.2025 | Boca Juniors - EC Juventude RS
16.01.2025 | Colo Colo - CA Huracan
16.01.2025 | Rionegro Aguilas - CS Emelec
16.01.2025 | Cruzeiro EC MG - Sao Paulo FC SP
16.01.2025 | Defensor Sporting - Gimnasia Y Esgrima La Plata
16.01.2025 | FC Dynamo Kyiv - NK Maribor
16.01.2025 | Adelaide Comets FC - Adelaide Croatia Raiders SC
16.01.2025 | MFK Ruzomberok - 1. FC Tatran Presov
16.01.2025 | LASK Linz - Paksi SE
16.01.2025 | AGF Aarhus - Odense Boldklub
16.01.2025 | FK Austria Wien - FK TSC Backa Topola
16.01.2025 | FC Lugano - FC Wil 1900
16.01.2025 | AIK - FC Viktoria Plzen
16.01.2025 | FC Dynamo Kyiv - FC CSKA 1948
16.01.2025 | Malmo FF - FC Slovan Liberec
16.01.2025 | FK Novi Pazar - RFK Akhmat Grozny
16.01.2025 | Al Gharafa SC - Slovan Bratislava
16.01.2025 | Wolfsberger AC - Puskas Akademia FC Felcsut
16.01.2025 | IF Elfsborg - FKS Stal Mielec
16.01.2025 | Metropolitanos FC - Rayo Zuliano
17.01.2025 | Montevideo City Torque - Defensa Y Justicia
17.01.2025 | Estudiantes de Merida - Zamora FC
17.01.2025 | Montevideo Wanderers - CA Belgrano de Cordoba
17.01.2025 | Millonarios FC - Melgar
17.01.2025 | SC Internacional RS - CD Paracuellos Antamira
17.01.2025 | Penarol URU - CA San Lorenzo Almagro
17.01.2025 | Sydney United - Sydney FC
17.01.2025 | West Torrens Birkalla - Adelaide Cobras
17.01.2025 | Campbelltown City SC - Cumberland United
17.01.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - FC Strumska Slava
17.01.2025 | Croydon FC - Fulham United FC
17.01.2025 | HB Koege - AB Gladsaxe
17.01.2025 | Polonia Bytom - Ruch Chorzow
17.01.2025 | Fehervar FC Szekesfehervar - NK Brinje Grosuplje
17.01.2025 | OKS Swit Szczecin - MKS Notec Czarnkow
17.01.2025 | Orijent 1919 Rijeka - Sturm Graz
17.01.2025 | Wisla Krakow - Podbeskidzie Bielsko Biala
17.01.2025 | MFK Ruzomberok - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
17.01.2025 | Widzew Lodz - KGHM Zaglebie Lubin
17.01.2025 | FK Belasica Strumica - FK Shkendija
17.01.2025 | FK Zeleznicar Pancevo - Mura Murska Sabota
17.01.2025 | Neuchatel Xamax - Stade Nyonnis
17.01.2025 | GKS Katowice - Nyiregyhaza Spartacus FC
17.01.2025 | Puszcza Niepolomice - FC Suhareka
17.01.2025 | Motor Lublin - MTK Budapest
17.01.2025 | HNK Rijeka - Sturm Graz
17.01.2025 | Hartberg - Bravo Ljubljana
17.01.2025 | Deutschlandsberger SC - ASK Voitsberg
17.01.2025 | MKS Pogon Szczecin - Paksi SE
17.01.2025 | Sturm Graz II - SC Weiz
17.01.2025 | Mjallby AIF - FC Roskilde
17.01.2025 | Wiener Sport-Club - First Vienna
17.01.2025 | FC Buderich 02 - TSV Meerbusch
17.01.2025 | FC Breitenrain - FC Schötz
17.01.2025 | Zamora FC - Rayo Zuliano
18.01.2025 | Estudiantes de Merida - Metropolitanos FC
18.01.2025 | U. Chile - CA River Plate (Arg)
18.01.2025 | Union de Santa Fe - Atletico Tucuman
18.01.2025 | Club Nacional de Football - Club Olimpia
18.01.2025 | West Adelaide SC - FK Beograd
18.01.2025 | SFC Opava - FC Hlucin
18.01.2025 | CS Viitorul Daesti - CSC 1599 Selimbar
18.01.2025 | FC ZBROJOVKA Brno - FK Hodonin
18.01.2025 | FK Mas Taborsko - Kladno
18.01.2025 | FK Napredak Krusevac - MKS Cracovia Krakow
18.01.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Zeleziarne Podbrezova
18.01.2025 | Zalaegerszeg TE - FC DAC 1904 Dunajska Streda
18.01.2025 | FC Petrzalka - MFK Vyskov
18.01.2025 | MFK Skalica - SK Lisen
18.01.2025 | MKS Arka Gdynia - Olimpia Grudziadz
18.01.2025 | Chrobry Glogow - Zaglebie Lubin II
18.01.2025 | GKS Tychy - Polonia Bytom
18.01.2025 | Polonia Bytom - GKS Tychy
18.01.2025 | FK Mlada Boleslav B - FC Vlasim
18.01.2025 | FSV Mainz - FC Ingolstadt 04
18.01.2025 | Wisla Pulawy - Swidniczanka Swidnik
18.01.2025 | FC Gleisdorf 09 - SC Kalsdorf
18.01.2025 | MFk Karvina B - GKS Jastrzebie
18.01.2025 | Bvsc-Zuglo - FC Ajka
18.01.2025 | 1.SK Prostejov - MSK Povazska Bystrica
18.01.2025 | Olimpia Elblag - GKS Wikielec
18.01.2025 | SK Treibach - SV Donau Klagenfurt
18.01.2025 | Kisvarda FC - 1. FC Tatran Presov
18.01.2025 | FC Fastav Zlin - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
18.01.2025 | Miedz Legnica - KS Warta Poznan
18.01.2025 | FC Banik Ostrava B - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
18.01.2025 | KKS Kalisz - Zawisza Bydgoszcz
18.01.2025 | IF Brommapojkarna - IFK Stocksund
18.01.2025 | KS Lechia Gdansk - FC Polissya Zhytomyr
18.01.2025 | Nejmeh SC - Bourj FC
18.01.2025 | Sokol Kleczew - Warta Gorzow Wielkopolski
18.01.2025 | Sandefjord Fotball - FK Arendal
18.01.2025 | Trenkwalder Admira - SV Horn
18.01.2025 | Kazincbarcikai SC - MFK Zemplin Michalovce
18.01.2025 | AC Taverne - FC Paradiso
18.01.2025 | Biel - FC Aarau
18.01.2025 | SCR Altach - Schwarz Weiss Bregenz
18.01.2025 | PFC Levski Sofya - FC Banik Ostrava
18.01.2025 | WKS Slask Wroclaw - Ujpest FC Budapest
18.01.2025 | USV St. Anna am Aigen - SV Lafnitz
18.01.2025 | FK Usti Nad Labem - FC Vysocina Jihlava
18.01.2025 | Vilnius FK Zalgiris - FC RFS
18.01.2025 | Atletico Mineiro MG - Cruzeiro EC MG
18.01.2025 | Sport Boys - CD Junior FC
19.01.2025 | La Serena - Union Espanola
19.01.2025 | Cerro Largo FC - Gimnasia Y Esgrima La Plata
19.01.2025 | CD Cobreloa Calama - Antofagasta
19.01.2025 | Colo Colo - Racing Club Avellaneda
19.01.2025 | Colo Colo - Racing Club Montevideo
19.01.2025 | Montevideo Wanderers - Instituto AC Cordoba
19.01.2025 | AD Cali - CS Emelec
19.01.2025 | CD Once Caldas - Universitario de Deportes
19.01.2025 | CS Cienciano - Jorge Wilstermann
19.01.2025 | Defensor Sporting - CA Independiente Avellaneda
19.01.2025 | Legia Warszawa - FKS Stal Mielec
19.01.2025 | Rotenburger - Werder Bremen (A)
19.01.2025 | FC St. Pauli II - Eimsbutteler TV
19.01.2025 | FK Rostov - Rodina Moscow
19.01.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Borussia Berlin
19.01.2025 | Botev Plovdiv - FK Cukaricki Belgrade
19.01.2025 | CSKA Moskova - FK Agmk
19.01.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FC Pari Nizhny Novgorod
19.01.2025 | IFK Norrköping FK - IFK Varnamo
19.01.2025 | PFC CSKA Sofia - WKW ETO FC Gyor
19.01.2025 | FC Orenburg - FC Chelyabinsk
19.01.2025 | Philadelphia Union - SK Slavia Prag
19.01.2025 | RKS Rakow Czestochowa - Diosgyör
19.01.2025 | HJK Klubi 04 - PK-35 Helsinki
19.01.2025 | Sporting Cristal - CD Universidad Catolica
19.01.2025 | Sao Paulo FC SP - CR Flamengo RJ
20.01.2025 | Huachipato - Deportes Naval
20.01.2025 | Millonarios FC - America de Cali
20.01.2025 | CA Progreso - CA Belgrano de Cordoba
20.01.2025 | CA Progreso - CA Belgrano de Cordoba
20.01.2025 | CA San Lorenzo Almagro - CSD Independiente del Valle
20.01.2025 | Wolfsberger AC - FCB Magpies
20.01.2025 | FK Lokomotiv Moskova - Shanghai Port FC
20.01.2025 | FK Makedonija Gjorge Petrov - FK Sileks Kratovo
20.01.2025 | FK Mlada Boleslav - SC FC Voluntari
20.01.2025 | NK Triglav Kranj - Hartberg
20.01.2025 | AIK - Molde FK
20.01.2025 | Puskas Akademia FC Felcsut - Hammarby IF
20.01.2025 | Wolfsberger AC - FC Slovan Liberec
20.01.2025 | Olimpija Ljubljana - WKS Slask Wroclaw
20.01.2025 | CR Temouchent - ES Mostaganem
20.01.2025 | FK Tekstilac Odzaci - NK Radomlje
21.01.2025 | Club Nacional de Football - Penarol URU
21.01.2025 | Adelaide United FC - Para Hills Knights SC
21.01.2025 | Adelaide United FK - Para Hills Knights SC
21.01.2025 | FC Banik Ostrava - FC Vorskla Poltava
21.01.2025 | FK Mas Taborsko - SK Dynamo Ceske Budejovice
21.01.2025 | West Adelaide SC - Adelaide Olympic FC
21.01.2025 | Fehervar FC Szekesfehervar - NK Radomlje
21.01.2025 | FK Sarajevo - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste
21.01.2025 | LASK Linz - Trenkwalder Admira
21.01.2025 | FK Vojvodina Novi Sad - RFK Akhmat Grozny
21.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - Ürdün
21.01.2025 | SV Stripfing - FC Vysocina Jihlava
21.01.2025 | Hammarby IF - Diosgyör
21.01.2025 | AGF Aarhus - FK Pardubice
21.01.2025 | SR Donaufeld - SC MANNSWORTH
21.01.2025 | SR Donaufeld - SV Gerasdorf Stammersdorf
21.01.2025 | Taarnby FF - Broenshoej BK
21.01.2025 | FC 1980 Wien - Young Violets Wien
21.01.2025 | SV Leobendorf - SC Retz
21.01.2025 | FC Marchfeld Donauauen - SC Sparkasse Korneuburg
22.01.2025 | Racing Club Montevideo - Colon de Santa Fe
22.01.2025 | Racing Club Montevideo - Colon de Santa Fe
22.01.2025 | Deportivo Moron - Alianza Lima
22.01.2025 | Manta FC - Barcelona SC
22.01.2025 | Defensor Sporting - Instituto AC Cordoba
22.01.2025 | FK Novi Pazar - FK Velez Mostar
22.01.2025 | MFK Vyskov - MFK Skalica
22.01.2025 | SFC Opava - MFK Dukla Banska Bystrica
22.01.2025 | Chrobry Glogow - Sks Unia Swarzedz
22.01.2025 | NK Dubrava Zagreb - Hrvatski Dragovoljac
22.01.2025 | RKS Radomiak Radom - Wisla Plock
22.01.2025 | NK BSK Bijelo Brdo - Szentlorinc
22.01.2025 | FC Ajka - KFC Komarno
22.01.2025 | KF Fushe Kosova - KF Trepca Mitrovice
22.01.2025 | KF Besa Doberdoll - FK Arsimi 1973
22.01.2025 | MFK Zemplin Michalovce - MFK Zvolen
22.01.2025 | SCR Altach - FC Luzern
22.01.2025 | FK Vojvodina Novi Sad - FK Rubin Kazan
22.01.2025 | NK Ilirija - FK Tekstilac Odzaci
22.01.2025 | LNZ Cherkasy - Diosgyör
22.01.2025 | KS Gornik Polkowice - Odra Opole
22.01.2025 | NK Opatija - NK Radnik Krizevci
22.01.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - FK Beograd
22.01.2025 | KKS Kalisz - KS Warta Sieradz
22.01.2025 | SC Wiener Viktoria - 1. Wiener Neustadter SC
23.01.2025 | CA Cerro - CSD Independiente del Valle
23.01.2025 | CSKA Moskova - FC Ordabasy
23.01.2025 | FK Zeleznicar Pancevo - FK Velez Mostar
23.01.2025 | FC CSKA 1948 - Sanfrecce Hiroshima
23.01.2025 | Adelaide Comets FC - South Adelaide FC
23.01.2025 | GKS Piast Gliwice - FKS Stal Mielec
23.01.2025 | WKS Slask Wroclaw - Club Deportiva Minera
23.01.2025 | Playford City - Cumberland United
23.01.2025 | FK Partizan Belgrade - FK Hebar Pazardzhik
23.01.2025 | PFC CSKA Sofia - Gangwon FC
23.01.2025 | Widzew Lodz - PFC CSKA Sofia
23.01.2025 | Hartberg - FC Rukh Lviv
23.01.2025 | FK Akron Tolyatti - Rodina Moscow
23.01.2025 | Kalmar FF - Hilleroed Fodbold
23.01.2025 | PFC Levski Sofya - KGHM Zaglebie Lubin
23.01.2025 | FC Spartak Trnava - Botev Plovdiv
23.01.2025 | First Vienna - TWL Elektra
23.01.2025 | FC Schalke 04 - Mulheimer FC 97
24.01.2025 | Jagiellonia Bialystok - NK Maribor
24.01.2025 | Adelaide Croatia Raiders SC - Salisbury United
24.01.2025 | West Torrens Birkalla - Sturt Lions
24.01.2025 | RKS Rakow Czestochowa - FC Slovan Liberec
24.01.2025 | Korona Kielce - FC Struga Trim Lum
24.01.2025 | Kotwica Kolobrzeg - Warta Gorzow Wielkopolski
24.01.2025 | SV Stripfing - Josko Ried
24.01.2025 | RFK Graficar Beograd - FK Prva Iskra Baric
24.01.2025 | Hamarkameratene - Stromsgodset
24.01.2025 | Sandefjord Fotball - Skeid
24.01.2025 | FK Mornar Bar - FK Sutjeska Niksic
24.01.2025 | GKS Katowice - FC Arda Kardzhali
24.01.2025 | WSG Tirol - NK Domzale
24.01.2025 | FC Baltika Kaliningrad - FC Chelyabinsk
24.01.2025 | KS Gornik Zabrze - Veres Rivne
24.01.2025 | Ruch Chorzow - KF Malisheva
24.01.2025 | PFC Slavya Sofya - FC Dynamo-Makhachkala
24.01.2025 | Bravo Ljubljana - FC Rukh Lviv
24.01.2025 | Stabaek IF - Jerv
24.01.2025 | FK Khimki - FK Javor Ivanjica
24.01.2025 | FK Partizan Belgrade - Jagiellonia Bialystok
24.01.2025 | FC Banik Ostrava - FC Oleksandriya
24.01.2025 | Motor Lublin - FC Dinamo Batumi
24.01.2025 | Wolfsberger AC - SKU Amstetten
24.01.2025 | FK Rostov - PFC Sogdiana
24.01.2025 | SR Donaufeld - Wiener Sport-Club
24.01.2025 | MSK Fomat Martin - Polonia Bytom
24.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - Ürdün
24.01.2025 | SV Oberwart - SV Lafnitz
24.01.2025 | Baerum - FK Orn-Horten
25.01.2025 | Montevideo City Torque - CSD Independiente del Valle
25.01.2025 | Albion FC - Colon de Santa Fe
25.01.2025 | Universitario de Deportes - Panama
25.01.2025 | Fulham United FC - Adelaide City FC
25.01.2025 | Campbelltown City SC - Modbury Jets SC
25.01.2025 | HJK Helsinki - FK Mlada Boleslav
25.01.2025 | FK Novy Jicin - TJ Valasske Mezirici
25.01.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MFK Havirov
25.01.2025 | GKS Jastrzebie - Legia Varşova II
25.01.2025 | FK Borac Banja Luka - FC Pari Nizhny Novgorod
25.01.2025 | CSK Uhersky Brod - TJ Sokol Lanzhot
25.01.2025 | Nafta 1903 Lendava - Zalaegerszeg TE
25.01.2025 | SAK Celovec/Klagenfurt - Annabichler SV
25.01.2025 | MFK Skalica - FC ZBROJOVKA Brno
25.01.2025 | FC CSKA 1948 - MFK Ruzomberok
25.01.2025 | BK Fremad Amager - FC Roskilde
25.01.2025 | KS Warta Poznan - MKS Arka Gdynia
25.01.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Polonia Bytom
25.01.2025 | III Keruleti Tve - Penzugyor SE
25.01.2025 | FC Slovan Rosice - TJ Tatran Bohunice
25.01.2025 | FC Banik Ostrava B - MSK Povazska Bystrica
25.01.2025 | FV Illertissen - FV Ravensburg
25.01.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - MSK Zilina B
25.01.2025 | FC Petrzalka - KFC Komarno
25.01.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - Rekord Bielsko Biala
25.01.2025 | TSV Grafenstein - ST Andra/Lav
25.01.2025 | FK Hodonin - FK Belusa
25.01.2025 | KKS Kalisz - Miedz Legnica II
25.01.2025 | SV Austria Salzburg - SPG Hogo Wels
25.01.2025 | FK Suduva Marijampole - FA Siauliai
25.01.2025 | Ivancsa KSE - Kelen SC
25.01.2025 | Sportfreunde Hamborn 07 - 1. FC Kleve
25.01.2025 | Kuopion Palloseura - JK Tallinna Kalev
25.01.2025 | Rosenborg 2 - Byasen
25.01.2025 | Odra Opole - Zaglebie Sosnowiec
25.01.2025 | Eskilsminne IF - BK Olympic
25.01.2025 | KSZO Ostrowiec Swietokrzyski - Avia Swidnik
25.01.2025 | FK Radnicki Sremska Mitrovica - FK Kabel Novi Sad
25.01.2025 | Wisla II Krakow - LKS Goczalkowice-Zdroj
25.01.2025 | Sleza Wroclaw - Karkonosze Jelenia Gora
25.01.2025 | MFK Vyskov - MSK Puchov
25.01.2025 | Montana - POFC Botev Vratsa
25.01.2025 | FK Sutjeska Niksic - FK Arsenal Tivat
25.01.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - FC Vsetin
25.01.2025 | BK Frem - Hvidovre IF
25.01.2025 | IF Brommapojkarna - AIK
25.01.2025 | Trelleborgs FF - Landskrona Bois
25.01.2025 | Halmstads BK - Husqvarna FF
25.01.2025 | Grazer AK - KSV 1919
25.01.2025 | Legia Warszawa - Gornik Leczna
25.01.2025 | LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA - Liteks Lovech
25.01.2025 | PFC Pirin Blagoevgrad - PFC Belasitsa Petrich
25.01.2025 | MFK Karniva - MFK Dukla Banska Bystrica
25.01.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FK Dukla Prag
25.01.2025 | SFC Opava - FK Zeleziarne Podbrezova
25.01.2025 | Skra Czestochowa - KS Warta Sieradz
25.01.2025 | Vihren Sandanski - FC Strumska Slava
25.01.2025 | Follo - FK Gjovik-Lyn
25.01.2025 | FK Krasnodar - Chengdu Rongcheng FC
25.01.2025 | Chrobry Glogow - OKS Swit Szczecin
25.01.2025 | FK Macva Sabac - Gfk Sloven Ruma
25.01.2025 | PFC Pirin Blagoevgrad - Bansko
25.01.2025 | Flora Tallinn - FC RFS
25.01.2025 | DIMITROVGRAD 1947 - CSKA Sofia II
25.01.2025 | FC Fratria Varna - Shumen 2007
25.01.2025 | Ranheim - Strindheim
25.01.2025 | Helsingborg IF - HIK Hellerup
25.01.2025 | Lillestrom SK - IFK Goteborg
25.01.2025 | FK Austria Wien - Trenkwalder Admira
25.01.2025 | SC Wiener Viktoria - FC Stadlau
25.01.2025 | SC Neusiedl am See 1919 - Schwechat
25.01.2025 | Cork City FC - Waterford FC
25.01.2025 | Atyrau - PFC Dobrudzha Dobrich
25.01.2025 | AC Taverne - FC Mendrisio
25.01.2025 | Orijent 1919 Rijeka - NK Radomlje
25.01.2025 | NK Krsko - NK Ilirija
25.01.2025 | FC Krumovgrad - SC Gjilani
25.01.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - Dornbirn
25.01.2025 | SVILENGRAD 1921 - DIMITROVGRAD 1947
25.01.2025 | IFK Norrköping FK - Sandvikens IF
25.01.2025 | Grazer AK - ASK Voitsberg
25.01.2025 | LNZ Cherkasy - FK Pardubice
25.01.2025 | FC Struga Trim Lum - FK Rubin Kazan
25.01.2025 | Ariana FC - IFK Trelleborg
25.01.2025 | FC Orenburg - Spartak Kostroma
25.01.2025 | VFB Hohenems - USV Eschen-Mauren
25.01.2025 | Kremser SC - SV Horn
25.01.2025 | Brondby IF - Fredrikstad
25.01.2025 | Orlando City SC - Atletico Mineiro MG
26.01.2025 | Manta FC - CS Emelec
26.01.2025 | Melgar - CD Cuenca
26.01.2025 | LDU Quito - Alianza Lima
26.01.2025 | Karlovac - NK Hrvace
26.01.2025 | Hrvatski Dragovoljac - NK Radnik Krizevci
26.01.2025 | KF Besa Doberdoll - Skopje
26.01.2025 | FK Javor Ivanjica - Chernomorets Novorossijsk
26.01.2025 | Utsiktens BK - IK Oddevold
26.01.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Opatija
26.01.2025 | FC Bayern Alzenau - SC Viktoria 06 Griesheim
26.01.2025 | Sandvikens IF - IFK Stocksund
26.01.2025 | PFK Arsenal Tula - FC Lokomotiv 1929 Sofia
26.01.2025 | FK Radnik Bijeljina - Bokelj Kotor
26.01.2025 | Ural Ekaterinburg - Rodina Moscow
26.01.2025 | Botev Plovdiv - FC Yenisey Krasnoyarsk
26.01.2025 | CS Cienciano - Always Ready
26.01.2025 | Sporting Cristal - CD Universidad Catolica del Ecuador
27.01.2025 | Blooming - The Strongest
27.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Dinamo Moscow
27.01.2025 | Tobol Kostanay - FC Chernomorets-D Novorossiysk
27.01.2025 | Rabotnicki - FK Prva Iskra Baric
27.01.2025 | PFC Levski Sofya - PFC Dobrudzha Dobrich
27.01.2025 | PFC CSKA Sofia - FK Liepaja
27.01.2025 | Mladost DG - Crown Legacy FC
27.01.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Noah Yerevan
27.01.2025 | RB Halbenrain - Usv Neuhaus AM Klausenbach
28.01.2025 | Adelaide Olympic FC - Adelaide United FK
28.01.2025 | West Adelaide SC - Para Hills Knights SC
28.01.2025 | S. Stalowa Wola - Sandecja Nowy Sacz
28.01.2025 | FC Alania Vladikavkaz - FC Nart Cherkessk
28.01.2025 | LKS Lodz - FC Obolon Kiev
28.01.2025 | FK Loznica - Gfk Sloven Ruma
28.01.2025 | FC SKA-Khabarovsk - FK Vozdovac
28.01.2025 | Hilleroed Fodbold - Naestved BK
28.01.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FC Oleksandriya
28.01.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Tromso IL
28.01.2025 | Ishoej IF - Hvidovre IF
28.01.2025 | Neuchatel Xamax - SR Delemont
28.01.2025 | SR Donaufeld - SC Retz
28.01.2025 | B93 Kopenhagen - Frederiksberg Alliancen 2000
28.01.2025 | SV Oberwart - LASK
28.01.2025 | Molde FK - SK Traeff
28.01.2025 | Asane Fotball - Sandvikens IF
28.01.2025 | St. Pölten - Kremser SC
28.01.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - Viktoria Aschaffenburg
28.01.2025 | FC Bayern Alzenau - VfR Wormatia 08 Worms
28.01.2025 | Hellas Kagran - SV Leobendorf
28.01.2025 | Spc Helfort 15 - TWL Elektra
28.01.2025 | Institute FC - Derry City
29.01.2025 | FK Akron Tolyatti - Chengdu Rongcheng FC
29.01.2025 | Torpedo Vladimir - FC Tekstilshchik Ivanovo
29.01.2025 | FK Radnik Bijeljina - NK Hrvace
29.01.2025 | Esmtk Budapest - Budaorsi SC
29.01.2025 | Murcia - Silkeborg IF
29.01.2025 | Stal Rzeszow - Gornik Leczna
29.01.2025 | GKS Tychy - Rekord Bielsko Biala
29.01.2025 | POFC Botev Vratsa - Sportist Svoge
29.01.2025 | PFC Belasitsa Petrich - Vihren Sandanski
29.01.2025 | SOZOPOL - OFC Nesebar
29.01.2025 | Orijent 1919 Rijeka - NK Radnik Krizevci
29.01.2025 | SFC Etar Veliko Tarnovo - PFC SPARTAK PLEVEN
29.01.2025 | C´Morets Burgas - LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA
29.01.2025 | FC Kompozit Pavlovskiy Posad - FC Tyumen
29.01.2025 | PFC Pirin Blagoevgrad - Marek Dupnica
29.01.2025 | FK Rozova Dolina Kazanlak - Sayana Haskovo
29.01.2025 | FC Shinnik Yaroslavl - SK Rotor
29.01.2025 | NK Opatija - FK Sarajevo
29.01.2025 | FC Fakel Voronezh - FC Dynamo-Makhachkala
29.01.2025 | FK Akron Tolyatti - FC Urartu Yerevan
29.01.2025 | Karlovac - Bokelj Kotor
29.01.2025 | IK Sirius - IF Brommapojkarna
29.01.2025 | Favoritner AC - FC Stadlau
29.01.2025 | SC Wiener Viktoria - FC 1980 Wien
29.01.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - FSV Frankfurt 1899
29.01.2025 | SC 1929 Waldgirmes - Steinbach
30.01.2025 | West Adelaide SC - Playford City
30.01.2025 | Zaglebie Sosnowiec - GKS Piast Gliwice
30.01.2025 | Vilnius FK Zalgiris - FC Hegelmann
30.01.2025 | Raufoss - Hamarkameratene
30.01.2025 | FK Spartak Moskova - FK Krasnodar
31.01.2025 | Alianza Lima - SD Aucas
31.01.2025 | FK Khimki - Chernomorets Novorossijsk
31.01.2025 | FC Van Charentsavan - FC Forte Taganrog
31.01.2025 | Croydon FC - Adelaide Croatia Raiders SC
31.01.2025 | Adelaide City FC - Modbury Jets SC
31.01.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
31.01.2025 | SK Lisen - MFK Chrudim
31.01.2025 | Csa Steaua Bucuresti - AFC Progresul 1944 Spartac
31.01.2025 | MFK Skalica - 1.SK Prostejov
31.01.2025 | Sandefjord Fotball - Moss FK
31.01.2025 | FC Krumovgrad - KF Dukagjini
31.01.2025 | S. Stalowa Wola - Star Starachowice
31.01.2025 | Trenkwalder Admira - KSV 1919
31.01.2025 | PFC Lokomotiv Plovdiv - MKS Arka Gdynia
31.01.2025 | Gornik Leczna - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
31.01.2025 | Lillestrom SK - Stromsgodset
31.01.2025 | PFK Krylia Sovyetov Samara - Chernomorets Novorossijsk
31.01.2025 | Torpedo Moskova - FK Rubin Kazan
31.01.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - RFK Akhmat Grozny
31.01.2025 | FK Hebar Pazardzhik - KF Llapi
31.01.2025 | FK Khimki - FC SKA-Khabarovsk
31.01.2025 | FDC Vista Gelendzhik - FC Van Charentsavan
31.01.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Kalmar FF
31.01.2025 | CSKA Moskova - FK Rostov
31.01.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - MFK Dukla Banska Bystrica
31.01.2025 | Dundalk - Drogheda United
01.02.2025 | CD Cuenca - CSD Independiente del Valle
01.02.2025 | SFC Opava - SK Hanacka Slavia Kromeriz
01.02.2025 | FC Kolin - FA Povltavska
01.02.2025 | Budaorsi SC - Ivancsa KSE
01.02.2025 | Annabichler SV - KAC 1909
01.02.2025 | FK Velke Mezirici - TJ Start Brno
01.02.2025 | ACS Oltul Curtisoara - CS Viitorul Daesti
01.02.2025 | Ufc Jennersdorf - Ilzer SV
01.02.2025 | PFK Beroe Stara Zagora - FK Spartak 1918 Varna
01.02.2025 | GKS Katowice - Podbeskidzie Bielsko Biala
01.02.2025 | Kladno - TJ Jiskra Domazlice
01.02.2025 | FK Radnik Bijeljina - Karlovac
01.02.2025 | Skra Czestochowa - Lechia Tomaszow Mazowiecki
01.02.2025 | FK Fotbal Trinec - Rekord Bielsko Biala
01.02.2025 | Esmtk Budapest - Bicskei Tc
01.02.2025 | ND Beltinci - USV St. Anna am Aigen
01.02.2025 | FC Ajka - FC Nagykanizsai
01.02.2025 | Molde FK - St. Patrick´s Athletic
01.02.2025 | Wisla Pulawy - Avia Swidnik
01.02.2025 | KS Wiazownica - Pogon Sokol Lubaczow
01.02.2025 | Atus Velden - SAK Celovec/Klagenfurt
01.02.2025 | Dornbirn - BW Feldkirch
01.02.2025 | GKS Tychy - Zaglebie Sosnowiec
01.02.2025 | Blekitni Stargard - KS Stilon Gorzow Wlkp
01.02.2025 | NK Dubrava Zagreb - Krka
01.02.2025 | PFC Slavya Sofya - Balkan Botevgrad
01.02.2025 | KS Lechia Zielona Gora - Zawisza Bydgoszcz
01.02.2025 | Norrby IF - BK Astrio
01.02.2025 | III Keruleti Tve - Monori SE
01.02.2025 | KS Gornik Polkowice - Pogon Nowe Skalmierzyce
01.02.2025 | CS Concordia Chiajna - Fc U Craiova 1948
01.02.2025 | Grorud IL - Lyn 1896 FK
01.02.2025 | FC Gleisdorf 09 - Allerheiligen
01.02.2025 | Olimpia Grudziadz - MKS Chojniczanka Chojnice
01.02.2025 | Landskrona Bois - Falkenbergs FF
01.02.2025 | FC Petrzalka - FC Vysocina Jihlava
01.02.2025 | FC Spartak Trnava - SK Lisen
01.02.2025 | FK ZVIJEZDA 09 - FK Loznica
01.02.2025 | SV Frauental - Tus Heiligenkreuz
01.02.2025 | FK Borac Cacak - FK Trayal Krusevac
01.02.2025 | SV. Gonsenheim - Hanauer SC
01.02.2025 | Bron Radom - Swidniczanka Swidnik
01.02.2025 | PFC Cherno More Varna - FC Dunav 2010
01.02.2025 | FC Kaluga - FC Sevastopol
01.02.2025 | Grazer AK - FC Rukh Lviv
01.02.2025 | Kfum Oslo - FK Arendal
01.02.2025 | Asker Fotball - FK Orn-Horten
01.02.2025 | IK Brage - GIF Sundsvall
01.02.2025 | AGF Aarhus - AIK
01.02.2025 | Varbergs - FC Trollhattan
01.02.2025 | Utsiktens BK - Degerfors IF
01.02.2025 | Baerum - Skjetten
01.02.2025 | Steinbach - E. Stadtallendorf
01.02.2025 | MSK Povazska Bystrica - MFK Vyskov
01.02.2025 | HNK Cibalia Vinkovci - NK BSK Bijelo Brdo
01.02.2025 | FSV Frankfurt 1899 - TSV Steinbach 1921
01.02.2025 | FC Lokomotiv 1929 Sofia - FC Yantra Gabrovo
01.02.2025 | Stal Rzeszow - FK Kosice
01.02.2025 | NK Hrvace - Bokelj Kotor
01.02.2025 | Bryne FK - Lysekloster
01.02.2025 | FC Fakel Voronezh - FC Pari Nizhny Novgorod
01.02.2025 | SC Kalsdorf - ATSV Wolfsberg
01.02.2025 | Stomil Olsztyn - Wda Swiecie
02.02.2025 | FC Rukh Lviv - Sturm Graz II
02.02.2025 | FK Prva Iskra Baric - Crown Legacy FC
02.02.2025 | MKS Cracovia Krakow - GKS Jastrzebie
02.02.2025 | FK Gornji Rahic - OFK GRADINA SREBRENIK
02.02.2025 | Soroksar SC - Bvsc-Zuglo
02.02.2025 | Elche CF - FC Copenhagen
02.02.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - KS Warta Poznan
02.02.2025 | FK Macva Sabac - FK Lipolist
02.02.2025 | PFC CSKA Sofia - PFC Belasitsa Petrich
02.02.2025 | FK Spartak Moskova - FC Astana
02.02.2025 | Celik Zenica - FK Rudar Kakanj
02.02.2025 | Tampere United - FC Inter Turku 2
02.02.2025 | PFC Levski Sofya - Sportist Svoge
02.02.2025 | Ural Ekaterinburg - FC Pyunik Yerevan
02.02.2025 | NK Siroki Brijeg - NK Dugopolje
02.02.2025 | Rabotnicki - Mladost DG
02.02.2025 | IF Brommapojkarna - Sollentuna FF
03.02.2025 | Torpedo Moskova - PFK Krylia Sovyetov Samara
03.02.2025 | PFK Arsenal Tula - RFK Akhmat Grozny
03.02.2025 | St. Pölten - FK Shkendija
04.02.2025 | SK Slavia Prague B - 1 FK Pribram
04.02.2025 | Playford City - Adelaide City FC
04.02.2025 | FC Avangard Kursk - FC Forte Taganrog
04.02.2025 | Stavropolagrosoyuz Ivanovskoye - Spartak Nalchik
04.02.2025 | Halmstads BK - Viborg FF
04.02.2025 | MFK Vyskov - Team für Wien
04.02.2025 | FK Krasnodar - FK Dinamo Moscow
04.02.2025 | KF Besa Doberdoll - Bregalnica Stip
04.02.2025 | Zvijezda Gradacac - Modrica Maksima
04.02.2025 | RFK Akhmat Grozny - RFK Graficar Beograd
04.02.2025 | FC Neftekhimik Nizhnekamsk - Sokol Saratov
04.02.2025 | Sogndal Fotball - Tromso IL
04.02.2025 | IF Brommapojkarna - Fredrikstad
04.02.2025 | BK Frem - Sundby
04.02.2025 | FK Zenit St Petersburg - CSKA Moskova
04.02.2025 | USV St. Anna am Aigen - Allerheiligen
04.02.2025 | SC Kalsdorf - SV Wildon
04.02.2025 | SV Oberwart - SC Fürstenfeld
04.02.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - SV. Gonsenheim
05.02.2025 | Esmtk Budapest - Ivancsa KSE
05.02.2025 | Silkeborg IF - IK Sirius
05.02.2025 | ND Gorica - KF Gostivari
05.02.2025 | Unia Skierniewice - KKS Kalisz
05.02.2025 | FC Khimki-M - FC Dynamo-Makhachkala
05.02.2025 | FK Khimki - FC Dynamo-Makhachkala
05.02.2025 | Varbergs - Trelleborgs FF
05.02.2025 | FC Orenburg - Chernomorets Novorossijsk
05.02.2025 | FC Pari Nizhny Novgorod - FC Kairat Almaty
05.02.2025 | Kickers Emden - Werder Bremen (A)
05.02.2025 | Rekord Bielsko Biala - GSK Pniowek Pawlowice
05.02.2025 | GKS Jastrzebie - Miedz Legnica II
05.02.2025 | FC Sparta Brno - TJ Tatran Bohunice
05.02.2025 | FK Slavia Orlova - FK Bospor Bohumin
05.02.2025 | Helsingborg IF - Eskilsminne IF
05.02.2025 | IK Start - Flekkeroy IL
05.02.2025 | Bilje - Tabor Sezana
05.02.2025 | Hellas Kagran - SC Sparkasse Korneuburg
05.02.2025 | USC Eugendorf - SV Wals-Grunau
05.02.2025 | SC Wiener Viktoria - SC MANNSWORTH
05.02.2025 | Atus Ferlach - KAC 1909
06.02.2025 | St. Pölten - FC Zorya Luhansk
06.02.2025 | Adelaide Blue Eagles - Adelaide United FK
06.02.2025 | SKU Amstetten - FC Rukh Lviv
06.02.2025 | Gais - B93 Kopenhagen
06.02.2025 | FC Dynamo Kyiv - FK Shkendija
06.02.2025 | Molde FK - Hammarby IF
06.02.2025 | FC Banik Ostrava B - MFK Havirov
07.02.2025 | FK Sochi - FC Van Charentsavan
07.02.2025 | Croydon FC - Adelaide City FC
07.02.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - SFC Opava
07.02.2025 | Wisla Plock - Polonia Varşova
07.02.2025 | 1.SK Prostejov - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
07.02.2025 | Aalborg BK - LNZ Cherkasy
07.02.2025 | Ruch Chorzow - Odra Opole
07.02.2025 | AFC Metalul Buzau - AFC Progresul 1944 Spartac
07.02.2025 | Sarpsborg 08 - Moss FK
07.02.2025 | Stabaek IF - Stromsgodset
07.02.2025 | FK Rostov - FK Zenit St Petersburg
07.02.2025 | FC Nordsjælland - AIK
07.02.2025 | FC Fastav Zlin - FC Obolon Kiev
07.02.2025 | FK Sloboda Tuzla - FK Tuzla City
07.02.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - LKS Goczalkowice-Zdroj
07.02.2025 | Viking FK - Egersunds IK
07.02.2025 | Ranheim - Brattvag
07.02.2025 | Randers FC - FC Kryvbas Kriviy Rih
07.02.2025 | Sturm Graz II - NK Rudes
07.02.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Jarun Zagreb
07.02.2025 | Jerv - FK Arendal
07.02.2025 | Stjordals-Blink - Rosenborg 2
07.02.2025 | IF Elfsborg - Sandefjord Fotball
07.02.2025 | Fredrikstad - Hacken Gothenburg
07.02.2025 | FCM Traiskirchen - SV Horn
07.02.2025 | Wolfsberger AC (A) - SU Tillmitsch
07.02.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Spartak Moskova
07.02.2025 | First Vienna - SR Donaufeld
07.02.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MSK Puchov
07.02.2025 | SV Oberwart - FC Gleisdorf 09
07.02.2025 | Sokol Hostoun - FC Slovan Liberec B
07.02.2025 | Favoritner AC - SV Lafnitz
07.02.2025 | SV Donau - SV Leobendorf
07.02.2025 | KS Gornik Polkowice - Mkp Carina Gubin
07.02.2025 | FC Union RB Weinland Gamlitz - SV Wildon
07.02.2025 | Deutschlandsberger SC - Nd Dravinja
07.02.2025 | Kjelsas - FK Gjovik-Lyn
07.02.2025 | FC Lauterach - Schwarz Weiss Bregenz
07.02.2025 | SC Neusiedl am See 1919 - Horitschon
07.02.2025 | Longford Town - Galway United FC
08.02.2025 | Playford City - FK Beograd
08.02.2025 | Adelaide Comets FC - Adelaide Olympic FC
08.02.2025 | FK Sochi - FC Neftekhimik Nizhnekamsk
08.02.2025 | FC Kaluga - Dinamo Vologda
08.02.2025 | MFK Zvolen - FC Rimavska Sobota
08.02.2025 | SK Lisen B - TJ Tatran Bohunice
08.02.2025 | Csa Steaua Bucuresti - Csm Slatina
08.02.2025 | Makedonikos FC - Kampaniakos
08.02.2025 | CS Viitorul Daesti - Cso Petrolul Potcoava
08.02.2025 | FC Nagykanizsai - BFC Siofok
08.02.2025 | SC Kalsdorf - Kohfidisch
08.02.2025 | FC Petrzalka - FC ZBROJOVKA Brno
08.02.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - MSK Fomat Martin
08.02.2025 | FC Vsetin - TJ Sokol Lanzhot
08.02.2025 | Oppsal - Grorud IL
08.02.2025 | Eskilsminne IF - Hassleholms IF
08.02.2025 | Nordstrand - Baerum
08.02.2025 | Bryne FK - Sandnes ULF
08.02.2025 | IF Lyseng - Thisted FC
08.02.2025 | Trelleborgs FF - Falkenbergs FF
08.02.2025 | FC Rosengaard 1917 - Kristianstad FC
08.02.2025 | HNK Cibalia Vinkovci - HNK Vukovar 1991
08.02.2025 | Sturm Graz - FC Rukh Lviv
08.02.2025 | FK Blansko - FC PBS Velka Bites
08.02.2025 | ND Beltinci - Nd Slovan
08.02.2025 | Lorenskog - Asker Fotball
08.02.2025 | Skjetten - Skeid
08.02.2025 | AGF Aarhus - FC Copenhagen
08.02.2025 | Helsingborg IF - Orgryte IS
08.02.2025 | Sandvikens IF - IK Brage
08.02.2025 | First Vienna - Bayern Munich II
08.02.2025 | TSV Schott Mainz - Steinbach
08.02.2025 | Landskrona Bois - Utsiktens BK
08.02.2025 | Kalmar FF - Oskarshmans AIK
08.02.2025 | SC Wiener Viktoria - SC Retz
08.02.2025 | FK Javor Ivanjica - FK Jedinstvo Putevi
08.02.2025 | SK Slovan Hac - SC Sparkasse Korneuburg
08.02.2025 | Vasteras SK - IFK Stocksund
08.02.2025 | Turk Gucu Friedberg - FC Giessen
08.02.2025 | Stal Rzeszow - Wisla Pulawy
08.02.2025 | FK Lokomotiv Moskova - FC Urartu Yerevan
08.02.2025 | RFK Akhmat Grozny - FC Yenisey Krasnoyarsk
08.02.2025 | Djurgardens IF - Tampereen Ilves
08.02.2025 | Kremser SC - Josko Ried
08.02.2025 | Lokomotiv Oslo - Ullern
08.02.2025 | Mjondalen IF - Grorud IL
08.02.2025 | Always Ready - Academia del Balompie Boliviano
09.02.2025 | FK Rubin Kazan - Neftchi Fargona
09.02.2025 | Dinamo Vologda - FC Astrakhan
09.02.2025 | Sandvikens IF - Östersund FK
09.02.2025 | Örebrö SK - Jönköping Södra
09.02.2025 | Chrobry Glogow - Sleza Wroclaw
09.02.2025 | GKS Tychy - Podlesianka Katowice
09.02.2025 | FK Sileks Kratovo - FK Detonit Plackovica
09.02.2025 | BK Olympic - Ariana FC
09.02.2025 | FK Akron Tolyatti - Zhejiang Professional
09.02.2025 | Chrobry Glogow - Odra Bytom Odrzanski
10.02.2025 | FK Rostov - FK Dinamo Moscow
10.02.2025 | Kfum Oslo - AIK
10.02.2025 | FC Dynamo Kyiv - Esbjerg FB
10.02.2025 | Dinamo Stavropol - Dinamo Brjansk
10.02.2025 | Halmstads BK - Odense Boldklub
10.02.2025 | CSKA Moskova - FK Krasnodar
11.02.2025 | Khimik Dzerzhinsk - Sokol Kazan
11.02.2025 | Brisbane Knights - Western Spirit
11.02.2025 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FC Vlasim
11.02.2025 | FK Macva Sabac - FK Studentski Grad
11.02.2025 | FC Dynamo-Makhachkala - FC Kairat Almaty
11.02.2025 | S. Grossaspach - FC 08 Homburg-Saar
11.02.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Spartak Moskova
11.02.2025 | SU Tillmitsch - Usv Gabersdorf
11.02.2025 | GNAS - UFC Fehring
11.02.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Mannheim
11.02.2025 | Vienna Amateure - FC Marchfeld Donauauen
11.02.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - FK 03 Pirmasens
11.02.2025 | Blau-Weiss Lohne - Oldenburg
12.02.2025 | Esmtk Budapest - BFC Siofok
12.02.2025 | FK Pardubice B - SFC Opava
12.02.2025 | Csa Steaua Bucuresti - CS Concordia Chiajna
12.02.2025 | FC Viktoria Zizkov - FC Viktoria Plzen B
12.02.2025 | NK Domzale - NK Tolmin
12.02.2025 | Wisla Pulawy - Bron Radom
12.02.2025 | ND Beltinci - Mura Murska Sabota
12.02.2025 | Austria Lustenau - Dornbirn
12.02.2025 | NK Dekani - Tabor Sezana
12.02.2025 | CSC Dumbravita - ACS Viitorul Arad
12.02.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Sogndal Fotball
12.02.2025 | Zaglebie Lubin II - Mkp Carina Gubin
12.02.2025 | SV Wienerberg 1921 - SC Wiener Viktoria
12.02.2025 | FC Rosengaard 1917 - IFK Trelleborg
12.02.2025 | TSV Meerbusch - FC Union Schafhausen
13.02.2025 | FC Fastav Zlin - FC Andijon
13.02.2025 | Croydon FC - Modbury Jets SC
13.02.2025 | Adelaide Comets FC - Vipers FC
13.02.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Podbeskidzie Bielsko Biala
13.02.2025 | Sarpsborg 08 - Tromso IL
13.02.2025 | Torpedo Kutaisi - LNZ Cherkasy
13.02.2025 | NK Bistrica - NK Smartno 1928
14.02.2025 | AFC Metalul Buzau - CS Blejoi
14.02.2025 | FK Zenit St Petersburg - Ural Ekaterinburg
14.02.2025 | Josko Ried - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
14.02.2025 | TJ Start Brno - Team für Wien
14.02.2025 | PFK Sochi - FC Nart Cherkessk
14.02.2025 | FC Metallurg Lipetsk - Torpedo Vladimir
14.02.2025 | Trenkwalder Admira - Young Violets Wien
14.02.2025 | Stjordals-Blink - Melhus
14.02.2025 | SV Lafnitz - SC Weiz
14.02.2025 | SKU Amstetten - SPG Hogo Wels
14.02.2025 | SK Brann - Viking FK
14.02.2025 | Favoritner AC - FC Admira Wacker Modling
14.02.2025 | SC Weiz - SV Lafnitz
14.02.2025 | Trenkwalder Admira - FCM Traiskirchen
14.02.2025 | Ksi - Chunkz
14.02.2025 | SC Kalsdorf - DSV Leoben
14.02.2025 | St. Pölten - SV Leobendorf
14.02.2025 | SC Sparkasse Korneuburg - FC Mauerwerk
14.02.2025 | KVIK Halden FK - Grebbestads IF
15.02.2025 | The Strongest - FC Universitario de Vinto
15.02.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Lokomotiv Moskova
15.02.2025 | Vilnius FK Zalgiris - FK Tukums 2000/TSS
15.02.2025 | SK Zapy - 1 FK Pribram
15.02.2025 | GKS Jastrzebie - FC Hlucin
15.02.2025 | FK Kauno Zalgiris - FK Nevesis
15.02.2025 | Arsenal-2 Tula - FC Kvant Obninsk
15.02.2025 | Szombathelyi II - SC Sopron
15.02.2025 | Makedonikos FC - PAOK Thessaloniki B
15.02.2025 | FK Usti Nad Labem - FC Viktoria Zizkov
15.02.2025 | 1.SK Prostejov - FC Vsetin
15.02.2025 | FC Vratimov - FK Bospor Bohumin
15.02.2025 | Polonia Bytom - GKS Belchatow
15.02.2025 | ND Beltinci - UFC Fehring
15.02.2025 | FC Vysocina Jihlava - TJ Sokol Zivanice
15.02.2025 | Sokol Tasovice - FC Slovan Rosice
15.02.2025 | Csa Steaua Bucuresti - Tunari
15.02.2025 | FC Petrzalka - MFK Zvolen
15.02.2025 | CWKS Resovia - Siarka Tarnobrzeg
15.02.2025 | Ivancsa KSE - Monori SE
15.02.2025 | MKS Chojniczanka Chojnice - Gryf Slupsk
15.02.2025 | TJ Start Brno - TJ Sokol Lanzhot
15.02.2025 | Rekord Bielsko Biala - Podhale Nowy Targ
15.02.2025 | Csm Slatina - Fc U Craiova 1948
15.02.2025 | Olimpia Grudziadz - Elana Torun
15.02.2025 | BK Fremad Amager - HB Koege
15.02.2025 | Asker Fotball - Frigg
15.02.2025 | Baerum - Lorenskog
15.02.2025 | Sandnes ULF - FK Vidar
15.02.2025 | Ullensaker / Kisa - Grorud IL
15.02.2025 | Zvijezda Gradacac - NK TOSK Tesanj
15.02.2025 | Nordstrand - Ready Fotball
15.02.2025 | FK Blansko - FC Kurim
15.02.2025 | Falkenbergs FF - Ariana FC
15.02.2025 | Zaglebie Lubin II - KKS Kalisz
15.02.2025 | Flora Tallinn - HJK Helsinki
15.02.2025 | Sandefjord Fotball - Fredrikstad
15.02.2025 | Skjetten - Ullern
15.02.2025 | IK Start - Egersunds IK
15.02.2025 | FC Liefering - First Vienna
15.02.2025 | FK Volga Ulyanovsk - Atyrau
15.02.2025 | Frederiksberg Alliancen 2000 - AB Gladsaxe
15.02.2025 | FK Metalac Gornji Milanovac - Polet Ljubic
15.02.2025 | FC Yenisey Krasnoyarsk - FC Pari Nizhny Novgorod
15.02.2025 | B93 Kopenhagen - Broenshoej BK
15.02.2025 | PFK Arsenal Tula - FC Chelyabinsk
15.02.2025 | Rodina Moscow - Leningradets
15.02.2025 | HJK Klubi 04 - PK Keski-Uusimaa
16.02.2025 | FDC Vista Gelendzhik - FC Astrakhan
16.02.2025 | Grorud IL - Lokomotiv Oslo
16.02.2025 | TPV - SJK Akatemia/2
17.02.2025 | FC Metallurg Lipetsk - FC Dynamo Barnaul
17.02.2025 | FC Astana - FK Krasnodar
17.02.2025 | CSKA Moskova - FC Fakel Voronezh
17.02.2025 | FC Nart Cherkessk - Dinamo St Petersburg
18.02.2025 | FK Lokomotiv Moskova - Ural Ekaterinburg
18.02.2025 | FC Avangard Kursk - FC Sevastopol
18.02.2025 | FK Rostov - FK Akron Tolyatti
18.02.2025 | NK Stupcanica Olovo - NK Brinje Grosuplje
18.02.2025 | FK Sochi - FK Rubin Kazan
18.02.2025 | FK Khimki - FC Kamaz Naberezhnye Chelny
18.02.2025 | Vienna Amateure - Young Violets Wien
18.02.2025 | Holbaek BI - Ringsted IF
18.02.2025 | SC Fürstenfeld - USV St. Anna am Aigen
18.02.2025 | Borussia Monchengladbach II - Wegberg Beeck
19.02.2025 | Blooming - Royal Pari FC
19.02.2025 | Budaorsi SC - BKV Elore
19.02.2025 | FC Kaluga - FC Forte Taganrog
19.02.2025 | Raufoss - Ullensaker / Kisa
19.02.2025 | FC Aarau - FC Winterthur II
19.02.2025 | FC Vysocina Jihlava - FC PBS Velka Bites
19.02.2025 | Junge Wikinger Ried - SV Wals-Grunau
20.02.2025 | FK Spartak Moskova - Torpedo Moskova
20.02.2025 | IK Start - FK Arendal
21.02.2025 | FC Universitario de Vinto - The Strongest
21.02.2025 | FC Metallurg Lipetsk - Chernomorets Novorossijsk
21.02.2025 | FC Helsingoer - BK Fremad Amager
21.02.2025 | Aluminij Kidricevo - NK Bistrica
21.02.2025 | ND Gorica - NK Stupcanica Olovo
21.02.2025 | Hamarkameratene - Fredrikstad
21.02.2025 | 1.SK Prostejov - FK Pardubice B
21.02.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Krasnodar
21.02.2025 | Stjordals-Blink - Strindheim
21.02.2025 | DSV Leoben - FC Mauerwerk
21.02.2025 | SV Oberwart - SC Weiz
21.02.2025 | FC Fastav Zlin - SK Hanacka Slavia Kromeriz
21.02.2025 | FC Gleisdorf 09 - SU Tillmitsch
21.02.2025 | Stromsgodset - SK Brann
21.02.2025 | TWL Elektra - Young Violets Wien
21.02.2025 | Viking (A) - Brodd
21.02.2025 | Seekirchen - SV Wals-Grunau
21.02.2025 | FC Marchfeld Donauauen - LASK
21.02.2025 | SC Fürstenfeld - Kohfidisch
22.02.2025 | Club Aurora - San Antonio Bulo Bulo
22.02.2025 | CSKA Moskova - PFK Krylia Sovyetov Samara
22.02.2025 | Paide Linnameeskond - Flora Tallinn
22.02.2025 | FC Avangard Kursk - FC Kaluga
22.02.2025 | FC Sparta Brno - TJ Slovan Bzenec
22.02.2025 | CWKS Resovia - Wisla Pulawy
22.02.2025 | Zaglebie Sosnowiec - Rekord Bielsko Biala
22.02.2025 | TJ Slovan Velvary - FK Chlumec Nad Cidlinou
22.02.2025 | FK Jedinstvo Stara Pazova - Omladinac Novi Banovci
22.02.2025 | Szombathelyi II - FC Nagykanizsai
22.02.2025 | Pas Giannina - PAOK Thessaloniki B
22.02.2025 | Aalesunds FK - Levanger FK
22.02.2025 | Kjelsas - Grorud IL
22.02.2025 | FK Blansko - FC Slovan Rosice
22.02.2025 | SV Frauental - ATSV Wolfsberg
22.02.2025 | SV Wildon - Ilzer SV
22.02.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice B - FK Banik Sous
22.02.2025 | Viktoria Aschaffenburg - TSV Schott Mainz
22.02.2025 | Olimpia Grudziadz - Unia Skierniewice
23.02.2025 | Club Bolivar - GV Club Deportivo San Jose de Oruro
23.02.2025 | Royal Pari FC - Blooming
23.02.2025 | Dinamo St Petersburg - Dinamo Kirov
23.02.2025 | Lunds BK - Lindome GIF
23.02.2025 | FC Tyumen - Dinamo St Petersburg
23.02.2025 | Kfum Oslo - Sarpsborg 08
24.02.2025 | IF Brommapojkarna - IK Sirius
24.02.2025 | FK Spartak Moskova - FC Nasaf
25.02.2025 | SC Fürstenfeld - Dusv Loipersdorf
26.02.2025 | FC Viktoria Zizkov - 1 FK Pribram
26.02.2025 | Mjondalen IF - Bryne FK
26.02.2025 | Kristiansund BK - Stromsgodset
26.02.2025 | Lunds BK - Hassleholms IF
26.02.2025 | Norrby IF - Falkenbergs FF
26.02.2025 | BK Olympic - IFK Trelleborg
27.02.2025 | SC RÖTHIS - RW Rankweil
28.02.2025 | PFK Sochi - Dinamo St Petersburg
28.02.2025 | IK Start - Jerv
28.02.2025 | Ariana FC - FC Rosengaard 1917
01.03.2025 | SK Lisen B - FC Sparta Brno
01.03.2025 | AFC Eskilstuna - Orebro Syrianska IF
01.03.2025 | Viking FK - Fredrikstad
01.03.2025 | Ready Fotball - Baerum
01.03.2025 | Hammarby Talang FF - IK Sleipner
01.03.2025 | Angelholms FF - Husqvarna FF
01.03.2025 | Assyriska FF - Sollentuna FF
01.03.2025 | BK Olympic - Nosaby IF
01.03.2025 | FC Arlanda - IFK Stocksund
01.03.2025 | Jerv - Flekkeroy IL
01.03.2025 | Skjetten - Grorud IL
01.03.2025 | Umea FC - Bodens BK
01.03.2025 | Enkopings SK - FBK Karlstad
01.03.2025 | IFK Skovde FK - FC Trollhattan
01.03.2025 | VFB Hohenems - BW Feldkirch
01.03.2025 | Lokomotiv Oslo - Oppsal
01.03.2025 | Östersund FK - GIF Sundsvall
01.03.2025 | Nordic United FC - Vasalund Essinge
01.03.2025 | Team TG FF - Umea FC
02.03.2025 | Frigg - Lorenskog
02.03.2025 | Taftea IK - Umea FC
02.03.2025 | Nordstrand - Asker Fotball
03.03.2025 | Valerenga IF - FH Hafnarfjördur
03.03.2025 | Nordstrand - Asker Fotball
04.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Asane Fotball
04.03.2025 | FC Arlanda - IFK Haninge
05.03.2025 | Örebrö SK - Östersund FK
07.03.2025 | Blooming - Always Ready
07.03.2025 | Valerenga IF - Stromsgodset
07.03.2025 | Perth SC - Perth Glory FC
07.03.2025 | Gefle IF - Sandvikens IF
07.03.2025 | Sollentuna FF - Vasalund Essinge
08.03.2025 | Ljungskile SK - Torslanda IK
08.03.2025 | Lokomotiv Oslo - Skeid
08.03.2025 | IF Brommapojkarna - Djurgardens IF
08.03.2025 | Hammarby Talang FF - Nordic United FC
09.03.2025 | Lorenskog - Nordstrand
09.03.2025 | Grorud IL - Ullern
09.03.2025 | Always Ready - Blooming
11.03.2025 | SV St Jakob im Rosental - Atus Velden
11.03.2025 | Lunds BK - FC Rosengaard 1917
12.03.2025 | Mjallby AIF - Landskrona Bois
12.03.2025 | Utsiktens BK - Gais
13.03.2025 | Crystal Palace FC - Hamarkameratene
14.03.2025 | Fram Reykjavik - Ranheim
14.03.2025 | Hammarby IF - IK Sirius
14.03.2025 | IF Brommapojkarna - Sandvikens IF
14.03.2025 | Sandnes ULF - FK Arendal
14.03.2025 | FK Vidar - Brodd
14.03.2025 | Ariana FC - Lunds BK
14.03.2025 | Hassleholms IF - BK Olympic
15.03.2025 | Ljungskile SK - IFK Skovde FK
15.03.2025 | Lunds BK - BK Astrio
15.03.2025 | Husqvarna FF - Atvidabergs FF
16.03.2025 | IK Oddevold - Qviding FIF
16.03.2025 | Ready Fotball - Lorenskog
16.03.2025 | Skeid - Grorud IL
16.03.2025 | Skjetten - Lokomotiv Oslo
16.03.2025 | Ullern - Oppsal
16.03.2025 | Sandvikens IF - GIF Sundsvall
16.03.2025 | Vasteras SK - IK Brage
16.03.2025 | Helsingborg IF - Falkenbergs FF
16.03.2025 | Asker Fotball - Alta IF
16.03.2025 | Mjallby AIF - IFK Norrköping FK
16.03.2025 | IFK Stocksund - Sollentuna FF
16.03.2025 | IK Start - Lyn 1896 FK
16.03.2025 | Viking FK - Rosenborg BK
16.03.2025 | Baerum - Asker Fotball
17.03.2025 | Coritiba FC PR - Santos FC SP
17.03.2025 | Al Ansar SC - Bourj FC
17.03.2025 | Rosenborg 2 - Trygg/Lade
18.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Hamarkameratene
18.03.2025 | Lillestrom SK - Raufoss
18.03.2025 | Gefle IF - IK Sirius
19.03.2025 | Polonia Bytom - Rakow II Czestochowa
19.03.2025 | ADO Den Haag - Sparta Rotterdam
19.03.2025 | FC Rapperswil-Jona - FC Aarau
19.03.2025 | Schalke 04 - FC Groningen
19.03.2025 | Utsiktens BK - IFK Goteborg
19.03.2025 | Eintracht Frankfurt - S. Grossaspach
20.03.2025 | CD Real Tomayapo - CA Nacional Potosi
20.03.2025 | Houston Dynamo - El Salvador
20.03.2025 | SK Austria Klagenfurt - KSV 1919
20.03.2025 | AGF Aarhus - Aalborg BK
20.03.2025 | Borussia Monchengladbach - FC Viktoria Cologne
20.03.2025 | Freiburg - Karlsruher
20.03.2025 | Hannover 96 - Paderborn
20.03.2025 | Greuther Furth - Jahn Regensburg
20.03.2025 | Heracles Almelo - Fortuna Düsseldorf
20.03.2025 | FC Noah Yerevan - Torpedo Kutaisi
20.03.2025 | FC Luzern - Neuchatel Xamax
20.03.2025 | IF Elfsborg - Gais
20.03.2025 | Trenkwalder Admira - FC Blau-Weiß Linz
20.03.2025 | Bochum - SC Preussen 06 Munster
20.03.2025 | Köln - SC Verl
20.03.2025 | SK Rapid - Team für Wien
20.03.2025 | Ulm 1846 - München
20.03.2025 | Aston Villa - Al Ain FC
21.03.2025 | Sturm Graz - ASK Voitsberg
21.03.2025 | SCR Altach - FC Winterthur
21.03.2025 | Ratchaburi FC - DP Kanchanaburi FC
21.03.2025 | Djurgardens IF - Kuopion Palloseura
21.03.2025 | FC Milsami - FC Botosani
21.03.2025 | NK Radomlje - HNK Gorica
21.03.2025 | Halmstads BK - Kalmar FF
21.03.2025 | Osters IF - Oskarshmans AIK
21.03.2025 | Csa Steaua Bucuresti - Petrolul Ploiesti
21.03.2025 | Husqvarna FF - Lidkopings FK
21.03.2025 | Odra Opole - Magdeburg
22.03.2025 | Rosenborg BK - AIK
22.03.2025 | FC Stockholm Internazionale - Sollentuna FF
22.03.2025 | Jönköping Södra - Orgryte IS
22.03.2025 | Botafogo FR RJ - Gremio Novorizontino SP
23.03.2025 | Red Bull Bragantino SP - Cruzeiro EC MG
23.03.2025 | El Salvador - CF Pachucha
23.03.2025 | Lyn 1896 FK - Moss FK
23.03.2025 | Halmstads BK - Oskarshmans AIK
23.03.2025 | FC Rosengaard 1917 - Osterlen FF
23.03.2025 | FK Krasnodar - FC Amkal Moscow
23.03.2025 | Mjondalen IF - FK Haugesund
23.03.2025 | Bryne FK - Egersunds IK
23.03.2025 | IFK Norrköping FK - Degerfors IF
23.03.2025 | Kalmar FF - Osters IF
23.03.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Stabaek IF
23.03.2025 | Umea FC - Pitea IF
23.03.2025 | Viking FK - IK Start
24.03.2025 | Etoile Sportive du Sahel - Al Hilal (SDN)
24.03.2025 | Blooming - Oriente Petrolero
25.03.2025 | Kuopion Palloseura - AC Oulu
28.03.2025 | Stade Tunisien - As Soliman
29.03.2025 | AS Arapiraquense AL - Santa Cruz FC PE
06.04.2025 | PK-35 Helsinki - Kapa Kapylan Pallo
07.04.2025 | Al Ahed - Nejmeh SC
16.04.2025 | FK Vardar Üsküp - FK Crvena Zvezda Belgrade
21.05.2025 | Eintracht Rheine - Borussia Monchengladbach
21.05.2025 | SC Weimar 1903 - Eintracht Frankfurt
21.05.2025 | SV Meppen 1912 - Werder Bremen
22.05.2025 | Blumenthaler SV - Werder Bremen
25.05.2025 | Saint Vincent - Saint Kitts ve Nevis
27.05.2025 | Wydad AC - Sevilla
28.05.2025 | Asean All-Stars - Manchester United FC
29.05.2025 | Santos FC SP - RB Leipzig
30.05.2025 | Hong Kong - Manchester United FC
31.05.2025 | Wydad AC - FC Porto
06.06.2025 | IK Brage - Sandvikens IF
08.06.2025 | FC Porto - Riga FC
09.06.2025 | Al Ahly SC (Egy) - CF Pachucha
09.06.2025 | Al Ahly SC (Egy) - CF Pachucha
12.06.2025 | Seekirchen - FC Salzburg
13.06.2025 | Kfum Oslo - Hamarkameratene
13.06.2025 | Afan United FC - Goytre Utd.
14.06.2025 | Haverfordwest - Baglan Dragons
15.06.2025 | Fredrikstad - Sandefjord Fotball
15.06.2025 | Bodoe/Glimt - AIK
15.06.2025 | Molde FK - IFK Varnamo
17.06.2025 | FK Shkendija - ACS Champions FC Arges
17.06.2025 | Mold Alexandra FC - Prestatyn Town
17.06.2025 | Caerau Ely FC - Cardiff Corinthians
17.06.2025 | Larne FC - The New Saints
18.06.2025 | FC Spartak Trnava - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
18.06.2025 | FC Farul Constanta - PFC Cherno More Varna
18.06.2025 | PFC Dobrudzha Dobrich - FC Fratria Varna
19.06.2025 | Paksi SE - Budaorsi SC
19.06.2025 | IF Elfsborg - Mjallby AIF
19.06.2025 | AIK - IK Sirius
19.06.2025 | Hammarby IF - IFK Haninge
19.06.2025 | Gais - Halmstads BK
19.06.2025 | IFK Goteborg - Osters IF
19.06.2025 | Primorje Ajdovscina - ACS Champions FC Arges
20.06.2025 | Kaposvari Rakoczi FC - Szentlorinc
20.06.2025 | MFK Chrudim - FK Jablonec
20.06.2025 | 1. FC Tatran Presov - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
20.06.2025 | Odense Boldklub - Esbjerg FB
20.06.2025 | FK Mlada Boleslav - FC Vlasim
20.06.2025 | NK Race - NK Maribor
20.06.2025 | FC Kaunitz - SC Verl
20.06.2025 | Ringsted IF - HB Koege
20.06.2025 | KSV Oudenaarde - Zulte
20.06.2025 | SC Blau-Weiß Papenburg - SV Meppen 1912
20.06.2025 | Cambrian & Clydach Vale - Canton Liberal FC
20.06.2025 | Caerphilly Athletic FC - Caerau Ely FC
21.06.2025 | Cruz Azul - Club Leon
21.06.2025 | Atlante FC - Chivas ABD
21.06.2025 | ASC Otelul Galati - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
21.06.2025 | FC Farul Constanta - FC Fratria Varna
21.06.2025 | FC Fastav Zlin - FC ZBROJOVKA Brno
21.06.2025 | SK Lisen - FC Petrzalka
21.06.2025 | Tj Slavoj Stod - FC Viktoria Plzen
21.06.2025 | 1.SK Prostejov - MSK Povazska Bystrica
21.06.2025 | MSK Zilina - SK Sigma Olomouc
21.06.2025 | FC Slovan Liberec - FC Viktoria Zizkov
21.06.2025 | Kalocsai FC - Paksi SE
21.06.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - FK Zeleziarne Podbrezova
21.06.2025 | FK Teplice - FK Mas Taborsko
21.06.2025 | FC Zurich - FC Dietikon
21.06.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - FK Kosice
21.06.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Puszcza Niepolomice
21.06.2025 | FC Zurich - SC YF Juventus
21.06.2025 | Legia Warszawa - Wisla Plock
21.06.2025 | GKS Piast Gliwice - Gornik Leczna
21.06.2025 | GKS Tychy - MKS Arka Gdynia
21.06.2025 | Widzew Lodz - Odra Opole
21.06.2025 | SV Grun-Weiss Firrel - SSV Jeddeloh II
21.06.2025 | ATSV Erlangen - Bayreuth
21.06.2025 | SC Paderborn 07 II - Blau-Weiss Lohne
21.06.2025 | MKS Cracovia Krakow - SFC Opava
21.06.2025 | Pen-y-Bont FC - Afan Lido
21.06.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - FK Zeleziarne Podbrezova
21.06.2025 | FC Hradec Kralove - MFK Skalica
21.06.2025 | GKS Katowice - FK Kosice
21.06.2025 | Rapid Bucuresti 1923 - FK Buducnost Podgorica
21.06.2025 | Olimpija Ljubljana - FK Vardar Üsküp
21.06.2025 | NK Koper - FK Shkendija
21.06.2025 | Ilzer SV - Grazer AK
21.06.2025 | Belgrade - FK Sutjeska Niksic
22.06.2025 | TSV 1860 Rosenheim - Wacker Burghausen
22.06.2025 | 09 Pössneck - FSV Zwickau
22.06.2025 | Buchbach - Unterhaching
22.06.2025 | FC CSKA 1948 - KF Drita
22.06.2025 | FK Mladost Lucani - FK Vojvodina Novi Sad
22.06.2025 | FK Spartak Subotica - Rodina Moscow
23.06.2025 | Falkirk FC - Larne FC
23.06.2025 | FC CFR 1907 Cluj - Slovan Bratislava
24.06.2025 | IFK Varnamo - B93 Kopenhagen
24.06.2025 | FC Dynamo-Makhachkala - FK Ufa
24.06.2025 | Rabotnicki - FK Partizani Tirana
24.06.2025 | Bayern Munich II - WSG Tirol
24.06.2025 | MFK Ruzomberok - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
24.06.2025 | FC CSKA 1948 - KF Egnatia Rrogozhine
24.06.2025 | Rapid Bucuresti 1923 - FK Vardar Üsküp
24.06.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - FK Sutjeska Niksic
24.06.2025 | SKU Amstetten - SV Horn
24.06.2025 | Corwen - Mold Alexandra FC
24.06.2025 | Haverfordwest - Ynysygerwyn Fc
24.06.2025 | Longridge Town - Chorley FC
24.06.2025 | Glenafton Athletic - Queen of The South FC
24.06.2025 | Holywell Town - Prestatyn Town
24.06.2025 | Queens Park FC - Annan Athletic FC
24.06.2025 | Caerau Ely FC - Pen-y-Bont FC
24.06.2025 | Cambrian & Clydach Vale - Penydarren BGC
25.06.2025 | VC Westerlo - AEK Larnaka
25.06.2025 | Olimpija Ljubljana - MTK Budapest
25.06.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisla Krakow
25.06.2025 | FC Viktoria Zizkov - FC Vlasim
25.06.2025 | FK Pardubice - MFK Skalica
25.06.2025 | Petrolul Ploiesti - Primorje Ajdovscina
25.06.2025 | Chrobry Glogow - Wisla Plock
25.06.2025 | AGF Aarhus - Vejle BK
25.06.2025 | SK Sigma Olomouc - AS Trencin
25.06.2025 | FC Viktoria Plzen - SK Dynamo Ceske Budejovice
25.06.2025 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - FC Banik Ostrava B
25.06.2025 | FK Dukla Prag - SFC Opava
25.06.2025 | MKS Pogon Szczecin - GKS Katowice
25.06.2025 | PFK Beroe Stara Zagora - C´Morets Burgas
25.06.2025 | SK Sigma Olomouc - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
25.06.2025 | MFK Karniva - 1.SK Prostejov
25.06.2025 | FC CSKA 1948 - KF Malisheva
25.06.2025 | PFC CSKA Sofia - FK Shkendija
25.06.2025 | NK Radomlje - ACS Champions FC Arges
25.06.2025 | Burger BC - Magdeburg
25.06.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - Legia Warszawa
25.06.2025 | SFC Etar Veliko Tarnovo - FC Lokomotiv 1929 Sofia
25.06.2025 | POFC Botev Vratsa - Montana
25.06.2025 | TJ Banik Kalinovo - MFK Zvolen
25.06.2025 | PFC Levski Sofya - FK Radnik Surdulica
25.06.2025 | Csm Slatina - CS Paulesti
25.06.2025 | Schwarz Weiss Alstaden - RW Oberhausen
25.06.2025 | Mura Murska Sabota - FK Buducnost Podgorica
25.06.2025 | F91 Dudelange - FC 08 Homburg-Saar
25.06.2025 | Buchbach - VFB Hallbergmoos
25.06.2025 | KFC Aalbeke - KV Kortrijk
25.06.2025 | FK Borac Banja Luka - Aluminij Kidricevo
25.06.2025 | Rothes FC - Inverness Caledonian Thistle FC
25.06.2025 | Nairn County - Inverness Caledonian Thistle FC
26.06.2025 | Paksi SE - Szeged-Csanad Grosics Akademia
26.06.2025 | PFC Slavya Sofya - Dunfermline Athletic FC
26.06.2025 | Odense Boldklub - Soenderjyske
26.06.2025 | NK Koper - NK Brinje Grosuplje
26.06.2025 | Grazer AK - FC CFR 1907 Cluj
26.06.2025 | PFC Cherno More Varna - PFC SPARTAK PLEVEN
26.06.2025 | Rostocker FC - Hansa Rostock
26.06.2025 | FC Una Strassen - FC Differdange 03
26.06.2025 | Meliden - Prestatyn Town
26.06.2025 | FC Richelle United - RFC Liege
26.06.2025 | FK Partizan Belgrade - Rodina Moscow
27.06.2025 | FC Arda Kardzhali - Sportist Svoge
27.06.2025 | FC Farul Constanta - ASC Otelul Galati
27.06.2025 | KS Gornik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko Biala
27.06.2025 | FC Slovan Liberec - MFK Chrudim
27.06.2025 | FC Midtjylland - Silkeborg IF
27.06.2025 | WKS Slask Wroclaw - FK Kosice
27.06.2025 | Sparta Prague - FK Mlada Boleslav
27.06.2025 | FC CSKA 1948 - Vihren Sandanski
27.06.2025 | Austria Lustenau - WSG Tirol
27.06.2025 | FC Alania Vladikavkaz - FK Ufa
27.06.2025 | RKS Radomiak Radom - LKS Lodz
27.06.2025 | FC Polissya Zhytomyr - Slovan Bratislava
27.06.2025 | FC Schalke 04 II - Kickers Emden
27.06.2025 | Vllaznia Shkoder - FC Uta Arad
27.06.2025 | ACSM Resita - CS Vulturii Farcasesti
27.06.2025 | FK Jablonec - FC Botosani
27.06.2025 | Young Boys Bern - FC Breitenrain
27.06.2025 | Erzgebirge - FV Krokusblute Drebach
27.06.2025 | FC Kreuzlingen - FC Wil 1900
27.06.2025 | TSV Pattensen - Hannover 96
27.06.2025 | FC Thüringen Weida - Dynamo Dresden
27.06.2025 | FC Noah Yerevan - FC DAC 1904 Dunajska Streda
27.06.2025 | VfB Linz - FC Viktoria Cologne
27.06.2025 | VC Westerlo - Lierse Kempenzonen
27.06.2025 | FK Krasnodar - FC Dynamo-Makhachkala
27.06.2025 | Young Boys Bern - FC Thun
27.06.2025 | Wacker Schonwalde - Energie Cottbus
27.06.2025 | SV Naunhof - FSV Zwickau
27.06.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Napredak Krusevac
27.06.2025 | SV Schwandorf Ettmannsdorf - Vilzing
27.06.2025 | FK Napredak Krusevac - FK Radnicki 1923 Kragujevac
27.06.2025 | Atus Velden - SK Austria Klagenfurt Amateure
27.06.2025 | SU Tillmitsch - ASK Voitsberg
27.06.2025 | SK Austria Klagenfurt - SK Treibach
27.06.2025 | Afv All Stars - FC Aarau
27.06.2025 | SV Wiesbaden 1899 - FSV Mainz II
27.06.2025 | SSV Jeddeloh II - Oldenburg
27.06.2025 | FC St Gallen 1879 - SC Bruhl St Gallen
27.06.2025 | SV Lafnitz - Ilzer SV
27.06.2025 | LASK - FC Marchfeld Donauauen
27.06.2025 | SG Wopkenford - Greifswalder FC
27.06.2025 | SV Oberwart - Fsc Eggendorf Hartberg II
27.06.2025 | Pontyclun FC - Llantwit Major
27.06.2025 | Mold Alexandra FC - Nfa FC
27.06.2025 | Caerau Ely FC - Penrhiwceiber Rangers FC
27.06.2025 | Newcastle Town - Port Vale
27.06.2025 | Rockspur AFC - Afan Lido
27.06.2025 | Gresford Athletic - Corwen
27.06.2025 | Portishead Town FC - Newport City FC
27.06.2025 | Aberystwyth Town FC - Kerry FC
27.06.2025 | Aberystwyth Town FC - Kerry FC
28.06.2025 | CD Mineros de Zacatecas - Cruz Azul
28.06.2025 | Guadalajara Chivas - Club Santos Laguna
28.06.2025 | AFC Metalul Buzau - CS Paulesti
28.06.2025 | FK SEPTEMVRI SOFIA - Marek Dupnica
28.06.2025 | CSKA Sofia II - POFC Botev Vratsa
28.06.2025 | PFK Beroe Stara Zagora - FC Krumovgrad
28.06.2025 | Bvsc-Zuglo - Budaorsi SC
28.06.2025 | FK Komarov - FC Viktoria Plzen
28.06.2025 | Wisla Krakow - Puszcza Niepolomice
28.06.2025 | 1 FC Slovacko Uherske Hradiste - 1.SK Prostejov
28.06.2025 | Ujpest FC Budapest - KFC Komarno
28.06.2025 | Ivancsa KSE - Komarom Vse
28.06.2025 | HB Koege - B93 Kopenhagen
28.06.2025 | BSG Chemie Leipzig - FC Banik Ostrava
28.06.2025 | FK Mlada Boleslav - FC Viktoria Zizkov
28.06.2025 | MFK Skalica - FC Petrzalka
28.06.2025 | MKS Cracovia Krakow - MFK Dukla Banska Bystrica
28.06.2025 | FK Teplice - Sparta Prag (B)
28.06.2025 | NK Koper - FK Cukaricki Belgrade
28.06.2025 | MFK Ruzomberok - Polonia Bytom
28.06.2025 | SK Bischofshofen - Buchbach
28.06.2025 | FK Dukla Prag - FK Mas Taborsko
28.06.2025 | MKS Arka Gdynia - Miedz Legnica
28.06.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Poprad
28.06.2025 | Pogon Siedlce - Pogon Grodzisk Mazowiecki
28.06.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - OFK Banik Lehota Pod Vtacnikom
28.06.2025 | FC Vlasim - SK Slavia Prague B
28.06.2025 | Soroksar SC - Karcag
28.06.2025 | Aalborg BK - Vendsyssel FF
28.06.2025 | Lyngby BK - Hilleroed Fodbold
28.06.2025 | Almere City FC - Fotbal Club FCSB
28.06.2025 | Club Brugge - KV Kortrijk
28.06.2025 | GKS Tychy - KS Lechia Gdansk
28.06.2025 | Odra Opole - GKS Piast Gliwice
28.06.2025 | Widzew Lodz - Znicz Pruszkow
28.06.2025 | Union Tornesch - E. Norderstedt
28.06.2025 | KKS Lech Poznan - Chrobry Glogow
28.06.2025 | Olimpia Grudziadz - Sokol Kleczew
28.06.2025 | FC Nordsjælland - AC Horsens
28.06.2025 | FC Fastav Zlin - MSK Zilina
28.06.2025 | Ludwigsfelder - Hertha Berlin
28.06.2025 | SV Appenweier - Karlsruher
28.06.2025 | Eendracht Termien - KRC Genk
28.06.2025 | Heimstetten - VFB Hallbergmoos
28.06.2025 | Wurzburger FV - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
28.06.2025 | 1. FC Herzogenaurach - Greuther Furth
28.06.2025 | TSV Schott Mainz - Hoffenheim (A)
28.06.2025 | Hvidovre IF - Brondby IF
28.06.2025 | Clachnacuddin - Inverness Caledonian Thistle FC
28.06.2025 | FC Anker Wismar 1997 - Hansa Rostock
28.06.2025 | SC Verl - RW Oberhausen
28.06.2025 | SSV Jeddeloh II - Lubeck
28.06.2025 | VfR 1921 Aalen - Ulm 1846
28.06.2025 | Dessau 05 - Magdeburg
28.06.2025 | Wörsdorf - Wehen
28.06.2025 | Stuttgart Kickers - Mannheim
28.06.2025 | KFC Merelbeke - FCV Dender EH
28.06.2025 | Fortuna Cologne - Koblenz 1911
28.06.2025 | Hardenberg - SV Meppen 1912
28.06.2025 | Greenfield FC - Prestatyn Town
28.06.2025 | Ansbach - Ingolstadt 04 (A)
28.06.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - SV Rot-Weiss Walldorf
28.06.2025 | Forfar Athletic FC - Montrose
28.06.2025 | Dumbarton FC - St Mirren
28.06.2025 | SpVgg Finsterwalde - Energie Cottbus
28.06.2025 | VfB Bottrop 1900 - Rot Weiss Essen
28.06.2025 | FC Vaduz - SCR Altach
28.06.2025 | Pontypridd Town - Llanelli Town
28.06.2025 | FC Orenburg - FC Murom
28.06.2025 | Erzgebirge - SV Tanne Thalheim
28.06.2025 | HSC Hannover - Hannover 96
28.06.2025 | AFC Emley - Huddersfield Town
28.06.2025 | FC Rapperswil-Jona - FC Zurich
28.06.2025 | SV Büren - Osnabrück
28.06.2025 | Mangotsfield Utd - Chippenham Town
28.06.2025 | MFK Zemplin Michalovce - Stal Rzeszow
28.06.2025 | Airdrieonians FC - Pen-y-Bont FC
28.06.2025 | Kilmarnock FC - AZ Alkmaar
28.06.2025 | MKS Pogon Szczecin - FC Banik Ostrava
28.06.2025 | MFK Karniva - AS Trencin
28.06.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - 1. FC Tatran Presov
28.06.2025 | FC Yantra Gabrovo - FC Lokomotiv 1929 Sofia
28.06.2025 | PFC Dobrudzha Dobrich - C´Morets Burgas
28.06.2025 | Sturm Graz - FC Gleisdorf 09
28.06.2025 | FK Rubin Kazan - FC Kamaz Naberezhnye Chelny
28.06.2025 | Ruch Chorzow - KS Warta Poznan
28.06.2025 | AEK Larnaka - RFC Seraing
28.06.2025 | Lausanne-Sport - FC Stade Ouchy
28.06.2025 | SV Grodig - SV Austria Salzburg
28.06.2025 | Wolfsberger AC - Deutschlandsberger SC
28.06.2025 | PFC Ludogorets Razgrad II - FC Fratria Varna
28.06.2025 | FK Sevlievo - LOKOMOTIV GORNA ORYAHOVITSA
28.06.2025 | PFC CSKA Sofia - FC Kryvbas Kriviy Rih
28.06.2025 | FK Pardubice - FC Vysocina Jihlava
28.06.2025 | Bohemians Prag 1905 - CS Universitatea Craiova 1948
28.06.2025 | Linfield FC - Haverfordwest
28.06.2025 | SKU Amstetten - U. Cluj
28.06.2025 | FK Novi Pazar - FK Sarajevo
28.06.2025 | Raal La Louviere - FC Differdange 03
29.06.2025 | Csm Slatina - CS Vulturii Farcasesti
29.06.2025 | FK Spartak Moskova - Torpedo Moskova
29.06.2025 | Tienen - Lierse Kempenzonen
29.06.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - Wisla Plock
29.06.2025 | Go Ahead Eagles - VfL Sportfreunde Lotte 1929
29.06.2025 | Esbjerg FB - Vejle BK
29.06.2025 | SV Traisa - SV Darmstadt 98
29.06.2025 | Wacker Burghausen - TSV Hollenbach
29.06.2025 | SC St Tonis 11/20 - Fortuna Düsseldorf
29.06.2025 | Blau-Weiss Wittichenau - Energie Cottbus
29.06.2025 | FC Dinamo Tbilisi - FC Urartu Yerevan
29.06.2025 | Paksi SE - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
29.06.2025 | NK Slaven Belupo - FK Buducnost Podgorica
29.06.2025 | FC Farul Constanta - KF Egnatia Rrogozhine
29.06.2025 | Rapid Bucuresti 1923 - Sabah Masazir
29.06.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Crvena Zvezda Belgrade
29.06.2025 | PFC Levski Sofya - Montana
30.06.2025 | CD Mineros de Zacatecas - Guadalajara Chivas
30.06.2025 | PFC Belasitsa Petrich - KF Drita
30.06.2025 | Karabağ FK - Zira FK
30.06.2025 | FC Farul Constanta - KF Drita
30.06.2025 | PFC Slavya Sofya - PFC Lokomotiv Plovdiv
30.06.2025 | PFC CSKA Sofia - HNK Hajduk Split
30.06.2025 | FK Akron Tolyatti - Spartak Kostroma
30.06.2025 | FC Botosani - FC Metalist 1925 Kharkiv
30.06.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Copenhagen
30.06.2025 | FC CFR 1907 Cluj - Debreceni VSC
30.06.2025 | Legia Warszawa - FK Jablonec
30.06.2025 | U. Cluj - SK Sigma Olomouc
30.06.2025 | FK Dinamo Moscow - Belgrade
30.06.2025 | FK Spartak Subotica - FK Sutjeska Niksic
01.07.2025 | FC Utrecht - Fotbal Club FCSB
01.07.2025 | Chatham Town - Hollands And Blair FC
01.07.2025 | Odense Boldklub - B93 Kopenhagen
01.07.2025 | PFC Ludogorets 1945 Razgrad - FC Hradec Kralove
01.07.2025 | Slovan Bratislava - MFK Dukla Banska Bystrica
01.07.2025 | MKS Cracovia Krakow - Hapoel Beer Sheva FC
01.07.2025 | SC Weiz - KSV 1919
01.07.2025 | Grazer AK - FK Vojvodina Novi Sad
01.07.2025 | CSKA Moskova - FK Partizan Belgrade
01.07.2025 | Trenkwalder Admira - FCM Traiskirchen
01.07.2025 | Oldenburg - TUS Bersenbruck
01.07.2025 | NK Radomlje - GNK Dinamo Zagreb
01.07.2025 | 1. FC Hersbruck - Nürnberg
01.07.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Jezero Plav
01.07.2025 | SKU Amstetten - Vorwärts Steyr
01.07.2025 | Ingolstadt - VFB Eichstatt
01.07.2025 | SG Dynamo Schwerin - 1. FC Phonix Lubeck
01.07.2025 | Rot Weiss Essen - VfB Frohnhausen 1912
01.07.2025 | SK Austria Klagenfurt - SC Kalsdorf
01.07.2025 | FC Twente Enschede - Motherwell FC
01.07.2025 | FC Aarau - FC Wohlen
01.07.2025 | MSV Eisleben - Hallescher FC
01.07.2025 | Tura Harksheide - E. Norderstedt
01.07.2025 | Union Saint-Gilloise - Union Rochefortoise
01.07.2025 | AFC Emley - Barnsley
01.07.2025 | Partick Thistle FC - Inverness Caledonian Thistle FC
01.07.2025 | Carmarthen Town - Haverfordwest
01.07.2025 | Albion Rovers FC - Queens Park Rangers
01.07.2025 | Pontypridd Town - Newport County
01.07.2025 | Dearne & District FC - Worksop Town
01.07.2025 | Queen of The South FC - Greenock Morton FC
01.07.2025 | Jeanfield Swifts - Forfar Athletic FC
01.07.2025 | Albion Rovers FC - Queens Park FC
01.07.2025 | Larne FC - Portadown FC
01.07.2025 | Beverley Town - Bridlington Town
01.07.2025 | Caersws - Radnor Valley FC
01.07.2025 | Hitchin Town - Barnet FC
01.07.2025 | Euxton Villa - Chorley FC
01.07.2025 | Spartans - Ayr United FC
01.07.2025 | Raith Rovers FC - Alloa Athletic FC
01.07.2025 | Elgin City FC - Fraserburgh
01.07.2025 | South Park - Hassocks
01.07.2025 | Kelty Hearts FC - Broxburn Athletic
02.07.2025 | POFC Botev Vratsa - Sportist Svoge
02.07.2025 | Esmtk Budapest - Dunaharaszti
02.07.2025 | GKS Piast Gliwice - FC Banik Ostrava
02.07.2025 | III Keruleti Tve - Monori SE
02.07.2025 | Zalaegerszeg TE - FC Ajka
02.07.2025 | Hibernian FC - Duisburg
02.07.2025 | MKS Arka Gdynia - MKS Pogon Szczecin
02.07.2025 | Jagiellonia Bialystok - Gornik Leczna
02.07.2025 | FK Dukla Prag - FC Vysocina Jihlava
02.07.2025 | Bohemians Prag 1905 - Nyiregyhaza Spartacus FC
02.07.2025 | GKS Tychy - Polonia Bytom
02.07.2025 | FC Viktoria Zizkov - FK Mas Taborsko
02.07.2025 | KFC Komarno - FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana
02.07.2025 | RKS Radomiak Radom - Pogon Grodzisk Mazowiecki
02.07.2025 | Panathinaikos Athens - FC Metalist 1925 Kharkiv
02.07.2025 | FC Dinamo Bucuresti 1948 - Omonia Nicosia
02.07.2025 | FC Midtjylland - Randers FC
02.07.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - LKS Lodz
02.07.2025 | KS Lechia Gdansk - Olimpia Grudziadz
02.07.2025 | RSC Anderlecht - AEK Larnaka
02.07.2025 | AGF Aarhus - AC Horsens
02.07.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - FK Zeleziarne Podbrezova
02.07.2025 | Karlsruher - Bahlinger
02.07.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FC Vysocina Jihlava
02.07.2025 | FK Novi Pazar - FK Sloga Doboj
02.07.2025 | Widzew Lodz - FC Banik Ostrava
02.07.2025 | FC CSKA 1948 - Aris Limassol
02.07.2025 | Petrolul Ploiesti - Vllaznia Shkoder
02.07.2025 | FC ZBROJOVKA Brno - MFK Zemplin Michalovce
02.07.2025 | WKS Slask Wroclaw - Chrobry Glogow
02.07.2025 | FC Uta Arad - FK Zeleznicar Pancevo
02.07.2025 | Mura Murska Sabota - MFK Ruzomberok
02.07.2025 | NK Celje - FK Cukaricki Belgrade
02.07.2025 | SK Slavia Prag - U. Cluj
02.07.2025 | FC Zorya Luhansk - Kisvarda FC
02.07.2025 | FC Polissya Zhytomyr - AFK Csikszereda Miercurea Ciuc
02.07.2025 | PFC CSKA Sofia - Olimpija Ljubljana
02.07.2025 | Ulm 1846 - Bayern Munich II
02.07.2025 | AEK Athens - Zulte
02.07.2025 | TSV 1874 Kottern - FC 08 Homburg-Saar
02.07.2025 | Optik Rathenow - Dynamo
02.07.2025 | FC Arda Kardzhali - Montana
02.07.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FK TSC Backa Topola
02.07.2025 | Bravo Ljubljana - GNK Dinamo Zagreb
02.07.2025 | FSV 63 Luckenwalde - Borussia Berlin
02.07.2025 | Union Muhlhausen - FC Rot-Weiss Erfurt
02.07.2025 | FK IMT Novi Beograd - FK Javor Ivanjica
02.07.2025 | SV Darmstadt 98 - Viktoria Aschaffenburg
02.07.2025 | FV Illertissen - 1. FC Sonthofen
02.07.2025 | FC Luzern - Neuchatel Xamax
02.07.2025 | SC YF Juventus - FC Winterthur
02.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - USV Eschen-Mauren
02.07.2025 | SC Imst 1933 - WSG Tirol
02.07.2025 | SC Imst 1933 - WSG Tirol
02.07.2025 | SC Weiche Flensburg 08 - Kilia Kiel
02.07.2025 | SF Eisbachtal - Koblenz 1911
02.07.2025 | TSG 1881 Sprockhovel - Velbert
02.07.2025 | SC Sparkasse Korneuburg - SC Wiener Viktoria
02.07.2025 | Royal Union Tubize Braine - Raal La Louviere
02.07.2025 | Servette Geneva - Etoile Carouge
02.07.2025 | Kvv Thes Sport Tessenderlo - ST. Truidense VV
02.07.2025 | HSK Zrinjski Mostar - FK Zeljeznicar Sarajevo
02.07.2025 | VVV Venlo - Rksv Nuenen
02.07.2025 | Pen-y-Bont FC - Merthyr Town
03.07.2025 | Desportiva ES - CA Banfield
03.07.2025 | Csm Slatina - CS Viitorul Daesti
03.07.2025 | AFK Csikszereda Miercurea Ciuc - MTK Budapest
03.07.2025 | FC Uta Arad - MTK Budapest
03.07.2025 | Petrolul Ploiesti - FC Spartak Trnava
03.07.2025 | Jong FC Utrecht - SV Rodinghausen
03.07.2025 | Aris Thessaloniki - Livingston FC
03.07.2025 | Sparta Prague - FC Copenhagen
03.07.2025 | SpVgg. Leusel - FSV Frankfurt 1899
03.07.2025 | Paksi SE - Sabah Masazir
03.07.2025 | Young Boys Bern - SC Kriens
03.07.2025 | PFC Levski Sofya - PFK Beroe Stara Zagora
03.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Dynamo-Makhachkala
03.07.2025 | Budapest Honved FC - Maccabi Haifa FC
03.07.2025 | Bochum - TUS Harpen
03.07.2025 | Zorbiger FC 1907 - Hallescher FC
03.07.2025 | SC Heerenveen - Almere City FC
03.07.2025 | KFC Nijlen - Lierse Kempenzonen
03.07.2025 | Cliftonville FC - Loughgall FC
03.07.2025 | FK Borac Banja Luka - FK Vozdovac
04.07.2025 | Cruzeiro EC MG - Defensa Y Justicia
04.07.2025 | Newells Old Boys - Mazatlan FC
04.07.2025 | Cruz Azul - CD Once Caldas
04.07.2025 | SFC Opava - MFK Chrudim
04.07.2025 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - FC Metaloglobus Bucuresti
04.07.2025 | Ural Ekaterinburg - Torpedo Miass
04.07.2025 | ACS Champions FC Arges - FC Muscelul Campulung
04.07.2025 | FK Teplice - FK Usti Nad Labem
04.07.2025 | Miedz Legnica - Wisla Plock
04.07.2025 | MTK Budapest - CS Universitatea Craiova 1948
04.07.2025 | Standart Liege - Maastricht
04.07.2025 | Eintracht Trier - 1. FC Cologne II
04.07.2025 | Soenderjyske - Kolding IF
04.07.2025 | Eintracht Trier - 1.FC Koln 2
04.07.2025 | Wehen - Hoffenheim (A)
04.07.2025 | SK Austria Klagenfurt - Sturm Graz II
04.07.2025 | Royal Francs Borains - RFC Seraing
04.07.2025 | Hilleroed Fodbold - Aalborg BK
04.07.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - SV 07 Elversberg
04.07.2025 | SK Sigma Olomouc - Debreceni VSC
04.07.2025 | TSV Havelse - RW Oberhausen
04.07.2025 | FK Jablonec - Wacker Innsbruck
04.07.2025 | FC Sion - FC Thun
04.07.2025 | ACS Champions FC Arges - CS Dinamo Bucuresti
04.07.2025 | SKU Amstetten - FK Crvena Zvezda Belgrade
04.07.2025 | FC Viktoria Plzen - FC Botosani
04.07.2025 | Energie Cottbus - VSG Altglienicke
04.07.2025 | Ujpest FC Budapest - FK Kosice
04.07.2025 | NK Radomlje - HNK Hajduk Split
04.07.2025 | SV Oberwart - Hartberg
04.07.2025 | FC Fastav Zlin - AS Trencin
04.07.2025 | FC Slovan Liberec - U. Cluj
04.07.2025 | SC Admira Dornbirn - Austria Lustenau
04.07.2025 | WSG Tirol - FC Hradec Kralove
04.07.2025 | Grasshoppers Club Zurich - FC Vaduz
04.07.2025 | Eintracht Bamberg - München
04.07.2025 | Heart of Midlothian FC - Crawley Town
04.07.2025 | FK Dinamo Moscow - FK Partizan Belgrade
04.07.2025 | SV Leobendorf - Team für Wien
04.07.2025 | FC Shakhtar Donetsk - HNK Gorica
04.07.2025 | Grazer AK - SU Tillmitsch
04.07.2025 | SR Donaufeld - First Vienna
04.07.2025 | SC Freital - FSV Zwickau
04.07.2025 | SC Kafertal - SV Waldhof Mannheim 07
04.07.2025 | TSG Backnang - S. Grossaspach
04.07.2025 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - Optik Rathenow
04.07.2025 | FK Smederevo - FK Rudar Prijedor
04.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - HSC Hannover
04.07.2025 | FC Marchfeld Donauauen - Wolfsberger AC (A)
04.07.2025 | TSV Bogen - ASV Cham
04.07.2025 | Ilzer SV - SC Weiz
04.07.2025 | Fortuna Sittard - KRC Genk
04.07.2025 | Vellmar - KSV Hessen Kassel
04.07.2025 | Patro Eisden Maasmechelen - Bonner
04.07.2025 | FC Viktoria Cologne - SC Wiedenbruck
04.07.2025 | Kremser SC - LASK
04.07.2025 | GNAS - Ufc Jennersdorf
04.07.2025 | Bishops Cleeve - Cheltenham Town
04.07.2025 | Bottesford Town - Scunthorpe United
04.07.2025 | Slimbridge - Forest Green Rovers
04.07.2025 | Chippenham Town - Bristol Rovers
04.07.2025 | Aveley - Dagenham and Redbridge FC
04.07.2025 | Kilmarnock FC - Ayr United FC
04.07.2025 | Taffs Well - Caerau Ely FC
04.07.2025 | Airbus UK Broughton - Winsford United
04.07.2025 | Holywell Town - Whitchurch Alport FC
04.07.2025 | Lincoln UTD - Lincoln City
04.07.2025 | Queens Park FC - Celtic Glasgow
04.07.2025 | Slough Town - Virginia Water FC
05.07.2025 | CSM Politehnica Iasi - CSM Ceahlaul Piatra Neamt
05.07.2025 | Ivancsa KSE - Esmtk Budapest
05.07.2025 | Szeged-Csanad Grosics Akademia - Hodmezovasarhelyi FC
05.07.2025 | Soroksar SC - Bicskei Tc
05.07.2025 | LASK Linz - SPG Hogo Wels
05.07.2025 | Sigma Olomouc (B) - TJ Unie Hlubina
05.07.2025 | FK Lokomotiv Moskova - Rodina-2
05.07.2025 | Aluminij Kidricevo - NK Maribor
05.07.2025 | FKS Stal Mielec - LKS Lodz
05.07.2025 | SK Hanacka Slavia Kromeriz - MSK Povazska Bystrica
05.07.2025 | Fehervar FC Szekesfehervar - Bvsc-Zuglo
05.07.2025 | Red Star FC - Troyes
05.07.2025 | Kecskemeti TE - Budapest Honved FC
05.07.2025 | KFC Komarno - Rapid Wien II
05.07.2025 | KKS Lech Poznan - FC Banik Ostrava
05.07.2025 | GKS Tychy - FC ZBROJOVKA Brno
05.07.2025 | FC Viktoria Zizkov - 1 FK Pribram
05.07.2025 | Milton Keynes Dons - St Mirren
05.07.2025 | OGC Nice - Lausanne-Sport
05.07.2025 | FC Luzern - FC Winterthur
05.07.2025 | VC Westerlo - ST. Truidense VV
05.07.2025 | FK Austria Wien - Bohemians Prag 1905
05.07.2025 | FC Vion Zlate Moravce - Vrable - FK Fotbal Trinec
05.07.2025 | FK Mlada Boleslav - FK Dukla Prag
05.07.2025 | Polonia Bytom - MFK Zemplin Michalovce
05.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - Podbeskidzie Bielsko Biala
05.07.2025 | MSK Zilina - MFK Karniva
05.07.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - FC Vlasim
05.07.2025 | FC Lugano - FC Rapperswil-Jona
05.07.2025 | Vasas FC - FC Stk 1914 Samorin
05.07.2025 | 1.SK Prostejov - MFK Skalica
05.07.2025 | FC Liefering - Union Gurten
05.07.2025 | St. Pölten - FCM Traiskirchen
05.07.2025 | Trenkwalder Admira - SV Stripfing
05.07.2025 | Puszcza Niepolomice - Wieczysta Krakow
05.07.2025 | Chrobry Glogow - OKS Swit Szczecin
05.07.2025 | Wimbledon - Pafos FC
05.07.2025 | Sc Freiburg II - FC Zurich
05.07.2025 | SV Tasmania Berlin - Babelsberg 03
05.07.2025 | Lierse Kempenzonen - FCV Dender EH
05.07.2025 | De Treffers - De Graafschap
05.07.2025 | ADO 20 Heemskerk - Stormvogels Telstar
05.07.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Sandecja Nowy Sacz
05.07.2025 | MKS Arka Gdynia - MKS Chojniczanka Chojnice
05.07.2025 | Znicz Pruszkow - Pogon Siedlce
05.07.2025 | Bradford Park Avenue AFC - FC Halifax Town
05.07.2025 | Queens Park Rangers - Stevenage FC
05.07.2025 | Ajax Amsterdam - Hibernian FC
05.07.2025 | FC Wil 1900 - FC Zurich
05.07.2025 | Brondby IF - Vejle BK
05.07.2025 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Afan Lido
05.07.2025 | Chemnitzer - VfB Germania Halberstadt
05.07.2025 | HB Koege - Middelfart BK
05.07.2025 | GKS Katowice - Stal Rzeszow
05.07.2025 | Carmarthen Town - Penrhiwceiber Rangers FC
05.07.2025 | Boreham Wood FC - Luton Town
05.07.2025 | Karlsruher - FC Aarau
05.07.2025 | Ingolstadt - Bayreuth
05.07.2025 | Polonia Bytom - Slask II Wroclaw
05.07.2025 | SCR Altach - FC Basel 1893
05.07.2025 | Glenavon FC - Erzgebirge
05.07.2025 | SC Cambuur - Feyenoord Rotterdam
05.07.2025 | Livingston FC - KV Kortrijk
05.07.2025 | FC Viktoria Plzen - Osnabrück
05.07.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Mold Alexandra FC
05.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - VfB Stuttgart II
05.07.2025 | Dynamo - Hertha Berlin
05.07.2025 | FC CSKA 1948 - FK Vojvodina Novi Sad
05.07.2025 | AS Saint-Etienne - Etoile Carouge
06.07.2025 | Necaxa - Guadalajara Chivas
06.07.2025 | Club Tijuana de Caliente - Herediano
06.07.2025 | Widzew Lodz - Jagiellonia Bialystok
06.07.2025 | Oldenburg - Hamburger SV
06.07.2025 | Jena - 1. FC Schweinfurt 05
06.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Alemannia Aachen
06.07.2025 | Cliftonville FC - Derry City
06.07.2025 | Jahn Regensburg - Bayreuth
06.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - Vorsfelde
06.07.2025 | AGF Aarhus - Odense Boldklub
06.07.2025 | SV Sonsbeck - Duisburg
06.07.2025 | SC Preussen 06 Munster - SC Verl
06.07.2025 | Glasgow Rangers - Club Brugge
06.07.2025 | Bremer SV 1906 - Tkp Eagles
06.07.2025 | Wuppertaler - Bochum
06.07.2025 | TSG Salach - 1. FC Heidenheim
06.07.2025 | FK Spartak Moskova - PFK Krylia Sovyetov Samara
06.07.2025 | SV Grun-Weiss Firrel - St Pauli
06.07.2025 | Desportiva ES - Defensa Y Justicia
06.07.2025 | FK Rubin Kazan - FK Sochi
06.07.2025 | FC Zorya Luhansk - Jesenice
06.07.2025 | FV Illertissen - FV Ravensburg
06.07.2025 | Kisvarda FC - FC Dynamo Kyiv
06.07.2025 | FC Shakhtar Donetsk - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste
06.07.2025 | Maccabi Haifa FC - Diosgyör
06.07.2025 | AEK Athens - K Beerschot VA
06.07.2025 | Bravo Ljubljana - FC Kryvbas Kriviy Rih
06.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Baltika Kaliningrad
06.07.2025 | Pumas Unam - Leganes
06.07.2025 | Cruzeiro EC MG - CA Banfield
07.07.2025 | Newells Old Boys - CD Once Caldas
07.07.2025 | Cruz Azul - Mazatlan FC
07.07.2025 | FC Slovan Liberec - Hartberg
07.07.2025 | Karabağ FK - FC Metalist 1925 Kharkiv
07.07.2025 | Hartberg - FC Dynamo Kyiv
07.07.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK IMT Novi Beograd
07.07.2025 | Bangor 1876 FC - Airbus UK Broughton
07.07.2025 | Potters Bar Town - Takeley
07.07.2025 | FK Akron Tolyatti - PFK Arsenal Tula
08.07.2025 | Northampton Town - Cambridge United
08.07.2025 | Minnesota United FC - Holstein Kiel
08.07.2025 | SK Lisen - München
08.07.2025 | Hvidovre IF - HB Koege
08.07.2025 | Lille OSC - Jeugd KAA Gent
08.07.2025 | Aalborg BK - B93 Kopenhagen
08.07.2025 | FC Copenhagen - FC Fredericia
08.07.2025 | Csm Satu Mare - Fehervar FC Szekesfehervar
08.07.2025 | Wurzburger FV - Erzgebirge
08.07.2025 | SV Meppen 1912 - FC Emmen
08.07.2025 | FC Viktoria Cologne - Bonner
08.07.2025 | FC Slovan Liberec - RKS Rakow Czestochowa
08.07.2025 | Motherwell FC - Carlisle United
08.07.2025 | FK Dinamo Moscow - RFK Akhmat Grozny
08.07.2025 | FC Viktoria Plzen - KS Gornik Zabrze
08.07.2025 | RKS Rakow Czestochowa - Lommel SK
08.07.2025 | FK Vojvodina Novi Sad - Fehervar FC Szekesfehervar
08.07.2025 | FC Nagykanizsai - FK Napredak Krusevac
08.07.2025 | SR Donaufeld - Trenkwalder Admira
08.07.2025 | Heracles Almelo - Kickers Emden
08.07.2025 | Hertha Berlin - TSV Havelse
08.07.2025 | Optik Rathenow - FSV 63 Luckenwalde
08.07.2025 | FCM Traiskirchen - SV Stripfing
08.07.2025 | München - Josko Ried
08.07.2025 | Kremser SC - First Vienna
08.07.2025 | BSV Eintracht Mahlsdorf - Energie Cottbus
08.07.2025 | FK Smederevo - Jedinstvo Bijelo
08.07.2025 | KAC 1909 - Asko Wolfnitz
08.07.2025 | Kisvarda FC - FK Zeleznicar Pancevo
08.07.2025 | ASV SIEGENDORF - Wiener Sport-Club
08.07.2025 | Cork City FC - Celtic Glasgow
08.07.2025 | Rksv Heer - Maastricht
08.07.2025 | Vitesse Arnhem - Kaizer Chiefs
08.07.2025 | ASK Koflach - Deutschlandsberger SC
08.07.2025 | USC Eugendorf - SV Kuchl
08.07.2025 | Viktoria Aschaffenburg - SV Rot-Weiss Walldorf
08.07.2025 | Dynamo - SG Union Klosterfelde
08.07.2025 | VV Katwijk - Volendam
08.07.2025 | Grimsby Borough - Grimsby Town
08.07.2025 | Bamber Bridge - Preston North End
08.07.2025 | Alfreton Town FC - Barnsley
08.07.2025 | Clachnacuddin - Ross County
08.07.2025 | Queens Park Rangers - Oxford City
08.07.2025 | Slovan Bratislava - Wisla Krakow
08.07.2025 | Knockbreda FC - Bangor
08.07.2025 | Newcastle Town - Crewe Alexandra
08.07.2025 | Dover Athletic - Gillingham FC
08.07.2025 | Boreham Wood FC - Watford
08.07.2025 | Leamington FC - Walsall
08.07.2025 | Stamford - Peterborough United
08.07.2025 | Garforth Town - York City FC
08.07.2025 | Longridge Town - Morecambe FC
08.07.2025 | Hebburn Town - Gateshead
08.07.2025 | Guiseley AFC - Harrogate Town
08.07.2025 | Flackwell Heath - Maidenhead United FC
08.07.2025 | East Fife - Dunfermline Athletic FC
08.07.2025 | St Johnstone FC - Falkirk FC
08.07.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Newtown AFC
08.07.2025 | Club Thorne Colliery - G´borough Trinity
08.07.2025 | Nuneaton Borough FC - Brackley Town FC
08.07.2025 | FC United Of Manchester - Salford City
08.07.2025 | Beverley Town - Scarborough Athletic
08.07.2025 | Worksop Town - Pfa Xi
08.07.2025 | Tonbridge Angels - Welling United
08.07.2025 | Quorn FC - Tamworth
08.07.2025 | Punjab United FC - Ebbsfleet United FC
08.07.2025 | Canvey Island - Braintree Town FC
08.07.2025 | Avro FC - Radcliffe FC
08.07.2025 | Kelty Hearts FC - Clyde FC
08.07.2025 | Broxburn Athletic - Stirling Albion FC
08.07.2025 | Three Bridges - Crawley Town
08.07.2025 | Abbey Hey - Hyde United
08.07.2025 | Thornbury Town FC - Weston Super Mare
08.07.2025 | Taunton Town - Bath City FC
08.07.2025 | Sholing FC - Totton
08.07.2025 | Sheppey United FC - Folkestone Invicta
08.07.2025 | Maidstone United FC - Chatham Town
08.07.2025 | Deeping Rangers FC - Peterborough Sports FC
08.07.2025 | Slough Town - Southall FC
08.07.2025 | Spartans - Heart of Midlothian B
09.07.2025 | Esmtk Budapest - Budaorsi SC
09.07.2025 | Gyirmot FC Gyor - KFC Komarno
09.07.2025 | FK Spartak Subotica - FK Sloga Doboj
09.07.2025 | FC Stade Ouchy - Servette Geneva
09.07.2025 | Sc Freiburg II - Bochum (A)
09.07.2025 | FC Ajka - Veszprem FC
09.07.2025 | RKS Radomiak Radom - S. Stalowa Wola
09.07.2025 | Hutnik Krakow - Sandecja Nowy Sacz
09.07.2025 | KS Lechia Gdansk - Olimpia Elblag
09.07.2025 | Ruch Chorzow - Puszcza Niepolomice
09.07.2025 | LKS Lodz II - Sokol Kleczew
09.07.2025 | Kecskemeti TE - FK TSC Backa Topola
09.07.2025 | Royal Cambodian Armed Forces FA - Visakha FC
09.07.2025 | TJ Unie Hlubina - SFC Opava
09.07.2025 | Bellshill Athletic FC - Hamilton Academical FC
09.07.2025 | FC Groningen - FCV Dender EH
09.07.2025 | Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Polonia Bytom
09.07.2025 | Energie Cottbus - Greifswalder FC
09.07.2025 | SK Slavia Prag - Diosgyör
09.07.2025 | Korona Kielce - Stal Rzeszow
09.07.2025 | MFK Zemplin Michalovce - Slavia Tu Kosice
09.07.2025 | LASK Linz - Brondby IF
09.07.2025 | Ferencvarosi Budapest - FC Fastav Zlin
09.07.2025 | Sturm Graz - FK Mlada Boleslav
09.07.2025 | FC Stk 1914 Samorin - FK Inter Bratislava
09.07.2025 | FC Bihor Oradea - FC Petrzalka
09.07.2025 | Wolfsberger AC - SC Braga
09.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - Sigma Olomouc (B)
09.07.2025 | HNK Rijeka - FK Cukaricki Belgrade
09.07.2025 | Omonia Nicosia - Maccabi Netanya FC
09.07.2025 | KKS Kalisz - Elana Torun
09.07.2025 | 1. FC Tatran Presov - MFK Snina
09.07.2025 | Dijon FCO - Le Puy Foot 43 Auvergne
09.07.2025 | FC Struga Trim Lum - FC Ballkani
09.07.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - Podhale Nowy Targ
09.07.2025 | E. Norderstedt - Etsv Hamburg
09.07.2025 | FC Oleksandriya - Zalaegerszeg TE
09.07.2025 | GNK Dinamo Zagreb - Ujpest FC Budapest
09.07.2025 | ND Beltinci - NK Slaven Belupo
09.07.2025 | Eintracht Braunschweig - Rams Başakşehir FK
09.07.2025 | PFC Lokomotiv Plovdiv - FC Lokomotiv 1929 Sofia
09.07.2025 | Chemnitzer - FK Usti Nad Labem
09.07.2025 | FK Sarajevo - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste
09.07.2025 | FC Pari Nizhny Novgorod - FK Sochi
09.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FC Sion
09.07.2025 | Panathinaikos Athens - Schalke 04
09.07.2025 | AZ Alkmaar - Aris Thessaloniki
09.07.2025 | SK Slavia Prag - Aris Limassol
09.07.2025 | AEK Athens - KV Kortrijk
09.07.2025 | FC Blau-Weiß Linz - FK Crvena Zvezda Belgrade
09.07.2025 | FSV Zwickau - Auerbach 1906
09.07.2025 | Werder Bremen (A) - VfL Sportfreunde Lotte 1929
09.07.2025 | Bicskei Tc - Dunaharaszti
09.07.2025 | Vasas FC - Kozarmisleny SE
09.07.2025 | Odra Opole - MKS Kluczbork
09.07.2025 | Orleans - UNFP Selection
09.07.2025 | OFK Brzi Brod - Gfk Dubocica
09.07.2025 | SK Lisen B - FC Kurim
09.07.2025 | FK Rostov - FC Dynamo-Makhachkala
09.07.2025 | NK Lokomotiva Zagreb - NK Posavje Krsko
09.07.2025 | SV Darmstadt 98 - Notts County
09.07.2025 | ASC 09 Dortmund - Borussia Dortmund II
09.07.2025 | Eichholzer SV - Lubeck
09.07.2025 | 1. FC Merseburg - Hallescher FC
09.07.2025 | Nöttingen - Freiburg
09.07.2025 | WKW ETO FC Gyor - Maccabi Haifa FC
09.07.2025 | Greuther Furth - Ingolstadt
09.07.2025 | Sgm Herbrechtingen/Bolheim - 1. FC Heidenheim
09.07.2025 | Ansbach - S. Grossaspach
09.07.2025 | SV Austria Salzburg - Puskas Akademia FC Felcsut
09.07.2025 | FC 1980 Wien - SC Wiener Viktoria
09.07.2025 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - Babelsberg 03
09.07.2025 | Rkdsv - Willem II Tilburg
09.07.2025 | Cardiff City - Johor Darul Tazim FC
09.07.2025 | TUS Ennepetal - Wuppertaler
09.07.2025 | SF Eisbachtal - Steinbach
09.07.2025 | FK Austria Wien - Team für Wien
09.07.2025 | FC Winterthur - SC Bruhl St Gallen
09.07.2025 | FC Pipinsried - VFB Eichstatt
09.07.2025 | SC Paderborn 07 II - SC Verl II
09.07.2025 | Turu Dusseldorf - Velbert
09.07.2025 | Cefn Cribwr FC - Baglan Dragons
09.07.2025 | Hibernian FC - Rot Weiss Essen
09.07.2025 | Enfield Town - Wimbledon
09.07.2025 | Afan Lido - Briton Ferry Llansawel
09.07.2025 | Peterhead - Aberdeen FC Reserves
09.07.2025 | Chorley FC - Preston North End
09.07.2025 | Sherborne Town - Yeovil Town
09.07.2025 | Flint Town United FC - Buckley Town
09.07.2025 | Roman Glass St George FC - Barry Town United FC
09.07.2025 | Ashton United FC - Salford City
10.07.2025 | Widzew Lodz - GKS Piast Gliwice
10.07.2025 | FK Spartak Subotica - FK Novi Pazar
10.07.2025 | Stade Rennais - Stade Briochin
10.07.2025 | Magdeburg - FC Zurich
10.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - FC Midtjylland
10.07.2025 | Hartberg - FK Crvena Zvezda Belgrade
10.07.2025 | Sparta Prague - Young Boys Bern
10.07.2025 | Widzew Lodz - Miedz Legnica
10.07.2025 | FC CSKA 1948 - Göztepe
10.07.2025 | FC DAC 1904 Dunajska Streda - FC Oleksandriya
10.07.2025 | FK Makedonija Gjorge Petrov - Favoritner AC
10.07.2025 | NK Radomlje - FK Zeleznicar Pancevo
10.07.2025 | Arminia Bielefeld - TSV Havelse
10.07.2025 | FC Rapperswil-Jona - FC Basel 1893
10.07.2025 | Launsdorf - SV Donau Klagenfurt
10.07.2025 | St. Pölten - Beşiktaş
10.07.2025 | NAC Breda - KSC Lokeren Temse
10.07.2025 | Crusaders FC - Limavady United FC
11.07.2025 | Desportiva ES - Santos FC SP
11.07.2025 | Bnei Yehuda Tel Aviv FC - Hapoel Kfar Saba FC
11.07.2025 | FC Arda Kardzhali - Beitar Jerusalem FC
11.07.2025 | Pafos FC - Leyton Orient London
11.07.2025 | Sturm Graz II - SC Weiz
11.07.2025 | SKU Amstetten - München
11.07.2025 | Motor Lublin - Wisla Plock
11.07.2025 | Bolton Wanderers - Orlando Pirates FC
11.07.2025 | FC ZBROJOVKA Brno - Polonia Bytom
11.07.2025 | MFK Skalica - FK Mas Taborsko
11.07.2025 | VC Westerlo - Patro Eisden Maasmechelen
11.07.2025 | Melbourne Victory FC - Wrexham
11.07.2025 | Gornik Zabrze II - MFk Karvina B
11.07.2025 | Bromley - Rotherham United
11.07.2025 | Esbjerg FB - Soenderjyske
11.07.2025 | West Bromwich Albion - FC Dynamo Kyiv
11.07.2025 | FC Nordsjælland - Royal Antwerp FC
11.07.2025 | VfB Stuttgart II - FC Aarau
11.07.2025 | FC Sion - Grasshoppers Club Zurich
11.07.2025 | FC Lugano - FC Thun
11.07.2025 | Yellow-Red Mechelen - Go Ahead Eagles
11.07.2025 | Port Talbot Town - Afan Lido
11.07.2025 | 1. FC Saarbrucken - FC Wurzburger Kickers
11.07.2025 | Red Star FC - FC Versailles 78
11.07.2025 | FC Nordsjælland - Royal Antwerp FC
11.07.2025 | Karabağ FK - FC Twente Enschede
11.07.2025 | Bayreuth - Erzgebirge
11.07.2025 | Lokomotiv Leipzig - Hamburg (A)
11.07.2025 | Jahn Regensburg - Unterhaching
11.07.2025 | FC Utrecht - Kaizer Chiefs
11.07.2025 | Wieczysta Krakow - Sandecja Nowy Sacz
11.07.2025 | 1. SC Znojmo FK - FC Zbrojovka Brno B
11.07.2025 | FK Akron Tolyatti - FC SKA-Khabarovsk
11.07.2025 | FK Radnicki 1923 Kragujevac - FK Mladost Lucani
11.07.2025 | München - FC Slovan Liberec
11.07.2025 | Plymouth Argyle - Eintracht Braunschweig
11.07.2025 | Jagiellonia Bialystok - KGHM Zaglebie Lubin
11.07.2025 | Josko Ried - Diosgyör
11.07.2025 | FC Fastav Zlin - WSG Tirol
11.07.2025 | MKS Cracovia Krakow - FK Zeleziarne Podbrezova
11.07.2025 | KSV 1919 - SV Lafnitz
11.07.2025 | FSV Mainz II - 1. FC Cologne II
11.07.2025 | Freiburg - Sandhausen
11.07.2025 | NK Domzale - HNK Vukovar 1991
11.07.2025 | FC Helsingoer - Broenshoej BK
11.07.2025 | US Concarneau - Stade Brest 29
11.07.2025 | SK Dynamo Ceske Budejovice - 1 FK Pribram
11.07.2025 | FC Bayern Alzenau - Mainz 05
11.07.2025 | SC Freital - Jena
11.07.2025 | NK Brinje Grosuplje - FC Shakhtar Donetsk
11.07.2025 | Martigues - Rodez Aveyron Football
11.07.2025 | Club Brugge - RKS Rakow Czestochowa
11.07.2025 | FK Pardubice - FC Vlasim
11.07.2025 | FK Jedinstvo UB - FK Dinamo Vranje
11.07.2025 | Austria Lustenau - FV Ravensburg
11.07.2025 | Rapid Wien II - FCM Traiskirchen
11.07.2025 | OFK Brzi Brod - FK Trayal Krusevac
11.07.2025 | FK Spartak Moskova - Rodina Moscow
11.07.2025 | Gzira United FC - Tarxien Rainbows FC
11.07.2025 | Monaco - Cercle Brugge
11.07.2025 | TSV Berg - FV Illertissen
11.07.2025 | Dornbirner SV - SCR Altach II
11.07.2025 | Eintracht Rheine - SC Spelle-Venhaus
11.07.2025 | SKU Amstetten - 1800 Dietach
11.07.2025 | FC Koblach - Dornbirn
11.07.2025 | PEC Zwolle - Dundee United
11.07.2025 | Roda JC Kerkrade - Alemannia Aachen
11.07.2025 | SC Heerenveen - Stormvogels Telstar
11.07.2025 | ASKO Mittlern - ST Andra/Lav
11.07.2025 | Deutschlandsberger SC - FC Union RB Weinland Gamlitz
11.07.2025 | SK Treibach - Fsc Eggendorf Hartberg II
11.07.2025 | TUS Bersenbruck - Bremer SV 1906
11.07.2025 | Evesham Utd. - Cheltenham Town
11.07.2025 | DSV Leoben - Fc Zeltweg
11.07.2025 | York City FC - Salford City
11.07.2025 | Chorley FC - Bradford City
11.07.2025 | Sittingbourne - Dagenham and Redbridge FC
11.07.2025 | Merthyr Town - Llanelli Town
11.07.2025 | Connahs Quay Nomads FC - Denbigh Town
11.07.2025 | Tavıstock FC - Truro City
11.07.2025 | Ascot Unıted - Farnborough FC
11.07.2025 | Dover Athletic - Deal Town
11.07.2025 | Pickering Town - Scarborough Athletic
12.07.2025 | CS Concordia Chiajna - AFC Chindia Targoviste
12.07.2025 | KFC Komarno - Budapest Honved FC
12.07.2025 | Jagiellonia Bialystok - FK Teplice
12.07.2025 | NK Siroki Brijeg - HNK Gorica
12.07.2025 | SK Slavia Prague B - FK Banik Sous
12.07.2025 | Kaposvari Rakoczi FC - FC Nagykanizsai
12.07.2025 | FC Kolin - Bohemians Prague 1905 B
12.07.2025 | MTK Budapest - Kecskemeti TE
12.07.2025 | Kladno - TJ Jiskra Domazlice
12.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - FK Frydek Mistek
12.07.2025 | FK Admira Prag - FK Teplice B
12.07.2025 | FK Blansko - SK Lisen B
12.07.2025 | Curzon Ashton - Wigan
12.07.2025 | Primorje Ajdovscina - GNK Dinamo Zagreb
12.07.2025 | Lausanne-Sport - Etoile Carouge
12.07.2025 | Schalke 04 - Wehen
12.07.2025 | PSV Eindhoven - SV 07 Elversberg
12.07.2025 | Wisla Krakow - Ruch Chorzow
12.07.2025 | SV Stripfing - FC Vysocina Jihlava
12.07.2025 | NK Istra 1961 - 1 FC Slovacko Uherske Hradiste
12.07.2025 | Queens Park Rangers - Castellon
12.07.2025 | Spisska Nova Ves - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
12.07.2025 | KS Gornik Polkowice - Miedz Legnica
12.07.2025 | KGHM Zaglebie Lubin - Chrobry Glogow
12.07.2025 | FK Hodonin - MSK Povazska Bystrica
12.07.2025 | FK Pohronie Ziar Nad Hronom Dolna Zdana - TJ Banik Kalinovo
12.07.2025 | Aluminij Kidricevo - ND Beltinci
12.07.2025 | Unia Skierniewice - Pogon Grodzisk Mazowiecki
12.07.2025 | Nafta 1903 Lendava - Mladost DG
12.07.2025 | Stockport County FC - Bristol Rovers
12.07.2025 | Bayern Hof - Jena
12.07.2025 | NK Triglav Kranj - Luton Town
12.07.2025 | Randers FC - Odense Boldklub
12.07.2025 | Aalborg BK - Viborg FF
12.07.2025 | BK Fremad Amager - Trelleborgs FF
12.07.2025 | Odra Opole - SFC Opava
12.07.2025 | TSV Landsberg am Lech - Unterhaching
12.07.2025 | Racing Club de Lens - Standart Liege
12.07.2025 | AZ Alkmaar - Almere City FC
12.07.2025 | TOP Oss - EVV Eindhoven
12.07.2025 | LKS Lodz II - GKS Belchatow
12.07.2025 | Hvidovre IF - FC Roskilde
12.07.2025 | Trabzonspor - FC Dinamo Tbilisi
12.07.2025 | MFK Zemplin Michalovce - Kisvarda FC
12.07.2025 | RSC Anderlecht - RKS Rakow Czestochowa
12.07.2025 | FK Mlada Boleslav - FC Polissya Zhytomyr
12.07.2025 | Crystal Palace FC - Millwall
12.07.2025 | Stamford - Doncaster Rovers
12.07.2025 | Walsall - Hereford FC
12.07.2025 | Lyngby BK - AC Horsens
12.07.2025 | Helsingborg IF - Hilleroed Fodbold
12.07.2025 | Bayern Munich II - First Vienna
12.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - FC Wil 1900
12.07.2025 | FC Basel 1893 - FC Winterthur
12.07.2025 | FC Viktoria Plzen - Bochum
12.07.2025 | Greuther Furth - Hallescher FC
12.07.2025 | Rot Weiss Essen - Fortuna Cologne
12.07.2025 | VVV Venlo - Lommel SK
12.07.2025 | RSV Eintracht 1949 Teltow - Dynamo
12.07.2025 | FK Macva Sabac - FK Radnik Bijeljina
12.07.2025 | Mahasarakham United FC - Bg Pathum United FC
12.07.2025 | BSV Eintracht Mahlsdorf - FSV 63 Luckenwalde
12.07.2025 | Briton Ferry Llansawel - Cambrian & Clydach Vale
12.07.2025 | Wacker Burghausen - SV Austria Salzburg
12.07.2025 | Memmingen - Schwaben Augsburg
12.07.2025 | Borussia Dortmund - SC Verl II
12.07.2025 | Gateshead - Sunderland
12.07.2025 | Kaiserslautern - Notts County
12.07.2025 | Buckland Athletic - Torquay United
12.07.2025 | Ashford Town (Middlesex) F.C. - Hampton & Richmond Borough FC
12.07.2025 | Matlock Town - Derby County
12.07.2025 | Norwich City FC - Northampton Town
12.07.2025 | Weston Super Mare - Exeter City
12.07.2025 | Aveley - Ebbsfleet United FC
12.07.2025 | Metropolitan Police - Woking
12.07.2025 | Squires Gate - Radcliffe FC
12.07.2025 | Cove Rangers FC - Aberdeen FC
12.07.2025 | Nürnberg - 1. FC Schweinfurt 05
12.07.2025 | Bonner - Alemannia Aachen
12.07.2025 | Ansbach - VfR 1921 Aalen
12.07.2025 | FC Gutersloh 2000 - Osnabrück
12.07.2025 | Sportfreunde Siegen 1899 - Offenbacher FC Kickers 1901
12.07.2025 | Greuther Furth II - Chemnitzer
12.07.2025 | TSV Gersthofen - Augsburg
12.07.2025 | Nürnberg (A) - FSV Zwickau
12.07.2025 | Bergisch Gladbach - Köln
12.07.2025 | FC Emmen - FC Groningen
12.07.2025 | Den Bosch - RKC Waalwijk
12.07.2025 | Sparta Rotterdam - ADO Den Haag
12.07.2025 | Feyenoord Rotterdam - Union Saint-Gilloise
12.07.2025 | SV Meppen 1912 - VfL Sportfreunde Lotte 1929
12.07.2025 | Willem II Tilburg - K.v.v. Quick Boys
12.07.2025 | TSV Steinbach 1921 - FC Una Strassen
12.07.2025 | Energie Cottbus - FC Hertha 03 Zehlendorf
12.07.2025 | FC Grimma - BSG Chemie Leipzig
12.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - FC Einheit Wernigerode
12.07.2025 | Ashton United FC - Crewe Alexandra
12.07.2025 | Beaconsfield Town - Chesham United
12.07.2025 | Flackwell Heath - Slough Town
12.07.2025 | Heracles Almelo - FCV Dender EH
12.07.2025 | Josko Ried - FC Liefering
12.07.2025 | Chesterfield FC - Nottingham Forest
12.07.2025 | Cleethorpes Town FC - Scunthorpe United
12.07.2025 | Chippenham Town - Yeovil Town
12.07.2025 | Ilkeston Town FC - Harrogate Town
12.07.2025 | Colwyn Bay - Marine FC
12.07.2025 | Ajax Amsterdam - AGF Aarhus
12.07.2025 | HB Koege - Vendsyssel FF
12.07.2025 | Schalke 04 - FC St Gallen 1879
12.07.2025 | Lausanne-Sport - Stade Nyonnis
12.07.2025 | SV DROCHTERSEN/ASSEL - St Pauli
12.07.2025 | SV Fellbach 1890 - Stuttgart
12.07.2025 | SC Braga - Panathinaikos Athens
12.07.2025 | Airbus UK Broughton - Burscough
12.07.2025 | Isle of Man - Brackley Town FC
12.07.2025 | Lorient - FC Fleury 91
12.07.2025 | Chrobry Glogow - Karkonosze Jelenia Gora
12.07.2025 | FC Verden 04 - Werder Bremen
12.07.2025 | Brandenburger Süd 05 - Union Berlin
12.07.2025 | Hoffenheim - Freiburg
12.07.2025 | SK Austria Klagenfurt - KAC 1909
12.07.2025 | Hitchin Town - Milton Keynes Dons
12.07.2025 | Gillingham FC - Reading
12.07.2025 | Eastleigh - Southampton
12.07.2025 | Accrington Stanley - Blackburn Rovers
12.07.2025 | Dartford FC - Charlton Athletic
12.07.2025 | Melksham Town - Swindon Town
12.07.2025 | Bath City FC - Port Vale
12.07.2025 | AFC Fylde - Blackpool
12.07.2025 | Macclesfield FC - Mansfield Town
12.07.2025 | Badshot Lea - Aldershot Town FC
12.07.2025 | Leamington FC - Shrewsbury Town
12.07.2025 | Peterborough Sports FC - Doncaster Rovers
12.07.2025 | Blyth Spartans AFC - Darlington
12.07.2025 | Lancaster City - Barrow
12.07.2025 | Fisher FC - Welling United
12.07.2025 | Whitby Town - Hartlepool United
12.07.2025 | Worksop Town - Tamworth
12.07.2025 | FC United Of Manchester - Rochdale
12.07.2025 | Warrington Town - Altrincham
12.07.2025 | Lincoln UTD - Boston United FC
12.07.2025 | Alfreton Town FC - Burton Albion
12.07.2025 | Farnham Town - Eastbourne Borough
12.07.2025 | Crook Town - Spennymoor Town FC
12.07.2025 | Billericay Town - Braintree Town FC
12.07.2025 | Northwood FC - Wealdstone
12.07.2025 | FK Jablonec - FC Viktoria Zizkov
12.07.2025 | FC Copenhagen - Hamburger SV
12.07.2025 | Mannheim - SV Waldhof Mannheim 07
12.07.2025 | Leicester City FC - Oud-Heverlee Leuven
12.07.2025 | Stade Reims - Zulte
12.07.2025 | FC Banik Ostrava - MFK Dukla Banska Bystrica
12.07.2025 | PFK Krylia Sovyetov Samara - RFK Akhmat Grozny
12.07.2025 | Banbury United - Oxford City
12.07.2025 | Lowestoft Town - Bury Town
12.07.2025 | Tonbridge Angels - Beckenham Town
12.07.2025 | Hyde United - Runcorn Linnets
12.07.2025 | Rouen - Royal Francs Borains
12.07.2025 | Torpedo Moskova - Rodina Moscow
12.07.2025 | FK Lokomotiv Moskova - FK Dinamo Moscow
12.07.2025 | SK Rapid - MSK Zilina
12.07.2025 | AS Saint-Etienne - Troyes
12.07.2025 | Lille OSC - Amiens
12.07.2025 | Toulouse FC - Pau FC
12.07.2025 | SC RÖTHIS - Austria Lustenau
12.07.2025 | Dordrecht - RSC Anderlecht
12.07.2025 | NAC Breda - Excelsior Rotterdam
12.07.2025 | 1.SK Prostejov - Sigma Olomouc (B)
12.07.2025 | FK Smederevo - Zemun Belgrade
12.07.2025 | FK Usti Nad Labem - FK Dukla Prag
12.07.2025 | 1. FC Tatran Presov - Kazincbarcikai SC
12.07.2025 | SPG Hogo Wels - SC Wiener Viktoria
12.07.2025 | FC Dingolfing - SPVGG Hankofen-Hailing
12.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
12.07.2025 | Dijon FCO - AS Montlouis Football
12.07.2025 | Nantes - Stade Lavallois MFC
12.07.2025 | GKS Katowice - SK Sigma Olomouc
12.07.2025 | LASK Linz - AS Trencin
12.07.2025 | FC Lokomotiv 1929 Sofia - Hapoel Petah Tikva FC
12.07.2025 | Team für Wien - FC Bihor Oradea
12.07.2025 | Korona Kielce - Maccabi Netanya FC
12.07.2025 | KF Trepca 89 - KF 2 Korriku
12.07.2025 | FK Sarajevo - NK Varazdin
12.07.2025 | UNFP Selection - Le Mans FC
12.07.2025 | Schwechat - Young Violets Wien
12.07.2025 | WKS Slask Wroclaw - FC Hradec Kralove
12.07.2025 | Meerssen - Maastricht
12.07.2025 | Schwaz - Innsbruck
12.07.2025 | PFC CSKA Sofia - Radnicki Nis
12.07.2025 | ND Gorica - Amsterdamsche FC
12.07.2025 | NK Maribor - FC CSKA 1948
12.07.2025 | Vorwärts Steyr - Union AC Mauer
12.07.2025 | Marsaxlokk - Sliema Wanderers
12.07.2025 | Grenoble - Servette Geneva
12.07.2025 | FSV Hollenbach - Wurzburger FV
12.07.2025 | Cardiff City - Southend United
12.07.2025 | Levante - Johor Darul Tazim FC
12.07.2025 | FC Blau-Weiß Linz - Fortuna Düsseldorf
12.07.2025 | Ümraniyespor - Galatasaray
12.07.2025 | Valetta - Zabbar Saint Patrick FC
12.07.2025 | HSK Posusje - HNK Hajduk Split
12.07.2025 | Sevilla - Birmingham City
13.07.2025 | Louisville City FC - Leganes
13.07.2025 | SK Lisen - Diosgyör
13.07.2025 | SK Steti - FK Arsenal Ceska Lipa
13.07.2025 | Orlando Pirates FC - Pafos FC
13.07.2025 | HNK Rijeka - Bravo Ljubljana
13.07.2025 | Hertha Berlin - Brondby IF
13.07.2025 | Slovan Bratislava - FC Midtjylland
13.07.2025 | Blau-Weiss Lohne - RW Oberhausen
13.07.2025 | SK Slavia Prag - Dynamo Dresden
13.07.2025 | TSV Havelse - SC Paderborn 07 II
13.07.2025 | Stal Rzeszow - FC Rukh Lviv
13.07.2025 | Ratingen SV Germania 04/19 - TUS Ennepetal
13.07.2025 | SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde - Union Berlin
13.07.2025 | Crumlin United - Cliftonville FC
13.07.2025 | Preston North End - Liverpool
13.07.2025 | Bohemians Prag 1905 - MFK Ruzomberok
13.07.2025 | Brondby IF - FK Crvena Zvezda Belgrade
13.07.2025 | FK Spartak Moskova - FK Spartak Subotica
13.07.2025 | Ujpest FC Budapest - FC Kryvbas Kriviy Rih
13.07.2025 | Trenkwalder Admira - Beşiktaş
13.07.2025 | HNK Rijeka - Göztepe
13.07.2025 | Wolfsberger AC - FC Karpaty Lviv
13.07.2025 | FK Crvena Zvezda Belgrade - Puskas Akademia FC Felcsut
13.07.2025 | Hertha Berlin - Rams Başakşehir FK
13.07.2025 | FK Zenit St Petersburg - FK Vojvodina Novi Sad
13.07.2025 | UD Leiria - Ceuta
14.07.2025 | FK Sarajevo - FC Zorya Luhansk
14.07.2025 | Mladost DG - NK Slaven Belupo
14.07.2025 | Beitar Jerusalem FC - Ypsonas FC
14.07.2025 | KF Istogu - KF Rilindja 1974
14.07.2025 | Johor Darul Tazim FC - Valencia CF Mestalla
14.07.2025 | Steinbach - SC 1929 Waldgirmes
14.07.2025 | St Ives Town - Corby Town
14.07.2025 | Glebe North - Dundalk
15.07.2025 | Servette Geneva - Neuchatel Xamax
15.07.2025 | Sydney FC - Wrexham
15.07.2025 | Ferencvarosi Budapest - Karlsruher
15.07.2025 | Oxford United - Maidenhead United FC
15.07.2025 | Bournemouth - Hibernian FC
15.07.2025 | Silkeborg IF - St Pauli
15.07.2025 | FK Sarajevo - Al Dhafra SCC
15.07.2025 | Orleans - Bourges
15.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - CS Corvinul 1921 Hunedoara
15.07.2025 | Hapoel Kfar Shalem FC - Maccabi Kabilio Jaffa
15.07.2025 | FC Liefering - SV Wals-Grunau
15.07.2025 | FC Sparta Brno - TJ Start Brno
15.07.2025 | SC Verl - 1. FC Bocholt
15.07.2025 | Sassuolo Calcio - Real Vicenza
15.07.2025 | FC Helsingoer - Helsingborg IF
15.07.2025 | Grazer AK - MSK Zilina
15.07.2025 | Lippstadt 08 - VfL Sportfreunde Lotte 1929
15.07.2025 | FC Salzburg - Karabağ FK
15.07.2025 | Celta de Vigo - FC Famalicao
15.07.2025 | FC Ballkani - SC Gjilani
15.07.2025 | Hannover 96 (A) - HSC Hannover
15.07.2025 | FC Gleisdorf 09 - SV Pachern
15.07.2025 | Stuttgart Kickers - Notts County
15.07.2025 | Millwall - Northampton Town
15.07.2025 | PEC Zwolle - Kaizer Chiefs
15.07.2025 | SV Stockerau - SC Wiener Viktoria
15.07.2025 | GROSSKLEIN - SV Wildon
15.07.2025 | Vilzing - SV Fortuna Regensburg
15.07.2025 | Afan Lido - Mumbles Rangers
15.07.2025 | Bonner - SSV Merten
15.07.2025 | Woking - Portsmouth
15.07.2025 | Barrow - Bolton Wanderers
15.07.2025 | York City FC - Sheffield United
15.07.2025 | VV Almkerk - Den Bosch
15.07.2025 | Rijnsburgse Boys - Stormvogels Telstar
15.07.2025 | Warrington Rylands 1906 FC - Salford City
15.07.2025 | FC Lisse - Koninklijke HFC
15.07.2025 | Weston Super Mare - Newport County
15.07.2025 | G´borough Trinity - Grimsby Town
15.07.2025 | Yeovil Town - Cardiff City
15.07.2025 | Sutton United - Wycombe Wanderers
15.07.2025 | Sligo Rovers - Mansfield Town
15.07.2025 | Metropolitan Police - Aldershot Town FC
15.07.2025 | Hyde United - Morecambe FC
15.07.2025 | AFC Telford United - Shrewsbury Town
15.07.2025 | Spennymoor Town FC - Bishop Auckland
15.07.2025 | Bishop Auckland - Spennymoor Town FC
15.07.2025 | Colwyn Bay - Vauxhall
15.07.2025 | Uxbridge - Chesham United
15.07.2025 | St Johnstone FC - Dundee United
15.07.2025 | Dagenham and Redbridge FC - Crawley Town
15.07.2025 | Airbus UK Broughton - Connahs Quay Nomads FC
15.07.2025 | Dundela FC - Glentoran FC
15.07.2025 | Carmarthen Town - Briton Ferry Llansawel
15.07.2025 | Worksop Town - Cleethorpes Town FC
15.07.2025 | Yeovil Town - Cardiff City
15.07.2025 | Silsden AFC - Warrington Rylands 1906 FC
15.07.2025 | Newcastle Town - Macclesfield FC
15.07.2025 | Winterton Rangers FC - Beverley Town
15.07.2025 | Brackley Town FC - Milton Keynes Dons
15.07.2025 | Radcliffe FC - Crewe Alexandra
15.07.2025 | Accrington Stanley - Everton FC
15.07.2025 | Peterborough Sports FC - Peterborough United
15.07.2025 | Braintree Town FC - Cambridge United
15.07.2025 | Gateshead - Doncaster Rovers
15.07.2025 | Clitheroe FC - FC Halifax Town
15.07.2025 | Banbury United - Tamworth
15.07.2025 | Boston Town - Boston United FC
15.07.2025 | Carshalton Athletic - Hampton & Richmond Borough FC
15.07.2025 | Dorking Wanderers - Leatherhead FC
15.07.2025 | Tonbridge Angels - Bracknell Town
15.07.2025 | Lincoln UTD - Spalding United
15.07.2025 | Ammanford - Barry Town United FC
15.07.2025 | Billericay Town - Boreham Wood FC
15.07.2025 | Chatham Town - Faversham Town
15.07.2025 | ST Neots Town - Hemel Hempstead Town
15.07.2025 | Bridlington Town - Scarborough Athletic
15.07.2025 | Slough Town - Brentford FC U23
15.07.2025 | Ilkeston Town FC - Kimberley Miners Welfare
16.07.2025 | Cadiz - UD Leiria
16.07.2025 | Cadiz - UD Leiria
16.07.2025 | Bromley - Lincoln City
16.07.2025 | MTK Budapest - Soroksar SC
16.07.2025 | ST. Truidense VV - Maastricht
16.07.2025 | Jesenice - Tabor Sezana
16.07.2025 | FC Polissya Zhytomyr - Puskas Akademia FC Felcsut
16.07.2025 | Widzew Lodz II - Miedz Legnica II
16.07.2025 | Club Brugge - NK Lokomotiva Zagreb
16.07.2025 | FC Basel 1893 - FC Wil 1900
16.07.2025 | Almere City FC - ADO Den Haag
16.07.2025 | SC Braga - Moreirense FC
16.07.2025 | Ajax Amsterdam - Paok Thessaloniki
16.07.2025 | Khon Kaen United FC - Bg Pathum United FC
16.07.2025 | Young Boys Bern - Huddersfield Town
16.07.2025 | Stade Reims - US Boulogne
16.07.2025 | Greifswalder FC - Lubeck
16.07.2025 | BK Fremad Amager - Holbaek BI
16.07.2025 | FC Dynamo Kyiv - NK Osijek
16.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - FSV Mainz II
16.07.2025 | Bekescsaba 1912 Elore - Karcag
16.07.2025 | FK Jedinstvo UB - FK Fap
16.07.2025 | Bayreuth - Chemnitzer
16.07.2025 | FC Kryvbas Kriviy Rih - Göztepe
16.07.2025 | ND Gorica - Budafoki Mte
16.07.2025 | FK Blansko - SFK Vrchovina
16.07.2025 | Hellas Verona - TOP 22 Dilettanti Verona
16.07.2025 | AB Gladsaxe - Sundby
16.07.2025 | Coventry City - Monaco
16.07.2025 | Les Herbiers - Angers
16.07.2025 | Bochum - Young Boys Bern
16.07.2025 | Sportfreunde Lauffen - Hoffenheim
16.07.2025 | FC Metalist 1925 Kharkiv - SV Waldhof Mannheim 07
16.07.2025 | SVG Reichenau - Rams Başakşehir FK
16.07.2025 | UNFP Selection - Rouen
16.07.2025 | FK Vozdovac - Bokelj Kotor
16.07.2025 | Nancy - FC Villefranche Beaujolais
16.07.2025 | Karkonosze Jelenia Gora - FK Varnsdorf
16.07.2025 | Pogon Nowe Skalmierzyce - KS Warta Sieradz
16.07.2025 | Metz - US Mondorf-Les-Bains
16.07.2025 | ND Beltinci - Dibba Al Fujairah
16.07.2025 | TSG 46 Bretzenheim - TSV Schott Mainz
16.07.2025 | KF Llapi - KF 2 Korriku
16.07.2025 | KS Gornik Polkowice - Zaglebie Lubin II
16.07.2025 | NK Sesvete - NK Dubrava Zagreb
16.07.2025 | FSV Zwickau - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
16.07.2025 | III Keruleti Tve - Kelen SC
16.07.2025 | FK Macva Sabac - Petrovac
16.07.2025 | Homberg - Duisburg
16.07.2025 | FV Illertissen - VfR 1921 Aalen
16.07.2025 | Wolfsberger AC - Beşiktaş
16.07.2025 | SV Schermbeck - Wuppertaler
16.07.2025 | AS La Jeunesse D Esch/Alzette - FC 08 Homburg-Saar
16.07.2025 | Vitoria Guimarares - SD Ponferradina
16.07.2025 | Fortuna Dusseldorf II - Ratingen SV Germania 04/19
16.07.2025 | Brighton & Hove Albion FC - Stoke City
16.07.2025 | Kremser SC - Rapid Wien II
16.07.2025 | 1. FC Saarbrucken - Mainz 05
16.07.2025 | FSV 63 Luckenwalde - Neustrelitz
16.07.2025 | Paris FC - Union Saint-Gilloise
16.07.2025 | SV Empor Berlin - Dynamo
16.07.2025 | Eilenburg - Lokomotiv Leipzig
16.07.2025 | FC Winterthur - FC Dietikon
16.07.2025 | Budissa Bautzen - FC Slovan Liberec B
16.07.2025 | TV Oeffingen - TSG Backnang
16.07.2025 | Sportfreunde Siegen 1899 - FC Giessen
16.07.2025 | OEDT - SPG Hogo Wels
16.07.2025 | SC Wiedenbruck - SC Verl II
16.07.2025 | BSV Eintracht Mahlsdorf - SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde
16.07.2025 | KAA Gent - AZ Alkmaar
16.07.2025 | Velbert - Sgs Essen-Schonebeck 19/68
16.07.2025 | Farnborough FC - Portsmouth
16.07.2025 | Solihull Moors - Birmingham City
16.07.2025 | Bath City FC - Bristol Rovers
16.07.2025 | Welling United - Leyton Orient London
16.07.2025 | VC Westerlo - Panathinaikos Athens
16.07.2025 | Walsall - Aston Villa
16.07.2025 | Truro City - Plymouth Argyle
16.07.2025 | Sporting Lisbon - Celtic Glasgow
16.07.2025 | Holywell Town - Llanrwst United
16.07.2025 | Cardiff Metropolitan Üniversitesi FC - Newport City FC
17.07.2025 | Richmond Kickers - Leganes
17.07.2025 | FC Oleksandriya - Mladost DG
17.07.2025 | Manchester United Xi - Macclesfield FC
17.07.2025 | SV Darmstadt 98 - FC St Gallen 1879
17.07.2025 | Rams Başakşehir FK - Fortuna Düsseldorf
17.07.2025 | Tiszakecskei LC - FC Bihor Oradea
17.07.2025 | Trabzonspor - ARAZ NAKCHIVAN PFK
17.07.2025 | Ujpest FC Budapest - NK Osijek
17.07.2025 | Neftchi Baku PFC - Hapoel Tel Aviv FC
17.07.2025 | FC Karpaty Lviv - WKW ETO FC Gyor
17.07.2025 | FC Oleksandriya - NK Slaven Belupo
17.07.2025 | Hapoel Haifa FC - AE Larissa FC
17.07.2025 | CSM Politehnica Iasi - Sportist Svoge
17.07.2025 | Unterhaching - Ulm 1846
17.07.2025 | FC Gitschberg Jochtal - Bologna FC
17.07.2025 | NK Varazdin - FC Zorya Luhansk
17.07.2025 | Bahlinger - SC Freiburg
17.07.2025 | Beşiktaş - FC Petrzalka
17.07.2025 | Aris Thessaloniki - Anorthosis Famagusta
17.07.2025 | Orlando Pirates FC - Las Palmas
17.07.2025 | AEK Athens - Omonia Nicosia
17.07.2025 | Westbury United - Weymouth FC
17.07.2025 | Fenerbahçe - Portimonense SC
18.07.2025 | NK Triglav Kranj - FC Shakhtar Donetsk
18.07.2025 | Elche CF - Millwall
18.07.2025 | Slavia Tu Kosice - FK Kosice
18.07.2025 | Southampton - Valenciennes
18.07.2025 | Cambridge United - Cardiff City
18.07.2025 | First Vienna - Hartberg
18.07.2025 | Jong PSV Eindhoven - Roda JC Kerkrade
18.07.2025 | Bayern Munich II - S. Grossaspach
18.07.2025 | WSG Tirol - Shabab Al Ahli Dubai Club
18.07.2025 | Sandhausen - 1. FC Schweinfurt 05
18.07.2025 | Altrincham - Radcliffe FC
18.07.2025 | Hannover 96 (A) - Babelsberg 03
18.07.2025 | FC Utrecht - Royal Charleroi
18.07.2025 | Young Violets Wien - SV Horn
18.07.2025 | SCR Altach - Freiburg
18.07.2025 | Memmingen - Augsburg
18.07.2025 | Udinese Calcio - NK Opatija
18.07.2025 | Blekitni Stargard - Miedz Legnica II
18.07.2025 | FC Muscelul Campulung - CS Vulturii Farcasesti
18.07.2025 | Vorwärts Steyr - Bradford City
18.07.2025 | US Concarneau - Stade Lavallois MFC
18.07.2025 | Erzgebirge - Borussia Monchengladbach
18.07.2025 | Auxerre - Orleans
18.07.2025 | Podbeskidzie Bielsko Biala - GKS Piast Gliwice
18.07.2025 | NK Posavje Krsko - Budafoki Mte
18.07.2025 | Forli FC - Sassuolo Calcio U20
18.07.2025 | Toulouse FC - Queens Park Rangers
18.07.2025 | FC Salzburg - Derby County
18.07.2025 | Stade Rennais - Stade Brest 29
18.07.2025 | SV Leobendorf - Sparkasse Zwettl
18.07.2025 | Josko Ried - Energie Cottbus
18.07.2025 | Fortuna Cologne - Köln
18.07.2025 | SC Preussen 06 Munster - Heracles Almelo
18.07.2025 | Josko Ried - Katar
18.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Nürnberg (A)
18.07.2025 | Montpellier - Rodez Aveyron Football
18.07.2025 | WSG Tirol - Al-Ahli Saudi FC
18.07.2025 | FK Mornar Bar - Baniyas Club
18.07.2025 | Dijon FCO - FC Fleury 91
18.07.2025 | SR Donaufeld - SV Stripfing
18.07.2025 | FC Sion - FC Annecy
18.07.2025 | ASK Voitsberg - NK Bistrica
18.07.2025 | TJ Unie Hlubina - MFk Karvina B
18.07.2025 | Naxxar Lions FC - Tarxien Rainbows FC
18.07.2025 | Sparta Rotterdam - De Graafschap
18.07.2025 | SV Lafnitz - Khor Fakkan Club
18.07.2025 | Getafe - Preston North End
18.07.2025 | Real Sociedad San Sebastian - Pau FC
18.07.2025 | LASK Linz - HNK Hajduk Split
18.07.2025 | SC Kalsdorf - DSV Leoben
18.07.2025 | ASK Ebreichsdorf - Schwechat
18.07.2025 | FK Austria Wien - Hertha Berlin
18.07.2025 | Blau-Weiss Lohne - VfL Sportfreunde Lotte 1929
18.07.2025 | FSV 63 Luckenwalde - Hansa Rostock II
18.07.2025 | SC Spelle-Venhaus - SSV Jeddeloh II
18.07.2025 | FC Lendorf - SK Austria Klagenfurt Amateure
18.07.2025 | SPG Edelserpentin - TUS Bad Waltersdorf
18.07.2025 | Hertha BSC II - SV Tasmania Berlin
18.07.2025 | Ufc Jennersdorf - Dusv Loipersdorf
18.07.2025 | SC Weiz - SU Tillmitsch
18.07.2025 | Como 1907 - Lille OSC
18.07.2025 | AS Saint-Etienne - Servette Geneva
18.07.2025 | CR Flamengo RJ - Bayer Leverkusen
18.07.2025 | SF Eisbachtal - TUS Hornau
18.07.2025 | Kings Lynn Town - Peterborough United
18.07.2025 | FK Novi Pazar - FK Velez Mostar
18.07.2025 | Isle of Man - Fleetwood Town
18.07.2025 | TSV Schott Mainz - SV. Gonsenheim
18.07.2025 | Portishead Town FC - Weston Super Mare
18.07.2025 | Briton Ferry Llansawel - Merthyr Town
18.07.2025 | Mosta FC - Gzira United FC
18.07.2025 | Worcester City - Kidderminster Harriers FC
18.07.2025 | Cray Wanderers - Bromley
18.07.2025 | Basingstoke Town - Slough Town
18.07.2025 | Silsden AFC - Curzon Ashton
18.07.2025 | Inkberrow FC - Hereford FC
19.07.2025 | Wellington Phoenix FC - Wrexham
19.07.2025 | NK Rudes - Hrvatski Dragovoljac
19.07.2025 | Hutnik Krakow - FC Hlucin
19.07.2025 | FK Bospor Bohumin - FK Slavia Orlova
19.07.2025 | FC Ajka - Aqvital FC Csakvar
19.07.2025 | ACS Sepsi OSK Sfantu Gheorghe - Tunari
19.07.2025 | FC Kurim - FK Blansko
19.07.2025 | Karlovac - NK Kustosija
19.07.2025 | FC Kolin - Spartak Police Nad Metuji
19.07.2025 | MFK Tatran Liptovsky Mikulas - FK Zeleziarne Podbrezova
19.07.2025 | Kladno - FC Pisek
19.07.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - MFK Tatran Liptovsky Mikulas
19.07.2025 | Olympique Lyon - FC Villefranche Beaujolais
19.07.2025 | TJ Sokol Lanzhot - Spartak Myjava
19.07.2025 | FC Viktoria Plzen B - FK Banik Sous
19.07.2025 | FK Caslav - Zdar Nad Sazavou
19.07.2025 | Erdi VSE - FC Hatvan
19.07.2025 | Slavia Tu Kosice - MSK Tesla Stropkov
19.07.2025 | FK Motorlet Prague - FC Hradec Kralove B
19.07.2025 | Paksi SE - Budapest Honved FC
19.07.2025 | ASK Voitsberg - Sturm Graz
19.07.2025 | Josko Ried - SKU Amstetten
19.07.2025 | NK Brinje Grosuplje - Budafoki Mte
19.07.2025 | Chomutov - SK Zapy
19.07.2025 | FK Hodonin - OFK Malzenice
19.07.2025 | GKS Jastrzebie - Rekord Bielsko Biala
19.07.2025 | Nafta 1903 Lendava - NK Varteks
19.07.2025 | US Creteil-Lusitanos - Paris 13 Atletico
19.07.2025 | Racing Santander - Eibar
19.07.2025 | Moreirense FC - Lusitania FC Lourosa
19.07.2025 | CD Tondela - SL Benfica B
19.07.2025 | HNK Gorica - Charlton Athletic
19.07.2025 | Swansea City - Stevenage FC
19.07.2025 | Norwich City FC - Volendam
19.07.2025 | Racing Club de Lens - USL Dunkerque
19.07.2025 | KKS Kalisz - Zawisza Bydgoszcz
19.07.2025 | Sokol Kleczew - Elana Torun
19.07.2025 | GKS Belchatow - Wisla Plock II
19.07.2025 | MKS Chojniczanka Chojnice - MKS Notec Czarnkow
19.07.2025 | Kongsvinger IL Toppfotball - Moss FK
19.07.2025 | FC Liefering - Unterhaching
19.07.2025 | Greuther Furth - SV Waldhof Mannheim 07
19.07.2025 | Feyenoord Rotterdam - KAA Gent
19.07.2025 | FC Grimma - Eilenburg
19.07.2025 | Den Bosch - Borussia Monchengladbach II
19.07.2025 | SV Lichtenberg 47 - Dynamo
19.07.2025 | FC Wil 1900 - SC Bruhl St Gallen
19.07.2025 | Buriram United FC - Bg Pathum United FC
19.07.2025 | RSV Eintracht Stahnsdorf 1949 - FC Hertha 03 Zehlendorf
19.07.2025 | 1. FC Cologne II - TSV Steinbach 1921
19.07.2025 | Magdeburg (A) - SG Barockstadt Fulda-Lehnerz
19.07.2025 | Wythenshawe Amateurs FC - Wythenshawe Town
19.07.2025 | Swansea City - Stevenage FC
19.07.2025 | Bournemouth - Bristol City
19.07.2025 | Ebbsfleet United FC - Leyton Orient London
19.07.2025 | Barnet FC - Leyton Orient London
19.07.2025 | G´borough Trinity - Scunthorpe United
19.07.2025 | Colwyn Bay - Stalybridge Celtic
19.07.2025 | Royston Town - Chesham United
19.07.2025 | FC Ajka - Haladas
19.07.2025 | FC Bulle - Yverdon Sport
19.07.2025 | Yverdon Sport - Etoile Carouge
19.07.2025 | Fortuna Cologne - Eintracht Trier
19.07.2025 | Wehen - Offenbacher FC Kickers 1901
19.07.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Wehen
19.07.2025 | Bonner - Eupen
19.07.2025 | Schalke 04 - FC Twente Enschede
19.07.2025 | FC Groningen - NEC Nijmegen
19.07.2025 | FC Viktoria Cologne - VVV Venlo
19.07.2025 | NAC Breda - Olympiacos Piraeus
19.07.2025 | Duisburg - Lommel SK
19.07.2025 | Hallescher FC - KSV Hessen Kassel
19.07.2025 | Baunatal - Lippstadt 08
19.07.2025 | FC Gutersloh 2000 - Oldenburg
19.07.2025 | Altonaer FC Von 1893 - E. Norderstedt
19.07.2025 | VfB Stuttgart II - FV Illertissen
19.07.2025 | Memmingen - TSG Balingen 1848
19.07.2025 | FC Luzern - FC Rapperswil-Jona
19.07.2025 | Wuppertaler - SV Westfalia Rhynern
19.07.2025 | Ossett United - Scarborough Athletic
19.07.2025 | FC Ajka - Szombathelyi II
19.07.2025 | Persebaya Surabaya - PSS Sleman
19.07.2025 | SV DROCHTERSEN/ASSEL - SC Paderborn 07 II
19.07.2025 | Bochum (A) - SpVg Schonnebeck 1910
19.07.2025 | ADO Den Haag - Royal Francs Borains
19.07.2025 | Hyde United - Stockport Town FC
19.07.2025 | Flint Town United FC - Avro FC
19.07.2025 | Mannheim - SV 1898 Unter Flockenbach
19.07.2025 | MTV Wolfenbuttel - FSV Schoningen 2011
19.07.2025 | 1. FC Bocholt - SC St Tonis 11/20
19.07.2025 | Black Bulls FC - Nsingizini Hotspurs FC Eswatini
19.07.2025 | Bahlinger - FC Basel II
19.07.2025 | Quorn FC - Corby Town
19.07.2025 | Eintracht Braunschweig - Holstein Kiel
19.07.2025 | Ajax Amsterdam - Yellow-Red Mechelen
19.07.2025 | FC Winterthur - Sc Freiburg II
19.07.2025 | Hibernian FC - Bolton Wanderers
19.07.2025 | Manchester United FC - Leeds United
19.07.2025 | Grasshoppers Club Zurich - West Ham United FC
19.07.2025 | Dundee United - Oldham Athletic
19.07.2025 | FC United Of Manchester - Exeter City
19.07.2025 | Stabaek IF - Lyn 1896 FK
19.07.2025 | OGC Nice - Ajaccio
19.07.2025 | Caen - Angers
19.07.2025 | Hannover 96 - Paderborn
19.07.2025 | PEC Zwolle - FCV Dender EH
19.07.2025 | Bala Town FC - Airbus UK Broughton
19.07.2025 | Glentoran FC - Cliftonville FC
19.07.2025 | Knockbreda FC - Ards
19.07.2025 | Limavady United FC - Coleraine FC
19.07.2025 | Fortuna Dusseldorf II - FC St. Pauli II
19.07.2025 | SV Meppen 1912 - SV Rodinghausen
19.07.2025 | Bochum - FC Metalist 1925 Kharkiv
19.07.2025 | Ulm 1846 - FC Zurich
19.07.2025 | Kickers Emden - Werder Bremen
19.07.2025 | LASK Linz - Union Berlin
19.07.2025 | Hoffenheim - SV 07 Elversberg
19.07.2025 | Genoa GFC - Kaiserslautern
19.07.2025 | Meuselwitz - RB Leipzig
19.07.2025 | Crawley Town - Portsmouth
19.07.2025 | Doncaster Rovers - Milton Keynes Dons
19.07.2025 | Wealdstone - Milton Keynes Dons
19.07.2025 | Blackpool - West Bromwich Albion
19.07.2025 | Burton Albion - Birmingham City
19.07.2025 | Crewe Alexandra - Birmingham City
19.07.2025 | Rotherham United - Sheffield United
19.07.2025 | Rochdale - Grimsby Town
19.07.2025 | Harrogate Town - Barnsley
19.07.2025 | Reading - Tottenham
19.07.2025 | Mansfield Town - Middlesbrough
19.07.2025 | Celtic Glasgow - Newcastle United FC
19.07.2025 | Hansa Rostock - Aston Villa
19.07.2025 | Blackburn Rovers - Everton FC
19.07.2025 | Accrington Stanley - Wigan
19.07.2025 | Chippenham Town - Swindon Town
19.07.2025 | Boston United FC - Peterborough United
19.07.2025 | Cheltenham Town - Wycombe Wanderers
19.07.2025 | Alfreton Town FC - Chesterfield FC
19.07.2025 | Gillingham FC - Luton Town
19.07.2025 | Billericay Town - Aldershot Town FC
19.07.2025 | Yeovil Town - Bristol Rovers
19.07.2025 | AFC Fylde - Carlisle United
19.07.2025 | Torquay United - Newport County
19.07.2025 | Marine FC - Morecambe FC
19.07.2025 | Macclesfield FC - FC Halifax Town
19.07.2025 | Shrewsbury Town - Kidderminster Harriers FC
19.07.2025 | Stockton Town - Darlington
19.07.2025 | Tamworth - Barrow
19.07.2025 | Bishop´s Stortford - Southend United
19.07.2025 | Walton & Hersham FC - Dagenham and Redbridge FC
19.07.2025 | Warrington Town - Southport
19.07.2025 | Cray Valley Paper Mills FC - Woking
19.07.2025 | Dartford FC - Eastbourne Borough
19.07.2025 | Chertsey Town - Hampton & Richmond Borough FC
19.07.2025 | Blyth Town FC - Gateshead
19.07.2025 | AFC Sudbury - Braintree Town FC
19.07.2025 | Leatherhead FC - Tonbridge Angels
19.07.2025 | Skeid - IK Start
19.07.2025 | Grenoble - Troyes
19.07.2025 | Nottingham Forest - Monaco
19.07.2025 | US Boulogne - Amiens
19.07.2025 | FC Vaduz - München
19.07.2025 | Chemnitzer - Magdeburg
19.07.2025 | Austria Lustenau - Augsburg
19.07.2025 | Sturm Graz - Hamburger SV
19.07.2025 | Dordrecht - Excelsior Rotterdam
19.07.2025 | Wasquehal Football - Rouen
19.07.2025 | Lower Breck FC - Connahs Quay Nomads FC
19.07.2025 | FC Rot-Weiss Erfurt - Eintracht Braunschweig (A)
19.07.2025 | Zaglebie Sosnowiec - FK Fotbal Trinec
19.07.2025 | Kazincbarcikai SC - MFK Zemplin Michalovce
19.07.2025 | Sutton United - Wimbledon
19.07.2025 | Chelmsford City - Brackley Town FC
19.07.2025 | Gloucester - Barry Town United FC
19.07.2025 | South Shields - Shildon AFC
19.07.2025 | Harland And Wolff Welders - Carrick Rangers
19.07.2025 | Chester FC - Salford City
19.07.2025 | Rugby Town Fc - Alvechurch
19.07.2025 | Dorchester Town - Bridport
19.07.2025 | Worthing FC - Chatham Town
19.07.2025 | Truro City - Falmouth Town AFC
19.07.2025 | Worksop Town - Hallam FC
19.07.2025 | ST Neots Town - Stamford
19.07.2025 | Metz - Red Star FC
19.07.2025 | Sholing FC - Dorking Wanderers
19.07.2025 | Guiseley AFC - Leeds United
19.07.2025 | St Ives Town - Peterborough Sports FC
19.07.2025 | Oxford City - Charlton Athletic
19.07.2025 | Burscough - Warrington Rylands 1906 FC
19.07.2025 | Carlton Town - Ilkeston Town FC
19.07.2025 | North Ferriby - Beverley Town
19.07.2025 | FK Zeleziarne Podbrezova - FK Inter Bratislava
19.07.2025 | FC Thun - FC Aarau
19.07.2025 | AZ Alkmaar - NK Lokomotiva Zagreb
19.07.2025 | Wolfsberger AC - NK Istra 1961
19.07.2025 | Greuther Furth - Huddersfield Town
19.07.2025 | Hoffenheim (A) - Stuttgart Kickers
19.07.2025 | Ingolstadt - Torino FC
19.07.2025 | SC Cambuur - Stormvogels Telstar
19.07.2025 | Go Ahead Eagles - Paok Thessaloniki
19.07.2025 | Team für Wien - 1. Wiener Neustadter SC
19.07.2025 | 1. FC Tatran Presov - Kisvarda FC
19.07.2025 | GFA Rumilly-Vallieres - Bourg Peronnas
19.07.2025 | MTK Budapest - KFC Komarno
19.07.2025 | FC Versailles 78 - US Quevilly-Rouen Metropole
19.07.2025 | FC Sudtirol Bolzano - ASC St Georgen
19.07.2025 | Varzim SC - Avs Futebol Sad
19.07.2025 | Cagliari Calcio - Acd Ospitaletto
19.07.2025 | Benevento Calcio - AS Roma U20
19.07.2025 | Guingamp - Nantes
19.07.2025 | OGC Nice - Nancy
19.07.2025 | Le Puy Foot 43 Auvergne - Clermont Foot 63
19.07.2025 | MFK Ruzomberok - SC FC Voluntari
19.07.2025 | Pelister Bitola - FK Trayal Krusevac
19.07.2025 | KF Istogu - KF 2 Korriku
19.07.2025 | ND Beltinci - FC Nagykanizsai
19.07.2025 | Krka - NK Dubrava Zagreb
19.07.2025 | FC Blau-Weiß Linz - Ipswich Town
19.07.2025 | Le Havre - Le Mans FC
19.07.2025 | Grazer AK - KSV 1919
19.07.2025 | Schwarz Weiss Bregenz - VFB Hohenems
19.07.2025 | AS Trencin - MSK Puchov
19.07.2025 | SPG Hogo Wels - Energie Cottbus
19.07.2025 | SV Austria Salzburg - Borussia Dortmund II
19.07.2025 | Patro Eisden Maasmechelen - Alemannia Aachen
19.07.2025 | FSV Frankfurt 1899 - Eintracht Frankfurt
19.07.2025 | Virtus Entella - Livorno
19.07.2025 | FC Basel 1893 - Villarreal
19.07.2025 | Lorient - CA Osasuna
19.07.2025 | Assen - FC Emmen
19.07.2025 | Maastricht - TOP Oss
19.07.2025 | Pau FC - Angoulme Charente
19.07.2025 | MFK Skalica - FC Vion Zlate Moravce - Vrable
19.07.2025 | MFK Dukla Banska Bystrica - MFK Zvolen
19.07.2025 | FK Mornar Bar - FK Jedinstvo Putevi
19.07.2025 | Bilje - Tabor Sezana
19.07.2025 | Diosgyör - FK Kosice
19.07.2025 | Bohemians Prague 1905 B - SK Kopana Benatky nad Jizerou
19.07.2025 | Zalaegerszeg TE - Leicester City FC
19.07.2025 | KRC Genk - Rayo Vallecano
19.07.2025 | Royal Antwerp FC - Willem II Tilburg
19.07.2025 | Petrovac - MS Ashdod
19.07.2025 | Zulte - Norwich City FC
19.07.2025 | CF Peralada - Espanyol Barcelona
19.07.2025 | VC Westerlo - Reeder Samsunspor
19.07.2025 | GNK Dinamo Zagreb - FC Kryvbas Kriviy Rih
19.07.2025 | Atromitos Athens - Asteras Tripolis
19.07.2025 | Granada - Orlando Pirates FC
19.07.2025 | SD Tarazona - Huesca
19.07.2025 | Schwaz - SV Fugen
19.07.2025 | UE Olot - Girona
19.07.2025 | Antequera - Malaga
19.07.2025 | Valencia - Castellon
19.07.2025 | Vitoria Guimarares - FC Vizela
19.07.2025 | Athletic Bilbao - SD Ponferradina
19.07.2025 | Alcorcon - Harborough Town FC
19.07.2025 | FC Lugano - PRO Vercelli 1892
19.07.2025 | Sevilla - Sunderland
19.07.2025 | SC Braga - Celta de Vigo
19.07.2025 | SC Farense - UD Leiria
20.07.2025 | Suranaree Black Cat FC - Sisaket FC
20.07.2025 | NK Siroki Brijeg - Nk Jadran Lp
20.07.2025 | Donau Linz - FC Blau-Weiß Linz
20.07.2025 | Stade Reims - Oud-Heverlee Leuven
20.07.2025 | GKS Tychy - LKS Goczalkowice-Zdroj
20.07.2025 | Malvern Town - Hereford FC
20.07.2025 | Rot Weiss Ahlen - Schalke 04
20.07.2025 | Osnabrück - Werder Bremen (A)
20.07.2025 | 1. FC Saarbrucken - Union Titus Petange
20.07.2025 | Wilmhelmshaven - Bremer SV 1906
20.07.2025 | Freiburg - FC Augsburg II
20.07.2025 | Wehen - TSV Steinbach 1921
20.07.2025 | Hansa Rostock - 1. FC Phonix Lubeck
20.07.2025 | FC Bayern Alzenau - SV Rot-Weiss Walldorf
20.07.2025 | Wacker Innsbruck - SSV Reutlingen
20.07.2025 | Velbert - Holzheimer SG
20.07.2025 | VFB 03 Hilden - Fortuna Koln II
20.07.2025 | Vasas FC - Bekescsaba 1912 Elore
20.07.2025 | SK Rapid - Union Berlin
20.07.2025 | St Pauli - Karlsruher
20.07.2025 | FC Rodange 91 - US Mondorf-Les-Bains
20.07.2025 | FK Sloboda Uzice - FK Macva Sabac
20.07.2025 | III Keruleti Tve - Esmtk Budapest
20.07.2025 | Bologna FC - Virtus Verona
20.07.2025 | SSC Bari - Castel Di Sangro
20.07.2025 | Palermo FC - FC Paradiso
20.07.2025 | Hellas Verona - Asd Rovereto
20.07.2025 | Excelsior Maassluis - Marsilya
20.07.2025 | SC Sopron - Favoritner AC
20.07.2025 | Albacete Balompie - Al-Rayyan
20.07.2025 | Galatasaray - Trenkwalder Admira
20.07.2025 | Fenerbahçe - UD Leiria
21.07.2025 | V-Varen Nagasaki - Real Sociedad San Sebastian
21.07.2025 | FC Karpaty Lviv - Sharjah FC
21.07.2025 | MKS Pogon Szczecin - Blekitni Stargard
21.07.2025 | Las Palmas - Brighton & Hove Albion FC
21.07.2025 | Royal Olympic Charleroi Chatelet Farciennes - Marsilya
21.07.2025 | FK Tekstilac Odzaci - Bokelj Kotor
21.07.2025 | KF Llapi - KF Teuta
21.07.2025 | Johor Darul Tazim FC - Al-Riyadh SC
21.07.2025 | Bradford Park Avenue AFC - Guiseley AFC
21.07.2025 | Hashtag United - Chelmsford City
21.07.2025 | Sporting Lisbon - Sunderland
22.07.2025 | Celta de Vigo - Nacional da Madeir
22.07.2025 | Bristol City - Newport County
22.07.2025 | AL Waab - Esteghlal FC
22.07.2025 | US Avellino - SSC Napoli U20-
22.07.2025 | SC LEOPOLDSDORF/WIEN - SR Donaufeld
22.07.2025 | SSC Napoli - Arezzo
22.07.2025 | Clermont Foot 63 - Rodez Aveyron Football
22.07.2025 | Orleans - Blois Foot
22.07.2025 | Borussia Monchengladbach - FC Metalist 1925 Kharkiv
22.07.2025 | FK Vozdovac - Baniyas Club
22.07.2025 | SV Wienerberg 1921 - SC Wiener Viktoria
22.07.2025 | Al Nasr SC - SPVGG Hankofen-Hailing
22.07.2025 | FC Pinzgau Saalfelden - Tsu Bramberg
22.07.2025 | Greifswalder FC - SV Siedenbollentin
22.07.2025 | Nancy - Strasbourg Alsace
22.07.2025 | ATSV Wolfsberg - ASK Koflach
22.07.2025 | Velbert - Fortuna Düsseldorf
22.07.2025 | FC St Gallen 1879 - Villarreal
22.07.2025 | Alaves - Athletic Bilbao
22.07.2025 | Blackburn Rovers - Qatar SC
22.07.2025 | Maastricht - Jeugd KAA Gent
22.07.2025 | SC Retz - SC Red Star Penzing
22.07.2025 | USV St. Anna am Aigen - ND Beltinci
22.07.2025 | SK Treibach - SK Austria Klagenfurt Amateure
22.07.2025 | USK Anif - SV Kuchl
22.07.2025 | Shrewsbury Town - Bolton Wanderers
22.07.2025 | Ebbsfleet United FC - Gillingham FC
22.07.2025 | York City FC - Barnsley
22.07.2025 | Skegness Town AFC - Scunthorpe United
22.07.2025 | Grimsby Town - Lincoln City
22.07.2025 | Cleator Moor Celtic - Workington
22.07.2025 | SPVGG Neu-Isenburg - FC Bayern Alzenau
22.07.2025 | Northampton Town - West Ham United FC
22.07.2025 | Wimbledon - Millwall
22.07.2025 | Walsall - Derby County
22.07.2025 | Milton Keynes Dons - Peterborough United
22.07.2025 | Dagenham and Redbridge FC - Colchester United
22.07.2025 | Salford City - Blackpool
22.07.2025 | South Shields - Carlisle United
22.07.2025 | Newton Aycliffe - Darlington
22.07.2025 | Morecambe FC - Barrow
22.07.2025 | Hebburn Town - Spennymoor Town FC
22.07.2025 | Vauxhall - Marine FC
22.07.2025 | Thame United - Slough Town
22.07.2025 | Colwyn Bay - Chester FC
22.07.2025 | Gloucester - Oxford City
22.07.2025 | Matlock Town - Buxton FC
22.07.2025 | Maidenhead United FC - Boreham Wood FC
22.07.2025 | Cammel Laird - Warrington Rylands 1906 FC
22.07.2025 | Burton Albion - Sheffield United
22.07.2025 | Barnet FC - Wycombe Wanderers
22.07.2025 | Southend United - Luton Town
22.07.2025 | Eastbourne Borough - Aldershot Town FC
22.07.2025 | Radcliffe FC - FC Halifax Town
22.07.2025 | Heybridge Swifts - Welling United
22.07.2025 | Bootle FC - Southport
22.07.2025 | Metropolitan Police - Walton & Hersham FC
22.07.2025 | Witton Albion - Ashton United FC
22.07.2025 | Berkhamsted FC - Chesham United
22.07.2025 | Totton - Weymouth FC
22.07.2025 | Tonbridge Angels - Bromley
22.07.2025 | Enfield Town - Braintree Town FC
22.07.2025 | Herne Bay FC - Dartford FC
22.07.2025 | Macclesfield FC - Connahs Quay Nomads FC
22.07.2025 | Ballyclare Comrades - Ballymena United FC
22.07.2025 | Salisbury FC - Eastleigh
22.07.2025 | Chertsey Town - Sutton United
22.07.2025 | Melksham Town - Weston Super Mare
22.07.2025 | Larkhall Athletic - Bath City FC
22.07.2025 | Hyde United - Curzon Ashton
22.07.2025 | Taunton Town - Chippenham Town
22.07.2025 | Nuneaton Borough FC - Leamington FC
22.07.2025 | Royston Town - Hemel Hempstead Town
22.07.2025 | Carshalton Athletic - Raynes Park Vale
22.07.2025 | Cleethorpes Town FC - Scarborough Athletic
22.07.2025 | Lincoln UTD - Stamford
22.07.2025 | Havant & Waterlooville - Worthing FC
23.07.2025 | RCD Mallorca - UE Sant Andreu
23.07.2025 | Olympique Lyon - RWD Molenbeek 47
23.07.2025 | Castellon - Southampton
23.07.2025 | Arsenal FC - AC Milan
23.07.2025 | Le Puy Foot 43 Auvergne - Bourg Peronnas
23.07.2025 | Zawisza Bydgoszcz - KS Lechia Zielona Gora
23.07.2025 | Queens Park Rangers - Cardiff City
23.07.2025 | Freiburg - VfB Stuttgart II
23.07.2025 | Trabzonspor - Persepolis FC
23.07.2025 | Paok Thessaloniki - Apollon Limassol
23.07.2025 | Udinese Calcio - Shabab Al Ahli Dubai Club
23.07.2025 | Venezia FC - Dolomiti Bellunesi
23.07.2025 | Dijon FCO - Sochaux
23.07.2025 | SC Toulon - Istres
23.07.2025 | Stade Lavallois MFC - Rouen
23.07.2025 | Entente Feignies Aulnoye - Valenciennes
23.07.2025 | Hoffenheim - FC 08 Homburg-Saar
23.07.2025 | FK ZVIJEZDA 09 - FK Radnik Bijeljina
23.07.2025 | Guingamp - US Concarneau
23.07.2025 | FC Villefranche Beaujolais - Evian Thonon Gaillard
23.07.2025 | NK Slaven Belupo - NK Rudes
23.07.2025 | Montpellier - Aubagne Fc
23.07.2025 | Pisa SC - AC BRA
23.07.2025 | FC Struga Trim Lum - KF Llapi
23.07.2025 | Sassuolo Calcio - AC Trento
23.07.2025 | FK Arsenal Ceska Lipa - FK Prepere
23.07.2025 | US Quevilly-Rouen Metropole - Le Mans FC
23.07.2025 | BK Olympic - Lunds BK
23.07.2025 | FC Gherdeina - Spezia Calcio
23.07.2025 | Lunds BK - BK Olympic
23.07.2025 | Brandys Nad Labem - SK Aritma Prag
23.07.2025 | Broenshoej BK - Vb 1968
23.07.2025 | FC Andorra - Albacete Balompie
23.07.2025 | Athletic Bilbao B - Cultural Leonesa
23.07.2025 | De Treffers - NEC Nijmegen
23.07.2025 | TUS Jahn Lindhorst - Arminia Hannover
23.07.2025 | Juventud Torremolinos CF - Al Jazira (Uae)
23.07.2025 | Les Herbiers - Vendee Poire-Sur-Vie Football
23.07.2025 | Huesca - CA Osasuna B
23.07.2025 | Racing Santander - Real Aviles CF
23.07.2025 | Saint-Colomban Locmine - Stade Briochin
23.07.2025 | Wealdstone - Charlton Athletic
23.07.2025 | Galatasaray - Cagliari Calcio
23.07.2025 | Club Marino de Luanco - Sporting de Gijon
23.07.2025 | NAC Breda - NK Lokomotiva Zagreb
23.07.2025 | Dafen Welfare AFC - Llanelli Town
23.07.2025 | Bristol Rovers - Coventry City
23.07.2025 | Boston United FC - Grimsby Town
23.07.2025 | Bradford City - Middlesbrough
23.07.2025 | Cheltenham Town - Swansea City
23.07.2025 | Valencia - Leganes
23.07.2025 | CD Teruel - Levante
23.07.2025 | Crewe Alexandra - Stoke City
23.07.2025 | Torquay United - Plymouth Argyle
23.07.2025 | Compostela - Deportivo La Coruna
23.07.2025 | Birmingham City - Solihull Moors
23.07.2025 | Como 1907 - Al-Ahli Saudi FC
23.07.2025 | Grimsby Borough - Beverley Town
23.07.2025 | Chorley FC - Rochdale
23.07.2025 | Fenerbahçe - Al-Ittihad FC
23.07.2025 | Colo Colo - Real Valladolid
24.07.2025 | Paysandu Futbol Club - Club Nacional de Football
24.07.2025 | ACS Champions FC Arges - CS Vulturii Farcasesti
24.07.2025 | Cadiz - Las Palmas
24.07.2025 | Nacional da Madeir - CD Tondela
24.07.2025 | Real Oviedo B - Rayo Cantabria
24.07.2025 | Calcio Padova - SEF Torres Sassari
24.07.2025 | NK Bistrica - ACSM Resita
24.07.2025 | NK Ilirija - ND Gorica
24.07.2025 | APO Levadeiakos FC - Panaitolikos Agrinio
24.07.2025 | NK Ilirija - HNK Gorica
24.07.2025 | AC Monza - AS Giana Erminio
24.07.2025 | ND Gorica - NK Ilirija
24.07.2025 | FK Sloboda Uzice - FK Jedinstvo Putevi
24.07.2025 | KF Teuta - FK Vora
24.07.2025 | Palermo FC - Sondrio Calcio
24.07.2025 | FC Faakersee - KAC 1909
24.07.2025 | NK Osijek - HNK Cibalia Vinkovci
24.07.2025 | Grosseto - ACF Fiorentina
24.07.2025 | Jong Sparta Rotterdam - USV Hercules
24.07.2025 | Ajax Amsterdam - Celtic Glasgow
24.07.2025 | Hemel Hempstead Town - Enfield 1893
25.07.2025 | NK Triglav Kranj - HNK Gorica
25.07.2025 | MFk Karvina B - AS Trencin
25.07.2025 | FC Karpaty Lviv - Leicester City FC
25.07.2025 | Olympiacos Piraeus - Norwich City FC
25.07.2025 | Yokohama FC - Real Sociedad San Sebastian
25.07.2025 | Bron Radom - Avia Swidnik
25.07.2025 | Freiburg - Dynamo Dresden
25.07.2025 | Stuttgart Kickers - Sc Freiburg II
25.07.2025 | Augsburg - Rot Weiss Essen
25.07.2025 | Mainz 05 - Seekirchen
25.07.2025 | Köln - Leicester City FC
25.07.2025 | Augsburg - Rot Weiss Essen
25.07.2025 | Grenoble - Rodez Aveyron Football
25.07.2025 | Reggiana - Alcione Milano
25.07.2025 | Asd Sora Calcio 1907 - Juve Stabia
25.07.2025 | US Boulogne - FC Versailles 78
25.07.2025 | Troyes - Dijon FCO
25.07.2025 | SV Leobendorf - Rapid Wien II
25.07.2025 | Heracles Almelo - Excelsior Rotterdam
25.07.2025 | Caldas - SC Covilha
25.07.2025 | US Avranches - Rouen
25.07.2025 | FK Motorlet Prague - Bnei Yehuda Tel Aviv FC
25.07.2025 | Orleans - St. Pryve-Saint Hilaire
25.07.2025 | ND Beltinci - Ittihad Kalba FC
25.07.2025 | NK Istra 1961 - Uljanik
25.07.2025 | Latina Calcio - AS Roma U20
25.07.2025 | Naxxar Lions FC - Gzira United FC
25.07.2025 | ADO Den Haag - Norwich City FC
25.07.2025 | Saint-Colomban Locmine - Saint Malo
25.07.2025 | Blackburn Rovers - Elche CF
25.07.2025 | AS Saint-Etienne - Paris FC
25.07.2025 | SV Wildon - FC Gleisdorf 09
25.07.2025 | Lilla Torg FF - Osterlen FF
25.07.2025 | Villarreal CF B - CD Castellon B
25.07.2025 | NK Osijek - NK Slaven Belupo
25.07.2025 | Motherwell FC - Hertha Berlin
25.07.2025 | ACF Fiorentina - Carrarese Calcio
25.07.2025 | Crawley Town - Crystal Palace FC
25.07.2025 | Salford City - Stockport County FC
25.07.2025 | Aberdeen FC - Ipswich Town
25.07.2025 | Gil Vicente Barcelos - Brentford
25.07.2025 | Torquay United - Exeter City
25.07.2025 | Truro City - Tiverton Town
25.07.2025 | Sporting Lisbon - Villarreal
25.07.2025 | Mosta FC - Tarxien Rainbows FC
25.07.2025 | Boreham Wood FC - West Ham United FC
25.07.2025 | Chatham Town - Gillingham FC
25.07.2025 | Cheltenham Town - Bristol City
25.07.2025 | Silsden AFC - Guiseley AFC
25.07.2025 | Welwyn Garden City - Redbridge
25.07.2025 | Cordoba - Real Betis Sevilla
26.07.2025 | CS Dinamo Bucuresti - AFC Progresul 1944 Spartac
26.07.2025 | Csm Ramnicu Sarat - Csm Adjud 1946
26.07.2025 | Albacete Balompie - Murcia
26.07.2025 | Alcorcon - Guadalajara
26.07.2025 | ASU Politehnica Timisoara - CSC Dumbravita
26.07.2025 | Kladno - Bohemians Prague 1905 B
26.07.2025 | Sigma Olomouc (B) - SK Lisen B
26.07.2025 | FK Loko Vltavin - FK Banik Sous
26.07.2025 | FK Caslav - FK Pardubice B
26.07.2025 | FK Admira Prag - FC Hradec Kralove B
26.07.2025 | Espanyol Barcelona - Southampton
26.07.2025 | Feyenoord Rotterdam - OGC Nice
26.07.2025 | Alaves - Castellon
26.07.2025 | AmaZulu FC - L. Golden Arrows
26.07.2025 | KS Lechia Zielona Gora - Odra Bytom Odrzanski
26.07.2025 | Moreirense FC - GD Chaves
26.07.2025 | Athletic Bilbao B - CD Mirandes
26.07.2025 | CD Feirense - SL Benfica B
26.07.2025 | BK Frem - Naestved BK
26.07.2025 | Rayong FC - Chonburi FC
26.07.2025 | Willem II Tilburg - Sparta Rotterdam
26.07.2025 | FC Astoria Walldorf - Hoffenheim (A)
26.07.2025 | EVV Eindhoven - De Treffers
26.07.2025 | Tavıstock FC - Briton Ferry Llansawel
26.07.2025 | Torslanda IK - Landvetter IS
26.07.2025 | SV Lichtenberg 47 - SV 1908 Gruen-Weiss Ahrenfelde
26.07.2025 | Liverpool - AC Milan
26.07.2025 | SV 07 Elversberg - Fortuna Sittard
26.07.2025 | Bali United - Psim Yogyakarta
26.07.2025 | Port Vale - Birmingham City
26.07.2025 | Oldham Athletic - Bradford City
26.07.2025 | Marine FC - York City FC
26.07.2025 | Exeter City - Swansea City
26.07.2025 | Peterborough Sports FC - Boston United FC
26.07.2025 | Hanwell Town - Slough Town
26.07.2025 | FC Black Stars - FC Concordia Basel
26.07.2025 | Sandhausen - VfB Stuttgart II
26.07.2025 | Nürnberg - Borussia Monchengladbach
26.07.2025 | Eintracht Braunschweig - Hansa Rostock
26.07.2025 | Eintracht Trier - K´Lautern (A)
26.07.2025 | Offenbacher FC Kickers 1901 - Duisburg
26.07.2025 | SG Barockstadt Fulda-Lehnerz - 1. FC Schweinfurt 05
26.07.2025 | Greuther Furth - Union Berlin
26.07.2025 | Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
26.07.2025 | Chomutov - Plauen
26.07.2025 | Hannover 96 - Cagliari Calcio
26.07.2025 | Eintracht Braunschweig - FC Twente Enschede
26.07.2025 | Wehen - Vitesse Arnhem
26.07.2025 | SV Waldhof Mannheim 07 - FC Emmen
26.07.2025 | SC Verl - VVV Venlo
26.07.2025 | FC Giessen - FSV Frankfurt 1899
26.07.2025 | VfR Wormatia 08 Worms - KSV Hessen Kassel
26.07.2025 | Ingolstadt - 1. FC Heidenheim
26.07.2025 | Brighouse Town - G´borough Trinity
26.07.2025 | Bahlinger - FC Denzlingen
26.07.2025 | Go Ahead Eagles - Al Duhail SC
26.07.2025 | Stockton Town - Scarborough Athletic
26.07.2025 | Nordic United FC - IFK Haninge
26.07.2025 | FSV Mainz II - TSV Steinbach 1921
26.07.2025 | Ariana FC - BK Astrio
26.07.2025 | Durban City FC 2024 - Milford FC
26.07.2025 | US Boulogne - Royal Francs Borains
26.07.2025 | Holstein Kiel II - SG Dynamo Schwerin
26.07.2025 | KS Lechia Zielona Gora - Kss Kotwica Kornik
26.07.2025 | Ljungskile SK - IF Karlstad Fotbol
26.07.2025 | Berliner AK 07 - VFB 1921 Krieschow
26.07.2025 | FC Liefering - Feyenoord Rotterdam
26.07.2025 | Rot-Weiss Hadamar - Koblenz 1911
26.07.2025 | Persija Jakarta - Arema FC
26.07.2025 | Stevenage FC - Milton Keynes Dons
26.07.2025 | Glasgow Rangers - Middlesbrough
26.07.2025 | Watford - Leyton Orient London
26.07.2025 | Heaton Stannington - Workington
26.07.2025 | Glentoran FC - Chester FC
26.07.2025 | BK Fremad Amager - Vendsyssel FF
26.07.2025 | Hamburger SV - Olympique Lyon
26.07.2025 | Arminia Bielefeld - Monaco
26.07.2025 | Le Havre - Angers
26.07.2025 | LASK - FC ZBROJOVKA Brno
26.07.2025 | OGC Nice - St Pauli
26.07.2025 | Werder Bremen - Parma
26.07.2025 | PEC Zwolle - Rayo Vallecano
26.07.2025 | AZ Alkmaar - Olympiacos Piraeus
26.07.2025 | NEC Nijmegen - Paok Thessaloniki
26.07.2025 | KV Kortrijk - Valenciennes
26.07.2025 | Kaizer Chiefs - Asante Kotoko
26.07.2025 | Sturm Graz II - Wolfsberger AC (A)
26.07.2025 | Flint Town United FC - Ilkeston Town FC
26.07.2025 | Pen-y-Bont FC - Taunton Town
26.07.2025 | RB Leipzig - Toulouse FC
26.07.2025 | Magdeburg - Wolfsburg
26.07.2025 | Stuttgart - Celta de Vigo
26.07.2025 | Reading - Portsmouth
26.07.2025 | Stoke City - Wolverhampton Wanderers FC
26.07.2025 | Shrewsbury Town - Burnley
26.07.2025 | Huddersfield Town - Burnley
26.07.2025 | Lincoln City - West Bromwich Albion
26.07.2025 | Northampton Town - Birmingham City
26.07.2025 | Accrington Stanley - Rotherham United
26.07.2025 | Chesterfield FC - Sheffield United
26.07.2025 | Southport - Crewe Alexandra
26.07.2025 | Dartford FC - Gillingham FC
26.07.2025 | Bolton Wanderers - Preston North End
26.07.2025 | Leyton Orient London - Watford
26.07.2025 | Bromley - Millwall
26.07.2025 | Forest Green Rovers - Walsall
26.07.2025 | Burton Albion - Derby County
26.07.2025 | Luton Town - Tottenham
26.07.2025 | Sholing FC - Chelsea
26.07.2025 | Heart of Midlothian FC - Sunderland
26.07.2025 | Cambridge United - Charlton Athletic
26.07.2025 | Tranmere Rovers FC - Wigan
26.07.2025 | Radcliffe FC - Bury
26.07.2025 | Eastleigh - Swindon Town
26.07.2025 | Grimsby Town - Peterborough United
26.07.2025 | Plymouth Argyle - Bristol City
26.07.2025 | Notts County - Cardiff City
26.07.2025 | Doncaster Rovers - Blackpool
26.07.2025 | Dorking Wanderers - Aldershot Town FC
26.07.2025 | Oxford United - Bristol Rovers
26.07.2025 | Harrogate Town - Carlisle United
26.07.2025 | AFC Fylde - Morecambe FC
26.07.2025 | Spennymoor Town FC - Scunthorpe United
26.07.2025 | Ashton United FC - FC Halifax Town
26.07.2025 | Knaphill Fc - Farnborough FC
26.07.2025 | Stockport County FC - Hull City
26.07.2025 | VCD Athletic Fc - Welling United
26.07.2025 | Barrow - Rochdale
26.07.2025 | Darlington - Altrincham
26.07.2025 | Havant & Waterlooville - Dagenham and Redbridge FC
26.07.2025 | Bath City FC - Yeovil Town
26.07.2025 | Real Bedford - Hampton & Richmond Borough FC
26.07.2025 | Dunston UTS - Gateshead
26.07.2025 | Eastbourne Borough - Kingstonian FC
26.07.2025 | Dover Athletic - Bracknell Town
26.07.2025 | ST Albans City - Wealdstone
26.07.2025 | Worksop Town - Spalding United
26.07.2025 | FC Liefering - Kufstein
26.07.2025 | Jahn Regensburg - München
26.07.2025 | Torino FC - US Cremonese
26.07.2025 | Genoa GFC - Mantova
26.07.2025 | Queens Park Rangers - SC Heerenveen
26.07.2025 | Go Ahead Eagles - Apollon Limassol
26.07.2025 | Udinese Calcio - Katar
26.07.2025 | AFC Telford United - Connahs Quay Nomads FC
26.07.2025 | Fleetwood Town - Coleraine FC
26.07.2025 | Harland And Wolff Welders - Portadown FC
26.07.2025 | Mossley AFC - Hyde United
26.07.2025 | Banbury United - Solihull Moors
26.07.2025 | Halesowen Town FC - Brackley Town FC
26.07.2025 | Chesham United - Oxford City
26.07.2025 | Frome Town FC - Chippenham Town
26.07.2025 | Tonbridge Angels - Folkestone Invicta
26.07.2025 | Rc Warwick - Leamington FC
26.07.2025 | Marine FC - Bala Town FC
26.07.2025 | Macclesfield FC - Barwell FC
26.07.2025 | Warrington Rylands 1906 FC - Atherton Collieries AFC
26.07.2025 | South Shields - Consett AFC
26.07.2025 | Chatham Town - East Grinstead Town
26.07.2025 | Potters Bar Town - Hemel Hempstead Town
26.07.2025 | Lewes - Worthing FC
26.07.2025 | Woking - Tottenham Hotspur FC
26.07.2025 | Sutton United - Crystal Palace FC
26.07.2025 | Hoffenheim - SV Darmstadt 98
26.07.2025 | Clermont Foot 63 - Auxerre
26.07.2025 | Racing Club de Lens - Metz
26.07.2025 | Nantes - Stade Rennais
26.07.2025 | Ufc Hallein - Kufstein
26.07.2025 | Schalke 04 - Sevilla
26.07.2025 | Pau FC - Eibar
26.07.2025 | NAC Breda - Volendam
26.07.2025 | Dordrecht - OFI Crete
26.07.2025 | Nancy - Epinal
26.07.2025 | Amiens - Red Star FC
26.07.2025 | Calcio Padova - Dolomiti Bellunesi
26.07.2025 | Feralpisalo - Acd Ospitaletto
26.07.2025 | LR Vicenza - Unione La Rocca Altavilla
26.07.2025 | Sporting Bastia - Montpellier
26.07.2025 | UNFP Selection - Stade Lavallois MFC
26.07.2025 | PSV Eindhoven - Athletic Bilbao
26.07.2025 | SSC Bari - Campobasso FC
26.07.2025 | AC Carpi - Imolese Calcio
26.07.2025 | Modena FC - Cittadella Vis Modena
26.07.2025 | Guingamp - Lorient
26.07.2025 | Martigues - Ajaccio
26.07.2025 | US Concarneau - Caen
26.07.2025 | Kaiserslautern - AS Roma
26.07.2025 | SSC Napoli - US Catanzaro
26.07.2025 | Maastricht - SK Beveren
26.07.2025 | Gfk Dubocica - FK Sileks Kratovo
26.07.2025 | Pelister Bitola - Ohrid
26.07.2025 | SC Toulon - FC Villefranche Beaujolais
26.07.2025 | NK Dubrava Zagreb - NK Mladost Zdralovi
26.07.2025 | SV Wienerberg 1921 - Favoritner AC
26.07.2025 | Albinoleffe - Sondrio Calcio
26.07.2025 | Drina Zvornik - FK Loznica
26.07.2025 | AS Beauvais Oise - US Quevilly-Rouen Metropole
26.07.2025 | FK Javor Ivanjica - AL Bataeh (UAE)
26.07.2025 | Monterosi Tuscia - Orvietana Calcio
26.07.2025 | Zabbar Saint Patrick FC - Sliema Wanderers
26.07.2025 | NK Istra 1961 - Orijent 1919 Rijeka
26.07.2025 | FC Famalicao - Lusitania FC Lourosa
26.07.2025 | Empoli FC - Virtus Entella
26.07.2025 | Almeria - Malaga
26.07.2025 | Racing Santander - Sporting de Gijon
26.07.2025 | Burgos - Barakaldo CF
26.07.2025 | AD Sanjoanense - FC Felgueiras 1932
26.07.2025 | CA Osasuna - Huesca
26.07.2025 | Vitoria Guimarares - Al-Ittihad FC
26.07.2025 | Club Deportiva Minera - Al-Rayyan
26.07.2025 | Al Sadd SC - Juventud Torremolinos CF
26.07.2025 | Levante - Neom SC
26.07.2025 | Kufstein - Ufc Hallein
26.07.2025 | Qatar SC - AFC Bournemouth
26.07.2025 | Göztepe - Onvo Antalyaspor
26.07.2025 | Cadiz - Granada
26.07.2025 | Girona - Marsilya
26.07.2025 | Galatasaray - Strasbourg Alsace
26.07.2025 | Ourense CF - Deportivo La Coruna
26.07.2025 | Villalonga - Racing Club de Ferrol
26.07.2025 | Getafe - Real Oviedo
26.07.2025 | CD Don Alvaro - Merida AD
26.07.2025 | Al-Ahli Saudi FC - Celtic Glasgow
26.07.2025 | Lazio Rome - US Avellino
26.07.2025 | Forli FC - Cesena
26.07.2025 | Santa Amalia - Cacereno
26.07.2025 | Valetta - Marsaxlokk
26.07.2025 | Fulham FK - Nottingham Forest
26.07.2025 | Bournemouth - Everton FC
26.07.2025 | Colo Colo - Real Valladolid
26.07.2025 | Benfica Lisbon - Fenerbahçe
26.07.2025 | CD Extremadura - Zamora
26.07.2025 | Everton FC - Bournemouth
27.07.2025 | Manchester United FC - West Ham United FC
27.07.2025 | Eintracht Frankfurt - Aston Villa
27.07.2025 | Midlands Wanderers FC - Richards Bay FC
27.07.2025 | FK Sloboda Uzice - OFK Grbalj
27.07.2025 | Ishoej IF - Vanloese IF
27.07.2025 | Montedio Yamagata - Stade Reims
27.07.2025 | Vissel Kobe - Barcelona
27.07.2025 | Vissel Kobe - Barcelona
27.07.2025 | Lunds BK - Hassleholms IF
27.07.2025 | Ayutthaya United FC - Buriram United FC
27.07.2025 | SV Rot-Weiss Walldorf - SV. Gonsenheim
27.07.2025 | SC Verl II - SV Rodinghausen II
27.07.2025 | Arsenal FC - Newcastle United FC
27.07.2025 | FC 08 Homburg-Saar - SV 07 Elversberg
27.07.2025 | Asteras Tripolis - Neftchi Baku PFC
27.07.2025 | Wattenscheid 09 - SpVg Schonnebeck 1910
27.07.2025 | Persita Tangerang - Kuching City FC
27.07.2025 | RCD Mallorca - Shabab Al Ahli Dubai Club
27.07.2025 | Lommel SK - Volos NPS
27.07.2025 | FC Buderich 02 - SPVG Frechen 20
27.07.2025 | VFB 03 Hilden - TSG 1881 Sprockhovel
27.07.2025 | Mantova - Arezzo
27.07.2025 | Omladinac Novi Banovci - FK Jedinstvo 1936 Krusevac
27.07.2025 | Crotone - US Lecce
27.07.2025 | US Lecce - Crotone
27.07.2025 | Venezia FC - SEF Torres Sassari
27.07.2025 | AE Kifisia FC - RFC Seraing
27.07.2025 | Pisa SC - PRO Vercelli 1892
27.07.2025 | US Sambenedettese - SSD Casarano Calcio
27.07.2025 | Palermo FC - AC BRA
27.07.2025 | Hellas Verona - Virtus Verona
27.07.2025 | FK Arsimi 1973 - FK Vora
27.07.2025 | Bochum - Bayer Leverkusen
27.07.2025 | US Lecce - Spezia Calcio
27.07.2025 | FK Detonit Plackovica - FK Belasica Strumica
27.07.2025 | FK Otrant-Olympic Ulcinj - FK Arsenal Tivat
27.07.2025 | Valencia CF Mestalla - Gimnastic
27.07.2025 | FC Porto - FC Twente Enschede
27.07.2025 | Almeria - Al Jazira (Uae)
27.07.2025 | Como 1907 - Ajax Amsterdam
28.07.2025 | FK ZVIJEZDA 09 - Velez Nevesinje
28.07.2025 | Chiangrai United - Kitchee SC
28.07.2025 | Panserraikos FC - KF Ferizaj
28.07.2025 | Lunds BK - Astorps FF
29.07.2025 | Jong Sparta Rotterdam - Stormvogels Telstar
29.07.2025 | Mainz 05 - Crystal Palace FC
29.07.2025 | Grasshoppers Club Zurich - Celta de Vigo
29.07.2025 | Grazer AK - Team für Wien
29.07.2025 | FC Sion - Paris FC
29.07.2025 | AC Monza - Alcione Milano
29.07.2025 | ADO Den Haag - OFI Crete
29.07.2025 | Lecco - FC Lugano
29.07.2025 | Granada - Qatar SC
29.07.2025 | NAC Breda - Volos NPS
29.07.2025 | Gemert - Helmond Sport
29.07.2025 | Holzheimer SG - SC St Tonis 11/20
29.07.2025 | Havant & Waterlooville - Portsmouth
29.07.2025 | Waltham Abbey - Leyton Orient London
29.07.2025 | Fulham FC - Woking
29.07.2025 | Whitehaven - Workington
29.07.2025 | Oxford United - Leganes
29.07.2025 | Bromsgrove Sporting - Solihull Moors
29.07.2025 | Kidderminster Harriers FC - Halesowen Town FC
29.07.2025 | Enfield Town - Arsenal FC
29.07.2025 | Warrington Rylands 1906 FC - Burnley
29.07.2025 | Ipswich Town - Charlton Athletic
29.07.2025 | Matlock Town - Mansfield Town
29.07.2025 | Sholing FC - Aldershot Town FC
29.07.2025 | Lancaster City - Morecambe FC
29.07.2025 | Dunston UTS - Darlington
29.07.2025 | Spennymoor Town FC - Gateshead
29.07.2025 | Stamford - Kings Lynn Town
29.07.2025 | Glenavon FC - Glentoran FC
29.07.2025 | Newry City AFC - Loughgall FC
29.07.2025 | Maidenhead United FC - Eastleigh
29.07.2025 | Wingate & Finchley - Boreham Wood FC
29.07.2025 | Hebburn Town - South Shields
29.07.2025 | Wealdstone - Queens Park Rangers
29.07.2025 | Hendon - Rayners Lane FC
29.07.2025 | Sutton United - Millwall
29.07.2025 | Solihull Moors - Derby County
29.07.2025 | Hull City - Sunderland
29.07.2025 | Altrincham - Port Vale
29.07.2025 | Curzon Ashton - Oldham Athletic
29.07.2025 | Braintree Town FC - Colchester United
29.07.2025 | Herne Bay FC - Welling United
29.07.2025 | Slough Town - Southend United
29.07.2025 | Alvechurch - Hereford FC
29.07.2025 | Tonbridge Angels - Lewes
29.07.2025 | Hemel Hempstead Town - Bedford Town
29.07.2025 | Cleethorpes Town FC - Boston United FC
29.07.2025 | Dorking Wanderers - Walton & Hersham FC
29.07.2025 | Weymouth FC - Bognor Regis
29.07.2025 | Chesham United - Billericay Town
29.07.2025 | Dulwich Hamlet - Eastbourne Borough
29.07.2025 | Chatham Town - Bromley
29.07.2025 | Ashton United FC - Marine FC
29.07.2025 | Faversham Town - Dartford FC
29.07.2025 | Marsilya - Valencia
29.07.2025 | Dover Athletic - Folkestone Invicta
29.07.2025 | Aveley - Welwyn Garden City
29.07.2025 | Farnborough FC - Charlton Athletic Karması
30.07.2025 | Louisville City FC - Eintracht Frankfurt
30.07.2025 | Saint Louis City SC - Aston Villa
30.07.2025 | NK Opatija - NK Dubrava Zagreb
30.07.2025 | Elche CF - Getafe
30.07.2025 | Latina Calcio - Unipomezia 1938
30.07.2025 | Villarreal CF B - Hercules CF
30.07.2025 | Leixoes SC - GD Chaves
30.07.2025 | FC Pacos Ferreira - Lusitania FC Lourosa
30.07.2025 | RC Celta de Vigo B - Coruxo FC
30.07.2025 | Kashiwa Reysol - Stade Reims
30.07.2025 | Yokohama F Marinos - Liverpool
30.07.2025 | Liverpool - Yokohama F Marinos
30.07.2025 | Güney Kore Allstar - Newcastle United FC
30.07.2025 | Thionville Lusitanos - Metz
30.07.2025 | Al Duhail SC - AE Kifisia FC
30.07.2025 | Spezia Calcio - Cittadella
30.07.2025 | Atletico Petroleos de Luanda - UD Leiria
30.07.2025 | RCD Mallorca - Olympique Lyon
30.07.2025 | Al-Nassr FC - Toulouse FC
30.07.2025 | Modena FC - US Pistoiese 1921
30.07.2025 | AC Monza - Albinoleffe
30.07.2025 | Palermo FC - FC Annecy
30.07.2025 | Grenoble - Auxerre
30.07.2025 | Stade Brest 29 - Le Havre
30.07.2025 | Siegburger SV 04 - Köln
30.07.2025 | Strasbourg Alsace - Udinese Calcio
30.07.2025 | Monaco - Torino FC
30.07.2025 | Latina Calcio - Benevento Calcio
30.07.2025 | Saint Malo - US Avranches
30.07.2025 | Sokol Hostoun - FC Predni Kopanina
30.07.2025 | Virtus Entella - AC BRA
30.07.2025 | Alaves - Girona
30.07.2025 | Sportfreunde Siegen 1899 - Borussia Dortmund
30.07.2025 | Empoli FC - Pisa SC
30.07.2025 | Us Folgore Caratese - Renate
30.07.2025 | Huesca - CD Teruel
30.07.2025 | Gfk Jagodina - FK Radnicki Pirot
30.07.2025 | Atletico Baleares - CE Andratx
30.07.2025 | Wolfsburg - Espanyol Barcelona
30.07.2025 | Real Sociedad San Sebastian - CA Osasuna
30.07.2025 | Racing Santander - Athletic Bilbao
30.07.2025 | Burgos - Cultural Leonesa
30.07.2025 | FC Twente Enschede - RKC Waalwijk
30.07.2025 | FK Zlatibor Cajetina - OFK Grbalj
30.07.2025 | Barakaldo CF - CA Osasuna B
30.07.2025 | Real Oviedo B - Lugo
30.07.2025 | Cadiz - Al Sadd SC
30.07.2025 | Granada - Al-Rayyan
30.07.2025 | Malaga - Al Wakrah
30.07.2025 | Castellon - Al-Riyadh SC
30.07.2025 | UD Samano - Arenas Club Getxo
30.07.2025 | Fenerbahçe - Lazio Rome
30.07.2025 | Real Aviles CF - Sporting de Gijon
30.07.2025 | 1. FC Kleve - SV Schermbeck
30.07.2025 | Real Sociedad San Sebastian B - Unionistas de Salamanca CF
30.07.2025 | Linares - Albacete Balompie
30.07.2025 | Hartlepool United - Middlesbrough
30.07.2025 | Coventry City - Real Betis Sevilla
30.07.2025 | Badajoz - Cacereno
30.07.2025 | PSV Eindhoven - EVV Eindhoven
30.07.2025 | Nottingham Forest - Estoril Praia
30.07.2025 | CF Lorca Deportiva - Murcia
30.07.2025 | ST Albans City - Ebbsfleet United FC
30.07.2025 | Wolverhampton Wanderers FC - Racing Club de Lens
30.07.2025 | Watford - Deportivo La Coruna
31.07.2025 | West Ham United FC - Everton FC
31.07.2025 | Saint Louis City SC - Aston Villa
31.07.2025 | Manchester United FC - Bournemouth
31.07.2025 | Marbella - Almeria
31.07.2025 | Radnicki Nis - OFK Brzi Brod
31.07.2025 | Monaco - Torino FC
31.07.2025 | RCD Mallorca - Parma
31.07.2025 | Perth Glory - AC Milan
31.07.2025 | FC Seoul - Barcelona
31.07.2025 | Arsenal FC - Tottenham
31.07.2025 | Frosinone Calcio - SSD Casarano Calcio
31.07.2025 | US Lecce U20 - Monopoli
31.07.2025 | US Lecce - Monopoli
31.07.2025 | US Sambenedettese - Team Altamura
31.07.2025 | US Lecce - BAE
31.07.2025 | Lumezzane - Usd Breno
31.07.2025 | AS Gubbio - FC Vigor Senigallia
31.07.2025 | Sampdoria Genoa - Asd Sant Angelo
31.07.2025 | AS Roma - Cannes
31.07.2025 | Villarreal - Genoa GFC
31.07.2025 | Al-Qadisiyah FC - Levante
31.07.2025 | KVV Zelzate - KFC Voorde-Appelterre
31.07.2025 | Sevilla Atletico - Tomares UD Youth
31.07.2025 | Real Oviedo - Villarreal
01.08.2025 | Scm Ramnicu Valcea - CS Vulturii Farcasesti
01.08.2025 | Valencia CF Mestalla - CD Castellon B
01.08.2025 | Parma - PRO Vercelli 1892
01.08.2025 | Elche CF - Al-Ahli Saudi FC
01.08.2025 | Athletic Bilbao B - Eibar
01.08.2025 | Hoffenheim - Werder Bremen
01.08.2025 | Rayong FC - Wofoo Tai Po
01.08.2025 | Augsburg - Crystal Palace FC
01.08.2025 | Guingamp - Stade Briochin
01.08.2025 | Gençlerbirliği - MKE Ankaragücü
01.08.2025 | Kocaelispor - Wydad AC
01.08.2025 | FC Struga Trim Lum - Ohrid
01.08.2025 | Augsburg - Crystal Palace FC
01.08.2025 | FC Fleury 91 - US Boulogne
01.08.2025 | NEC Nijmegen - Werder Bremen
01.08.2025 | Royal Francs Borains - Valenciennes
01.08.2025 | Stade Lavallois MFC - Orleans
01.08.2025 | Clermont Foot 63 - FC Annecy
01.08.2025 | Nancy - UNFP Selection
01.08.2025 | Le Mans FC - Caen
01.08.2025 | ND Bistrc - Tabor Sezana
01.08.2025 | Herlev IF - Vb 1968
01.08.2025 | Fortuna Sittard - Bayer Leverkusen
01.08.2025 | AE Larissa FC - Panaitolikos Agrinio
01.08.2025 | Zmijavci - NK Solin
01.08.2025 | Sochaux - Red Star FC
01.08.2025 | UD Barbastro - CDJ Tamarite
01.08.2025 | NK Brinje Grosuplje - NK Bistrica
01.08.2025 | Gimnastic - FC Andorra
01.08.2025 | Vitoria Guimarares - Celta de Vigo
02.08.2025 | Al Ain FC - Elche CF
02.08.2025 | Leganes - Alcorcon
02.08.2025 | Albacete Balompie - Villarreal CF B
02.08.2025 | Getafe CF B - CF Fuenlabrada
02.08.2025 | Kladno - FK Loko Vltavin
02.08.2025 | Bohemians Prague 1905 B - FK Arsenal Ceska Lipa
02.08.2025 | SK Aritma Prag - FK Teplice B
02.08.2025 | Forli FC - Legnago Salus
02.08.2025 | CF Talavera de la Reina - Cacereno
02.08.2025 | Bologna FC - APO Levadeiakos FC
02.08.2025 | Juventus Turin - Reggiana
02.08.2025 | Logrones - Naxara CD
02.08.2025 | FK Jedinstvo Putevi - FK Sloga Pozega
02.08.2025 | CD Basconia - UD Samano
02.08.2025 | Ballyclare Comrades - Cliftonville FC
02.08.2025 | Gamba Osaka - Stade Reims
02.08.2025 | De Graafschap - Volos NPS
02.08.2025 | Sparta Rotterdam - OFI Crete
02.08.2025 | Nakhon Ratchasima FC - Uthai Thani FC
02.08.2025 | Farnborough FC - Eastleigh
02.08.2025 | Muan Thong United - Prachuap FC
02.08.2025 | Millwall - Estoril Praia
02.08.2025 | Persib Bandung - Western Sydney Wanderers FC
02.08.2025 | Heracles Almelo - RKC Waalwijk
02.08.2025 | Helmond Sport - AE Kifisia FC
02.08.2025 | RB Leipzig - Atalanta BC
02.08.2025 | Oxford United - Malaga
02.08.2025 | Esof La Roche Sur Yon - Saumur Olympique
02.08.2025 | Bayern Münih - Olympique Lyon
02.08.2025 | Union Berlin - Espanyol Barcelona
02.08.2025 | Juve Stabia - Polisportiva Sarnese
02.08.2025 | Birmingham City - Nottingham Forest
02.08.2025 | NEC Nijmegen - Blackburn Rovers
02.08.2025 | Queens Park Rangers - Brentford
02.08.2025 | Chester FC - Carlisle United
02.08.2025 | Curzon Ashton - FC Halifax Town
02.08.2025 | Oxford City - Maidenhead United FC
02.08.2025 | Swansea City - Lorient
02.08.2025 | Sunderland - Real Betis Sevilla
02.08.2025 | Leeds United - Villarreal
02.08.2025 | Eupen - Willem II Tilburg
02.08.2025 | Portsmouth - PEC Zwolle
02.08.2025 | SC Heerenveen - Olympiacos Piraeus
02.08.2025 | Derby County - Atromitos Athens
02.08.2025 | Crusaders FC - Institute FC
02.08.2025 | Southport - FC United Of Manchester
02.08.2025 | Marine FC - Prescot Cables
02.08.2025 | Southampton - Brighton & Hove Albion FC
02.08.2025 | Feyenoord Rotterdam - Wolfsburg
02.08.2025 | Coventry City - St Pauli
02.08.2025 | Union Brescia - Virtus Entella
02.08.2025 | Borussia Dortmund - Lille OSC
02.08.2025 | Angers - Nantes
02.08.2025 | Hull City - Getafe
02.08.2025 | VFB 03 Hilden - Sve Hohkeppel
02.08.2025 | US Pergolettese 1932 - Acd Ospitaletto
02.08.2025 | Delfino Pescara 1936 - Potenza Calcio
02.08.2025 | KF Dinamo Ferizaj - KF Kika
02.08.2025 | Auxerre - Ipswich Town
02.08.2025 | Racing Club de Lens - AS Roma
02.08.2025 | Patro Eisden Maasmechelen - Maastricht
02.08.2025 | Ypsonas FC - Apollon Limassol
02.08.2025 | Bratstvo Gracanica - FK Sloboda Tuzla
02.08.2025 | UE Tona - UE Sant Andreu
02.08.2025 | FK Jedinstvo 1936 Krusevac - FK Metalac Gornji Milanovac
02.08.2025 | Les Herbiers - Nantes 2
02.08.2025 | US Citta di Pontedera - Tau Calcio Altopascio
02.08.2025 | Burgos - Eibar
02.08.2025 | SC Sao Joao de Ver - Oliveirense
02.08.2025 | FC Andorra - CE Europa
02.08.2025 | Atletico Baleares - UD Poblense
02.08.2025 | FC Twente Enschede - Udinese Calcio
02.08.2025 | Cadiz - Ceuta
02.08.2025 | VVV Venlo - Volendam
02.08.2025 | GD Chaves - Vitoria Guimarares
02.08.2025 | Tenerife - Las Palmas
02.08.2025 | Neom SC - Cartagena
02.08.2025 | Cordoba - Al-Arabi Doha
02.08.2025 | CD Trofense - FC Porto B
02.08.2025 | Club Marino de Luanco - CD Mosconia
02.08.2025 | Unionistas de Salamanca CF - Real Oviedo B
02.08.2025 | Galatasaray - Lazio Rome
02.08.2025 | Marsilya - Sevilla
02.08.2025 | FC Vizela - RC Celta de Vigo B
02.08.2025 | Cagliari Calcio - AS Saint-Etienne
02.08.2025 | Borussia Monchengladbach - Valencia
02.08.2025 | Hercules CF - Murcia
02.08.2025 | Recreativo Huelva - Betis Deportivo Balompie
02.08.2025 | AC Trento - Hellas Verona U20
03.08.2025 | Nashville SC - Aston Villa
03.08.2025 | Philadelphia Union - Eintracht Frankfurt
03.08.2025 | Nashville SC - Aston Villa
03.08.2025 | UD Ibiza - Al-Riyadh SC
03.08.2025 | Angers - Saumur Olympique
03.08.2025 | Bangkok FC - Chonburi FC
03.08.2025 | VVV Venlo - Jeugd Oud Heverlee Leuven
03.08.2025 | Newcastle United FC - Tottenham
03.08.2025 | Tottenham - Newcastle United FC
03.08.2025 | Buriram United FC - Uthai Thani FC
03.08.2025 | Ajax Amsterdam - Monaco
03.08.2025 | AZ Alkmaar - OFI Crete
03.08.2025 | ADO Den Haag - Olympiacos Piraeus
03.08.2025 | Krefelder FC Uerdingen 05 - TUS Ennepetal
03.08.2025 | Leicester City FC - ACF Fiorentina
03.08.2025 | US Cremonese - PRO Patria
03.08.2025 | Rimini FC 1912 - US Sambenedettese
03.08.2025 | US Lecce - Carrarese Calcio
03.08.2025 | Zmijavci - NK Dugopolje
03.08.2025 | Lumezzane - Palazzolo
03.08.2025 | US Avellino - AZ Picerno
03.08.2025 | Maritimo Madeira - Nacional da Madeir
03.08.2025 | FC Sudtirol Bolzano - Hellas Verona
03.08.2025 | SSC Napoli - Stade Brest 29
03.08.2025 | Real Oviedo - Cultural Leonesa
03.08.2025 | Al Sadd SC - Al-Ittifaq FC
03.08.2025 | Girona - Wolverhampton Wanderers FC
03.08.2025 | Bournemouth - West Ham United FC
03.08.2025 | FC Porto - Atletico Madrid
03.08.2025 | SC Farense - Estrela Amadora
03.08.2025 | UD Las Zocas - CD Buzanada
03.08.2025 | CDEFB Valdepenas - CF La Solana
04.08.2025 | Manchester United FC - Everton FC
04.08.2025 | SSC Napoli - Casertana FC
04.08.2025 | Al-Shamal - Stormvogels Telstar
04.08.2025 | Stormvogels Telstar - Al-Shamal
04.08.2025 | Daegu FC - Barcelona
04.08.2025 | Liverpool - Athletic Bilbao
04.08.2025 | Liverpool - Athletic Bilbao
04.08.2025 | Sevilla - Al-Qadisiyah FC
05.08.2025 | Al Ain FC - Al-Ahli Saudi FC
05.08.2025 | West Adelaide SC - Adelaide United FK
05.08.2025 | Bayer Leverkusen - Pisa SC
05.08.2025 | Jesenice - NK Svoboda Ljubljana
05.08.2025 | Empoli FC - Sassuolo Calcio
05.08.2025 | Espanyol Barcelona B - Deportivo Aragon
05.08.2025 | CMS Oissel - Rouen
05.08.2025 | Ceuta - Sevilla Atletico
05.08.2025 | Caudal Deportivo - Club Marino de Luanco
05.08.2025 | CD Atletico Mansilles - SD Lenense
05.08.2025 | CF Lorca Deportiva - Alcoyano
05.08.2025 | Ilkeston Town FC - Derby County U23
05.08.2025 | Chorley FC - Manchester City FC Xi
05.08.2025 | Nottingham Forest - ACF Fiorentina
05.08.2025 | Enfield Town - Tottenham Hotspur FC
06.08.2025 | CD Azuqueca - Alcala
06.08.2025 | CD Palencia Cristo Atletico - Real Valladolid Promesas
06.08.2025 | Sporting de Gijon - Cultural Leonesa
06.08.2025 | SD Eibar B - Deportivo Alaves B
06.08.2025 | Lille OSC - Venezia FC
06.08.2025 | Atalanta BC - AC Monza
06.08.2025 | FK Radnicki Pirot - FK Timok 1919 Zajecar
06.08.2025 | Cesena FC U20 - Imolese Calcio
06.08.2025 | KF Dukagjini - KF Liria Prizren
06.08.2025 | US Pergolettese 1932 - Asd Calcio Brusaporto
06.08.2025 | Sampdoria Genoa - Novara FC
06.08.2025 | FK Sloga Pozega - FK Sloboda Uzice
06.08.2025 | AC Carpi - Lentigione Calcio