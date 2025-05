Maçları Filtrele

25.05.2025 | Azuriz FC PR - Guarany de Bage FC 13.04.2025 | Cianorte FC PR - Operario FC MS 19.04.2025 | Cianorte FC PR - Operario FC MS 19.04.2025 | Monte Azul SP - Itabirito FC MG 19.04.2025 | Lagarto SE - Uniao Atletica Carmolandense TO 19.04.2025 | Joinville EC SC - Guarany de Bage FC 19.04.2025 | Santa Cruz FC RN - Sousa EC PB 19.04.2025 | Porto Vitoria ES - Nova Iguacu RJ 19.04.2025 | Boavista SC RJ - Associacao Portuguesa de Desportos SP 19.04.2025 | Maranhao MA - AA Altos PI 19.04.2025 | EC Sao Luiz - Azuriz FC PR 19.04.2025 | Tocantinopolis EC TO - Maracana CE 19.04.2025 | Goiania EC GO - Luverdense EC MT 19.04.2025 | Marica FC RJ - Rio Branco AC ES 19.04.2025 | Manauara EC AM - Independencia FC AC 19.04.2025 | Horizonte CE - America FC RN 19.04.2025 | Uberlandia EC MG - FC Cascavel PR 19.04.2025 | Iguatu CE - Sampaio Correa FC MA 20.04.2025 | CN Marcilio Dias SC - EC Sao Jose RS 20.04.2025 | EC Agua Santa SP - Pouso Alegre MG 20.04.2025 | Capital CF DF - AA Aparecidense GO 20.04.2025 | Gremio Esportivo Brasil RS - Barra FC SC 20.04.2025 | EC Humaita AC - Tuna Laso PA 20.04.2025 | Goianesia EC GO - Ceilandia EC DF 20.04.2025 | Goiatuba EC GO - AA Internacional Limeira SP 20.04.2025 | Treze FC PB - Santa Cruz FC PE 20.04.2025 | Central PE - Ferroviario AC CE 20.04.2025 | Trem AP - Manaus FC AM 20.04.2025 | Parnahyba PI - SD Imperatriz MA 20.04.2025 | SD Juazeirense BA - AS Arapiraquense AL 20.04.2025 | AD Jequie BA - CS Sergipe SE 20.04.2025 | SC Penedense AL - Barcelona Ilheus BA 20.04.2025 | Ferroviario AC CE - Santa Cruz FC RN 20.04.2025 | Aguia De Maraba PA - Gremio Atletico Sampaio RR 21.04.2025 | Mixto MT - Porto Velho EC RO 26.04.2025 | Rio Branco AC ES - Boavista SC RJ 26.04.2025 | Sampaio Correa FC MA - Parnahyba PI 26.04.2025 | Nova Iguacu RJ - EC Agua Santa SP 26.04.2025 | AA Aparecidense GO - Mixto MT 26.04.2025 | Maracana CE - Maranhao MA 26.04.2025 | AA Altos PI - Tocantinopolis EC TO 26.04.2025 | Barcelona Ilheus BA - Lagarto SE 26.04.2025 | America FC RN - Treze FC PB 26.04.2025 | Ceilandia EC DF - Goiania EC GO 26.04.2025 | Luverdense EC MT - Goianesia EC GO 26.04.2025 | Manaus FC AM - EC Humaita AC 26.04.2025 | AS Arapiraquense AL - AD Jequie BA 26.04.2025 | FC Cascavel PR - Goiatuba EC GO 26.04.2025 | Associacao Portuguesa de Desportos SP - Marica FC RJ 26.04.2025 | Ferroviario AC CE - Santa Cruz FC RN 26.04.2025 | AA Internacional Limeira SP - Uberlandia EC MG 26.04.2025 | Pouso Alegre MG - Porto Vitoria ES 26.04.2025 | Porto Velho EC RO - Capital CF DF 26.04.2025 | Uniao Atletica Carmolandense TO - SC Penedense AL 27.04.2025 | Barra FC SC - EC Sao Luiz 27.04.2025 | Gremio Atletico Sampaio RR - Manauara EC AM 27.04.2025 | Azuriz FC PR - Gremio Esportivo Brasil RS 27.04.2025 | Operario FC MS - Monte Azul SP 27.04.2025 | Itabirito FC MG - Cianorte FC PR 27.04.2025 | SD Imperatriz MA - Iguatu CE 27.04.2025 | Tuna Laso PA - Trem AP 27.04.2025 | Guarany de Bage FC - CN Marcilio Dias SC 27.04.2025 | Sousa EC PB - Central PE 27.04.2025 | Santa Cruz FC PE - Horizonte CE 27.04.2025 | CS Sergipe SE - SD Juazeirense BA 27.04.2025 | Independencia FC AC - Aguia De Maraba PA 28.04.2025 | EC Sao Jose RS - Joinville EC SC 03.05.2025 | Cianorte FC PR - FC Cascavel PR 03.05.2025 | Santa Cruz FC RN - Santa Cruz FC PE 03.05.2025 | Lagarto SE - CS Sergipe SE 03.05.2025 | Rio Branco AC ES - Porto Vitoria ES 03.05.2025 | Joinville EC SC - Azuriz FC PR 03.05.2025 | Boavista SC RJ - Pouso Alegre MG 03.05.2025 | Maranhao MA - SD Imperatriz MA 03.05.2025 | EC Sao Luiz - Guarany de Bage FC 03.05.2025 | Tocantinopolis EC TO - Sampaio Correa FC MA 03.05.2025 | Goiania EC GO - Porto Velho EC RO 03.05.2025 | Marica FC RJ - Nova Iguacu RJ 03.05.2025 | Manauara EC AM - Tuna Laso PA 03.05.2025 | Ceilandia EC DF - Capital CF DF 03.05.2025 | AS Arapiraquense AL - SC Penedense AL 03.05.2025 | Uberlandia EC MG - Operario FC MS 03.05.2025 | Aguia De Maraba PA - Manaus FC AM 03.05.2025 | AA Internacional Limeira SP - Monte Azul SP 04.05.2025 | Mixto MT - Luverdense EC MT 04.05.2025 | Barra FC SC - CN Marcilio Dias SC 04.05.2025 | Gremio Atletico Sampaio RR - Trem AP 04.05.2025 | Gremio Esportivo Brasil RS - EC Sao Jose RS 04.05.2025 | Goianesia EC GO - AA Aparecidense GO 04.05.2025 | Goiatuba EC GO - Itabirito FC MG 04.05.2025 | Treze FC PB - Sousa EC PB 04.05.2025 | Central PE - America FC RN 04.05.2025 | Parnahyba PI - AA Altos PI 04.05.2025 | SD Juazeirense BA - Barcelona Ilheus BA 04.05.2025 | Maracana CE - Iguatu CE 04.05.2025 | AD Jequie BA - Uniao Atletica Carmolandense TO 04.05.2025 | Ferroviario AC CE - Horizonte CE 05.05.2025 | EC Agua Santa SP - Associacao Portuguesa de Desportos SP 05.05.2025 | EC Humaita AC - Independencia FC AC 10.05.2025 | Santa Cruz FC PE - America FC RN 10.05.2025 | Monte Azul SP - Cianorte FC PR 10.05.2025 | Santa Cruz FC RN - Central PE 10.05.2025 | FC Cascavel PR - AA Internacional Limeira SP 10.05.2025 | Boavista SC RJ - Marica FC RJ 10.05.2025 | Maranhao MA - Tocantinopolis EC TO 10.05.2025 | EC Sao Luiz - Gremio Esportivo Brasil RS 10.05.2025 | AA Altos PI - Maracana CE 10.05.2025 | Goiania EC GO - Goianesia EC GO 10.05.2025 | Operario FC MS - Itabirito FC MG 10.05.2025 | Horizonte CE - Treze FC PB 10.05.2025 | CS Sergipe SE - AS Arapiraquense AL 10.05.2025 | Associacao Portuguesa de Desportos SP - Rio Branco AC ES 10.05.2025 | Uberlandia EC MG - Goiatuba EC GO 10.05.2025 | Iguatu CE - Parnahyba PI 10.05.2025 | Pouso Alegre MG - Nova Iguacu RJ 10.05.2025 | Porto Velho EC RO - AA Aparecidense GO 10.05.2025 | Porto Vitoria ES - EC Agua Santa SP 10.05.2025 | Uniao Atletica Carmolandense TO - Barcelona Ilheus BA 10.05.2025 | SC Penedense AL - Lagarto SE 11.05.2025 | CN Marcilio Dias SC - Joinville EC SC 11.05.2025 | Luverdense EC MT - Ceilandia EC DF 11.05.2025 | Independencia FC AC - Gremio Atletico Sampaio RR 11.05.2025 | Azuriz FC PR - Barra FC SC 11.05.2025 | SD Imperatriz MA - Sampaio Correa FC MA 11.05.2025 | Capital CF DF - Mixto MT 11.05.2025 | Tuna Laso PA - Manaus FC AM 11.05.2025 | Trem AP - EC Humaita AC 11.05.2025 | Guarany de Bage FC - EC Sao Jose RS 11.05.2025 | AD Jequie BA - SD Juazeirense BA 11.05.2025 | Manauara EC AM - Aguia De Maraba PA 11.05.2025 | Sousa EC PB - Ferroviario AC CE 13.05.2025 | America FC RN - Santa Cruz FC RN 17.05.2025 | Cianorte FC PR - AA Internacional Limeira SP 17.05.2025 | Monte Azul SP - FC Cascavel PR 17.05.2025 | Lagarto SE - AS Arapiraquense AL 17.05.2025 | Joinville EC SC - Barra FC SC 17.05.2025 | Sampaio Correa FC MA - Maranhao MA 17.05.2025 | Nova Iguacu RJ - Boavista SC RJ 17.05.2025 | AA Aparecidense GO - Goiania EC GO 17.05.2025 | Tocantinopolis EC TO - SD Imperatriz MA 17.05.2025 | Marica FC RJ - Pouso Alegre MG 17.05.2025 | Manaus FC AM - Manauara EC AM 17.05.2025 | Aguia De Maraba PA - Tuna Laso PA 17.05.2025 | Porto Vitoria ES - Associacao Portuguesa de Desportos SP 18.05.2025 | Mixto MT - Ceilandia EC DF 18.05.2025 | Iguatu CE - AA Altos PI 18.05.2025 | EC Agua Santa SP - Rio Branco AC ES 18.05.2025 | CN Marcilio Dias SC - Azuriz FC PR 18.05.2025 | Capital CF DF - Luverdense EC MT 18.05.2025 | Gremio Esportivo Brasil RS - Guarany de Bage FC 18.05.2025 | Treze FC PB - Ferroviario AC CE 18.05.2025 | Central PE - Santa Cruz FC PE 18.05.2025 | Horizonte CE - Sousa EC PB 18.05.2025 | EC Sao Jose RS - EC Sao Luiz 18.05.2025 | Parnahyba PI - Maracana CE 18.05.2025 | Goianesia EC GO - Porto Velho EC RO 18.05.2025 | SD Juazeirense BA - Uniao Atletica Carmolandense TO 18.05.2025 | Goiatuba EC GO - Operario FC MS 18.05.2025 | Barcelona Ilheus BA - AD Jequie BA 18.05.2025 | SC Penedense AL - CS Sergipe SE 18.05.2025 | America FC RN - Santa Cruz FC RN 18.05.2025 | Itabirito FC MG - Uberlandia EC MG 19.05.2025 | Trem AP - Independencia FC AC 19.05.2025 | EC Humaita AC - Gremio Atletico Sampaio RR 24.05.2025 | Santa Cruz FC RN - Treze FC PB 24.05.2025 | FC Cascavel PR - Operario FC MS 24.05.2025 | Boavista SC RJ - EC Agua Santa SP 24.05.2025 | Maranhao MA - Parnahyba PI 24.05.2025 | EC Sao Luiz - Joinville EC SC 24.05.2025 | SD Juazeirense BA - SC Penedense AL 24.05.2025 | AA Internacional Limeira SP - Itabirito FC MG 24.05.2025 | Tocantinopolis EC TO - Iguatu CE 24.05.2025 | AA Altos PI - SD Imperatriz MA 24.05.2025 | Goiania EC GO - Mixto MT 24.05.2025 | Marica FC RJ - Porto Vitoria ES 24.05.2025 | Manauara EC AM - EC Humaita AC 24.05.2025 | Ceilandia EC DF - AA Aparecidense GO 24.05.2025 | AS Arapiraquense AL - Barcelona Ilheus BA 24.05.2025 | Associacao Portuguesa de Desportos SP - Pouso Alegre MG 24.05.2025 | Uberlandia EC MG - Cianorte FC PR 24.05.2025 | Aguia De Maraba PA - Trem AP 24.05.2025 | Rio Branco AC ES - Nova Iguacu RJ 24.05.2025 | Independencia FC AC - Tuna Laso PA 24.05.2025 | Goiatuba EC GO - Monte Azul SP 25.05.2025 | Luverdense EC MT - Porto Velho EC RO 25.05.2025 | Barra FC SC - EC Sao Jose RS 25.05.2025 | Gremio Atletico Sampaio RR - Manaus FC AM 25.05.2025 | Gremio Esportivo Brasil RS - CN Marcilio Dias SC 25.05.2025 | Central PE - Horizonte CE 25.05.2025 | Maracana CE - Sampaio Correa FC MA 25.05.2025 | AD Jequie BA - Lagarto SE 25.05.2025 | Sousa EC PB - Santa Cruz FC PE 25.05.2025 | CS Sergipe SE - Uniao Atletica Carmolandense TO 25.05.2025 | Ferroviario AC CE - America FC RN 25.05.2025 | Goianesia EC GO - Capital CF DF