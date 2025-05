Maçları Filtrele

25.05.2025 | Pors Grenland 2 - Stabaek IF 2 30.03.2025 | Oppsal - Fredrikstad (A) 30.03.2025 | Pors Grenland 2 - KVIK Halden FK 01.04.2025 | FK Orn-Horten - Stabaek IF 2 01.04.2025 | Odds BK II - Sarpsborg 08 2 06.04.2025 | Stabaek IF 2 - IL Flint 06.04.2025 | Fredrikstad (A) - Pors Grenland 2 07.04.2025 | Ready Fotball - Odds BK II 07.04.2025 | Sarpsborg 08 2 - Drobak-Frogn 19.04.2025 | Oppsal - KVIK Halden FK 19.04.2025 | FK Orn-Horten - Fredrikstad (A) 21.04.2025 | Drobak-Frogn - Stabaek IF 2 21.04.2025 | Fram IF - Ready Fotball 21.04.2025 | Pors Grenland 2 - Lokomotiv Oslo 21.04.2025 | IL Flint - Sarpsborg 08 2 22.04.2025 | Odds BK II - SF Grei 26.04.2025 | SF Grei - Lokomotiv Oslo 26.04.2025 | Drobak-Frogn - Pors Grenland 2 27.04.2025 | KVIK Halden FK - Odds BK II 27.04.2025 | Ready Fotball - FK Orn-Horten 28.04.2025 | Stabaek IF 2 - Fram IF 28.04.2025 | Sarpsborg 08 2 - Oppsal 28.04.2025 | Fredrikstad (A) - IL Flint 03.05.2025 | Oppsal - Ready Fotball 03.05.2025 | FK Orn-Horten - IL Flint 03.05.2025 | Fram IF - Fredrikstad (A) 03.05.2025 | Lokomotiv Oslo - Stabaek IF 2 04.05.2025 | Odds BK II - Drobak-Frogn 04.05.2025 | Pors Grenland 2 - SF Grei 05.05.2025 | KVIK Halden FK - Sarpsborg 08 2 10.05.2025 | Ready Fotball - Lokomotiv Oslo 10.05.2025 | SF Grei - Oppsal 10.05.2025 | Drobak-Frogn - KVIK Halden FK 11.05.2025 | IL Flint - Pors Grenland 2 12.05.2025 | Fredrikstad (A) - Sarpsborg 08 2 13.05.2025 | Stabaek IF 2 - Odds BK II 24.05.2025 | KVIK Halden FK - SF Grei 24.05.2025 | Oppsal - FK Orn-Horten 24.05.2025 | Sarpsborg 08 2 - Ready Fotball 24.05.2025 | Lokomotiv Oslo - Drobak-Frogn 24.05.2025 | Fram IF - IL Flint