25.05.2025 | Sortland IL - Frigg 30.03.2025 | Sortland IL - Alta 2 30.03.2025 | Tromsö (A) - Harstad 30.03.2025 | Ullern - IK Junkeren 03.04.2025 | IF Floeya - IL Ulfstind 06.04.2025 | IK Junkeren - FUNNEFOSS/VORMSUND 06.04.2025 | Skjervoey - Ullern 06.04.2025 | Baerum - Sortland IL 06.04.2025 | Alta 2 - Tromsö (A) 07.04.2025 | Frigg - KFUM 2 20.04.2025 | Gamle Oslo FK - Skjervoey 21.04.2025 | Ullern - Baerum 21.04.2025 | FUNNEFOSS/VORMSUND - IF Floeya 21.04.2025 | Tromsö (A) - Frigg 21.04.2025 | IL Ulfstind - Harstad 21.04.2025 | Sortland IL - IK Junkeren 22.04.2025 | KFUM 2 - Alta 2 26.04.2025 | Ullern - FUNNEFOSS/VORMSUND 26.04.2025 | Frigg - IL Ulfstind 26.04.2025 | Alta 2 - Harstad 27.04.2025 | Skjervoey - Sortland IL 27.04.2025 | IF Floeya - Tromsö (A) 27.04.2025 | IK Junkeren - Gamle Oslo FK 28.04.2025 | Baerum - KFUM 2 01.05.2025 | IL Ulfstind - Tromsö (A) 03.05.2025 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Baerum 03.05.2025 | Skjervoey - IF Floeya 04.05.2025 | KFUM 2 - IK Junkeren 04.05.2025 | Gamle Oslo FK - Alta 2 04.05.2025 | Sortland IL - Ullern 04.05.2025 | Harstad - Frigg 10.05.2025 | Tromsö (A) - FUNNEFOSS/VORMSUND 10.05.2025 | Baerum - Gamle Oslo FK 10.05.2025 | Alta 2 - IL Ulfstind 10.05.2025 | IF Floeya - Sortland IL 11.05.2025 | Frigg - Ullern 11.05.2025 | Harstad - KFUM 2 11.05.2025 | IK Junkeren - Skjervoey 24.05.2025 | Skjervoey - Harstad 24.05.2025 | FUNNEFOSS/VORMSUND - Alta 2 24.05.2025 | KFUM 2 - IL Ulfstind 24.05.2025 | IK Junkeren - Baerum 25.05.2025 | Gamle Oslo FK - Tromsö (A) 25.05.2025 | Ullern - IF Floeya