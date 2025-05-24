www.fotomac.com.tr Anasayfa
FİKSTÜR
PUAN DURUMU
TAKIMLAR
LİG İSTATİSTİĞİ
Maçları Filtrele
Ülke, Sezon, Lig Seçiniz
Ülke
Turnuva
Sezon
Maçlar
Canlı Skor Arjantin Torneo Federal A Torneo Federal A 2025 Sezonu CAS Defensores de Belgrano - Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı
Torneo Federal A 2025
GENEL GÖRÜNÜM PUAN DURUMU FİKSTÜR TAKIMLAR

24.05.2025 | 22:00 | CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 11. Hafta

CAS Defensores de Belgrano ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Stadı'nda oynanıyor. CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.

Takımlar: CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 24.05.2025 / 22:00
Maçın Hakemi:

Günün Spor Manşetleri

Tüm Manşetler
Osimhen'in yerine bomba transfer! Yıldız isim takasla gelecek
F.Bahçe'de Merih Demiral sürprizi!
G.Saraylı o isim ABD yolcusu!
Trabzonspor'dan Paredes hamlesi!
Yükleniyor Maç Bilgileri Yükleniyor