24.05.2025 | 22:00 | CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay | Torneo Federal A | 11. Hafta

CAS Defensores de Belgrano ile Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay 2025 Torneo Federal A yarı final maçında karşı karşıya geliyor. tarafından yönetilen CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçı, Stadı'nda oynanıyor. CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay maçının canlı takibini www.fotomac.com.tr'den yapabilirsiniz.
Takımlar: CAS Defensores de Belgrano-Gimnasia y Esgrima de Concepcion del Uruguay
Maçın Tarihi ve Saati: 24.05.2025 / 22:00
Maçın Hakemi: